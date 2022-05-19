Sosyal medya uygulamaları oluşturmak topluluğumuzda daha popüler hale geliyor. Kullanıcıların sosyal medyayı hızlı bir şekilde almasına ve bu sosyal medya özelliklerine tek bir uygulamadan erişmesine olanak tanır. Bu uygulamalar, kullanıcıların birden fazla sosyal ağ hesabını yönetmesine izin vererek kullanıcının hayatını kolaylaştırabilir.

Sosyal medya uygulamaları oluşturmak, kullanıcıların sosyal ağlarda ve diğer platformlarda harcadıkları zamanı serbest bırakabilir. Ayrıca, sosyal medya kampanyası oluşturmak, kullanıcıların markalarını pazarlamanın ve geniş bir topluluğa ulaşmanın en iyi yoludur. Bu nedenle, bir sosyal medya uygulaması oluşturmak, kullanıcılar için faydalıdır. Bu içerikteki sosyal medya uygulamaları ve bunların pazarlaması ve bir sosyal medya uygulaması yapmak için on ipucu hakkında daha fazla bilgi edelim.

Sosyal medya nedir?

Sosyal medya, çeşitli platformları kullanarak sanal topluluklarda ve ağlarda bilgi oluşturan, paylaşan ve alışverişinde bulunan kullanıcılar veya topluluklar arasındaki etkileşimi tanımlamak için içerikte kullanılan bir terimdir. İçerikte, sosyal medyanın temel özelliği olan iletişimin etkileşimli bir diyaloğa dönüştürülmesinde sosyal ağ teknolojisinin önemli bir rol oynadığını okuyabilirsiniz. Sosyal medya platformları, Facebook ve Twitter gibi web sitelerini ve Instagram, WhatsApp, Snapchat gibi mobil uygulamaları içerebilir.

Neden bir Sosyal medya uygulamasına ihtiyacınız var?

Sosyal ağları geliştirmek için sosyal medya uygulaması oluşturmayı düşünüyorsanız, ilk soru neden bir tane oluşturmanız gerektiğidir? Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için içeriği okumaya devam edin. Birkaç sosyal medya platformu var ve neden özellikle bir sosyal medya uygulamasına ihtiyacınız olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Sosyal medya uygulamaları, içerikte açıklandığı gibi sosyal ağların geliştirilmesine ve sosyal medya ağlarının oluşturulmasına yardımcı olur. Sosyal ağ, markanızı veya ürünlerinizi tanıtmak ve diğer kullanıcılar, müşteriler ve topluluk üyeleriyle bağlantı kurmak için kullanabilir.

İçeriği daha fazla okudukça, sosyal medya ağı uygulaması ve sosyal ağ oluşturmanın basit bir iş olmadığını göreceksiniz. İçerikte, bir sosyal ağ geliştirmek için bir sosyal medya uygulaması ve kullanıcıların gönderilerini planlamalarına izin veren bir sosyal medya uygulaması ve kullanıcıların fotoğraflarını paylaşmalarına izin veren bir sosyal medya uygulaması gibi birçok sosyal medya uygulamasını bulabilirsiniz. Herkese hitap eden bir sosyal medya uygulaması yapmak biraz zor, ancak iyi haber şu ki, herkese uyan tek bir sosyal medya uygulaması yok. Her sosyal medya uygulamasının kendine özgü özellikleri ve faydaları vardır. İçerikte sosyal medya ağı uygulamaları oluşturmanın faydalarına bir göz atalım:

Güçlü özelliklere sahip sosyal medya uygulamaları, çeşitli platformlar aracılığıyla daha geniş bir topluluk kitlesine ulaşmanın harika bir yoludur. Mükemmel özelliklere sahip sosyal medya uygulamaları, topluluktan bilgi ve işinizle ilgili geri bildirim toplayabilir ve güçlü bir topluluk ağı oluşturabilir.

Gelişmiş özelliklere sahip sosyal medya platformları, topluluk arasında pazarlamak ve marka oluşturmak için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Son teknoloji özelliklere sahip sosyal medya uygulamaları, kullanıcıların düzenli kalmasına ve üretkenliği artırmasına yardımcı olabilir.

