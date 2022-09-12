Zaman ilerledikçe, insanların yaşamları o kadar hızlı ilerliyor ki, oturup etkinlik düzenlemek için genişletilmiş planlar inşa etmeyi düşünmek için fazla zamanları kalmıyor. Etkinlik yönetimi popülerlik kazanıyor. Doğumdan ölüme kadar çok sayıda etkinliğin düzenlenmesi gerekir, ancak insanların etkinliklerini kendi başlarına organize etmek için daha az zamanları vardır. Bir etkinliği başarılı bir şekilde oluşturmak için deneyim, uygun planlama ve etkinliğin sonuna kadar tam dikkat gerekir. Etkinlik yönetimi sürecinde her şeyin planlamaya göre ve doğru zamanda gittiğinden emin olmanız gerekir; Etkinliğinizin gerçekleşmesi için deneyime ve birkaç kişiyle koordinasyona ihtiyacınız var.

Etkinliğiniz iyi gitmezse, harcadığınız onca zamandan sonra tüm çabalar, para ve enerji boşa gidecektir. Bir etkinlik uygulaması, etkinliklerinizi bir ömür boyu başarılı ve unutulmaz kılmak için gelir. Etkinlik, etkinlik uygulamalarıyla düzgün, verimli ve üretken bir şekilde yürütülebilir. Bu etkinlik uygulamaları, tam etkinlikleri gereksinimlerinize göre planlar, ayrıca işinizi kolaylaştırır ve size her yönden yardımcı olur. Gerekli özellikleri farklı etkinlik uygulamalarında elde edebilirsiniz, ancak özelleştirilmiş etkinlik özellikleri arıyorsanız, etkinliklerinizi düzenlemek için sizi bir etkinlik uygulaması haline getirecek bir etkinlik uygulaması oluşturucusuna gidebilirsiniz.

Etkinlik planlama uygulaması nedir?

Her gün dünya çapında binlerce düğün etkinliği, spor etkinliği, doğum günü partileri, sergiler, festivaller, bebek duşları, konferanslar ve buluşmalar düzenlenmektedir. Tüm bu olaylar farklı insanları ve farklı ilgi alanlarını içerir; ortak olan tek şey teknoloji kullanımıdır. Etkinlik uygulamaları, etkinliği verimli hale getirmek için profesyonel etkinlik organizatörleri için oluşturulmuş uygulamalardır.

Bu etkinlik uygulamaları yemek, personel, mekan kapasitesi hesaplayıcıları, sahneleme, dans pisti, bilet satışı, misafir kaydı, müzik sistemi, hava durumu tahmini, görev atama ve diğerleri gibi farklı özelliklere sahiptir. İnternette bulunan bir etkinlik uygulaması oluşturucu yardımıyla bir etkinlik uygulaması bile oluşturabilirsiniz. Bir etkinlik uygulaması oluşturucu için kodlama deneyimine sahip olmanız gerekmez ve istediğiniz özelliklere sahip etkinlik uygulamaları oluşturmak için kodsuz veya düşük kodlu platformlar kullanabilirsiniz.

Etkinlik uygulaması neden önemlidir?

Etkinlik planlama işinde yeni olduğunuzu veya zaten bir etkinlik planlayıcısı olarak çalıştığınızı ve aynı anda veya ekipte birden fazla projeyi yürütmekte güçlük çektiğinizi varsayalım. Bu durumda, herhangi bir baş ağrısı olmadan tüm olayları etkili ve verimli bir şekilde elde etmek için bir etkinlik uygulamasıyla ilgili deneyime ihtiyacınız var. Etkinlik uygulaması, etkinlik organizatörlerinin rakiplerini yenebilmeleri ve müşterileri için en iyi seçenek olabilmeleri için önemli bir parçası haline gelir. Rakibinizin işinde yeni teknikler varken, etkinlikleri düzenlemek için hala eski yöntemleri kullandığınızı hayal edin; müşteriler nereye gidecek? Elbette bir noktada olmanız ve müşterilerin dikkatini çekmeniz imkansız olacaktır. Etkinlik uygulaması oluşturucuyu kullanarak bir uygulama oluştururken bunları koruyabilmeniz için bazı önemli noktaları listeledim. Onlara bir göz atalım.

