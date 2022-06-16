Geçmişte, bir mobil uygulama oluşturmak için bir uygulama geliştirme ekibinin hizmetleri gerekliydi. Genellikle zaman alıcı olurdu ve mükemmelleşmesi haftalar, aylar hatta yıllar alırdı. Bugün kendi mobil uygulamalarımızı oluşturmak için karmaşık bir uygulama geliştirme sürecine bağlı olmak zorunda değiliz. Kodsuz, düşük kodlu uygulama geliştirme ile, bir vatandaş geliştiricisi veya kullanıcısı dakikalar içinde bir uygulama oluşturabilir! Bu uygulama oluşturma seçeneği, kendi mobil diyet ve beslenme uygulamasını oluşturmak isteyen kişiler için çok yararlı olabilir.

Diyet ve Beslenme Uygulaması Nasıl Yapılır?

Hiç bir mobil diyet ve beslenme uygulaması oluşturmayı düşündünüz mü? Bir mobil diyet beslenme uygulamasının geliştirilmesi, hareket halindeyken beslenme bilgilerinden yararlanmak isteyen sağlık bilincine sahip kullanıcılar için çok yararlı olacaktır. Artan sayıda mobil diyet beslenme uygulaması kullanıcısına dayanarak, mobil diyet uygulaması geliştirmeye yönelik sağlıklı bir talep olduğu açıktır. Uygulama ister kodsuz ister düşük kodlu geliştirme gerektiriyor olsun, kullanıcılarınıza fayda sağlayacak bir diyet ve beslenme uygulaması oluşturmak için atmanız gereken adımlar vardır.

Google Android Stüdyosu

Android Studio, teknoloji devi Google tarafından oluşturulan ve kullanıcılar için mobil diyet ve beslenme uygulamaları oluşturmak için kullanılabilecek bir uygulama geliştirme yazılım aracıdır. Uygulama geliştirme yazılımı ücretsizdir, bu nedenle mobil diyet beslenme uygulaması oluşturmaya başlamak için çok az maliyetli olacaktır. Bu mobil uygulama geliştirme aracı çok yönlüdür çünkü Windows, macOS, Linux ve ChromeOS ile arayüz oluşturabilir.

Adım 1: Google'ın uygulama geliştirme konsolundan Android Geliştirici Web Sitesinden Android Studio'yu indirin.

Adım 2: İndirme işlemi tamamlandığında, kullanıcıların Windows kullandığını varsayarak, programı cihazınıza yüklemek için .exe dosyasını açın. Görev panelinde görüntülenen pencerede, "evet" diyerek programın çalışmasına izin verin ve kurulumu tamamlamak için talimatları izleyin. Vatandaş geliştirici bir macOS kullanıcısıysa, indirme bir .dmg dosyası olarak görünecektir. Android Studio simgesini Mac uygulama menüsüne sürüklemeniz yeterlidir. Üzerine sağ tıklayın ve Android Studio programını indirmeye ve yüklemeye başlamak için Aç'ı seçin.

Adım 3: Ekranda, kullanıcıların diyet ve beslenme uygulamasını oluşturmaya başlamayı planladıkları modülü seçmek için "başka bir Android Studio projesi başlat" seçeneğini belirleyin.

Adım 4: Geliştirilmekte olan diyet ve beslenme uygulamasına uygun bir isim atayın. Kavramsallaştırılan adın benzersiz olması, son kullanıcıları için anlamlı olması ve telaffuzu ve hecelemesi kolay olması en iyisidir. Bu, mobil diyet beslenme uygulamanızın adının kolayca bulunmasını ve Google SEO'da daha üst sıralarda yer almasını sağlar.

Adım 5: Kullanılacak Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) türünü seçin. Mevcut önceden ayarlanmış uygulama geliştirme biçimleri arasından seçim yapın. Bir SDK, mobil diyet beslenme uygulaması geliştirme yazılım araçlarının bir derlemesidir.

Adım 6: Program yöneticisi panosunu kullanarak diyet ve beslenme uygulaması için oluşturulacak uygulama geliştirme özelliklerini seçin. Uygulama geliştirme konsolunun bu bölümü tasarım özelliklerini, menü çubuklarını ve öğeleri içerir. Kullanıcılar burada nesneleri gömebilir, kod parçaları ekleyebilir ve diğer uygulama geliştirme işlevlerini yapabilir.

7. Adım: Mobil diyet beslenme uygulaması özelliklerinin geliştirilmesini sonlandırın ve diyet ve beslenme uygulamasındaki değişiklikleri kaydedin. Uygulama geliştirme sürecinde herhangi bir sorun ortaya çıkarsa, kullanıcılar çözüm için Android Studio yazılım geliştirme kılavuzuna başvurabilir.