İyi özelliklere sahip sosyal medya uygulamaları, müşterilerle ve topluluk üyeleriyle etkileşim kurmanın ve daha fazla kâr elde etmenin harika bir yoludur. Ayrıca, işinizi topluluk arasında daha görünür hale getirmenin harika bir yoludur.

Güçlü özelliklere sahip sosyal medya platformları, işinizi sektörünüzde ve topluluğunuzda bir otorite olarak oluşturmanın ve kurmanın harika bir yoludur.

Yukarıda içerikte bahsedildiği gibi sorunsuz özelliklere sahip sosyal ağlar, pazarlama stratejisinin önemli bir parçasıdır. Sosyal medya ağı uygulamaları oluşturmak, şirketlerin ürünlerini topluluk içinde satmaları için yeni bir yol sağlar. Sosyal medya ağı oluşturmak, markanızı toplulukta oluşturmanın harika bir yoludur.

Ne tür bir sosyal medya uygulaması oluşturmak istediğinizi düşünmek önemlidir. Ne tür bir sosyal medya uygulaması yapmak istediğinizi belirlemenin en iyi yolu, pazarlama hedeflerinize, ne tür kanallar kullanmayı planladığınıza bakmak ve müşteri ve topluluk gruplarını hedeflemektir. Sosyal medya ağı uygulamaları oluşturmak için en yaygın hedef kullanıcı grupları, işletmenizle ilgilenen kişilerdir.

Sosyal medya uygulaması Nasıl Yapılacağına İlişkin İpuçları

Sosyal medya ağı uygulaması oluşturmak çok iştir. Öyleyse, sizin için bir sosyal medya ağı oluşturmayı hızlandırmanıza yardımcı olabilecek bir sosyal medya uygulaması oluşturmak için on ipucunda içeriği kontrol edelim. Aşağıda verilmiştir:

Ürün/Pazar Uygunluğu Tanımlaması

Bir sosyal medya ağı uygulaması ürünü veya hizmeti oluştururken, ürün/pazar uyumunu bulmak zorunludur. Sosyal medya uygulaması ürün/pazar uyumu, mükemmel ürün ve hedef pazar kombinasyonudur. Ürünün karlı olması için pazarın yeterince büyük olması ve ürünün hedef pazara ve topluluğa hitap etmesi gerekir.

Bir ürünün karlı olması ne anlama gelir? Karlılık terimini anlamak için içeriği daha fazla okuyun. Karlılık, ürünün sağladığı değerin, ürünün katlandığı maliyetten daha yüksek olması anlamına gelir. Sosyal medya platformları için karlı olmak; gelir üretebilmeli ve pazar için değer yaratabilmelidirler. Oluşturmaya başlamadan önce bir sosyal medya ağı uygulama ürünü oluşturmanın karlı olup olmayacağını bilmeniz gerekir.

Hedef kitlenizi ve amacınızı belirleyin

İçeriği daha fazla okuyarak, sosyal medya uygulaması oluştururken göz önünde bulundurulması gereken en önemli şeylerden birinin hedef kullanıcınız ve amacınız olduğunu anlayabilirsiniz. Sosyal medya uygulaması oluştururken kimi hedefliyorsunuz? Hedef kullanıcınızı ve topluluğunuzu bilmek, onların ne istediklerini belirlemenize yardımcı olacaktır.

Örneğin, şehirlerinde yemek yiyebilecekleri en iyi yerleri arayan kullanıcılar, dikkate alınması gereken harika bir hedef kitle olacaktır. Buradan, uygulamanızın ne yapacağını belirleyebilirsiniz. Belki de amacınız, kullanıcıların yemek yiyebilecekleri en iyi yerleri bulmalarına yardımcı olmaktır. Belki de amacınız, belirli bir şehirde tatil yapmayı tercih eden insanlara ve topluluğa bilgi sağlamaktır.

Amaçlanan sosyal medya uygulamasının yapmasını istediğiniz şeyi yaptığından ve ne yaptığı konusunda net olduğundan emin olmak isteyeceksiniz. Bir sosyal medya uygulaması oluşturmak istiyorsanız, kimi hedeflediğinizi, topluluğunuzu, amacınızı ve onu nasıl geliştirip uygulayacağınızı bilmeniz gerekir.

