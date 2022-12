Le previsioni pre-pandemia prevedono che lo sviluppo di app mobili genererà entrate per 935 miliardi di dollari entro il 2023 . La pandemia sta accelerando questo processo e aumentando i profitti. Le persone trasferiscono tutti i loro affari (dal lavoro alle faccende domestiche) nelle loro tasche quando le cose più importanti sono a portata di mano e disponibili in qualsiasi momento. Inoltre, Internet e la tecnologia 5G si stanno sviluppando rapidamente e la velocità di trasferimento dei dati sta aumentando. Il mondo si sta spostando sempre più online, quindi molte buone idee per le app stanno emergendo anche nel settore dello sviluppo.

Crea un campo di opportunità e sfide per lo sviluppo di applicazioni mobili e web. La varietà di idee per lo sviluppo di app mobili è in continuo aumento anche a causa del crescente numero di dispositivi mobili. Pertanto, è importante prendere in considerazione varie idee di app brillanti per creare un'attività di sviluppo di app mobili di successo. Alcuni degli aspetti più importanti riguardano domande come quali sono le applicazioni redditizie e vantaggiose per una startup? E quali applicazioni sono più accessibili da creare per un principiante? Quali sono alcune idee per applicazioni eccellenti per i principianti?

Continua a leggere per rimanere aggiornato sulle ultime tendenze nello sviluppo di app per assicurarti di essere in grado di stabilire un'attività di successo in questo mondo digitale con l'aiuto delle migliori idee di sviluppo di app mobili. In questo articolo, abbiamo raccolto le migliori idee per app mobili e idee per app Web per la tua startup. Per comodità, abbiamo suddiviso tutte le applicazioni in cinque blocchi in base al loro argomento chiave: routine, lavoro, comunicazione, salute e hobby. Ogni blocco evidenzia le idee per app mobili più adatte per lo sviluppo di app nel 2023.

Supponiamo che tu abbia familiarità con i requisiti del pubblico di destinazione della tua azienda. In tal caso, sarai in grado di implementare la migliore tecnologia e utilizzare le migliori app per il successo della tua attività, quindi continua a leggere per scoprire tutto su queste migliori idee per le app per il 2023 e oltre !

Routine

Dal 2020, l'umanità trascorre molto più tempo a casa. Pertanto, la vita domestica, le routine quotidiane e le attività hanno attirato molta attenzione e necessitano di ottimizzazione nello stesso modo in cui i processi di lavoro lo richiedevano in precedenza. Avere un'idea di app unica non significa necessariamente innovare qualcosa da zero. Può invece essere anche una forma di miglioramento delle soluzioni esistenti. Ecco dieci esempi di app mobili e web che puoi lanciare come startup nella tua regione nel 2023 e guadagnare denaro.

Applicazione per l'ordinazione e la consegna di generi alimentari/prodotti per la casa dai negozi vicini

Quando lavori da casa, a volte non hai voglia di uscire, ad esempio se si è bruciata una lampadina o è finito il latte. I prodotti chimici per la casa, i cibi surgelati e altre piccole cose finiscono nel momento più inopportuno. Inoltre, non vuoi fare shopping dopo una lunga giornata di lavoro. In una situazione del genere, un'app per la spesa ti aiuterà sicuramente. L'utilizzo di un'app per la consegna di generi alimentari può tornare utile per le persone in molti modi.

Non tutti i negozi preferiti del quartiere hanno un sito Web o un'app per la consegna di generi alimentari. Anche se esiste, è molto scomodo visitare ciascun sito separatamente. Inoltre, non tutte le aree aggiornano tempestivamente la disponibilità. Le persone vogliono acquistare tutto in un posto immediatamente e, preferibilmente, con sconti. In qualità di startup e sviluppatore di applicazioni pratiche, è qui che puoi aiutare i negozi di alimentari locali introducendo un'app per la spesa.

Un negozio può utilizzare un'ampia gamma di nuove idee per app mobili, ad esempio:

Un'app con codice QR per garantire che gli utenti siano in grado di accedere rapidamente al negozio online e alla posizione del negozio fisico.

