Prognosen aus der Zeit vor der Pandemie sagen voraus, dass die Entwicklung mobiler Apps bis 2023 einen Umsatz von 935 Milliarden Dollar generieren wird. Die Pandemie beschleunigt diesen Prozess und steigert den Gewinn. Die Menschen neigen dazu, all ihre Angelegenheiten (von der Arbeit bis hin zu Haushaltsaufgaben) buchstäblich in die Tasche zu stecken, wenn die wichtigsten Dinge griffbereit und jederzeit verfügbar sind. Auch das Internet, die 5G-Technologie, entwickelt sich rasant, und die Geschwindigkeit der Datenübertragung nimmt zu. Die Welt verlagert sich immer mehr ins Internet.

Das schafft ein Feld von Chancen und Herausforderungen für die Entwicklung von Mobil- und Webanwendungen. Was ist der beste Weg, um in die Entwicklung einzusteigen? Welche Anwendungen sind rentabel und vorteilhaft für ein Startup? Und welche Anwendungen sind für einen Anfänger leichter zu erstellen? Was sind einige Ideen für hervorragende Anwendungen für Anfänger? Lesen Sie weiter, um über die neuesten Trends in der App-Entwicklung auf dem Laufenden zu bleiben.

In diesem Artikel haben wir die besten Ideen für mobile Apps und Web-Apps für Ihr Startup gesammelt. Der Einfachheit halber haben wir alle Anwendungen in 5 Blöcke eingeteilt, die sich an ihrem Hauptthema orientieren: Alltag, Arbeit, Kommunikation, Gesundheit, Hobbys. Jeder Block zeigt die vielversprechendsten Optionen für die App-Entwicklung im Jahr 2022.

ROUTINE

Seit 2020 verbringt die Menschheit viel mehr Zeit zu Hause. Daher haben das häusliche Leben, die täglichen Routinen und Aufgaben viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und bedürfen einer Optimierung, so wie es früher die Arbeitsprozesse erforderten. Hier sind zehn Beispiele für mobile und Web-Apps, die Sie als Startup in Ihrer Region im Jahr 2022 starten und erfolgreich sein können.

Anwendung für die Bestellung und Lieferung von Lebensmitteln/Haushaltswaren aus Geschäften in der Nähe

Wenn man von zu Hause aus arbeitet, hat man manchmal gar keine Lust, rauszugehen, zum Beispiel, wenn eine Glühbirne durchgebrannt oder die Milch ausgegangen ist. Haushaltschemikalien, Lebensmittel und andere Kleinigkeiten gehen im unpassendsten Moment zu Ende. Außerdem möchte man nach einem langen Arbeitstag nicht noch einkaufen gehen.

Nicht jeder Lieblingsladen in der Nachbarschaft hat eine Website und liefert nach Hause. Und selbst wenn, ist es sehr umständlich, jede Website einzeln aufzusuchen. Außerdem wird die Verfügbarkeit nicht in allen Gebieten umgehend aktualisiert. Die Menschen wollen alles an einem Ort sofort und am liebsten mit Rabatten kaufen. Als Start-up und Entwickler praktischer Anwendungen können Sie hier helfen.

Eine Anwendung für die Bestellung von Lebensmitteln und Haushaltswaren bei Geschäften in der Nähe ist eine groß angelegte und beachtenswerte Idee für jeden Stadtteil. Zu Beginn der Schicht geben die Verkäufer neue Warenlieferungen und deren Menge in die Datenbank ein; die Datenbank der vorrätigen Waren wird bei jedem Kauf oder jeder Reservierung in Echtzeit aktualisiert. Auch die Angebote, die ein Mitarbeiter der Marketingabteilung von zu Hause aus, z. B. in einem anderen Land, beisteuert, werden dynamisch aktualisiert.

Die Ladenanwendung wird mit der Anwendung für Kuriere, die im selben Gebiet wohnen und arbeiten, synchronisiert. Und diese wiederum werden mit der Anwendung für den Kunden synchronisiert. Der Käufer installiert die Anwendung, loggt sich ein und sieht alle vorrätigen Favoriten.

Wenn Sie mehr Märkte, Gemüse- und Obstlager an dieses System anschließen und den Verkäufern und Lagerarbeitern beibringen, in die mobile Anwendung einzugeben, wie viele Kilogramm welcher Produkte sie vorrätig haben, und den Bewohnern Rabatte für den Einkauf in ihrem Gebiet zu gewähren, dann werden jeweils Hunderte von Menschen Ihre Anwendung nutzen. Sie werden zu einem Monopolisten für die Lieferung von Lebensmitteln in Ihrem Bezirk.

Koch-Apps, Lebensmittel-Apps

Ermöglicht es Ihnen, im Internet zu surfen, Ihre Lieblingsrezepte zu finden, in Ihrer Bibliothek zu speichern und zu kategorisieren. Nehmen Sie Änderungen an ihnen vor, bearbeiten Sie sie und teilen Sie sie in sozialen Netzwerken und Instant Messengern mit Verwandten und Freunden. Suchen Sie nach Rezepten in Ihrer Bibliothek oder im Internet, indem Sie Filter wie Zeit pro Gericht, Zutaten, Kalorien usw. verwenden.