Organize ekip

Bir etkinliği düzenlemek için farklı departmanlardan oluşan bir ekip gerekir, hepsinin sizinle koordine olması gerekir ve aralarında etkinlik uygulaması yardımıyla herhangi bir şeye ihtiyaçları olduğunda herhangi bir sorun veya yanlış anlama ile karşılaşmazsınız. Etkinlik uygulaması, ekipteki herkesin bir kuyrukta çalışmasını ve son teslim tarihinin altında olmasını sağlar.

Çevirimiçi kayıt

Etkinlik uygulaması, müşteri için olduğu kadar etkinlik planlayıcısı için de faydalıdır. Müşterilerin ve katılımcıların etkinlik uygulamalarına çevrimiçi olarak kaydolmalarını sağlar. Bu uygulama ile müşterilerin fiziksel olarak gelmelerine gerek yok; uzun bir müşteri listesi oluşturabilir veya adlarını bilgisayara manuel olarak ekleyebilirsiniz.

Bütçe kontrolü

Etkinlik uygulaması, belirli bir etkinliğin tüm masraflarını kaydeder. El ile eklemeniz gerekmez; maliyeti kaydetmeyi unutmanız durumunda bütçede tutarsızlık yaratacaktır. Ayrıca tüm satış performansında pazarlama kararlarının alınmasına yardımcı olur. Etkinlik uygulaması, gelir işini hesaplamayı kolaylaştırır.

Birden çok etkinliği yönet

Olay uygulaması, aynı anda birden fazla etkinliği yönetmek söz konusu olduğunda bir nimettir. Otomatikleştirilmiş bir iş akışıyla birden çok etkinliğin yürütülmesine yardımcı olur. Olayların ayrı deneyim ekipleriyle kolayca koordine edebilir ve görevlerini izleyebilirsiniz.

Ücretsiz bir etkinlik planlama uygulaması nasıl oluşturulur?

Kendiniz veya müşteriniz için bir etkinlik uygulaması oluşturmanın yollarını mı arıyorsunuz, ancak etkinlik uygulamasını tamamlamak için pahalı yazılımlar veya araçlar almak için bütçeniz yok mu? Sorun değil! Yine de AppMaster'ın yardımıyla ücretsiz bir etkinlik uygulaması oluşturabilirsiniz. AppMaster, kullanıcıların basit bir sürükle ve bırak yöntemi kullanarak olay uygulamaları ve yazılımları oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz bir platformdur. AppMaster ile etkinlik uygulamasına aşağıdaki özellikleri alabilirsiniz:

iOS ve Android'i destekleyin

Yüksek çalışma hızı

Güvenli ödeme ağ geçidi

Duyarlı Uygulamalar

Karmaşık projeleri yönetin

Peki ne bekliyorsun? AppMaster uygulama oluşturucuya kaydolun ve kodsuz bir etkinlik uygulaması oluşturun. Tamamen işlevsel etkinlik uygulamanızı yapmak için adım adım yönlendirileceksiniz. Bulut barındırmayı yönetir ve eksiksiz etkinlik uygulamanızı Android veya iOS gibi herhangi bir platforma aktarmanıza olanak tanır. Ayrıca değişiklik veya güncelleme yapmanıza da yardımcı olur. AppMaster, etkinlik uygulamaları oluşturmanız, fiyatlandırma planlarına göz atmanız için uygun fiyatlı bir etkinlik uygulaması oluşturucu seçeneğidir.

Eventbrite gibi bir uygulamayı nasıl yapabilirim?

Kodlama bilginiz varsa Eventbrite gibi bir etkinlik uygulaması oluşturabilirsiniz. Ancak kodlama ve programlama konusunda deneyiminiz yoksa, kodlama gerektirmeyen veya AppMaster gibi düşük kodlamalı olay uygulaması oluşturucu yardımıyla yine de bir olay uygulaması oluşturabilirsiniz. Eventbrite, tüm yaşam döngüsü olaylarını kapsayan bir sosyal olay uygulamasıdır. Bu uygulama her şeyi kolaylaştırır ve bir kullanıcının kayıt, raporlama, rozet yazdırma ve çevrimiçi ödeme olanaklarını yönetmesine olanak tanır. Ayrıca, bu uygulamayı sosyal medya ile entegre edebilir ve etkinlikler için oylama yapabilir, etkinliğinizi pazarlayabilir ve daha pek çok şey yapabilirsiniz.

