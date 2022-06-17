Mobil uygulama geliştirme için mevcut modern araç ve teknolojilerin listesi sonsuzdur çünkü geliştirme endüstrisi hızla gelişmektedir ve düzenli olarak daha fazla platform ortaya çıkmaktadır. Uygun bir mobil uygulama geliştirme aracı bulmak, yeni başlayanlar için zor ve deneyimli geliştiriciler için oldukça zor çünkü çeşitli teknolojileri keşfetmeleri ve öğrenmeleri gerekiyor. Bu makale, 2022'de hem Android hem de iOS için en iyi mobil uygulama geliştirme araçlarına yönelik kapsamlı bir kılavuz sunar.

Mobil Uygulama Geliştirme Aracı Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken 4 Faktör

Piyasada bulunan çeşitli geliştirme araçlarını incelemeden önce, bir uygulama geliştirme aracı seçerken göz önünde bulundurulması gereken en önemli 4 faktörü tartışalım.

Faktör 1 – Kullanılabilirlik



Mobil uygulama geliştirme aracı arayüzü kullanıcı dostu olmalı ve geliştiricinin beklentilerine göre verimli çalışmalıdır. Çoğu geliştirici, büyük ekipler genellikle büyük ölçekli mobil uygulamalar üzerinde çalıştığından, bu tür araçlarda işbirliği özelliklerine de ihtiyaç duyar. Bu nedenle, geliştirme aracının genel işlevleri ve kullanılabilirliği, aracı değerlendirirken zihninizde ön planda olmalıdır.

Faktör 2 – Bütçe



Bütçe, ihtiyaçlarınıza göre en iyi mobil uygulama geliştirme aracını seçerken en önemli faktör olabilir. Mobil uygulama geliştirmenin lisanslama, altyapı veya arka uç oluşturma ve bir uygulama dağıtma gibi birçok farklı yönü vardır. Bu değişkenler geliştirme sürecini maliyetli hale getirir.

Klasik mobil uygulama geliştirme yaklaşımı, sizin için sıfırdan bir uygulama oluşturması için bir geliştirici veya geliştiricilerden oluşan bir ekip kiralamanızdır. Pahalı bir geliştirme yaklaşımıdır, çünkü genellikle çok para alan profesyonel geliştiricilere ödeme yapmayı içerir.

Alternatif bir güvenilir geliştirme yaklaşımı, uygulamaları uygun bir fiyata hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanıyan verimli, kodsuz bir platforma güvenmektir. Ayrıca, kodsuz geliştirme platformları hem programcılar hem de programcı olmayanlar için faydalıdır. Hem kısa hem de uzun vadeli geliştirme maliyetlerini azaltmanıza yardımcı olacaktır.

Faktör 3 – Güvenlik ve Entegrasyon



Güvenilir mobil uygulama geliştirme, uygulamanın geliştirme sürecinde ve dağıtımdan sonra güvenli ve güvenli kalmasını sağlamak için çeşitli yerleşik güvenlik araçları ve özellikleri sağlar. Modern Android ve iOS geliştirme araçlarının çoğu, güvenlik özelliklerini vurgular çünkü geliştiriciler artık geliştirme sürecini güvenli ve verimli hale getirmek için maksimum güvenlik talep etmektedir.

Ayrıca, mobil uygulama geliştirme aracının diğer sistem ve hizmetlerle entegrasyonu, kullanıcı dostu bir ön uç ve güvenli bir arka uç oluşturmak için eşit derecede önemlidir. Bu nedenle, uygulama geliştirme yazılımı, diğer araçlar ve sistemlerle hızlı ve kolay entegrasyonu desteklemelidir.

Faktör 4 – Dağıtım



Bir mobil uygulama geliştirme aracının ölçeklenebilirliği, performansı ve kullanılabilirliği dağıtımı etkiler. Geliştirme aracının, uygulamayı korumanıza ve genellikle önemli kaynaklar gerektiren yükseltmeleri başlatmanıza nasıl izin verdiğini bilmelisiniz.

