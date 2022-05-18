Borsa yatırımcıları artık cep telefonlarında ve diğer cihazlarında birkaç dokunuş veya tıklama kullanarak işlem yapmalarını sağlayan uygulamalar ve web sayfalarıyla ilgileniyor. Bir e-ticaret uygulaması oluşturmak, pazara ticaret için bir çözüm ve kolaylık sağlayacaktır. Bir ticaret uygulaması geliştirmek için mükemmel bir fırsat çünkü piyasa ve kullanıcılar tam bir ticaret uygulaması görmedi. Borsa uygulaması geliştirme ile ilgili harika fikirleriniz varsa bir e-ticaret uygulaması yapmalısınız. Bir e-ticaret uygulaması oluşturmayı düşündüğünüzde, makaleyi takip edin ve bir borsa ticareti uygulaması oluşturma hakkında bilmeniz gereken tüm temel bilgilere sahip olacaksınız.

Bir ticaret uygulamasına mı ihtiyacınız var?

İnsanlar, kullanıcılara piyasada sağlam ticaret çözümleri sunmakla ilgileniyor. Bir ticaret yatırım uygulaması oluşturmadan önce, ticarette neden bir uygulamaya ihtiyaç olduğunu anlamalısınız. Uygulama, kullanıcının görevini minimum çabayla gerçekleştirmesine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Ticaret programını, kullanıcıların minimum miktarda para harcarken kendi stratejilerini izlemelerine yardımcı olacak şekilde tasarlamaya çalışın.

Piyasa tüccarları iki çeşittir. Biri uzun vadeli yatırım yapmak istiyor, diğerleri kısa vadeli yatırımla ilgileniyor. Her iki kullanıcı türünü de akıllarında tutarken uygulama geliştiricilerinin ticaret ağını tasarladığından emin olun.

Ticaret platformu türleri

Zamanla pazar gelişir ve farklı değişikliklere uyum sağlar. Bu nedenle, iki farklı ticaret platformu türü vardır. İnsanların kullandığı ticaret ağları veya platform türleri şunlardır:

Geleneksel odaklı

Kripto para odaklı

Geleneksel odaklı

Para birimleri, değerli metaller, ETF'ler ve diğer birçok geleneksel şey gibi eski geleneksel ticaret yöntemini içerir. Bu tür ticaret piyasada iyi kullanılır ve güvenilirdir. İnsanlar geleneksel hisse senetlerine çok daha aşina oldukları için onlara yatırım yaparken kendilerini güvende hissediyorlar.

Geleneksel ticaret, uygulamaya birden fazla varlık ekleyebildiği için ticaret uygulaması geliştiricisine fayda sağlar.

Kripto para odaklı

Bu tür ticaret yazılımı piyasada yenidir ve kullanıcılar arasında çok popülerdir. Bitcoin, Ethereum vb. gibi isimleri duymuş olabilirsiniz. Kripto para biriminde, uygulamada birkaç tıklama ile varlık alıp satmak ve varlıkları yönetmek gibi birçok şeye dikkat etmeniz gerekir. Kripto varlığı, merkezi ve merkezi olmayan iki seçenekte değiştirilebilir.

Kullanıcıların yanı sıra pek çok tüccar da kripto para uygulaması ticaretiyle ilgileniyor, bu nedenle kripto ticareti için etkili bir uygulama oluşturmak piyasada bir fark yaratacak.

Ticaret ve yatırım uygulaması üzerinde çalışmak

Her ticaret uygulamasının arkasındaki fikir neredeyse aynıdır. Kullanıcılara paralarını idare etmelerine, depolamalarına, harcamalarına, yatırım yapmalarına, korumalarına ve ödünç vermelerine yardımcı olan pratik bir model sağlamak. Uygulamanın görünümü, kullanmak istediğiniz sektör segmentine bağlıdır. Gerçek zamanlı platform kullanıcılarını yakalamak için gerekli bazı unsurlar aşağıda listelenmiştir:

Sermaye piyasaları

Sigorta Servisi

Finansman ve kitle fonlaması

Servet ve varlık yönetimi

ödemeler

Borsa uygulamalarının önemli özellikleri

Market uygulamalarının aklınızda bulundurmanız gereken önemli özellikleri şunlardır:

Check-in: Kolay ve güvenli bir oturum açma seçeneği oluşturmak, uygulamanız için çok önemlidir. E-posta ve sosyal medya hesapları gibi birçok seçeneği kullanabilirsiniz ve günümüzde yeni cihazlar için biyometrik doğrulamalar bile ekleyebilirsiniz. Yüksek güvenlik ve karmaşık oturum açma seçenekleri eklerseniz, uygulama kullanıcılarınız herkesi çok sık alır. Ticaret API'lerinizin güvenlik ve sorunsuz oturum açma seçenekleri arasında iyi bir denge kurduğundan emin olun. İşlem izleme: Uygulama kullanıcısının işlem yaptığında, doğru kararı vermek için borsa verilerini düzenleyip görüntüleyebildiğinden emin olun. Kullanıcı kişisel verileri: Uygulama kullanıcısının kişisel verilerini girebileceği bir sayfa eklenmelidir. Uygulama kullanıcısının kişisel verilerini düzenleyebildiğinden emin olun. İşlemler ve ödemeler: İşlem API'lerini kullanan işlemler ve ödemeler, uygulama kullanıcısının bunları satın almasına ve finansmanı izlemesine olanak tanır. Para Yatırma: Kullanıcı istediği zaman mevduatının durumunu kontrol edebilmelidir. Standart bir uygulama istiyorsanız, bu ticaret API'leri gereklidir. Arama çubuğu: Etkili bir arama çubuğu oluşturmak, müşterinin istediği pazar bilgilerini rahatça aramasını sağlar. Analitik: Kullanıcı kendi istatistiklerini ve her bir işlemin sonucunu ticaret yazılımında gözlemleyebilirse, kullanıcılar daha iyi bir karar verebilir. Bu nedenle, ticaret ağınızın yıllık bir araca sahip olduğundan emin olun. Haber Kaynağı: Haber akışının yatırım uygulaması özellikleriyle ne ilgisi olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Piyasadan anlayanlar çok iyi bilirler ki, haberin doğru zamanda alınması uygulama üzerinden düşük fiyattan hisse senedi almanıza olanak sağladığı için faydalıdır. Diyelim ki ünlü bir endüstri yasadışı bir şey yaparken yakalandı. Fiyatlar düşecek ve bu onları satın almak için harika bir zaman olacak. En iyi seçenek, piyasa uzmanlarının görüşleri ve bazı finansal raporlarla birlikte uygulamanıza haber akışı seçeneğini eklemek olacaktır. Arama çubuğuna filtrelerin eklenmesi: Temel olarak stoktaki filtreler, kullanıcının aramak istediği hisse senetleri arasında gezinmesine yardımcı olur. Bu sayede kullanıcılar, aramak istediklerine kolayca ulaşabilirler. İşlem API'lerinize filtreler eklemek, kullanıcının hayatını çok kolaylaştırır. Anında bildirim: Anında bildirim tüm uygulamalarda ve işlem API'lerinde önemlidir. Anında iletme bildirimi, kullanıcınızı yeni özellikler veya güncellemeler hakkında bilgilendirmenin en iyi yoludur. Bu nedenle, pazar uygulamanızın veya ticaret API'lerinizin bir push bildirim düğmesi olduğundan emin olun.

Borsa uygulamasında önemli işlevler

Halkın güvenini kazanmış ticaret yazılımı veya uygulamalarının iki tür özelliği vardır: temel özellikler ve premium özellikler. Temel ticaret yazılımı özellikleri, etkili bir ticaret yapmak için gerekli tüm araçları sağlar. Ancak, ticaret yazılımının premium özellikleriyle, kullanıcı, ticareti hakkında daha bilinçli kararlar vermesine yardımcı olan uygulamada ek araçlara sahip olacaktır.

Her ticaret yazılımında veya uygulamasında kullanılan temel ticaret uygulaması özelliklerinden bazıları aşağıda tartışılmaktadır:

çevrimiçi kontrol paneli

Hisse senedi alım satım panosu, kullanıcıya, hedeflerini kolayca takip etmesi ve platform deneylerini yapması ve bunlardan öğrenmesi için sıralanmış borsa verilerini vermek üzere tasarlanmıştır.

Stok tarayıcılar veya Stok Tarayıcılar

Stok taramasını sağlayan algoritmalar oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Bu hisse senedi alım satım algoritmaları, kullanıcının hisse senetlerini karşılaştırmasına ve anlamasına yardımcı olan çıktılar verir.

Hisse senedi ve çizelgelerin gerçek zamanlı akışı

İşlevi, en çok kullanılan ticaret uygulamalarının panosunda bulabilirsiniz. İşlevler, borsa verilerini her saniyeden sonra güncelleyerek kullanıcının daha iyi bir strateji oluşturmasına yardımcı olur.

