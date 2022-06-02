Gayrimenkul işi, dünyanın en iyi on beş piyasası arasında yer alan gelişen bir endüstridir. Dünya emlak emlak piyasasının toplam değeri 326 $ gibi büyük bir rakama ulaştı. 2020'de beş trilyon (24 Kasım 2021 tarihli The Private Property Reporter'a göre). Emlak işinin çok kazançlı ve oldukça rekabetçi olduğunu söylemeye gerek yok. Sonuç olarak, emlakçılar ve emlak yönetim ajansları, müşterilerine ulaşmak için sürekli olarak yeni yollar arıyorlar.

Açık evler, soğuk arama, web sitesi listeleri ve geleneksel reklamcılık geçmişte işe yaradı. Ancak yoğun müşterilerin emlak bilgilerine anında gerçek zamanlı erişime ihtiyaç duyduğu günümüzün hızlı tempolu dijital dünyasında, mobil emlak uygulamaları uygun bir emlak çözümü haline geldi. Buna ek olarak, günümüzün mülk sahipleri ve gayrimenkul mobil uygulaması kullanıcılarının profili, genç girişimcileri, sporcuları, ünlüleri ve teknoloji devlerini içerecek şekilde genişledi. Diğerleri arasında, güvenilir, hızlı emlak bilgilerinin hayati önem taşıdığı, hevesli ilk kez emlak alıcıları ve temkinli gerçek satıcılar yer alır.

Geleneksel Gayrimenkul İşi

Geleneksel gayrimenkul yatırımcıları ve gayrimenkul geliştirme paydaşları, gayrimenkul piyasasına olan yoğun ilgilerini sürdürüyor. Ancak, emlakçı emlak listeleri hakkında bilgi almanın modern yollarına adapte oldular. Girişimci ve başarılı emlakçılar, müşterilerinin ihtiyaçlarının günümüz teknolojisine uyum sağladığını takdir ediyor. Tüm değişikliklere rağmen, emlak piyasasının hiç olmadığı kadar kazançlı olduğu gerçeği devam ediyor. Bu, emlak mobil uygulama geliştirme pazarına girmek için büyük bir fırsat kapısı olduğu anlamına gelir.

Emlak Mobil Uygulamaları Nasıl Kullanılır?

Mülklerini kiralamak, satın almak veya satmak isteyen kişiler, alıcıları, satıcıları ve kiracıları bulmak için mobil emlak uygulamalarına güveniyor. Bir mülkü listelemek, işlemler için uygun bir mülk aramak ve paydaşları bulmak için emlak uygulamalarını kullanırlar. Gayrimenkul mobil uygulaması kullanıcıları, satın almak, satmak veya kısa veya uzun vadeli kiralamak için mülk arayan alıcıları, satıcıları veya kiracıları içerir. Kiracılar, tatil konaklamaları, kısa vadeli kiralamalar veya uzun vadeli kiralama düzenlemeleri için mülk listelerini bulmak için gayrimenkul mobil uygulamalarını kullanır. Mülk yönetimi ve bakımı işinde olan mülk yöneticileri, aynı zamanda gayrimenkul mobil uygulama platformlarının hevesli kullanıcılarıdır. İdari görevleri yönetmek ve yönettikleri mülkün kiracıları veya sakinleri ile iletişim kurmak için gayrimenkul mobil uygulamalarını kullanırlar. Gayrimenkul geliştirme şirketleri, potansiyel müşterilere yeni gayrimenkul geliştirmelerinin reklamını yapmak için mobil gayrimenkul uygulamalarını kullanır. Bu gelişmelerle ilgili bilgiler genellikle tamamlanmış projenin 3 boyutlu mimari maketlerini içerir.

Emlakçılar ayrıca müşterileri ideal emlak düzenlemelerine bağlamak için mobil emlak uygulamalarının hevesli kullanıcılarıdır. Müşterileri arasında bu alıcılar, satıcılar, kiracılar, emlak geliştirme şirketleri ve ajanslar bulunur. Tüm bu kullanıcılar, mobil emlak uygulamalarından mülk bilgilerine rahat, ayrıntılı ve anında erişime ihtiyaç duyar. Mobil emlak uygulaması ne kadar güvenilir olursa, bu kullanıcılar ideal konaklama ve emlak çözümlerine o kadar hızlı ulaşabilirler.

En İyi Emlak Uygulama Geliştirme Şirketi Hangisi?

En iyi emlak uygulamasını keşfetmeden önce, emlak uygulamalarının farklı kategorilerde gruplandırılabileceğini unutmamak önemlidir. Her tür uygulama, emlak piyasasındaki kullanıcılarının benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli özelliklere sahiptir.

Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları

Bu mobil emlak uygulamaları, kullanıcıların mülk değerlerini istedikleri zaman değerlendirmelerine olanak tanır. Uygulama geliştirme özellikleri, kullanıcıların mülkün konumunu, ölçümlerini, fotoğraflarını ve videolarını göndermelerine olanak tanır. Mülk değerleme emlak uygulamaları, tahmini bir mülk değerine ulaşmak için kapsamlı veritabanlarına ek olarak kullanıcılardan gelen verileri kullanır. Trulia gibi mobil uygulamalar, bölge içindeki gelir grubu, frenleme itirazı, eğitim düzeyi ve hatta güvenlik istatistikleri gibi mahalle demografisini analiz eder! Bu veriler, karşılaştırmalı bir analiz yapmak ve tahmini mülk değerine ulaşmak için kullanılır.

Mülk Bulma Uygulamaları

Dünya çapında mülk satın almak, satmak ve kiralamak için en popüler mobil gayrimenkul iş uygulaması Zillow'dur. Birçok etkileşimli özelliği, sezgisel navigasyonu, kapsamlı veritabanı ve çoklu platform entegrasyonu nedeniyle sürekli olarak en popüler emlak uygulaması olarak seçilmiştir. Kullanıcılar emlak uygulaması hesap profilleri oluşturur ve doğru arama ve filtreleme araçlarını kullanarak milyonlarca listede gezinebilir.

Kiralık Emlak Uygulamaları

Apartments.com mobil uygulaması, potansiyel alıcılara sunulan binlerce kiralık mülk içeren kapsamlı bir emlak veritabanına sahiptir. Bu mobil uygulama, birçok özelliği nedeniyle bu kategorideki en iyi emlak mobil uygulamalarından biri olarak kabul edilir. Alıcılar, doğrudan emlak uygulaması içinden kiralık mülkleri görüntüleyebilir, filtreleyebilir ve bunlara başvurabilir.

Bir Emlak Uygulamasını Nasıl Oluşturursunuz?

Araştırma. Gayrimenkul uygulaması geliştirme süreci başlamadan önce, kullanıcılara mevcut mobil gayrimenkul uygulamaları tarafından nasıl hizmet verildiğini belirlemek için araştırma yapılması gerekiyor. Gayrimenkul mobil uygulama pazarındaki eksiklikleri belirleyin ve bu ihtiyaçları karşılamak için gayrimenkul mobil uygulama çözümleri oluşturmak için verileri kullanın. Benzer bir stratejiyi uygulamak için güçlü yönlerini belirlemek üzere rakip gayrimenkul mobil uygulamalarının bir SWOT analizini bulmak için planlama ve araştırma aşamasını da kullanabilirsiniz. Geliştirme öncesi analiz, hangi tür gayrimenkul mobil uygulamasının size en uygun olacağını belirlemenin anahtarı olacaktır.

Gayrimenkul uygulaması geliştirme süreci başlamadan önce, kullanıcılara mevcut mobil gayrimenkul uygulamaları tarafından nasıl hizmet verildiğini belirlemek için araştırma yapılması gerekiyor. Gayrimenkul mobil uygulama pazarındaki eksiklikleri belirleyin ve bu ihtiyaçları karşılamak için gayrimenkul mobil uygulama çözümleri oluşturmak için verileri kullanın. Benzer bir stratejiyi uygulamak için güçlü yönlerini belirlemek üzere rakip gayrimenkul mobil uygulamalarının bir SWOT analizini bulmak için planlama ve araştırma aşamasını da kullanabilirsiniz. Geliştirme öncesi analiz, hangi tür gayrimenkul mobil uygulamasının size en uygun olacağını belirlemenin anahtarı olacaktır. Emlak Veritabanı Oluşturun . Bir sonraki geliştirme adımı, kullanıcılarınıza yardımcı olacak bir veritabanı oluşturmaktır. Mobil emlak uygulamanız kiracıları çekmek için oluşturulduysa, kapsamlı ve doğru bir kiralık emlak listeleri veritabanı gerekir. Bu emlak uygulaması geliştirme özellikleri, ister mülk değerlendirmeleri, satın almalar veya kiralamalar için bir mobil uygulama geliştiriyor olsun, tüm mobil uygulama kategorileri için kullanışlıdır. Tekerleği yeniden icat etmek yerine, emlak mobil uygulamaları emlakçılar tarafından kullanılan MLSS sistemi gibi mevcut emlak veritabanlarına bağlanabilir.