Rekabet avantajı elde etmek için pazar araştırmasını kullanmak

Başarılı bir sosyal medya uygulaması oluşturmak ve rekabet avantajı elde etmek için toplulukta biraz pazar araştırmasına ihtiyacınız olacak. Snapchat gibi en başarılı sosyal medya platformları, genellikle çok sayıda pazar araştırmasının üzerine kuruludur. Rekabet avantajı elde etmek için önce toplulukta zaten var olanı araştırmak için bir ekip oluşturmalısınız.

Rakip uygulamaları indirerek ve nasıl kullanıldığını izleyerek pazar araştırması yapabilirsiniz. Sosyal medya uygulamanızın nasıl çalışması gerektiği konusunda size daha iyi bir fikir verecek ve uygulamanızı benzersiz kılmak için neler yapabileceğinizi belirlemenize olanak sağlayacaktır. Daha sonra pazarda ve toplulukta rekabet avantajı yaratmak için pazar araştırmalarını kullanabilirsiniz. Uygulama mağazasından araştırma yapabilirsiniz.

Ancak, ücretsiz uygulamaların her zaman başarılı olmadığını unutmayın. Ayrıca sosyal ağ üzerinden pazar araştırması yapabilirsiniz. Ne yarattığınız hakkında konuşan insanları aramak isteyeceksiniz. Ayrıca, sosyal medya uygulamanızı zaten kullanan kişileri de arayabilirsiniz. Bir sosyal medya uygulaması oluşturduğunuzda mutlaka satacak bir ürün geliştirmelisiniz. Sosyal medya uygulamanızın satacağından emin olmak için pazar araştırmasını kullanabilirsiniz.

Karlı bir iş modeline sahip bir uygulama geliştirin

Bir sosyal medya uygulaması için karlı bir iş modeli yaratmanın anahtarı, insanların ihtiyaç duyduğu bir ürün yaratmaktır. Kullanıcıların istemediği bir sosyal medya uygulamasını mürit yapmak israf olacaktır.

Belirli bir türde sosyal medya uygulaması öğrencisi geliştirdiğinizde, onu karlı hale getirmeyi düşünmeniz gerekir. Seçenekler, uygulamanıza ücretli üyelik teklif etmek ve reklam alanı satmaktır. Bunu başarmak için sosyal medya uygulamanızı daha değerli oluşturun. Premium özellikler oluşturarak bunu yapabilirsiniz. Sosyal medya uygulamanızı indirmek ücretsizse, premium özellikleri bir fiyata satabilirsiniz. Premium özelliğiniz için abonelik seçenekleri de oluşturabilirsiniz.

İşlevsellik ve özellikler

Başarılı bir sosyal medya uygulaması oluşturmak için özelliklerini ve işlevlerini göz önünde bulundurmanız gerekir. Sosyal medya platformları her cihazda ve kullanıcıda kullanılabilecek özellikte olmalıdır. Bir sosyal medya uygulaması öğrencisi geliştirirken birçok seçeneği göz önünde bulunduracaksınız, ancak spesifik olmak ve kullanımının kolay olduğundan emin olmak önemlidir. Özellikler ne kadar gelişmiş olsalar da çok karmaşık olmamalıdır.

Uygulamayı geliştirme ve tasarlama

Başarılı bir sosyal medya uygulaması oluşturmak için onu oluşturmanız ve tasarlamanız gerekir. Benzersiz bir düzeni, uygulama için hatırlaması kolay bir adı olmalı ve etkileyici bir logo oluşturmalısınız. Ayrıca, sosyal medya uygulama öğrenciniz için bir uygulama mağazası sayfası ve bir indirme bağlantısı oluşturmanız gerekecektir. Desciple, Uptech ve Fulcrum gibi inşaatçılar bir tane oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Sosyal medya uygulamanızı tasarlarken hatırlamanız gereken en önemli şey profesyonel görünmesi ve içeriğin temiz olması gerekir.