Dolayısıyla bunlar, ticaret platformu geliştirmenize dahil etmeniz gereken yatırım uygulaması özellikleridir. Bunun dışında, ticaret platformu geliştirmenizin mevzuata uygunluk finansal hizmetlerini de kapsamasını sağlayın.

Hisse senedi ticareti uygulaması geliştirme oluşturmaya yönelik yönergeler

Stok uygulaması tasarlama ve geliştirme için yerleşik bir ekibe sahip olmak çok gereklidir. Üç önemli kişi, hisse senedi ticareti uygulaması geliştirme ekibine liderlik etmelidir. Biri, finans ve diğer ilgili problemlerde deneyime sahip uzman proje yöneticisidir. Diğeri, ticaret uygulaması geliştirmenizde profesyonel bir BT mimarıdır. Finans sektöründe çok fazla deneyime sahip bir iş analistine ihtiyacınız var. Ticaret uygulaması geliştirme sırasında, mali durumunuza dikkat etmeniz gerekir.

Ticaret platformu çalışmasına başlayın; öncelikle, platformunuzda hangi ürünü sunacağınıza karar verin. İlk olarak, hisse senedi ticareti uygulamasında anketler yapmanız gerekir. Bu size, yeni bir ticaret uygulamasından kullanıcı beklentisinin anlaşılmasını sağlayacaktır. Ekibinizle anketlerde birden fazla toplantı yaparak, ticaret uygulamanızın ne sağlayacağı konusunda net bir vizyona sahip olacaksınız.

Ticaret API'lerinizi tasarlamadan önce, hisse senedi ticareti uygulamanızın hangi yönleri kapsayacağını tanımlayın. İngilizce veya başka bir dilden anlayanlar için mi? Ticaret platformu Android ve IOS ile uyumlu mu? Hisse senedi alım satım uygulamanızın bir web sitesi var mı? Ticaret geliştirmeye başlamadan önce tüm bu tür yönler ele alınmalıdır.

Mobil bankacılık uygulamalarındaki gibi platformlar üzerinden alım satımlarınız için gerçek zamanlı bir tehdit istihbaratı güvenlik sistemine sahip olun. Ticaret uygulaması geliştirme prosedürü, mobil bankacılık uygulamaları gibi güvenli olmalıdır çünkü hassas kullanıcıların verilerini tutacaktır ve bazı yetkililer hisse senedi ticareti uygulamasının güvenliğini kontrol edecektir. Banka düzeyinde şifreleme, çok faktörlü kimlik doğrulama ve çok daha fazlası gibi ticaret uygulaması geliştirmede modern araçları kullanın.

Mobil site ve mobil uygulama

Bir hisse senedi alım satım uygulaması veya alım satım yazılımı oluşturmak, farklı mobil cihazlarda nasıl çalışacağının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektirir.

Hisse senedi alım satım platformunuzun mobil cihazlarda kullanılabilir olmasını istiyorsanız, bir web sitesinin kaynakları tüm mobil cihazlarda iyi çalıştığı için yeni kaynaklar eklemeniz gerekmez.

Ancak, tam teşekküllü bir mobil uygulama oluşturmak istiyorsanız, müşterilere ek yardım sağlayan özellikler ekleyebilirsiniz. Uygulama, kullanıcılarınızla etkileşim kurmanızı da kolaylaştırır.

Günümüzde herkesin cep telefonu var. Tüm yatırım ticareti uygulamalarının mobil bankacılık uygulamalarına kaymasının nedeni budur. Bu nedenle, ticaret platformuna başladığınızda, masaüstünde çalışan bir ticaret yazılımı yerine bir hisse senedi ticareti uygulamanız varsa daha iyi olacağından emin olun.

Ticaret Uygulaması Geliştirme Süreci

Şimdi tüm temel uygulama sorunları ele alındı, hadi ticaret uygulaması geliştirmeye geçelim. Ticaret uygulaması geliştirme ekibinizle ilgilenmeniz gereken üç ana konu vardır.

Mobil geliştirme: Her ikisi de farklı programlama dillerini anladığı için hisse senedi alım satım uygulamanız için IOS ve Android uygulama geliştiricilerine ihtiyacınız olacak. iOS uygulamaları için, nesnel C ve hızlıdan anlayan bir geliştiriciye ihtiyacınız var. Android uygulama geliştiricisi Java veya Kotlin'i anlamalıdır.