Üçüncü taraf araçlar ve hizmetler ile entegrasyon, dağıtımı da etkileyerek uygulamanın performansını etkiler. Bu nedenle, uygulama üzerinde ne kadar kontrol istediğinizi ve dağıtım sürecini ne kadar özelleştirebileceğinizi belirlemeniz gerekir.

Uygun Bir Mobil Uygulama Geliştirme Aracı Seçmenin Önemi



Uygun bir mobil uygulama geliştirme aracı seçmek, herhangi bir mobil uygulamanın başarısı için kritik öneme sahiptir. Aksi takdirde, birçok mobil uygulama kalitesiz ve kötü kullanıcı deneyimi nedeniyle başarısız olur.

En son mobil uygulama geliştirme araçlarına aşina olmanız ve gereksinimlerinize göre uygun bir platform seçmeniz için en önemli faktörlerden bazıları şunlardır:

Mükemmel Kullanıcı Deneyimi Sunun



Uygulamanız aracılığıyla hedef kitlenize mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunmak önemlidir. Bir araştırmaya göre, kullanıcıların %80'i, kullanıcı dostu değilse, yaklaşık üç denemeden sonra bir uygulamayı terk etme olasılığı yüksektir. Yalnızca geliştirme aracı kullanıcı dostu bir arayüz oluşturmaya yetecek kadar uygun olduğunda tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sağlayabilirsiniz. Tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sağlayabileceğiniz ortak özellikler, kolay ve hızlı kayıt, kolay gezinme, hızlı sayfa yükleme ve uygulamanın temel işlevlerine kolay erişimdir.

Uygulamanın Amacı



Bir uygulama ister profesyonel amaçlarla isterse eğlence amacıyla geliştirilsin, hedef kitleyi sadık kullanıcılara dönüştürecek kadar ilgi çekici olmalıdır. Bir uygulama için net bir vizyona ve gündeme sahip olmak ve gerçek dünyadaki bir kullanıcı sorununu çözmeye çalışmak önemlidir. Bir uygulamanın gereksinimlerine tam olarak aşina olduğunuzda ve aklınızda net bir gündem olduğunda, uygun bir mobil uygulama geliştirme aracı seçmek için iyi bir konumda olacaksınız.

Herhangi bir mobil uygulamanın geliştirilmesine birçok farklı faktör girer. İşin iyi yanı, modern mobil uygulama geliştirme araçları ve teknolojileri, her tür kullanıcının ve işletmelerin mobil uygulamayı hızlı ve verimli bir şekilde geliştirmesini kolaylaştırıyor. Aşağıdakiler, 2022'de bilmeniz gereken en iyi 21 mobil uygulama geliştirme aracıdır.

En İyi 21 Mobil Uygulama Geliştirme Aracı



Herhangi bir mobil uygulamanın geliştirilmesine birçok farklı faktör girer. İşin iyi yanı, modern mobil uygulama geliştirme araçları ve teknolojileri, her tür kullanıcının ve işletmelerin mobil uygulamayı hızlı ve verimli bir şekilde geliştirmesini kolaylaştırıyor. Aşağıdakiler, 2022'de bilmeniz gereken en iyi 21 mobil uygulama geliştirme aracıdır.

1. Uygulama Yöneticisi

Kodlama beceriniz yoksa ve görsel olarak çekici ve kullanıcı dostu bir uygulama oluşturmak istiyorsanız, bu işi sizin yerinize yapacağı konusunda tamamen AppMaster'a güvenebilirsiniz. Verimli bir kodlama gerektirmeyen platform, sürükle ve bırak görsel oluşturucu ile web ve yerel mobil uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır.