Eine hervorragende Ergänzung zu dieser Anwendung wäre die Auswahl eines Rezepts aus den zu Hause vorhandenen Produkten. Der Nutzer gibt zum Beispiel die bei ihm zu Hause vorhandenen Produkte in die Anwendung ein. Die Anwendung ermittelt das am besten geeignete Rezept aus der gespeicherten Rezeptdatenbank oder einfach aus den TOP-Suchmaschinenergebnissen für Schlüsselwörter. Eine solche Anwendung löst das Problem, was zu kochen ist, ein für alle Mal.

Eine Anwendung für die Reservierung von Terminen in einem Schönheitssalon oder den Anruf bei einem Meister zu Hause.

Die Schönheitssalon-App ist eine weitere einzigartige Idee, die den Nutzern eine einfache Möglichkeit bietet, ihr Make-up zu ändern, und es den Salons ermöglicht, ihren Prozess zu rationalisieren, indem sie nur online mit dem Unternehmen gehen. Die Beauty-App automatisiert fast alle Vorgänge in Schönheitssalons für Führungskräfte und bietet einen hervorragenden Kundenservice. Wenn Sie also auch eine Schönheitssalon-App für Ihr Unternehmen erstellen, sind Sie Ihren Konkurrenten garantiert einen Schritt voraus.

Tauschbörsen-Apps

Die Menschen kaufen immer mehr Dinge. Aber nicht alle Artikel werden gebraucht. Es ist schade, sie wegzuwerfen. Nicht immer ist es möglich, sie gewinnbringend zu verkaufen. Deshalb kehren viele zum traditionellen Tauschsystem zurück. Anwendungen für den Tauschhandel innerhalb derselben Stadt oder desselben Landes werden immer beliebter. Besonders profitieren diejenigen, die den Nutzern eine bequeme Funktionalität für die Suche nach Dingen und das Einstellen von Angeboten, ein System von Markierungen und das Speichern unter Favoriten, direkte Chats mit anderen Nutzern unter Wahrung der persönlichen Daten bieten. Es ist eine ausgezeichnete Idee für eine App auf Ihrer Liste der Apps für die spätere Entwicklung.

Recycle Apps

Es ist ein noch relevanteres Thema und ein forcierter Trend in der modernen Welt. Der Müll verzehrt unseren Planeten. Doch nicht jeder Großstadtbewohner weiß, wie man richtig sortiert und wohin mit dem angehäuften Schrott. Eine praktische mobile Anwendung für die Hosentasche mit klaren visuellen Hinweisen zur Mülltrennung, einer Navigationskarte zu den nächstgelegenen Müllsammel- und Recyclingstellen in Ihrer Stadt und aktuellen Informationen über deren Öffnungszeiten wird das Umweltbewusstsein der Bürger um das Zehnfache steigern. Beispielsweise können Sie eine solche Anwendung um mehrere einzigartige Funktionen erweitern: Lesen spezieller Markierungen und Zeichen auf Verpackungen mit einer Smartphone-Kamera und sofortiges Hochladen von Informationen und der Art des Mülls, ob er recycelbar ist oder verbrannt wird; Online-Synchronisation mit allen Stellen, die verschiedene Arten von Müll anliefern und verarbeiten, um Informationen über ihre Preise, Öffnungszeiten, Auslastung usw. zu aktualisieren; eine Bibliothek mit kurzen Lehrvideos über Mülltrennung, die für die ganze Familie verständlich sind; Service für die Bestellung einer Kompostierstation und praktischer Behälter für das Sammeln und die vorübergehende Lagerung verschiedener Arten von Müll zu Hause. In diesem Bereich können Sie sich viele wertvolle Funktionen für eine mobile Anwendung für das Recycling ausdenken; Sie müssen nur einige Interviews mit denjenigen führen, die dies bereits versuchen, und einige Schwierigkeiten und Probleme herausfinden, mit denen sie jeden Tag konfrontiert sind. Solche Anwendungen sind profitabel und machen die Welt zu einem besseren Ort.

Budgetplaner

Budgetplanungs-Apps sind auch heute noch beliebt. Mit solchen Anwendungen können Sie die Einnahmen und Ausgaben für den Monat für verschiedene Kategorien verfolgen, Grenzen für bestimmte Kostenarten setzen, Einsparungen planen und so weiter. Besonders praktisch ist es, wenn die Budgetplaner mit allen Bankkonten des Nutzers oder mit Mobile Banking synchronisiert sind und die Einträge der Bankkarte direkt in die Anwendung laden. Die Aufteilung der Abschreibungen nach Kategorien in der Anwendung erfolgt im automatischen oder halbautomatischen Modus. Anwendungen zur Planung eines Familienbudgets helfen Ihnen, in den ersten Monaten der Nutzung 15-30% des Geldes zu sparen und einen Airbag abzusetzen. Das liegt an der bequemen visuellen Darstellung der Ausgaben in Grafiken und Diagrammen.