Un'app per la consegna di regali per aiutare gli utenti a inviare regali.

di regali per aiutare gli utenti a inviare regali. Un'app per l'applicazione automatica di coupon per garantire che ai clienti vengano forniti coupon e sconti.

per garantire che ai clienti vengano forniti coupon e sconti. Un'app di scambio merci se l'azienda è in grado di prendere vecchi prodotti e fornire nuovi prodotti ai clienti.

se l'azienda è in grado di prendere vecchi prodotti e fornire nuovi prodotti ai clienti. Un'app per l'organizzazione in abbonamento per tenere un registro dei membri e degli abbonati.

Un'app per la consegna di generi alimentari o un'app per la consegna di cibo è molto richiesta al giorno d'oggi poiché le persone vogliono semplificare queste procedure quotidiane con l'aiuto della tecnologia. Di conseguenza, molte delle migliori idee per app mobili sono associate ai servizi di consegna di cibo e generi alimentari.

Fonte immagine: dribbble/Autore: Washim Chowdhury

Un'applicazione per ordinare cibo e articoli per la casa dai negozi vicini è un'idea geniale per un'app su larga scala. Dovresti anche includere un'app per la gestione delle bollette come parte dell'app per la consegna di cibo o per la gestione della spesa per aiutare gli utenti anche nella gestione finanziaria.

All'inizio del turno, i venditori inseriscono nel database le nuove consegne di merci e la loro quantità; lo stock merce viene aggiornato in tempo reale ad ogni acquisto o prenotazione. Inoltre, le promozioni a cui contribuisce un dipendente del reparto marketing mentre lavora da casa, ad esempio in un altro paese, vengono aggiornate dinamicamente.

L'industria dell'e-commerce è in rapida crescita , grazie alla quale tutti i centri commerciali e le attività online dispongono di app mobili di e-commerce di facile utilizzo per facilitare le persone nello shopping online. Indipendentemente dal fatto che un'azienda sia completamente online o abbia un negozio fisico, puoi aspettarti che abbia un'app di e-commerce o una sorta di mercato online per beneficiare della rapida ascesa del settore dell'e-commerce.

La creazione di un'app per la cassa del supermercato è un altro esempio di una popolare app di e-commerce al giorno d'oggi. Queste app mobili in definitiva aiutano tutti i tipi di aziende a garantire la massima soddisfazione del cliente soddisfacendo l'elevata domanda dei clienti.

L'applicazione del negozio è sincronizzata con l'applicazione per i corrieri che vivono e lavorano nella stessa zona. E loro, a loro volta, sono sincronizzati con l'applicazione per il cliente. L'acquirente installa l'applicazione, accede e vede tutti i preferiti in magazzino. I negozi di alimentari locali, così come le catene di vendita al dettaglio su larga scala, possono trarre grandi vantaggi dalle app di ordinazione online.

Se colleghi più mercati, magazzini di frutta e verdura a questo sistema e insegni a venditori e magazzinieri a inserire nell'applicazione mobile quanti chilogrammi di quali prodotti hanno in magazzino, fai sconti per i residenti da acquistare nella loro zona, quindi centinaia di persone ciascuna utilizzerà la tua applicazione. Diventerai un monopolista della consegna di cibo distrettuale.

App di cucina e app di cucina

Le app di cucina e consegna di cibo non passano mai di moda, quindi devono essere considerate come parte di alcune delle migliori idee di app che puoi utilizzare per la tua attività e guadagnare denaro. Lo scopo delle app di cucina è aiutare gli utenti a navigare in Internet, trovare, salvare nella loro libreria e classificare le loro ricette preferite. Apporta loro modifiche, modificale e condividile nelle app di social network e nella messaggistica istantanea con parenti e amici. Cerca le ricette nella tua libreria o su Internet utilizzando filtri come tempo per piatto, ingredienti, calorie e così via.

Un'ottima aggiunta a questa applicazione sarebbe la selezione di una ricetta tra i prodotti disponibili a casa. Ad esempio, un utente inserisce nell'applicazione i prodotti disponibili a casa sua. L'applicazione determina la formula più adatta dal database delle ricette salvate o semplicemente dai risultati TOP del motore di ricerca per parole chiave. Tale applicazione risolverà il problema di cosa cucinare una volta per tutte. Include anche un'app per codici QR relativa alla cucina che reindirizzerà gli utenti alle ricette di cucina.