Android ve iOS geliştirme ve kalite güvencesi

İnsanların kalite güvencesi veya standartları düşünmeden oluşturduğu çok sayıda uygulama var. Hiç kimse eşit olmayan bir uygulamayı benimsemez, içerik kötüdür ve bu nedenle hiç kimse işini uygulamayla ilişkilendirmek istemez.

Sosyal medya uygulamanızın içeriğinin beklendiği gibi çalıştığından ve olumlu bir kullanıcı deneyimi sağladığından emin olun. Süreç, iOS ve Android cihazlarının ve farklı tarayıcıların test edilmesini içerir. QA test kullanıcıları, sosyal medya uygulamalarını test etmek için çeşitli yöntemler kullanır. İçerikteki kusurları belirlemek için manuel testler yapabilir veya otomatik araçlar kullanabilirler. Ayrıca, uygulamanın kullanılabilirliğini ve içeriğin kalitesini de değerlendirir ve farklı platformlarda doğru şekilde çalışmasını sağlarlar.

Geliştirme sırasında sosyal medya uygulamanızın içeriğini sürekli olarak test etmeniz de önemlidir. İçeriğin tekrar tekrar test edilmesi, sosyal medya uygulaması öğrencisi herkese açık hale gelmeden önce herhangi bir hatayı yakalamaya ve düzeltmeye yardımcı olacaktır. Yüksek düzeyde kalite güvencesi sağlayarak, sosyal medya uygulamanızın başarılı olacağından emin olabilirsiniz.

Uygulamanızı yayınlama ve pazarlama

Uygulama pazarlaması, uygulamanızın çok önemli bir yönüdür. Müşteri kazanmak için sosyal medya uygulamanızı pazarlamanız gerekir. Sosyal medya uygulamanızı pazarlamanın ve insanlara tanıtmanın birkaç yolu vardır. Bir yol, güzel içerikli bir Twitter sohbetine ev sahipliği yapmaktır. Bir Twitter sohbetine ev sahipliği yaptığınızda, takipçilerinize sosyal medya uygulamanızın öğrencisi hakkında sorular sorabilir ve onların düşüncelerini paylaşmalarını sağlayabilirsiniz. Başka bir yol da uygulamanızı haberlerde tutmaktır. Uygulamanızı New York Times gibi büyük bir web sitesinde bir yayın anlaşması bularak sosyal medya uygulamanızı medyada tutun.

Sosyal medya uygulamanızı pazarlamanın başka bir yolu da uygulamanızı rastgele bir takipçiye dağıtacağınız bir yarışma oluşturmaktır. Son olarak, sosyal medya uygulamasını başarılı bir şekilde oluşturmak için uygulamanızı kullanıcılarınızın zihninde ön planda tutmalısınız. Bunu haber bültenleri göndererek, etkinlik davetiyeleri oluşturarak ve ayda bir bülten gönderilmesini sağlayarak yapabilirsiniz. Uygulamanızı tanıtmak için bir sosyal ağ oluşturmayı da kullanırsanız yardımcı olur.

Topluluğunuzun büyümesini sağlayın

Sosyal medya uygulamanız ne kadar harika olursa olsun, onu destekleyecek gelişen bir topluluğunuz yoksa başarılı olmayacaktır. Topluluğunuza, sosyal medya uygulamanızın ana menüsünden veya ana ekranından kolayca erişilebilir olmalıdır. Topluluğunuzun adının görüntülendiğinden emin olun ve topluluğun web sitesine veya sosyal medya sayfasına bir bağlantı ekleyin. Kolay gezinme ve kullanımı kolay bir arayüz, sosyal medya uygulaması öğrenciniz için çok önemlidir. Ne kadar kullanıcı dostu olursa, kullanıcıların daha fazla takılıp aktif topluluk üyesi olma olasılığı o kadar artar.

Daha geniş bir topluluğa ulaşmalarına yardımcı olmak için sosyal medya uygulama türlerini aktif olarak tanıttığınızdan emin olun. Ayrıca, içeriğinizin ilgi çekici ve alakalı olduğundan emin olun. Kullanıcılar, ne yayınladığınızla ilgilenmiyorsa, uygulamaya olan ilgilerini hızla kaybedeceklerdir. Ek olarak, sosyal medya uygulamanızı sosyal ağlar ve diğer kanallar aracılığıyla tanıtın.