Smart Home Apps

Das Haus des modernen Menschen wird immer intelligenter, besonders bei Neubauten. Gleichzeitig hat der Mensch immer weniger Zeit, sich mit seinem Leben zu beschäftigen, und immer weniger Energie, die er dafür aufwenden möchte. Intelligente Heimsysteme und mobile Anwendungen sorgen für Magie im Haushalt: Abends nach einem Arbeitstag bewegen sich die Vorhänge von selbst, ein kurzer Sprachbefehl oder eine Geste schaltet angenehme Musik ein, eine Alarmanlage bewacht das Eigentum, die Bewässerung von Blumentöpfen und sogar das Füllen von Trinknäpfen für Haustiere wird aktiviert. All das ist möglich und sehr bequem in einer einzigen Anwendung, immer zur Hand, auf dem Handy.

Kostenvergleichs-Apps

Wie kann man etwas günstiger finden und kaufen, ohne viel Zeit mit dem Surfen im Internet zu verbringen? Bei dieser Aufgabe hilft eine Aggregator-Anwendung, mit der man schnell jeden Artikel im Internet suchen und kaufen kann. Mit Filtern können Sie Angebote nach Kosten, Sonderangeboten, Lieferzeiten usw. kategorisieren.

Hundeausführ-Apps

Viele Menschen möchten ein Haustier oder sogar mehrere halten, aber nicht jeder hat die Zeit, sich um sie zu kümmern. Das Gassi gehen mit Hunden ist ein wichtiger Bestandteil eines Zeitplans, der für Tierhalter nur schwer einzuhalten ist. Die Hundespaziergangs-App mit der Auswahl von Kandidaten nach Wohnort ist der perfekte Ausweg aus dieser Situation. Jeder Kandidat kann sein Profil, eine kurze Beschreibung der Erfahrung, eine Angabe der Kosten und des Wohnorts, die Möglichkeit, zwischen den Modi "beschäftigt" und "aktive Jobsuche" zu wechseln, suchen und die letzten offenen Anfragen für Spaziergänge sehen. Der Nutzer der Anwendung schaltet die Geolokalisierung auf dem Telefon ein, gibt die Gehzeiten ein und erhält eine Liste mit freien Kandidaten. Er kann sich sowohl einen festen als auch einen immer wieder neuen Spaziergänger suchen. Die App kann auch Zahlungen für sichere Abhebungen und Rücklagen vornehmen.

Autovermietungs-Apps

Airbnb für Autos. Der Unterhalt eines Autos lohnt sich nicht, sowohl unter dem Gesichtspunkt der Schonung des persönlichen oder familiären Budgets als auch unter dem Gesichtspunkt der Ökologie unseres Planeten. Es gibt genug Autos auf unserem Planeten. Wir müssen lernen, sie zu teilen. Eine Autovermietungs-App für einen Tag, einen halben Tag oder ein paar Tage ist die perfekte Wahl für einen Entwickler. Dabei kann es sich entweder um eine voll bezahlte Anmietung oder um Carsharing handeln, bei dem nur der Kraftstoff bezahlt wird. Das Wichtigste, woran der Entwickler einer solchen Anwendung arbeiten muss, ist die Benutzerfreundlichkeit.

Gesundheit

Die Pandemie hat den Fokus der Menschheit wieder auf die Gesundheit gelenkt. Jetzt machen sich die meisten Menschen auf der Welt Gedanken über ihren Zustand, ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit. Der medizinische Bereich entwickelt und reformiert sich rasant. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um Gesundheits- und professionelle Medizin-Apps auf den Markt zu bringen.

Apps zur Überwachung der Periode

Jeder weiß, dass die Menstruation nicht einfach ist. Selbst wenn Ihr Zyklus regelmäßig ist, kommt er wahrscheinlich mit vielen lustigen Dingen wie Stimmungsschwankungen, Akne, Wundsein und anderen beunruhigenden Symptomen. Wenn Sie mit reproduktiven Problemen wie Endometriose, Myomen oder dem polyzystischen Ovarialsyndrom zu tun haben, ist es wichtig, Ihren Zyklus so gut wie möglich zu verstehen. Und wenn Sie versuchen, schwanger zu werden oder eine Schwangerschaft zu vermeiden, kann es natürlich hilfreich sein, zu wissen, wann Sie Ihren Eisprung haben. Eine Perioden-App macht das Leben sehr viel einfacher. Je mehr Funktionen sie hat und je unkomplizierter die Oberfläche ist, desto besser.

Schwangerschafts-Apps

Wenn Sie ein Baby erwarten, können sich neun Monate wie ein ganzes Leben anfühlen. Apps, die Ihnen helfen, die Entwicklung Ihres Babys zu verfolgen und zu überwachen (ebenso wie die körperlichen Veränderungen), werden Ihnen helfen, sich viel sicherer zu fühlen, unnötige Ängste zu nehmen und Ihnen das Gefühl zu geben, mit Ihrem Baby verbunden zu sein.

Virtuelle Gesundheits-Apps

Eine weitere Idee, die Sie nicht verpassen sollten, ist die Gesundheits-App. Es besteht kein Zweifel daran, dass die COVID-19-Pandemie erhebliche Veränderungen in der Gesundheitsversorgung mit sich gebracht hat. Sie ist so populär geworden, dass sich die Ausgaben für die Gesundheitsversorgung zu einem beträchtlichen Teil auf die virtuelle Gesundheitsversorgung verlagert haben. Der Patient kann sich mit einem externen medizinischen Berater in seiner Stadt oder Region treffen, anstatt in eine andere Stadt oder Region zu reisen. Außerdem ist es für die Patienten einfach, online eine professionelle Zweitmeinung einzuholen. Dies ist also eine hervorragende Idee für eine App.