Fonte immagine: dribbble/Autore: Muhammad Noufal

Allo stesso modo, alcune delle fantastiche idee per app mobili negli ultimi anni sono emerse sotto forma di app per la consegna di generi alimentari o app per la consegna di cibo in tutto il mondo. Un'app per la consegna di cibo facile da usare e affidabile ha un'alta probabilità di successo, sia che si tratti di un ristorante specifico o di numerosi punti ristoro.

Alcune delle app di consegna di cibo più popolari che operano a livello globale sono Uber Eats, Grubhub e molte altre. Questi esempi dimostrano che anche una singola app può diventare un fenomeno globale. Queste app per la consegna di cibo hanno rivoluzionato l'industria della ristorazione tradizionale ampliando la base di clienti di diversi ristoranti e aiutando gli utenti a ordinare cibo. Pertanto, se vuoi beneficiare dell'enorme industria della consegna di cibo, dovresti assolutamente considerare l'introduzione di un'app di consegna di cibo unica o di un'app di consegna di cibo che possa aiutarti a costruire una startup di successo.

Un'applicazione per prenotare tempo in un salone di bellezza o chiamare un maestro a casa

L'app del salone di bellezza è una delle buone idee per l'app che offre agli utenti un modo semplice per cambiare il trucco e consente ai saloni di semplificare il loro processo solo andando online con l'azienda. L'app di bellezza automatizza quasi tutte le operazioni del salone di bellezza per i dirigenti e offre un servizio clienti di qualità superiore. Quindi, se crei anche un'app per il salone di bellezza per la tua attività, hai la garanzia di superare i tuoi concorrenti.

Un esempio comune di tale app è un'app di assistenza per la colorazione dei capelli . Le persone in genere devono considerare molti fattori prima di effettuare la chiamata finale per tingersi i capelli. Con l'aiuto di un'applicazione mobile di assistenza per il taglio o la colorazione dei capelli correttamente progettata, puoi aspettarti di raggiungere più clienti.

App di scambio di baratto

Sia che tu abbia la tua attività o desideri un'applicazione mobile per il tuo uso personale, puoi utilizzare un'app di scambio di baratto per molti scopi diversi poiché le persone acquistano sempre più cose. Tuttavia, non tutti gli elementi sono necessari. È un peccato buttarli via. Non è sempre possibile venderli con profitto. Pertanto, molti stanno tornando al sistema di scambio tradizionale. Un'app di scambio merci può essere molto utile per modernizzare questa pratica.

Le domande di baratto all'interno della stessa città o paese stanno diventando sempre più popolari . Coloro che forniscono agli utenti una comoda funzionalità per la ricerca di cose e la pubblicazione di offerte, un sistema di tag e salvataggio nei preferiti e chat dirette con altri utenti mantenendo i dati personali al sicuro ne stanno particolarmente beneficiando. Avere un'app di scambio di baratto o uno scambio di merci nel tuo elenco di app per la crescita e lo sviluppo del business è un'idea eccellente.

Ricicla le app

È un argomento ancora più rilevante e una tendenza forzata nel mondo moderno. La spazzatura sta consumando il nostro pianeta. Ma non tutti i residenti della metropoli sanno come ordinare correttamente e dove mettere la spazzatura accumulata.

Fonte immagine: dribbble/Autore: Sara Salehi

Una comoda applicazione mobile per il riciclaggio in tasca con chiari suggerimenti visivi per lo smistamento dei rifiuti, una mappa di navigazione per i punti di raccolta e riciclaggio dei rifiuti più vicini nella tua città e informazioni aggiornate sui loro orari di lavoro aumenteranno la consapevolezza dei cittadini sulle questioni ambientali dieci volte.

Sarebbe utile se tenessi anche presente che i prodotti che non usi più, ma sono di buona qualità, possono essere dati a qualcun altro. In una situazione del genere, gli utenti avranno bisogno di un'app di scambio merci affidabile attraverso la quale possano contattare le persone nella loro località ed effettuare lo scambio. Il team dietro una buona app di scambio di questo tipo può detrarre una certa percentuale per ogni transazione o scambio.