Ayrıca, AI tarafından oluşturulan gerçek bir arka uç oluşturmak için AppMaster'ı da kullanabilirsiniz. Diğer mobil uygulama oluşturucuların çoğu genellikle ön uç oluşturmaya odaklanırken, AppMaster yalnızca birkaç tıklamayla hem ön uç hem de arka uç oluşturmanıza izin verdiği için oldukça benzersiz bir özelliktir.

2. Jamf

Jamf, bir iOS uygulama geliştirme aracıdır. Şu anda, birincil işlevi kullanıcıların Apple uygulamalarını bağlamasını, yönetmesini ve geliştirmesini kolaylaştırmak olduğundan Android uygulamaları için destek sağlamamaktadır. Eğitim ve iş amaçlı farklı paketler sunar. Jamf'in işlevleri, onun bir uygulama geliştirme aracından çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Farklı bir VPN yapılandırması, iOS cihazlarının yol yönetimi ve e-posta ve takvim ile hızlı entegrasyon gibi gelişmiş özellikler sunar. Jamf'in önemli bir dezavantajı, iOS uygulamalarıyla sınırlı olmasıdır, çünkü bu çağda çapraz platform mobil geliştirme, geliştiricilerin zamandan tasarruf etmesi ve hem Android hem de iOS için akıcı bir uygulama oluşturması açısından önemlidir.

3. Appery.io

Appery, bulut teknolojisine dayalı modern bir mobil uygulama geliştirme platformudur. Başka bir deyişle, sisteminize herhangi bir harici araç indirmeden mobil uygulamalar geliştirmenize olanak tanır. Bu nedenle Appery ile uygulama geliştirme süreci daha hızlı ve daha kolaydır. Appery'nin sürükle ve bırak özelliği, onu hem yeni başlayanlar hem de profesyonel geliştiriciler için uygun hale getirir. Appery'yi kullanmanın en faydalı özelliklerinden biri, platformlar arası bir geliştirme aracı olmasıdır. Bu nedenle, Android ve iOS uygulamalarını ayrı ayrı oluşturmak için zamanınızı, paranızı ve enerjinizi harcamanız gerekmez. Bunun yerine, her tür cep telefonunda çalışan bir uygulama oluşturmak için aynı platformu kullanabilirsiniz.

4. Dostum

Buddy, önceden yapılandırılmış işlevlerine ve hizmetlerine güvenerek çeşitli uygulama türlerini kolayca dağıtmanıza olanak tanıyan, kullanıcı dostu bir mobil uygulama geliştirme aracıdır. Uygulama geliştirme ve dağıtım özelliklerini otomatikleştirmek, geliştirme sürecini hızlandırmanın etkili bir yoludur. Buddy ayrıca Android veya iOS için tasarlanmış bir uygulamayı test etmek için çeşitli seçenekler sunar. Bu geliştirme aracının kendisi, kullanıcı dostu bir uygulama oluşturmak için 120'den fazla eylem gerçekleştirmenize izin veren temiz bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Ayrıca React Native, Flutter, Fastlane, Cordova ve diğerleri gibi çeşitli programlama dillerini ve çerçevelerini de destekler.

5. Kobiton

Kobiton, bir uygulamayı dağıtımdan önce kapsamlı bir şekilde test etmeye odaklanan verimli bir mobil uygulama geliştirme aracıdır. Sonuç olarak test aşamasını tamamlamadan hataların önüne geçmekte fayda var. Kobiton'un göze çarpan özelliklerinden bazıları, uygulama dağıtımından önce hataları ve sorunları çözmek için işlevsel testler, performans iyileştirme ve görsel test otomasyonu içerir.

6. AppMakr

AppMakr, bireylerin ve işletmelerin gereksinimlerinizi karşılayabilecek ve hedef kitleye ulaşabilecek uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak için kullanıcı dostu bir sürükle ve bırak arayüzü sağlayan popüler bir platformlar arası mobil uygulama geliştirme aracıdır. AppMakr'ın ücretsiz sürümü, çoğu geliştiricinin gereksinimlerini karşılamak için genellikle yeterlidir. Ancak, ek özellikler arıyorsanız ve daha gelişmiş geliştirme işlevlerini denemek istiyorsanız, AppMakr'ın premium paketlerinden birini de satın alabilirsiniz.