Apps für mentale Gesundheit

Der Mensch ist das unruhigste Wesen auf dem Planeten - Apps für Meditation, Selbstregulierung und Beruhigung helfen, Ängste zu überwinden. Obwohl es bereits erfolgreiche Geschäftsanwendungen in diesem Genre gibt, wie z. B. Headspace, Calm, Youper, haben Sie noch viele Möglichkeiten und ein großes Publikum, um den Markt zu erobern. Ihre Anwendung kann die Gesundheitsbranche bei der Entwicklung neuer innovativer Software-Ideen für die psychische Gesundheit im Internet anführen.

Virtueller Ernährungsberater

Der Benutzer gibt seine Ausgangsparameter ein und die, die er als Ausgabe erhalten möchte - die Anwendung erstellt seine einzigartige und individuelle Ernährung. Mahlzeiten werden geplant und in den Kalender eingebaut, Rezepte aus dem Internet werden eingebunden, und jedes Gericht gibt die Anzahl der Kalorien, Proteine, Fette und Kohlenhydrate an. Der Nutzer kann seine Daten während des Abnehmens aktualisieren. Abnehmen oder eine spezielle Diät einfach, bequem und interaktiv zu gestalten, ist eine hervorragende Aufgabe für eine mobile Anwendung.

App mit Ärztedatenbank für schnelle medizinische Konsultationen

Die erste Konsultation eines Arztes ist immer zur Hand, ohne Warteschlangen, Fahrten, Staus, Warten - nur ein Chat auf dem Mobiltelefon. Sie können Fotos, Videos und Dokumente verschicken, Sprach- und Videokommunikation herstellen und natürlich den am besten geeigneten Arzt unter den gerade verfügbaren auswählen. All dies wurde vor allem während der Pandemie relevant, war aber schon seit langem sinnvoll und notwendig. Eine breite Basis von Ärzten aller Richtungen und die Benutzerfreundlichkeit können Ihre Anwendung schnell an die Spitze der Geschäfte bringen.

Soziales Netzwerk für Ärzte und medizinisches Personal

Ärzte und medizinisches Personal müssen Erfahrungen und Wissen austauschen, Ratschläge erhalten und sich in einer Entwicklungsumgebung befinden. Ein neues soziales Netzwerk nur für medizinisches Fachpersonal ist ein originelles und modernes Anwendungsprojekt, das die moderne Medizin braucht.

AI Personal Trainer App

Diese Anwendungen nutzen künstliche Intelligenz, um individuelle Trainingsprogramme für jeden Benutzer zu erstellen. Einfach ausgedrückt: Jedes Mal, wenn der Nutzer trainiert, optimiert die App die Wiederholungen und Gewichte für jede Aktivität und fördert so ein effektives Muskelwachstum. Die Algorithmen einer solchen Software werden anhand von Millionen von Übungen trainiert. Eine solche Anwendung enthält eine der größten Übungsdatenbanken der Welt und kann auf lange Sicht jeden Personal Trainer übertreffen.

Notfallwarnungs-App

Wenn Sie leidenschaftlich gerne Technologie nutzen, ist diese App genau das Richtige für Sie. Sicherheit ist überall auf der Welt zu einem Problem geworden. Die Kriminalität hat zugenommen und ist so hoch wie noch nie. Auch Brände treten häufiger auf als früher. Eine solche Anwendung alarmiert Menschen in der Nähe eines Notfalls mit einem Warnknopf. So können sich die Menschen je nach Art des Notfalls entweder selbst retten oder gestrandeten Menschen helfen oder sogar Rettungsdienste kontaktieren.

Qualitätsüberwachungs-App für Gemüse und Obst

Sie essen am liebsten frisches Gemüse und Obst? Aber sind sie in den Regalen in unseren Geschäften auch frisch? Gemüse und Obst können verdorben, durch Nitrate und Pestizide vergiftet sein und sehen nur von außen frisch aus. Mit Apps, die die Frische und Qualität von Obst und Gemüse überprüfen können, wird gesunde Ernährung jetzt noch einfacher. Es wird keine externe Hardware benötigt; eine Smartphone-Kamera reicht aus.

Arbeit

Seit 2020 verbringt die Menschheit viel mehr Zeit zu Hause. Daher hat sich die Arbeit vieler Menschen nach Hause verlagert, viele Arbeitsprozesse haben sich deutlich verändert. Hier sind zehn Beispiele für mobile Apps zur Arbeitsoptimierung und für professionelles Lernen, die Sie als Startup im Jahr 2022 auf den Markt bringen können.

Selbstlern-Apps und -Plattformen

Selbstlernen ist seit einem Dutzend Jahren zu einer wichtigen Notwendigkeit geworden. Bildungsanwendungen und -plattformen, die den Lernprozess optimieren und Zugang zu qualitativ hochwertigen Informationen bieten, werden noch viele Jahre lang im Trend liegen. Die Gamifizierung des Lernens in Anwendungen macht sie für die Nutzer noch attraktiver. Was gelehrt werden soll - die Wahl liegt bei Ihnen: Es kann entweder ein ganzes Gebiet oder mehrere Wissensgebiete oder sehr enge Spezialgebiete sein. In jedem Fall brauchen die meisten Menschen auf der Welt heute qualitativ hochwertiges mobiles Online-Lernen.