Sosyal medya uygulamanızda ince ayar yapmak için geri bildirim alın

Son olarak, bir sosyal medya uygulaması geliştirirken kullanıcılardan geri bildirim almak önemlidir. Ancak, kullanıcıların araştırmalarına çok fazla zaman ve çaba harcamadan sosyal medya uygulamanızın nasıl kullanıldığına dair doğru bir fikir edinmek zor olabilir.

Sosyal medya uygulaması öğrenci geliştirme için geri bildirim toplamak için çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz. Geri bildirim almanın bir yolu, kullanıcılarınıza anket yapmaktır. Bir anketin parçası olarak, kullanıcılarınızdan odak gruplarına veya görüşmelere katılmalarını isteyebilirsiniz. Kullanıcılarınızdan geri bildirim almak için kullanıcı geri bildirim forumlarını veya çevrimiçi toplulukları da kullanabilirsiniz.

Bir Sosyal medya uygulamasını başlatmanın ve sürdürmenin maliyeti nedir?

Bir sosyal medya uygulamasını başlatmanın ve sürdürmenin maliyeti uygulamanın özelliklerine ve işlevselliğine bağlı olarak değişeceğinden, bu sorunun herkese uyan tek bir yanıtı yoktur.

Diğer bir faktör, sunucu alanının maliyetidir. Uygulamanın verilerini depolamak ve kullanıcıların sosyal medya uygulamasına erişmesine izin vermek için sunucular gereklidir. Sunucu alanı maliyeti, özellikle geniş bir kullanıcı tabanına sahip daha büyük uygulamalar için pahalı olabilir.

Bununla birlikte, sosyal medya platformlarının genellikle bir platform (iOS veya Android) için yaklaşık 118.050 ABD Doları ve her iki platform için de 196.750 ABD Doları tutarında olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, maliyetler bölgeye göre de değişebilir.

İnsanlar, bu zorlu pazarda sosyal medya uygulamalarının başarılı olması için her şeyi yapmaya hazır. Kodlama bilgisi olmadan sosyal medya mobil uygulaması oluşturmak artık mümkün. Oluşturucularla mobil uygulamalar oluşturmak geçmişte en güvenilir seçenek değildi; çünkü dinamik özellikleri kullanamadığınız için statik bir uygulamadan başka bir şey geliştiremezsiniz.

Önceki nesil mobil uygulama oluşturucularla karşılaştırıldığında, en yeni mobil uygulama oluşturucular, uzantılar, dinamik widget'lar ve modernize edilmiş gerçek zamanlı özellikler içerebilir.

Kodlama bilgisi olmadan internet üzerinde bir mobil uygulama oluşturucu ile sosyal medya uygulaması oluşturabilirsiniz. Çoğu uygulama oluşturucu, uygulamaları oluşturmak için bir ücret önerir, ancak çoğu bütçe dostudur.

Sosyal medya uygulamanız ile para kazanma

Sosyal medya ağı oluşturmak sadece kendi sosyal medya uygulamanızla olabilir. Sosyal medya uygulamanızdan para kazanmak için para kazanmak için sosyal ağ oluşturmak gibi farklı seçenekleri düşünmeniz gerekiyor. Örneğin, bir sosyal ağ oluşturmak için eklentiler, abonelikler veya premium uygulama sürümü için ücret alabilirsiniz. Ayrıca reklamlar aracılığıyla uygulamanızdan para kazanabilirsiniz. Sosyal medya uygulamanız üzerinden para kazanmak için bazı seçeneklere göz atalım.

Ücretli abonelikler

Sosyal medya uygulama geliştiricilerinin para kazanma için birçok seçeneği vardır. Para kazanmak için en popüler seçeneklerden biri, bir sosyal ağ oluşturarak kullanıcılardan abonelik ücreti almaktır. İnsanların uygulamanızı kullanması için kaydolması gerektiğinden, sosyal medya uygulamanızın öğrencisinden para kazanmanın harika bir yolu olabilir. Ancak, kullanıcılarınızın hizmet için ödeme yaptığından ve kullanıcılara en iyi hizmeti sunarak para kazandığınızdan emin olmak zor olabilir.