7. Tatlı Pasta

Appypie, herhangi bir kodlama gerektirmeden ölçeklenebilir ve kullanıcı dostu uygulamalar oluşturmayı vaat ettiği için hızla popüler bir mobil uygulama geliştirme yazılımı haline geliyor. Ayrıca sosyal medyayı ve SoundCloud ve Shoutcast gibi diğer üçüncü taraf araçlarını sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz. AppyPie'nin en popüler özelliklerinden biri, çok dilli bir uygulama oluşturmanıza izin vermesidir, bu nedenle uygulamanızla küresel bir kitleyi hedefliyorsanız, AppyPie'ye güvenebilirsiniz. Ayrıca AppyPie tarafından yapılan uygulamalarda izleme için GPS konumu ekleme seçeneği sunar.

8. BizenessUygulamaları

Adından da anlaşılacağı gibi, BizenessApps, müşterileri için güvenilir bir uygulama oluşturmak isteyen işletmeler içindir. Modern iş modellerine sahip şirketler, sosyal etkileşimi geliştirmek ve kârları artırmak için kullanıcı dostu uygulamalara güvenmenin önemini anlıyor. Şirketiniz için bir uygulama oluşturmak isteyen bir işletme sahibiyseniz, geliştirme süreçlerinde harika bir otomasyon sunduğu için BizinessApps'i kullanabilirsiniz. Ayrıca, nihai ürünün dağıtımını da kolaylaştırır.

9. Swiftik

Swiftic, herkesin sıfırdan bir uygulama oluşturmasına olanak tanıyan, kullanıcı dostu bir arayüze sahip bir iOS uygulama geliştirme yazılımıdır. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli geliştiriciler için mobil uygulama geliştirmede faydalı olan çok sayıda başka özelliğe sahiptir. Benzersiz ve özel bir uygulama oluşturmak ve Apple mağazasında yayınlamak için Swiftic'i kullanabilirsiniz. Ayrıca, kullanıcıların uygulamanızı yükledikten sonra göz ardı etmemelerini sağlamak için anında iletme bildirimleri için çeşitli şablonlar sunar. Genel olarak Swiftic, yalnızca iOS için bir uygulama geliştirmek istediğinizde kullanabileceğiniz kullanışlı bir geliştirme aracıdır.

10. Google Uygulamaları

Mobil uygulama geliştirmenin teknik yönleri dışında, hızlı ve verimli geliştirme sağlamak için ekip yönetimine, kilometre taşlarını izlemeye ve uygulama belgelerine de odaklanmanız gerekir. Google Apps, uygulamalar oluşturmanıza ve yönetim işlevleri aracılığıyla tüm bu sürecin eksiksiz kayıtlarını tutmanıza olanak tanıyan bu tür mobil uygulama geliştirme araçlarından biridir.

11. Appian Hızlı Uygulamalar

Appian Quick Apps, yeni başlayanlar için en güvenilir geliştirme araçlarından biridir. Acemi ve deneyimsiz geliştiriciler için uygun bir sürükle ve bırak arayüzüne sahiptir. Appian ayrıca, herhangi bir sorunla karşılaşmadan bir uygulama oluşturabilmelerini sağlamak için kullanıcılara her adımda rehberlik eden ayrıntılı bir adım adım yaklaşım sunar. Tek yapmanız gereken ilgili alanlardaki bilgileri doldurmaktır ve araç, geliştirme sürecini otomatikleştirmek için verileri toplayacak ve analiz edecektir. Geliştirme süreci tamamlandıktan sonra, istenen tüm özelliklere sahip mobil uygulamaya sahip olacaksınız.