Apps für virtuelle Lerngruppen

Studenten können sich in einem gemeinsamen Forum treffen und mit anderen Studenten, die dasselbe Fach studieren, für Prüfungen lernen. Die Anwendung kann ihnen Lernmaterialien, Werkzeuge, die Möglichkeit zur Diskussion und Hilfe, Anleitung usw. zur Verfügung stellen.

Jobsuchplattformen

Die Suche nach einem Fernarbeitsplatz ist für viele Menschen in den Jahren 2020-21 lebenswichtig geworden. Es ist sehr praktisch, wenn die Job-Suchplattformen und -Applikationen viele Angebote enthalten und auf bestimmte Tätigkeitsbereiche spezialisiert sind. Sie können eine Jobsuchplattform für Marketingfachleute, Entwickler, Designer oder Wirtschaftswissenschaftler erstellen. Filter, Eingabe von Parametern, hochwertiges Ausfüllen der Beschreibungsfelder jedes Stellenangebots, der korrekte Status seiner Relevanz, ein schnelles Feedback-Formular mit wenigen Klicks, direkter Chat mit einem Recruiter - das ist es, was in Ihrer Anwendung gut funktionieren sollte.

Blockchain-basierte Apps

Blockchain-Anwendungen gehen weit über Kryptowährung und Bitcoin hinaus. Mit ihrer Fähigkeit, ein hohes Maß an Transparenz und Fairness aufrechtzuerhalten und Unternehmen Zeit und Geld zu sparen, wirkt sich die Technologie auf alles aus, von der Vertragsdurchsetzung bis hin zur Effizienz von Behörden. So haben Sie die Qual der Wahl, welche Blockchain-Anwendung Sie erstellen möchten.

Visitenkarten-Apps

Sind Sie im Besitz von Stapeln von Visitenkarten, die Sie einscannen möchten? Brauchen Sie eine App, um alle Kontakte Ihres Unternehmens zu verwalten? Möchten Sie personalisierte Karten als Marketing- und Verkaufsinstrument erstellen? Moderne Anwendungen zum Scannen von Visitenkarten bieten mehr als nur Scannen. Sie können Ihnen helfen, produktiver und organisierter zu werden und immer und überall Kontaktinformationen auszutauschen, indem Sie zum Beispiel einfach zwei Telefone aneinander tippen oder einen QR-Code scannen.

Quiz-Apps

Testen ist ein notwendiger Prozess des Lernens, der Diagnostik und der Forschung. Es gibt nichts Bequemeres, als einen Link zum Test an alle Befragten zu senden und die Antworten per E-Mail oder in Form von allgemeinen Statistiken, Grafiken und Diagrammen innerhalb der Anwendung zu erhalten. Das Konzept einer solchen Anwendung kann je nach Wahl und Aufgabenstellung unterschiedlich sein.

Virtuelle Klassenzimmer Apps

Anwendungen, die es vielen Nutzern ermöglichen, gleichzeitig zu lernen, zu kommunizieren, sich gegenseitig zu hören und zu sehen, den Bildschirm des Lehrers zu zeigen und natürlich den Hintergrund zu ersetzen, wenn die Kamera eingeschaltet ist, wenn die Wohnung nicht gereinigt wird. Virtuelle Klassenzimmer sind seit 2020 ein fester Bestandteil unseres Lebens geworden, und der Perfektion solcher Anwendungen sind keine Grenzen gesetzt.

Investment-Apps

Die Menschen lieben es, mit Aktien zu handeln und zu investieren. Die Entwicklung von Investment-Apps ist also ein Konzept, das automatisch Investitionsentscheidungen auf der Grundlage von Marktdaten und Bewertungen treffen und in Ihrem Namen investieren kann. Die Nutzer wählen, wie viel sie in das Portfolio aufnehmen und wie viel sie leihen wollen. Sammlungen der besten Anlageentscheidungen oder individuelle Tipps eignen sich ebenfalls hervorragend für Investmentanwendungen.

Share Files Apps

Übertragen Sie alle Arten von Dateien ohne Internet und Qualitätsverlust. Plattformübergreifende Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung, Cloud-Speicher. Optimierte Übertragung von schweren Dateien ohne Grenzen: Apps, Spiele, Fotos, Filme, Videos, etc. Statistiken über Ihre Dateien an einem Ort, in einer App. Schutz der Daten und der Sicherheit. Dies sind wichtige Funktionen für eine leistungsstarke App zur Dateifreigabe, mit deren Entwicklung Sie sofort beginnen können.

Grenzschutz-Apps

Eine einzige, in Echtzeit aktualisierte Basis aller Einreisebestimmungen für jedes Land der Welt ist eine moderne Notwendigkeit, die während einer Pandemie besonders akut geworden ist. Die Offenheit und Geschlossenheit von Ländern, die Regeln für die Einreise und den Aufenthalt im Land, die erforderlichen Dokumente und Passierscheine ändern sich heute fast wöchentlich. Ein solcher Antrag kann innerhalb weniger Tage zum TOP werden.