Supponiamo che tu stia sviluppando solo un'app per il riciclaggio. In tal caso, puoi aggiungere diverse funzioni uniche a tale applicazione, come la lettura di segni e segni speciali sui pacchi con la fotocamera dei dispositivi mobili e il caricamento istantaneo delle informazioni e del tipo di spazzatura, se è riciclabile, incenerito, sincronizzazione online con tutti i punti di consegna e trattamento di vari tipi di rifiuti per aggiornare le informazioni sui loro prezzi, orari di apertura, carico di lavoro e così via; una libreria di brevi video educativi sulla raccolta differenziata, comprensibili a tutta la famiglia; servizio di ordinazione di una stazione di compostaggio e di comodi contenitori per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo di vari tipi di rifiuti domestici. Puoi sviluppare molte funzionalità preziose in quest'area per un'applicazione mobile per il riciclaggio; è necessario condurre alcune interviste con coloro che già provano a farlo e scoprire diverse difficoltà e problemi che affrontano ogni giorno. Tali applicazioni sono redditizie e rendono il mondo un posto migliore.

Pianificatore di bilancio

Le app di pianificazione del budget sono molto popolari al giorno d'oggi poiché molte procedure bancarie vengono condotte online. Tali applicazioni consentono di tenere traccia delle entrate gestendo ricevute digitali e spese mensili per diverse categorie, impostando limiti su costi specifici, piani di risparmio e così via. È incredibilmente conveniente quando i pianificatori di budget sono sincronizzati con tutti i conti bancari degli utenti o il mobile banking e caricano le voci della carta di credito direttamente nell'applicazione.

La distribuzione delle cancellazioni per categorie nell'applicazione avviene in modalità automatica o semiautomatica. Le applicazioni per la pianificazione del budget familiare ti aiutano a risparmiare il 15-30% del denaro nei primi mesi di utilizzo e a rimandare l'airbag. È dovuto alla comoda visualizzazione visiva delle spese in grafici e tabelle.

Fonte immagine: dribbble/Autore: Robin Holesinsky

Possono esserci molti aspetti diversi della gestione finanziaria che le app di pianificazione del budget possono coprire. Ad esempio, se presti denaro ai tuoi amici o alla tua famiglia, puoi utilizzare un'app per la gestione del prestito di denaro per tenere registri approfonditi. Se hai delle buone idee per le app relative alla gestione finanziaria, dovresti assolutamente implementarle, poiché le app finanziarie sono molto popolari tra gli utenti.

Oltre alle app mobili per la pianificazione del budget generale, puoi anche trovare un'ampia gamma di app di budget specializzate per la tua azienda che gestiscono tipi specifici di ricevute digitali. Tali app sono pensate per persone con professioni specifiche.

Ad esempio, puoi trovare un'app per la calcolatrice delle mance nel Google Play Store per il calcolo rapido delle mance e il budget. Allo stesso modo, puoi creare un'unica app, come un'app per wedding planner, che può aiutarti a calcolare le spese associate a un matrimonio.

Non c'è fine al numero e alla complessità delle funzionalità che puoi introdurre in tali app. Ad esempio, se stai creando un'app di interior design per facilitare gli utenti nella creazione della casa dei loro sogni, dovresti aggiungere la pianificazione del budget. Può essere reso ancora più efficiente utilizzando la realtà aumentata in modo che gli utenti possano provare diversi stili e design domestici utilizzando la tecnologia della realtà aumentata. Allo stesso tempo, il calcolo del budget viene eseguito con l'ausilio di algoritmi AI .

App per la casa intelligente

Le app per la casa intelligente sono parte integrante delle migliori idee di app per un'azienda perché il concetto di casa intelligente sta diventando popolare abbastanza rapidamente . La casa di una persona moderna diventa ogni giorno più intelligente, soprattutto per i nuovi edifici. Allo stesso tempo, una persona ha sempre meno tempo per affrontare la propria vita e sempre meno energia che vuole spendere per essa.

Tecnologie moderne come la realtà aumentata AI e le case intelligenti sono fortemente associate. Tutto dipende da come dai vita alle tue migliori idee per le app mobili . Puoi scegliere di creare un'unica app o prendere in considerazione la creazione di una sofisticata app di realtà aumentata o un'app di interior design che aiuti gli utenti a costruire una casa, soprattutto intelligente.