Adım 8: Özelliklerin kullanıcılara fayda sağlayacağından emin olmak için mobil diyet beslenme uygulamasının kullanıcı deneyimi testi.

9. Adım: Kullanıcı deneyimini etkileyecek hatalar, gecikme, yavaş arama sonuçları, hatalar ve diğer uygulama geliştirme sorunları için hata ayıklayın ve sorun giderin. Gerekirse mobil diyet uygulaması özelliklerini yükseltin ve ek geliştirme yapın.

Adım 10: Mobil diyet ve beslenme uygulamanızı kullanıcılara tanıtın ve başlatın!

Kodlamadan Nasıl Beslenme Uygulaması Oluşturabilirim?

Uygulama Yöneticisi

Bu uygulama oluşturucu, kullanıcıların Windows, iOS ve Android diyet ve beslenme uygulaması özellikleri oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcıların oluşturabileceği farklı diyet ve beslenme uygulamalarının sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur. Ayrıca, kullanıcılar istedikleri sayıda mobil diyet beslenme uygulaması özelliği ekleyebildiği veya güncelleyebildiği için ölçeklenebilirliği konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Programlama deneyiminden bağımsız olarak kullanıcıların sağlıklı beslenme ve beslenme uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Bu diyet beslenme uygulaması çok üst sıralarda yer alıyor ve birçok özelliği nedeniyle en iyi mobil diyet ve beslenme uygulaması yaratıcıları arasında yer alıyor.

AppMaster, sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ile deneyimli bir geliştiricinin becerisiyle acemilerin diyet ve beslenme uygulamaları oluşturmasına yardımcı olur. Mobil diyet beslenme uygulamaları oluşturmak için en çok tercih edilen uygulama geliştirme araçlarından biridir. Kullanıcıların neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamalarına yardımcı olan sağlıklı beslenme bilgileri ve diyet takibi oluşturabilirsiniz. Diyet ve beslenme uygulaması oluşturucunun diğer özellikleri arasında kullanıcı anketleri, sadakat programları, özel düzenler, sosyal medya arayüzleri, özelleştirilmiş yemek planları ve uygulama içi mesajlaşma yer alır. Maliyetleri her ay 5 ila yaklaşık 165 dolar arasında değişmektedir.

Beslenme İçin Bir Uygulama Var mı?

Diyet ve beslenme uygulamalarının faydaları ne kadar vurgulansa azdır! Diyet beslenme uygulamaları, kullanıcılarının kilolarını ve sağlıklı beslenme kalori alımını korumalarına ve yönetmelerine yardımcı olmanın anahtarıdır. Onlara sağlıklı kalmaları için kalorilerinin, beslenmelerinin ve fitness hedeflerinin doğru bir şekilde izlenmesini sağlayan değerli sağlık verileri verir. Piyasadaki en iyi beş mobil diyet beslenme uygulamasını ve kullanıcıları için en faydalı özellikleri tartışalım.

Aqualert: Su İzleyici



BMI Hesaplayıcı



Edo



MyFitnessArkadaşım



Nuna



Aqualert: Su İzleyici

Sağlıklı beslenme sadece yediğimiz gıda ürünlerine odaklanmaz, aynı zamanda hidrasyon veya su alımımıza da dayanır. Genel sağlık ve zindeliği korumanın muhtemelen en kolay yolu su içmektir; Ancak, çoğumuzun bunu yapmak için su izleme uygulamalarının yardımına ihtiyacı var. Aqualert, Android ve iOS ile uyumludur ve sürekli olarak kullanıcının su ihtiyacına uyum sağlar. Kullanıcıları maksimum hidrasyon sağlamak için oluşturulan bir programa göre içmeleri konusunda uyarır. Bu şekilde, kullanıcılar bu diyet uygulamasını zaman içinde su alımlarını takip etmek için etkileşimli bir su alım günlüğü olarak da kullanabilirler.

BMI Hesaplayıcı

BMI (Vücut Kitle İndeksi) Hesaplayıcıları, kullanıcıların sağlık verilerini ölçmenin yenilikçi yolu ile kullanıcıların sağlıklı olmalarına yardımcı olur. BMI hesaplayıcılarının kullanıcıları, vücut kitle indekslerini kontrol ederek ve izleyerek sağlıklı kilo hedeflerine ulaşır. Kullanıcılar kilolarını, yaşlarını, boylarını ve cinsiyetlerini girer ve uygulama ideal BMI'larını hesaplar. Dahili BMI hesaplayıcı, Android ve iOS işletim sistemli cep telefonlarıyla uyumludur ve farklı fitness uygulamalarına eklenebilen değerli bir uygulamadır.