KOMMUNIKATION

Die Kommunikation hat sich online verlagert. Soziale Netzwerke, Sprach- und Videokommunikation, Instant Messenger sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Jeder neue Tag bringt uns neue Herausforderungen in der Kommunikation, daher ist die Entwicklung einer Kommunikations-App, die diese löst, die perfekte Wahl für ein Startup. Wir haben zehn Ideen für mobile und Web-Kommunikationsanwendungen gesammelt, die für die Markteinführung im Jahr 2022 relevant sind.

Sprachorientierte Übersetzungs-Apps

Wir alle sind mit bestimmten Problemen bei der Übersetzung oder Kommunikation in Fremdsprachen konfrontiert. Wie wäre es, wenn Sie eine Übersetzungs-App entwickeln, mit der Sie einen Satz in Ihrer Muttersprache in Ihr Smartphone sprechen und ihn mit der Stimme des Sprechers in der Sprache Ihres Gesprächspartners wiedergeben können? Kommunikation ohne Grenzen. Je besser eine solche App funktioniert, je umfangreicher die darin enthaltene Datenbank mit Wörtern und Sätzen ist, desto beliebter wird sie.

Human-Library Apps

Wir alle brauchen Motivation, Inspiration und Verarbeitung nicht nur unserer eigenen, sondern auch der Erfahrungen anderer. Außerdem wollen wir unsere Erfahrungen teilen. Plattformen und Anwendungen, die reale Fälle und Geschichten von Menschen mit unterschiedlichen Berufen, sozialem Status usw. nach Themen sammeln, sind ein neuer Trend in der App-Entwicklung, den Sie heute nutzen können.

KI-basierte Bildübersetzungs-App

Da die Reise- und Tourismusbranche wächst, gibt es eine breite Palette von KI-basierten Übersetzungsanwendungen, die als praktisches Werkzeug für Touristen in einem neuen Land genutzt werden können. Diese Anwendungen ermöglichen es Ihnen, Texte von Bildern, schwarzen Brettern, Anzeigetafeln, realen Objekten und Dateien in jede beliebige Sprache zu übersetzen.

Anti-Fake Apps mit automatisierten Algorithmen

Nachrichten und Informationen umgeben uns und beeinflussen unseren Zustand. Es ist wichtig, Anwendungen gegen Spam und "intelligente" Anwendungen zu entwickeln, die zuverlässige Informationen von Fälschungen unterscheiden können. Dies ist möglich durch die Analyse des Rufs der Informationsquelle, anderer maßgeblicher Quellen und von Nutzerbewertungen. Die Arbeit an solchen Anwendungen ist ein komplexer und spannender Prozess. Dennoch kann er keine Ergebnisse bringen, da er akut relevant ist.

Automatisierte Social-Media-Apps

Von 2014 bis 2021 bleiben soziale Netzwerke und Instant-Messenger die am häufigsten heruntergeladenen Apps aus den Stores. Es gibt sowohl "Mastodons" als auch neue, sich schnell entwickelnde soziale Netzwerke. Eine Person kann mehrere Konten in einem sozialen Netzwerk haben (persönlich, für ein Geschäftsprojekt, versteckt) und gleichzeitig in 5-6 sozialen Netzwerken registriert sein. Das ist eine enorme Menge an Nachrichtenfluss und Feed-Updates. Eine Anwendung, die alle Aktualisierungen aus verschiedenen sozialen Netzwerken und Instant Messengern vereint, ist der TOP-Traum eines modernen Internetnutzers. Und wenn es auch noch möglich ist, einen Beitrag oder eine Geschichte zu verfassen und dann gleichzeitig in allen sozialen Netzwerken auf Kommentare zu antworten, ist das im Allgemeinen der ultimative Traum.

Benachrichtigungen von der Polizei-App

Wie wir bereits erwähnt haben, nimmt die Kriminalität in Großstädten zu. Eine Anwendung für die schnelle Kommunikation mit der Polizei und die neuesten Nachrichten über Ihren Stadtteil, in dem Sie sich spätabends aufhalten, kann Leben, Eigentum und Gesundheit retten. Eine hervorragende Ergänzung ist eine detaillierte Karte der gefährlichsten Gegenden der Stadt und Aktualisierungen von Vorfällen in Echtzeit. Wie wir es zum Beispiel von Google Traffic gewohnt sind.

Betrugserkennungs-Apps

Es handelt sich um eine fortschrittliche Anti-Spam-Lösung. Rufen Betrüger bei Ihnen an, schreiben Ihnen eine Mail und versuchen auf jede erdenkliche Art und Weise, Sie in gefährliche Betrügereien zu verwickeln, oder nehmen Sie Ihre Zeit? Eine solche Anwendung mit Administratorrechten auf Ihrem Telefon schützt Sie vor unbekannten Anrufen, verdächtigen, blockierten Nummern, die versuchen, an Ihre Bankkartendaten zu gelangen, und vor Spamming auf Messengern und per E-Mail.