12. Xamarin

Xamarin, yerel uygulamalar için popüler bir mobil uygulama geliştirme yazılımıdır. Diğer geliştirme araçlarından biraz daha tekniktir. Bununla birlikte, iOS, Android ve Windows uygulamaları oluşturmanıza izin verdiği için Xamarin'i kullanmak oldukça faydalıdır. Mobil cihazların API'si ile hızlı ve kolay iletişim için verimli çerçeve ve çalışma prosedürlerini takip eder. Xamarin ayrıca, ek geliştirme özelliklerine erişmek için çeşitli UI denetimleri, platformlar arası kitaplıklar ve üçüncü taraf kitaplıkları bulabileceğiniz bir Bileşen Deposuna sahiptir. Genel olarak Xamarin, Bileşen Deposu ve geliştirme maliyetini düşürmede yararlı olan hızlı geliştirme süresi ile tanınır.

13. Kony Görüntüleyici

Kony Visualizer, giyilebilir teknolojiye odaklanan ve işletmelerin giyilebilir cihazlarda bulunan modern işlevler aracılığıyla müşteri etkileşimini geliştirmesine yardımcı olan bir geliştirme aracıdır. Bu araç, platformlar arası geliştirmeden bir adım daha ileri gidiyor çünkü önemli bir kodlama deneyiminiz olmasa bile uygulamalar oluşturabilirsiniz.

14. Appcelerator

Uzun kod dosyaları yazmadan bir uygulama oluşturmak istiyorsanız, Appcelerator kullanıyor olmalısınız. Çok az kod satırıyla uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, Appcelerator ile oluşturulan uygulamalar Windows, Android, iOS ve tarayıcı tabanlı uygulamalarla uyumludur. Appcelerator'ı diğer mobil uygulama geliştirme platformlarından ayıran en önemli özelliklerinden biri, daha fazla bulut kapasitesi sağlaması ve hızlı uygulama geliştirmeyi desteklemesidir. Appcelerator ile çok dilli uygulamalar oluşturabilir ve bunları farklı bölgelere dağıtabilirsiniz.

15. Perfecto Mobil

Perfecto Mobile, öncelikle farklı türdeki hataları, hataları ve sorunları halka sunmadan önce kaldırmanıza yardımcı olan bir mobil uygulama test aracıdır. Bulut tabanlı otomatik test ortamı ile Perfecto Mobile ile kapsamlı testler yapabilirsiniz. Kapsamlı testlerin amacı, uygulamanın hatasız olmasını sağlamak ve güvenilir ve gezinmesi kolay bir kullanıcı deneyimi sunmaktır.

16. İyonik

Ionic, esas olarak hibrit mobil uygulamaların geliştirilmesine yönelik bir geliştirme çerçevesidir. SASS, HTML5 ve CSS gibi popüler web teknolojileriyle mobil uygulamalar geliştirmek için Ionic'i kullanabilirsiniz. Ionic, hem Android hem de iOS için aşamalı web ve yerel mobil uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştırdığı için profesyonel geliştiriciler arasında oldukça popülerdir. Ionic'in çeşitli işlevleri ve hizmetlerinin yardımıyla kullanıcı dostu bir etkileşimli uygulama oluşturabilirsiniz.

17. Uygulama Enstitüsü

AppInstitute, uygulama geliştirme ve markalama için çeşitli seçenekler sunan çevrimiçi bir uygulama oluşturma aracıdır. Esas olarak işletme sahipleri, özellikle de uygulama geliştirme deneyimi olmayan küçük bir işletmeyi yönetenler içindir.

18. Her Yerde Alfa

Alpha Anywhere, mobil uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesini ve devreye alınmasını destekleyen modern bir geliştirme aracıdır. Platformlar arası web uygulamaları ve mobil uygulamalar oluşturmak için kullanılabilir. Ayrıca, uygulamanın çeşitli siber tehdit türlerine karşı korunmasını sağlamak için birinci sınıf veri güvenliği sunar.