Fonte immagine: dribbble/Autore: Alexander Kontsevoy

I sistemi per la casa intelligente e le applicazioni mobili creano la magia della casa: la sera, dopo una giornata di lavoro, le tende si muovono da sole, un breve comando vocale o un gesto accende una musica piacevole, un sistema di allarme sorveglia la proprietà, l'irrigazione a goccia dei vasi di fiori e persino il riempimento sono attivate le ciotole per animali domestici. Tutto questo è possibile e molto conveniente in un'unica applicazione, sempre a portata di mano, su un telefono cellulare.

App di e-commerce e confronto dei costi dei prodotti

L'e-commerce è un settore in continua crescita, quindi è importante esplorare le migliori idee di app mobili in questo settore per beneficiare di questa crescita. Una di queste idee di app è associata al confronto dei costi di un prodotto. Come trovare e acquistare qualcosa di più economico senza passare molto tempo a navigare in Internet?

Questa attività è aiutata da un'applicazione aggregatrice per cercare e acquistare rapidamente qualsiasi articolo su Internet. I filtri ti consentono di classificare le offerte in base a costo, promozioni, tempi di consegna, ecc. Una piattaforma che può aiutare gli utenti a confrontare il costo dei prodotti attraverso ricevute digitali su diversi negozi di e-commerce può essere una startup di grande successo in questa era dello shopping online.

Alcune delle brillanti idee per app mobili al giorno d'oggi sono presenti nel settore dell'e-commerce, come un'app per la revisione di prodotti, un'app per l'organizzazione di abbonamenti, un'app per la consegna di regali e un'app per l'applicazione automatica di coupon. Tutte queste app hanno i loro pro e contro. Un'app di revisione è essenziale per aiutare le persone a decidere se vale la pena acquistare un prodotto. Poiché i regali sono una parte enorme di molte culture, un'app per la consegna di regali ben sviluppata ha il potenziale per diventare un successo globale.

Allo stesso modo, la rapida ascesa del settore dell'e-commerce ha reso popolare l'app per l'applicazione automatica di coupon per garantire che una volta che un cliente trova un prodotto di sua scelta, possa anche trovare sconti adeguati su di esso. Tali coupon possono essere forniti ai clienti fedeli con l'aiuto di un'app di organizzazione in abbonamento che conserva i dettagli di tutti gli abbonati e membri.

App per passeggiate con il cane

Molte persone vogliono tenere uno o più animali domestici, ma non tutti hanno il tempo di prendersi cura di loro. I cani da passeggio sono essenziali in un programma che può essere molto difficile da mantenere per i proprietari di animali domestici. Con la selezione dei candidati per residenza, l' app dog walking è la soluzione perfetta per uscire da questa situazione.

Fonte immagine: dribbble/Autore: Wilco van Meppelen

Ogni candidato può avere il proprio profilo, una breve descrizione dell'esperienza, l'indicazione del costo e della residenza, la possibilità di passare dalla modalità “occupato” a quella “ricerca lavoro attiva”, ricercare e vedere le ultime richieste aperte per camminare. L'utente dell'applicazione attiva la geolocalizzazione sul telefono, inserisce le ore di cammino e riceve un elenco di candidati liberi. Può trovarsi un camminatore permanente e uno nuovo ogni volta. L'app può anche effettuare pagamenti per prelievi sicuri e fondi di riserva.

App per il noleggio auto

Airbnb per auto . La manutenzione della propria auto non è redditizia sia dal punto di vista del risparmio di un budget personale o familiare, sia dal punto di vista dell'ecologia del nostro pianeta. Ci sono abbastanza macchine sul pianeta. Dobbiamo imparare a condividerli. Per uno sviluppatore, un'app di noleggio auto per un giorno, mezza giornata o pochi giorni è una scelta perfetta. Può essere un noleggio interamente pagato o un car sharing con pagamento solo per il carburante. La cosa più importante su cui deve lavorare lo sviluppatore di un'applicazione del genere è la facilità d'uso.