Spenden-Apps

Es gibt bequeme Anwendungen und Plattformen für die schnelle finanzielle Unterstützung einer beliebigen Person - eines Schöpfers, eines Wissenschaftlers oder Ihres Klassenkameraden, der sich in einer schwierigen Situation befindet oder gerade Geld für einen Traum sammelt. Wir sind nah dran und können unseren Lieben oder einfach Menschen, die wir mögen, helfen. Im Gegenzug wird uns jemand helfen. Spenden-Apps können zu einer ganzen Reputationsplattform werden, auf der die Nutzer ihr ganzes Leben verbringen werden. Es hängt nur von der Tiefe Ihrer Idee einer mobilen oder Web-Anwendung ab.

Charity Apps

Es handelt sich um ein ähnliches Konzept, nur für die Massenlösung von schweren und globalen Problemen. Typischerweise werden solche Anwendungen für große Fonds und Organisationen entwickelt. Es kann aber auch lokalere Lösungen geben: z. B. eine Anwendung zur Unterstützung alleinstehender Rentner in Ihrem Stadtviertel usw.

Interessenbasierte Community-Apps

Anwendungen zum Aufbau einer Interessengemeinschaft bieten unendlich viele Ideen und Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn man eine Anwendung für Floristen oder Science-Fiction-Leser leicht im Store finden und herunterladen kann, spart man Zeit bei der Suche nach einem Gesprächspartner, Berater und einer Person, mit der man zu einer thematischen Veranstaltung in seiner Stadt gehen kann. Auch solche Plattformen können zu TOP-Apps werden, wenn sie rechtzeitig aktualisiert werden und ihre Funktionalität und ihr Design weiterentwickeln.

Pet Dating Apps

Tinder für Haustiere? Es mag einem seltsam und lächerlich vorkommen, aber Partner sind das, was jeder braucht, sowohl Menschen als auch Tiere. Wenn Sie ein unkastriertes Haustier haben, ist es Ihre Aufgabe, einen gesunden Partner zu finden. Haustier-Dating-Apps wurden entwickelt, um genau das zu tun.

Find a Life Partner Apps

Wenn es schwierig ist, einen Partner für Haustiere für mehrere Treffen zu finden, was können wir dann über Menschen und die Suche nach einem Partner fürs Leben oder für viele Jahre sagen? Einsamkeit ist eines der TOP-Probleme unserer Zeit. Laut Statistik leben Alleinstehende weniger lang. Sie leiden häufiger an chronischen Krankheiten, insbesondere an Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Einsamkeit verringert das Glücksempfinden und das Gefühl der Lebensfülle. Jede hochwertige und bequeme Anwendung für die Suche nach einer ernsthaften Beziehung ist eine gute Wahl für ein Startup. Tinder und seine Mechanismen gibt es bereits, aber was ist mit Menschen, die ein nicht nur einmaliges Treffen suchen? Sie können ihnen helfen, indem Sie die Mechanismen der Anwendung für die Suche nach einem dauerhaften Partner durchdenken.

Hobbys

Einigen Sie sich darauf, dass es außergewöhnlich ist, im Jahr 2022 kein Hobby zu haben, wenn viele Aktivitäten verfügbar sind. Zumindest kann das Ansehen von Fernsehsendungen, Filmen oder Anti-Stress-Farben Ihr Hobby werden. Anwendungen, die unseren Hobbys dienen, werden immer beliebt sein. Die Hauptsache ist, dass sie eine bequeme Schnittstelle und Funktionalität bieten. Wir haben zehn Beispiele für Mobil- und Webanwendungen zur Entfaltung Ihrer Leidenschaften gesammelt, die Sie im Jahr 2022 für sich erstellen und starten können.

Musik-Streaming-Apps

Musik-Streaming-Apps für Ihre Musik oder die Musik, die Sie mögen und jetzt hören, das Radio von sich selbst ist ein Kindheitstraum vieler Menschen. Musik nimmt einen immer größeren Platz im Leben eines modernen Menschen ein, da man sie hören kann, während man andere Dinge tut. Die Entwicklung einer Anwendung für Musikstreaming und Musikübertragung mit einer bequemen und schönen Schnittstelle ist immer eine gute Idee für ein Startup.

Foto- und Videoeditoren

Die Menschen nutzen aktiv soziale Netzwerke, was bedeutet, dass sie aktiv ihre Fotos und Videos posten. Foto- und Videoeditor-Apps sind wichtiger denn je. Ein praktischer Editor für die Hosentasche mit spannenden Funktionen und schönen, vorgefertigten Filtern und Vorlagen ist die perfekte Wahl für Ihr Startup. Heute sollte jeder Großvater in der Lage sein, einen Fotoeditor zu benutzen. Jede Hausfrau sollte ein Video bearbeiten, zumindest für Geschichten. Machen Sie die Anwendung einfach, bequem und funktionell zugleich, um erfolgreich zu sein.

Prominenten-Identifizierungs-Apps

Kennen Sie einen Menschen auf der Straße, der irgendwo gesehen wurde, sich aber nicht mehr erinnern kann, wo? Versuchen Sie, das Foto dieser Person in die App hochzuladen, und wenn sie berühmt ist, erhalten Sie sofort eine Antwort, wer sie ist. Es ist eine sehr originelle Idee für eine Anwendung, die mit Hilfe von Gesichtserkennungstechnologie und einer umfangreichen KI-Datenbank umgesetzt wird. Berühmtheiten können sowohl auf Werbetafeln als auch auf Filmplakaten erkannt werden. Zeigen Sie einfach auf die Kamera und erhalten Sie Informationen darüber, wer Sie auf dem Foto ansieht.