. Bir sonraki geliştirme adımı, kullanıcılarınıza yardımcı olacak bir veritabanı oluşturmaktır. Mobil emlak uygulamanız kiracıları çekmek için oluşturulduysa, kapsamlı ve doğru bir kiralık emlak listeleri veritabanı gerekir. Bu emlak uygulaması geliştirme özellikleri, ister mülk değerlendirmeleri, satın almalar veya kiralamalar için bir mobil uygulama geliştiriyor olsun, tüm mobil uygulama kategorileri için kullanışlıdır. Tekerleği yeniden icat etmek yerine, emlak mobil uygulamaları emlakçılar tarafından kullanılan MLSS sistemi gibi mevcut emlak veritabanlarına bağlanabilir. Para Kazanma Özellikleri Oluşturun. Emlak uygulamaları oluşturmanın ana nedeni, özelliklerinden para kazanmaktır. Kullanıcılar, bu emlak mobil uygulama özellikleri ve hizmetleri için bir ücret öderler. Bu emlak işi hizmetleri, mülk listelemeyi ve öncelikli uygulama bildirimleri aracılığıyla alıcılara ve satıcılara özel erişimi içerir. Emlakçılar, emlak listeleri ve müşterilerle ilgili en yeni potansiyel müşteriler karşılığında komisyon alan mobil emlak uygulamalarında para kazanma özelliğinden de yararlanır. Reklam geliri, mobil emlak uygulamasında emlak geliştiricilerinden, emlakçılardan ve uygulamada reklam vermek için ücret ödeyen diğer paydaşlardan kazanılabilir.

Emlak uygulamaları oluşturmanın ana nedeni, özelliklerinden para kazanmaktır. Kullanıcılar, bu emlak mobil uygulama özellikleri ve hizmetleri için bir ücret öderler. Bu emlak işi hizmetleri, mülk listelemeyi ve öncelikli uygulama bildirimleri aracılığıyla alıcılara ve satıcılara özel erişimi içerir. Emlakçılar, emlak listeleri ve müşterilerle ilgili en yeni potansiyel müşteriler karşılığında komisyon alan mobil emlak uygulamalarında para kazanma özelliğinden de yararlanır. Reklam geliri, mobil emlak uygulamasında emlak geliştiricilerinden, emlakçılardan ve uygulamada reklam vermek için ücret ödeyen diğer paydaşlardan kazanılabilir. Emlak Uygulaması Özellikleri. Teknoloji yığını, işlevler ve özellikler, mobil emlak uygulaması geliştirmenin temel unsurlarıdır. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına uygun emlak çözümünü bulmak için bu mobil emlak uygulaması özelliklerine güveniyor.

Teknoloji yığını, işlevler ve özellikler, mobil emlak uygulaması geliştirmenin temel unsurlarıdır. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına uygun emlak çözümünü bulmak için bu mobil emlak uygulaması özelliklerine güveniyor. Arama ve Filtre Seçenekleri. Bir mobil emlak uygulamasının tercih edilen özelliklerinden biri, farklı kategorilere göre tercihleri arama, sıralama ve filtreleme özelliğini içerir. Mobil uygulama filtreleri, konuma, mülk boyutuna, olanaklara ve liste fiyatına dayalı olabilir.

Bir mobil emlak uygulamasının tercih edilen özelliklerinden biri, farklı kategorilere göre tercihleri arama, sıralama ve filtreleme özelliğini içerir. Mobil uygulama filtreleri, konuma, mülk boyutuna, olanaklara ve liste fiyatına dayalı olabilir. Konum, Konum, Konum. Mobil emlak uygulaması, haritaları uygulama geliştirmenin önemli bir parçası olarak entegre etmelidir. Harita teknolojisi, kullanıcıların Google gibi konum uygulamalarıyla entegre olarak mülkü aramasına ve bulmasına olanak tanır. Emlak mobil uygulamasındaki konum bilgisi gerçek zamanlı olarak doğru ve güncel olmalıdır. Mobil uygulamanın geliştirme özellikleri, her aramanın kullanıcılara zamanında sonuç vermesi için tamamen işlevsel ve gelişmiş olmalıdır.

Mobil emlak uygulaması, haritaları uygulama geliştirmenin önemli bir parçası olarak entegre etmelidir. Harita teknolojisi, kullanıcıların Google gibi konum uygulamalarıyla entegre olarak mülkü aramasına ve bulmasına olanak tanır. Emlak mobil uygulamasındaki konum bilgisi gerçek zamanlı olarak doğru ve güncel olmalıdır. Mobil uygulamanın geliştirme özellikleri, her aramanın kullanıcılara zamanında sonuç vermesi için tamamen işlevsel ve gelişmiş olmalıdır. Eksiksiz bütünleşme. Uygulama geliştirme ekipleri, emlak mobilinin Google, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarıyla tam olarak entegre olabilen özellikler içermesini sağlar. Bu özellikler, mobil uygulamada profil kaydını basitleştirir ve platformdaki kullanıcılar arasında sorunsuz çapraz iletişimi kolaylaştırır. Ayrıca, kullanıcıların çeşitli sosyal medya platformlarından mülk resimlerini görüntülemelerine ve ayrıntıları kolayca göndermelerine olanak tanır. Uygulama geliştirme özellikleri web tabanlı, android ve iOS cihazlarla uyumluluğu içermelidir.