AppMaster, kullanıcıların uygulamalarını istenen özelliklerle kolayca oluşturmasına olanak tanıyan, kodlama gerektirmeyen bir uygulama oluşturucu platformudur. Projeniz Eventbrite kadar karmaşıksa, kodsuz yaklaşımı kullanarak AppMaster uygulama oluşturucu ile bir etkinlik uygulaması oluşturabilirsiniz. Bir etkinlik uygulaması oluşturmayı düşünüyorsanız, aşağıda uygulama dünyasında popülerlik kazanmak için bazı yararlı ipuçları verilmiştir.

Çekici tasarım

Kullanıcı dostu bir arayüz, kullanıcıların kalbini kazanabilir; iyi yapılandırılmış bir düzen oluşturduğunuzdan emin olun ve navigasyonun çekici görünmesi için birkaç simge ekleyin. Bu, bir olay uygulaması oluşturucu kullanarak uygulama deneyimini kolaylaştırır.

Özel Filtreler

Etkinlik katılımcıları, bulundukları konumdaki ilgilendikleri etkinlikleri kolayca bulmak için basit bir navigasyon uygulaması arıyorlar. İnsanların uygulamanızı elinde tutması ve ayrıca arkadaşlarına ve ailelerine başvurması için tüm bilgilerin ve etiketlerin gerekli kategoride olduğundan emin olun.

Ödeme çözümleri

Etkinlikler dünyanın herhangi bir yerinde düzenlenebilir, birçok ödeme ağ geçidi küresel olarak çalışır ancak yine de birçok alanla sınırlıdır ve kullanıcılar ödeme yapmakta zorlanırlar. Kullanıcıların yerel bir ödeme ağ geçidi üzerinden ödeme yapmasına izin vererek uygulamanızı oluşturduğunuzdan emin olun.

Topluluk Binası

Etkinlik uygulamalarınızın, kullanıcıların sosyal medya hesaplarıyla Senkronize etmesine izin verdiğinden emin olun. Bununla, arkadaşlarını platforma katılmaya davet edebilirler. Check-in'leri, doğrudan mesajları, iletişim düzenleyicilerini ve etkinlik takip düğmelerini içermelidir. Bu, güçlü bir topluluk oluşturmanın harika bir yoludur ve uygulamanızı etkileşimli ve üretken hale getirir.

Sadakat programları

Etkinlik uygulamalarınızın elde tutma oranını artırmak ve kullanıcılarınızla güven oluşturmak için düzenli kullanıcılarınıza indirimler veya teşvik planları sunabilirsiniz. Uygulamanızda kullanıcı deneyimiyle etkileşime geçmek için çok seviyeli bonus planları, sadakat puanları ve şanslı çekiliş seçenekleri de yapabilirsiniz.

Kısaca

Etkinlik planlama yorucu ve karmaşık bir görev olabilir çünkü farklı departmanlardan oluşan büyük bir ekibi yönetmeniz ve onların işlerini izlemeniz gerekir. Her şeyden önce, insanları davet etmek, kayıtlar yapmak ve kimlikleri kontrol etmek bütün gününüzü alabilir. Etkinlik uygulamaları, yalnızca etkinlik uygulamanıza tıklayarak ve o anda bilmek istediğiniz herhangi bir şey hakkında insanlarla etkileşime girerek zaman kaybetmeden bilgi edinerek işinizi kolaylaştırır.

Etkinlik uygulaması oluşturucuları için çevrimiçi olarak birçok yol vardır, ancak kullanıcıların herhangi bir kodlama deneyimi olmadan düşük fiyatlarla uygulamalar oluşturmasına olanak tanıdığından, en iyi etkinlik uygulaması oluşturucusu olarak AppMaster önerilir. Bu yüzden daha fazla beklemeyin ve AppMaster'da bir etkinlik uygulaması oluşturun ve gelecekteki dünyaya adım atın.