19. Kinvey

Kinvey, mobil arka ucu bir hizmet aracı olarak kullanmanızı sağlayan güçlü ve etkili bir mobil geliştirme uygulamasıdır. Ancak, büyük şirketler ve profesyonel işletmeler için tasarlandığından Kinvey'in pahalı bir geliştirme yazılımı olduğunu unutmayın.

20. Mobinküp

Mobincube, sıfırdan farklı türde mobil uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan etkili bir mobil uygulama geliştirme aracıdır. İş, eğitim, eğlence veya başka herhangi bir kişisel neden için bir uygulama oluşturmak için kullanabilirsiniz. Mobincube kullanmanın yararı, karmaşık işlevlerin geliştirilmesinde size yardımcı olmak için birçok üçüncü taraf çözümüyle entegrasyona izin vermesidir.

21. Uzun menzilli

Longrange, gezinme, form görünümleri, komutlar ve sekmeler gibi çeşitli bileşenler sağlayan yerel bir mobil uygulama geliştirme platformudur. Yerel bir uygulama geliştirme aracı arıyorsanız, Longrange sizin için en etkili seçeneklerden biri olabilir. Ancak, pahalı bir geliştirme aracıdır, bu nedenle gereksinimlerinizi sınırlı bir bütçeyle karşılamak ve aynı sonuçları elde etmek için kodlama gerektirmeyen geliştirme platformlarına güvenmek daha iyidir.

Hızlı bir şekilde verimli, güvenilir ve kullanıcı dostu uygulamalar oluşturmak için 2022'de bu en iyi 21 mobil uygulama geliştirme aracı hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Mobil Uygulama Geliştirmenin En İyi Yolu Nedir?



Uygun bir geliştirme yazılımı seçtikten sonraki adım, uygulamayı uygun şekilde planlamak ve geliştirmektir. Herhangi bir uygulama geliştirmek için şu altı genel adımı izleyin:

Adım 1 – Uygulamayı Kavramsallaştırın



Geliştirme sürecini hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamak için doğru planlamaya odaklanmalısınız. Mobil uygulama aracılığıyla ulaşmak istediğiniz hedefleri belirlemek için kapsamlı bir uygulama konsepti oluşturmayı içerir. İyi detaylandırılmış bir projenin vizyonu, yazılım geliştirme döngüsü boyunca bir kılavuz görevi görecektir.

Adım 2 – Gelir Akışını Belirleyin



Genellikle, geliştiriciler ve uygulama oluşturucular, uygulamanın gelir akışını daha sonraki bir aşamada belirler. Ancak, uygulamanın toplam bütçesini ve kullanıcı arayüzü tasarımını etkileyebileceğinden, bunu geliştirme sürecinin başında düşünmeye başlamalısınız. Bir uygulama aracılığıyla para kazanmanın yaygın yolları, uygulama içi satın almalar, e-ticaret mağazaları, indirme için ödeme dosyaları ve uygulama içi reklamlardır.

Adım 3 – Gereksinimleri Değerlendirin



Özellikle ilk sürümünde, tek bir mobil uygulamaya çok fazla özellik ve işlevsellik ekleme hatasına düşmemelisiniz. Etkili bir uygulama geliştirme çözümü, ilk sürümde yalnızca gerekli özellikleri eklemeniz ve kullanıcıların geri bildirimlerine göre diğer özellikleri eklemenizdir. Yazılım gereksinimleri belirtimi (SRS) belgesi gibi kapsamlı belgeler oluşturursanız, gereksinim değerlendirme süreci daha verimli hale gelebilir. Bu tür belgeler, yükseltme süreçlerinde de yararlıdır çünkü aynı uygulama üzerinde başka bir geliştirici çalışırsa, standart belgeler aracılığıyla bunu anlayabilirler.