Arka Uç Geliştirici: Arka uç geliştiricisi, sunucu, ticaret API'leri ve sunucu için gerekli uygulama teknolojisi ile ilgilenen kişidir. Geliştirici, Ruby, Python, Java, MYSQL, .NET, Oracle ve daha pek çok farklı dil hakkında bilgi sahibidir. Uygulama geliştiricisi, sunucunun ve veritabanının yatırım alım satım platformunuzda doğru şekilde çalıştığından emin olacağı için çok fazla sorumluluğa sahiptir. Görevi, oturum açma, işlemler ve uyarılar gibi mobil platform özelliklerini başlatmak için çok önemlidir.

Ön uç geliştirici: Ön uç geliştiriciler, web uygulaması tasarımı ve web müdahalesi ile ilgilenecektir. Ön uç geliştirici genellikle web uygulamasını oluştururken işe alınır. Ön uç geliştirici, istemci tarafı kısmıyla ilgilenmekten sorumludur. İyi bir ön uç geliştirici CSS, JavaScript ve HTML'yi anlar ve ayrıca Angular veya React gibi dilleri kullanarak karmaşık platformlar oluşturabilir. İyi olması gereken bir diğer şey ise Ajax teknolojisi. Bu, sayfayı yeniden başlatmadan sunucuya erişim sağlar.

QA mühendisleri ve Tasarımcılar: Tasarımcı, uygulamanın UI/UX'inden sorumludur. Web uygulaması geliştirme başlığınızın ve mobil uygulama geliştirme başlığınızın aynı olduğundan emin olun.

Ticaret sisteminin tasarımı

Yatırım ticaret sistemi algoritmaları çok hassastır. Bir ticaret platformuna başladığınızda, her adımın doğru ve hesaplanmış olması gerekir. Aşağıda, uygulama algoritmalarını tasarlarken göz önünde bulundurmanız gereken bazı faktörler bulunmaktadır.

Fikriniz üzerinde çalışırken ve ürünlerinizin gereksinimlerini kontrol ederken web ve mobil platform UI/UX'i aklınızda bulundurun.

Uygulamanın kullanılabilirlik testinden geçmesini sağlayın, çünkü bu, ürünü orijinal planla tutarsız hale getirmenize yardımcı olacaktır.

Platformun UI/UX'i hisse senedi alım satım pazarını desteklemelidir. Uygulamanın kullanıcılarla nasıl etkileşime gireceği konusunda geliştiricilere yardımcı olan birçok başka araç vardır.

Yasal sorunlar

Uygulamayı oluştururken, stok uygulaması ve platformlarının geliştirilmesinde yeni değilsiniz. Web platformunuzda ve mobil uygulamanızda tekrar kontrol etmenizi hatırlatmamız gereken birkaç şey var. Bunlar:

Uygulamanızın, hisse senedi ticareti yaptığınız ülkeden izin aldığından emin olun. Kısacası, hisse senedi alım satım uygulamanızı başlattığınız ülkeden bir lisansa ihtiyacınız var. Web ve mobil uygulamanızın, eylemlerinizi izleyecek olan mevzuata uygunluk finansal hizmetler yönergelerinin kurallarına uyduğundan emin olun.

Rakiplerinizi denetleyin

Bir mobil yatırım ticareti uygulaması oluştururken, pazardan geçmelisiniz. Diğer şirketlerin neler sunduğunu ve yatırım alım satım uygulamalarında hangi özelliklerin halihazırda mevcut olduğunu anlamak. Piyasada iyi bir itibar kazanmış birkaç web ve mobil ticaret uygulaması vardır.

Robinhood

Robinhood yatırım ticaret platformu, kişisel finansal kredi belgeleri ve güvenlik belgeleri listesi derleme, şirketlerin tüm platform payları ve gerçek zamanlı teklifler alma gibi birçok özellik sunar. Robinhood mobil para kazanma, kullanıcıların hesabından birikmiş faiz pahasına gelir

Etoro

Etoro mobil yatırım ticaret platformu birçok insanın güvenini kazanmıştır. Tanınmış tüccarlarla iletişim kurmanıza ve hatta işlemlerini izlemenize olanak tanır. Bu en iyi mobil ticaret uygulamaları veri tabanından biri, dünyanın her yerinden milyonlarca insanın bilgisine sahiptir. Riskleri, portföyleri vb. belirlemek için işlemlerini mobil uygulamadan kolayca izleyebilirsiniz. Etoro mobil uygulaması, aynı anda hem öğrenmek hem de kazanmak isteyenler için çok faydalıdır.