Edo

Edo, kullanıcıların sağlıklı beslenme hedefleri belirlemelerine yardımcı olan son derece kullanışlı ve bilgilendirici bir diyet ve beslenme uygulamasıdır. Gıda ürünleri etiketlerindeki beslenme verilerini kontrol etmek için barkod tarayıcıları veya okuyucuları kullanır. Ayrıca sağlık takibini kolaylaştırır ve kullanıcıların mevcut beslenme ihtiyaçlarını ve gıda profilini değerlendirir. Kullanıcılar beslenme kalori gereksinimlerine, kişisel tercihlerine, yaş grubuna, dinine ve önceden var olan sağlık koşullarına göre özelleştirilmiş bir diyet ve yiyecek profili oluşturabilir. Edo, hem Android hem de iOS ile uyumludur.

MyFitnessArkadaşım

En iyi mobil diyet beslenme uygulamaları arasında MyFitnessPal, muhtemelen tüm kullanıcılar tarafından en çok tercih edilenidir. Kapsamlı beslenme veri tabanı, dünya çapında 6 milyondan fazla gıda ürünü hakkında doğru veriler içerir ve sürekli güncellenir. Bu diyet uygulaması, kalori ve beslenme ile ilgili verilere erişmek için uygulamanın kamerasından gıda ürünlerini incelemek için barkod okuyucuları kullanır. Bu mobil diyet uygulaması, tüketilen gıda ürünlerine göre özelleştirilmiş bir kullanıcı profili oluşturmak için kullanılır. Bu diyet uygulaması verilerine cep telefonları ve tabletler gibi çok sayıda cihazdan erişilebilir. MyFitnessPal diyet uygulaması ayrıca kullanıcılarının özel sağlık profillerini kullanır ve bunları ilgili fitness hedefleri ve etkinlikleriyle eşleştirir. Ücretsiz uygulamaya iOS ve Android'de erişilebilir.

Nuna

Nuna, temel bir diyet ve beslenme uygulamasından ve bir sağlık koçundan daha fazlasıdır. Kullanıcılara iyi beslenme alışkanlıklarını öğretmek ve besleyici gıda ürünlerini seçmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Beslenme hedeflerini, kalori alımını ve genel sağlığı izlemek için iyi bir mobil diyet ve beslenme uygulamasıdır. Nuna, iOS ve Android ile uyumludur ve kullanıcılara tüketilen gıda ürünlerinden tam beslenme verileri sağlar.



Diyet ve Beslenme Uygulamaları Nasıl Çalışır?

Beslenme uygulamalarının kullanıcıları, uygulamayı indirmeli veya aşağıdakileri yapabilecekleri çevrimiçi kayıtlar sayfasına erişmelidir:

Kullanıcının beslenme ve kalori verilerine erişin



Gıda ürünlerinin fotoğraflarını ekleyin



Gerçek egzersizler ve sağlıklı aktiviteler ekleyin



İlham verici fitness Alıntılar ekleyin



Sağlık izleme hedeflerini belirleyin



Kullanıcı Egzersizlerini Nasıl Kaydediyor?

Kullanıcı egzersiz düğmesine dokunur



Egzersizleri seçin



Süreyi girin



Antrenmanlar tamamlandı olarak kaydedilir



Görsel Gıda Kaydı Nasıl Çalışır?

Uygulama, kullanıcıların gün boyunca yenen gıda ürünlerindeki kalorileri kaydetmesini gerektiriyor. Kalori verilerini manuel olarak girebilir veya tüketilen gıda ürünlerinin fotoğraflarını çekebilirler. İzleme uygulaması daha sonra kullanıcıların bu gıda ürünleriyle ilgili beslenme ve kalori verilerini kronolojik olarak saklamasına olanak tanır. Kalori ihtiyacınıza bağlı olarak işletmeniz için sağlıklı bir mobil beslenme ve diyet uygulaması çözümü var! Nihayetinde, ihtiyaçlarınıza veya kullanıcılarınızın ihtiyaçlarına en uygun olana siz karar verirsiniz. Profesyonellerden oluşan paketimiz, ihtiyaçlarınıza göre kodsuz uygulama hizmetleri sunar ve danışma aşamasından tamamlanmasına kadar Diyet ve Beslenme uygulamanızı oluşturmanıza yardımcı olabilir. AppMaster ile bağlantı kurun. Hadi çalışalım!