Bir sosyal ağ oluşturarak para kazandığınızdan emin olabilirsiniz. Bunu başarmak için, sosyal medya uygulamanızı mümkün olduğunca çok platformda kullanmanız gerekecek. Uygulamanızın mümkün olan en geniş kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını sağlayacaktır. Sosyal medya uygulama öğrencinizi Apple uygulama mağazasından, Google Play'den ve Microsoft Store'dan edinebilirsiniz. Sosyal medya uygulamanızı karlı hale getirmek için, onu tam potansiyeliyle kullandığınızdan emin olun.

Sponsorlu içerik

Bir sosyal medya uygulamanız varsa ve bir sosyal medya ağı oluşturarak şirketlere uygulamanızda yer alma veya reklam verme fırsatı sunabilirsiniz. Sponsorlu içerik sunmak için bir plan oluşturmanız gerekir.

Örneğin, sponsorlu içerik sunmak istiyorsanız, piyasaya veya kullanıcılara nasıl hitap edeceğinize dair seçenekleri düşünmeniz gerekir. Olasılıklardan biri bir sosyal ağ oluşturmaktır. Seçenekleri ve hedef kitlenizi veya kullanıcılarınızı öğrendikten sonra, onlara hitap edecek bir plan oluşturabilirsiniz. Gelir elde etmek için başka bir seçenek de premium bir hizmet sunmaktır. Bu seçeneklerle hizmet, normal hizmetten daha yüksek fiyatlandırılır.

Uygulama içi satın alma işlemleri

Uygulama içi satın almalar, sosyal medya uygulamanızla para kazanmanın harika bir yoludur. Sosyal medya uygulaması oluşturmak için para kazanmanın uygun maliyetli bir yoludur ve bu gelir için kullanabileceğiniz birçok farklı seçenek vardır. Kullanıcıların ürün veya hizmetinizi satın almasına olanak tanıyan diğer seçenekleri göz önünde bulundurarak özellikler ekleyerek uygulamayı iyileştirebilirsiniz ve kullanıcılar bu özellikleri de faydalı bulabilir. Uygulama içi satın almalar, sosyal medya uygulamanızla para kazanmak için mükemmel seçeneklerdir.

Etkinlikler ve etkinlikler

Çeşitli seçenekleri göz önünde bulundurarak etkinlikleri ve etkinlikleri tanıtmak için bir topluluk platformu oluşturmayı kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, bunları seçeneklerle birlikte tercih ettiğiniz bilet platformuna bağlamak.

Çözüm

Başarılı bir iş kurmak için diğer sosyal medya platformları gibi bir sosyal medya uygulamasına ihtiyacınız olduğu bir sır değil. Kullanıcıların buluşabileceği, paylaşabileceği ve öğrenebileceği bir platformdur. Bir işletmeniz varsa ve bir web siteniz varsa, aynı zamanda bir sosyal medya uygulaması geliştirme şansınız da yüksektir. Bu içeriğimizde sosyal medyanın temellerini ve sosyal medya uygulaması nasıl yapılır konusunu ele aldık.

Diğer iyi çalışan platformlar gibi sosyal medya uygulaması oluşturmak, müşterilerinize veya kullanıcılarınıza daha iyi bir müşteri deneyimi sunmanın harika bir yoludur. İçerik ayrıca, bir sosyal medya uygulamasını başlatmanın ve sürdürmenin maliyeti ve sosyal medya uygulaması oluşturarak nasıl para kazanılacağı gibi bazı yaygın soruları da yanıtladı. Bir sosyal medya uygulamasının maliyeti, ne yapmak istediğinize bağlı olarak değişebilir.

İşletmeniz için bir sosyal medya uygulaması başlatmak istiyorsanız çok maliyetli olabilir. Ayrıca, ücretli üyelik, etkinlik ve etkinlikler, reklamlar ve buradan para kazanma gibi çeşitli seçenekler vardır. Dolayısıyla, sosyal medya uygulaması oluşturmayı düşünüyorsanız, burası başlamak için harika bir yerdir.