Travel Buddy App

Einen Reisebegleiter oder eine nette Person zu finden, mit der man eine Reise oder einen Teil davon verbringen oder gemeinsam die Sehenswürdigkeiten besuchen möchte, ist eine ausgezeichnete Wahl für das Anwendungsthema im Jahr 2022. Nach der Pandemie und mit dem Aufkommen von Impfungen werden die Menschen wieder mehr reisen und ihre Bewegungen rund um den Planeten, einschließlich des Tourismus, wieder aufnehmen. Daher werden Anwendungen für die Suche nach dem perfekten Reisebegleiter wieder im Trend liegen, vor allem solche, die Menschen nach Ort und Interessen zusammenbringen.

Buddy for Event App

Eine ähnliche Anwendung, aber für die Suche nach einem Partner für den Besuch einer bestimmten Veranstaltung in Ihrer Nähe: ein Film, eine Ausstellung, eine Tanzparty, ein Konzert, ein Vortrag oder ein Seminar. Diese Anwendung löst das Problem, dass man "niemanden hat, mit dem man hingehen kann" und deshalb gar nicht hingeht. Auf lange Sicht wird sie den Menschen helfen, engere Beziehungen aufzubauen und neue Freunde zu finden, vielleicht sogar das Problem der Einsamkeit zu lösen. Das ist eine großartige App-Idee. Es gibt bezahlte "Buddies of Interest", wenn man für die Teilnahme an einer Veranstaltung eines Unternehmens bezahlt. Es ist ein weiterer Zweig der Entwicklung der gleichen Anwendungsidee.

Split Bill Apps

Es ist eine nützliche Anwendung zum Teilen der Rechnung, wenn man mit einer großen Gruppe in einem Café oder Restaurant sitzt. Es ist eine einigermaßen notwendige, aber einfache Idee für eine mobile Anwendung. Sie sollte so bequem wie möglich sein, einfach, immer zur Hand und verschiedene Zahlungsarten enthalten.

Game Apps

Spiele werden nie aus dem Leben der Menschen verschwinden. Während und nach der Pandemie ist die Spieleindustrie exponentiell gewachsen. Sie sind zu einer idealen Form der Heimunterhaltung und bei einigen Spielarten sogar zu einer Art der Kommunikation geworden. Nehmen wir an, Sie haben eine spannende Idee für ein Spiel und eine Spielmechanik, die Sie selbst gerne spielen würden. Nutzen Sie die Chance und erstellen Sie eine Spielanwendung. Höchstwahrscheinlich werden Sie es nicht vermasseln.

DIY Apps

Apps und Plattformen, die Anleitungen in verschiedenen Formaten zur Verfügung stellen, um etwas von Hand herzustellen, vom Stricken und Färben von Garn bis zum Zusammenbau eines Computers. Solche Anwendungen und Plattformen und solche für den Bildungsbereich haben während und nach der Pandemie einen neuen Aufschwung genommen und sind sprunghaft angestiegen. Es ist nie zu spät, sich eine Nische zu schaffen, indem man eine App mit exzellenten "How to do things"-Anleitungen veröffentlicht.

Buchbesprechungs- und Buchzusammenfassungs-Apps

Bücher und Lesen beruhigen den Geist, vermitteln uns neues Wissen und Konzentrationsfähigkeiten, aber Studenten oder Angestellte haben nicht immer die Zeit, die gesamte erforderliche Menge an Büchern in kurzer Zeit zu lesen, daher sind Anwendungen, die eine kurze Nacherzählung und Rezensionen von Büchern enthalten, in der modernen Gesellschaft sehr nützlich. Sie lösen gleich zwei Probleme auf einmal: "was lesen" und "ein Buch bis zur Deadline lesen". Sie sind wertvoll für Leser von Sachbüchern.

Event Management App

Ein erweiterter Veranstaltungskalender, der Sie selbst daran erinnert, wohin Sie gehen müssen, wie Sie sich kleiden sollten, wie das Programm und der Zeitplan aussehen werden, wie spät Sie kommen können oder wie kritisch Sie sein müssen, lädt auch Links zu Fotos und Videos, die Ihnen nach der Veranstaltung zugeschickt werden, und formt sie zu einer Galerie. Außerdem kann eine solche Anwendung Ihnen Freizeitmöglichkeiten in Ihrer Stadt entsprechend Ihren eingegebenen Interessen anbieten und eine Veranstaltung mit einem Klick zu Ihrem Kalender auf Ihrem Telefon oder einem anderen Gerät hinzufügen.

Fazit

Die globale Pandemie hat den Bedarf an neuen Ansätzen im Leben jedes Menschen auf dem Planeten, der moderne Technologie und das Internet nutzt, beschleunigt. Mobile Anwendungen für die Hosentasche werden immer notwendiger. Sie können alle Ideen für Anwendungen, die in diesem Artikel vorgeschlagen werden, noch heute mit unserer professionellen No-Code-Plattform AppMaster.io erstellen.