Adım 4 – UI/UX'i tasarlayın



Bir mobil uygulamanın kullanıcı arayüzünü tasarlamak en önemli adımlardan biridir çünkü genel kullanıcı deneyimi herhangi bir uygulamanın başarı oranını etkiler. Bu adım, tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sağlamak için ilgili renklerin, grafiklerin, stilin ve genel tasarımın eklenmesini içerir. Profesyonel bir uygulama tasarımcısı, uygulamanın genel görünümünü ve verdiği hissi değerlendirmenize yardımcı olmak için bu adımda yüksek kaliteli örnekler oluşturur. Maketler, uygulamaya erişilebilirlik ve tasarım tutarlılığı getirmede de önemlidir. Şu anda mevcut olan en popüler maket tasarım araçlarından bazıları Adobe XD, Placeit ve Custom Scene'dir.

Kullanıcılar bir mobil uygulamanın arayüzünden memnun kalmazlarsa benzer başka bir uygulamaya geçme ihtimalleri yüksektir. Bu nedenle, çekici ve ilgi çekici bir UI/UX tasarlamak zaman alsa bile sabırlı olmalısınız çünkü uygulamanın uygun şekilde planlanması ve tasarlanması geliştirme ve dağıtımı çok daha kolay ve hızlı hale getirecektir.

Adım 5 – Geliştirme ve Test Etme



Uygulama tasarlandıktan sonra, bir sonraki adım onu geliştirmektir. Uygulamanın geliştirme aşaması boyunca test edildiğinden emin olmak için geliştirme için bir test ortamı seçmelisiniz. Herhangi bir uygulamanın ilk sürümünde ortaya çıkması muhtemel çok sayıda hata, hata ve sorunu ortadan kaldırmak için teste özel olarak odaklanmak önemlidir. Ayrıca, kodlama dosyalarını güvenli ve emniyetli tutmak için bir şifre yönetim aracı kullanıyor olmalısınız. Ayrıca, özellikle geliştiricilerle işbirliği yaparken güvenli bir çalışma ortamı oluşturmanıza yardımcı olur.

Adım 6 – Pazarlama ve Dağıtım



Son adım, uygun fotoğraf, video ve sosyal medya platformları gibi pazarlama kanallarını kullanarak uygulamayı hedef kitlenize pazarlamaktır. İşin iyi yanı, bu makalede tartışılanlar gibi en iyi mobil uygulama geliştirme araçlarının geliştiricilerin uygulamalarını hızlı bir şekilde pazarlamasına ve dağıtmasına izin vermesidir.

Sonuç – Hangi Mobil Uygulama Oluşturucu En İyisidir?



Hızlı, kolay ve kullanıcı dostu uygulama geliştiriciler, mobil uygulama geliştirme sektörünün liderleri haline geliyor. Modern uygulama oluşturucuların çoğu, herkesin bir uygulama oluşturmasına ve istenen özellikleri eklemesine izin vermek için bir sürükle ve bırak özelliği sağlamaya odaklanır. Profesyonel geliştiriciler de dahil olmak üzere kullanıcılar hızlı geliştirme çözümlerine ihtiyaç duyduğu için uygulama oluşturucuların önemi artıyor. Bireyler ve işletmeler, özellikle küçük olanlar, pahalı ve uzun bir süreç olduğu için geleneksel bir geliştirme şirketi işe alma yoluna gidemezler. İhtiyaçlarınızı karşılayıp karşılayamayacaklarını belirlemek için geliştirme şirketlerini uzun bir kriter üzerinden değerlendirmeniz gerekir.

İşin iyi yanı, AppMaster gibi modern uygulama geliştirme platformlarının, geleneksel mobil uygulama geliştirme yaklaşımına aşırı para harcama ihtiyacını ortadan kaldırmış olmasıdır. Bunun yerine, hem Android hem de iOS için aynı anda hızlı ve verimli bir şekilde kullanıcı dostu bir mobil uygulama oluşturmak için kodlama gerektirmeyen özelliklere güvenebilirsiniz.