Yahoo Finans

Yahoo, bir yatırım ticareti uygulamasının ihtiyaç duyacağı tüm yönleri ele aldı. Mobil platformunda şirketlerin fiyat tekliflerini gerçek zamanlı takip edebilmeniz, mobil kullanıcılar yatırım piyasasında neler olup bittiğini öğrenebilmeniz, kullanıcılar yatırım portföylerini izleyebilme vb. gibi birçok özelliğe sahiptir.

Stoktwit'ler

Stocktwits tıpkı Twitter gibi ama borsa geliştirme dünyasında. Bu yatırım uygulamasını yükleyen kullanıcılar, başkalarının belirli güvenlik belgeleri hakkında ne düşündüğünü anlıyor. Kısacası, mobil platform kullanıcısının döviz piyasasında neler olduğunu anlamasına yardımcı olur.

NetDania

Netdania, yatırım alım satım uygulamaları pazarında başarılı olabileceğiniz birçok esneklik özelliğine sahip, mobil uyumlu bir platformdur. Döviz ve hisse senedi piyasası ile etkileşim kurma, döviz kurunu gerçek zamanlı olarak izleme ve daha pek çok şey.

Nasıl bir ticaret uygulaması oluşturabilirim?

Yatırım ticareti uygulamaları, tam bir uzman ekibiniz olduğunda oluşturulabilir. Sonunda uygulama için bir proje yöneticisine, iş analitiğine ve BT mimarisine ihtiyacınız var. Ayrıca, programınızı geliştirecek çok sayıda geliştiriciye ihtiyacınız var. Mobil uygulama geliştiricileri, android ve IOS için uygulamayı geliştirmenize yardımcı olacaktır. Arka uç geliştirme ekibi, veritabanının ve sunucuların uyumlu olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olacaktır. Ön uç geliştirme ekibi, yatırım uygulamasının müşteri müdahalesini sağlar.

Şimdi neye yatırım yapmalıyım, 2022?

Borsa uygulaması analitiği, kullanıcılar için çok karmaşıktır. Bu nedenle, yatırım ticareti uygulamaları üzerinde hiç kimse belirli bir hisse senedinin başarısını garanti edemez. Ancak, kullanıcıların akıllarında tutması gereken bazı ticaret uygulaması hisse senetleri vardır.

Kısa vadeli mevduat sertifikaları

Kısa vadeli devlet tahvili fonları

Seri I bağları

Kısa vadeli kurumsal tahvil fonları

2022'de en iyi ticaret uygulaması hangisi?

Her ticaret yatırımı uygulamasının belirli bir insan tipine uyan kendine has bir özelliği vardır. Tüm analizleri alarak yatırım yapmak istiyorsanız, Robinhood veya yahoo finans sizin için uygun olabilir.

Nasıl bir çevrimiçi ticaret platformu oluşturabilirim?

Bir çevrimiçi ticaret uygulaması geliştirmek, yapılması kolay bir iş değildir. Pazar hakkında çok fazla bilgi sahibi olmayı ve doğru uzmanlardan oluşan bir ekip gerektirir. Çevrimiçi ticaret uygulamaları oluşturmak için birden fazla programlama dilini anlayan güçlü geliştiricilere ihtiyacınız var.

Ticaret uygulamaları Güvenli mi?

Ticaret uygulamalarının güvenliği geliştiriciler için çok önemlidir. Uygulamalarını güvenli hale getirmek için tüm yönleri kapsadıklarından emin olurlar. Uygulamanın kullanıcılar için güvenli olduğundan emin olmak için farklı araçları kullanırlar ve uygulamayı birden çok testten geçirirler.

Ayrıca, uygulamanın ticaret yapmasına izin veren ülke, uygulamanın kullanıcılar için güvenli olmasını ve düzgün çalışmasını da sağlar. Uygulamanın doğru çalıştığından emin olan düzenleyici makamlar vardır.

Yeni başlayanlar için en iyi ticaret uygulaması hangisidir?

Yeni başlayan bir kullanıcıysanız ve ticaret uygulamaları hakkında çok az şey biliyorsanız. O zaman Etoro sizin için yardımcı olabilir. Merrill Edge ve Robinhood gibi yeni başlayan kullanıcılar için de çok yararlı olabilecek başka ticaret uygulamaları da var.