Uygulama geliştirme ekipleri, emlak mobilinin Google, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarıyla tam olarak entegre olabilen özellikler içermesini sağlar. Bu özellikler, mobil uygulamada profil kaydını basitleştirir ve platformdaki kullanıcılar arasında sorunsuz çapraz iletişimi kolaylaştırır. Ayrıca, kullanıcıların çeşitli sosyal medya platformlarından mülk resimlerini görüntülemelerine ve ayrıntıları kolayca göndermelerine olanak tanır. Uygulama geliştirme özellikleri web tabanlı, android ve iOS cihazlarla uyumluluğu içermelidir. En İyi Emlak Uygulama Şirketi. Gayrimenkul mobil uygulama geliştirme dünyasında, gayrimenkul uygulamaları oluşturmak isteyenler için birçok seçenek bulunmaktadır. Her şirketin, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için emlak uygulaması çözümleri oluşturmak için kullandıkları güçlü yönleri vardır. AppMaster, gayrimenkul sektörü için kullanıcılarına yardımcı olacak çözümler oluşturmanıza yardımcı olabilecek kodsuz bir platformdur. Bu platform, esnek uygulama çözümleri paketi nedeniyle kendi alanlarındaki en iyi hizmet sağlayıcılardan biridir. Temel özelliklere sahip basit, sadeleştirilmiş bir MVP gayrimenkul mobil uygulaması oluşturabilir ve özel uygulama geliştirme çözümleriyle daha karmaşık özellikler sağlayabilirler. Mobil uygulama geliştirmede yılların deneyimiyle, geniş kullanıcı kitleleri için özel özelliklere sahip gayrimenkul uygulamaları oluşturuyorlar.

Emlak Uygulamamı Nasıl Pazarlarım?

Blog

Blog ve makale gönderileri şeklinde tanıtım amaçlı web içeriği yayınlayarak mobil emlak uygulamanız hakkında bilgi verin. LinkedIn gibi platformlardaki kısa bilgilendirici makaleler de mobil uygulama hakkında bilgi vermenin harika bir yoludur.

Sosyal medya

Facebook, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya sitelerinde sponsorlu reklamlar kullanarak emlak pazarlama uygulamalarınızı sosyal medyada tanıtın. TikTok ve YouTube'daki etkileyici pazarlama ve kullanıcı deneyimi videoları, uygulamanın nasıl çalıştığını göstermede faydalıdır.

Web Sitesi Reklamları

Emlak web sitelerine, platformlara ve forumlara reklam yerleştirmek, emlakçılar ve emlak topluluğu arasında farkındalığın yayılmasına yardımcı olacaktır.

Emlak Mobil Uygulaması Oluşturmanın Maliyeti Ne Kadardır?

Emlak Mobil Uygulaması Oluşturmanın Maliyeti Ne Kadardır?

Alıcılar, satıcılar ve emlakçılar için faydalı olacak gayrimenkul mobil uygulamalarının oluşturulması değişkenlik gösterebilir. Bu uygulama geliştirme maliyetleri, kullanıcıların türüne, özelliklerin karmaşıklığına ve emlak başvurusu kategorisine göre değişir. Uygulama geliştirme ekibi, teknoloji yığını ve çalışma saatlerinin sayısı da emlak uygulaması geliştirme maliyetlerinde bir etkendir.

Coğrafi konum, arama filtreleri ve kullanıcılara anında iletme bildirimleri gibi karmaşık özel özelliklere sahip emlak uygulaması geliştirme, ölçeğin en üstünde 70.000 USD'nin üzerinde bir maliyete sahip olabilir. Alt uçta emlak uygulaması geliştirme için, temel özelliklere sahip bir MVP 25.000 USD gibi düşük bir fiyattan başlayabilir: emlak uygulaması geliştirme çözümü ne kadar karmaşıksa, yatırım o kadar önemli olur.

Neyse ki, kodsuz yaklaşımı benimserseniz ve AppMaster platformuna başvurursanız geliştirmeden çok tasarruf edebilirsiniz. Özel bir emlak uygulamasındaki son teknoloji kullanıcı dostu özelliklerin avantajı, onu bireyler, mülk sahipleri ve emlakçılar için tercih edilen mobil uygulama haline getirebilir.