App per matrimoni

Il matrimonio e la ricerca di un partner sono una parte significativa della vita della maggior parte delle persone. Un'app per matrimoni progettata con cura ha il potenziale per raggiungere un vasto pubblico. Può aiutare le persone di tutto il mondo a trovare i loro partner perfetti. Poiché in una situazione del genere sono coinvolte molte richieste e requisiti, una domanda così elevata da parte dei consumatori può essere soddisfatta da soluzioni digitali come un'app matrimoniale.

Fonte immagine: dribbble/Autore: Denis Budnik

Inoltre, puoi anche considerare di introdurre un'app per wedding planner . È importante notare che sul mercato è già disponibile un'ampia gamma di app per wedding planner, quindi dovresti concentrarti sull'introduzione di alcune funzionalità avanzate per assicurarti che aiuti gli utenti. In definitiva, avere un'idea di app innovativa significa creare un'app da zero o innovare enormemente le soluzioni esistenti per aiutare il pubblico di destinazione.

Salute

Ci sono molte idee di app creative che puoi esplorare nel settore della salute e del fitness perché la pandemia globale ha riportato l'attenzione dell'umanità sulla salute. L'elevata domanda di app di telemedicina è principalmente dovuta al fatto che il settore sanitario non è più limitato alle procedure di lavoro tradizionali. Le app di telemedicina ti consentono di contattare medici e specialisti in tutto il mondo. L'innovazione di tali app sanitarie sta aprendo la strada a un significativo miglioramento delle pratiche sanitarie complessive.

Ora, la maggior parte delle persone sul pianeta pensa alla propria condizione, al proprio benessere e alla propria salute. Le app e la motivazione per il fitness sono sempre state piuttosto popolari, ma hanno notevolmente aumentato la loro popolarità durante la pandemia. Il campo medico si sta rapidamente sviluppando e riformando. È il momento perfetto per prendere in considerazione diverse idee per le app per il 2023 e lanciare app per la salute e la medicina professionale.

Al giorno d'oggi, qualcosa di così semplice come le app di promemoria dell'acqua può anche attrarre molte persone a causa dell'elevata domanda dei consumatori nel settore della salute e del fitness. La seguente idea può facilitare la creazione di una startup di successo per soddisfare l'elevata domanda dei clienti.

App per il monitoraggio delle mestruazioni

Tutti sanno che le mestruazioni non sono facili. Anche se il tuo ciclo è regolare, probabilmente comporta molte cose divertenti come sbalzi d'umore, acne, dolore e altri sintomi preoccupanti. Capire il tuo ciclo il più possibile diventa fondamentale se hai a che fare con problemi riproduttivi come endometriosi, fibromi o sindrome dell'ovaio policistico.

E, naturalmente, se stai cercando di rimanere incinta o evitare la gravidanza, conoscere informazioni come quando ovuli può aiutarti. Un'app per le mestruazioni rende la vita molto più semplice. Più funzioni ha e più semplice, allo stesso tempo, l'interfaccia, meglio è. Puoi scegliere di creare un'app per il monitoraggio delle mestruazioni come soluzione autonoma o aggiungerla come parte di un'app mobile di supporto alla gravidanza.

App per monitorare la gravidanza

Quando aspetti un bambino, nove mesi possono sembrare una vita. Un'app mobile di supporto alla gravidanza può aiutare gli utenti a monitorare e monitorare lo sviluppo del bambino (così come i cambiamenti del corpo).

Fonte immagine: dribbble/Autore: Stanislav Lebedev

Un'app del genere svolgerà un ruolo fondamentale nel rimuovere paure inutili e farti sentire più connesso al tuo bambino.

App per la salute virtuale

Un'altra idea da non perdere è l' app sanitaria o app di telemedicina. Non c'è dubbio che la pandemia di COVID-19 abbia apportato cambiamenti significativi all'erogazione dell'assistenza sanitaria. È diventato così popolare che la spesa sanitaria si è spostata verso l'assistenza sanitaria virtuale con un margine considerevole. Il paziente può incontrare un consulente medico esterno nella propria città o regione invece di recarsi in un'altra città o regione attraverso un'app di telemedicina. Inoltre, consente ai pazienti di trovare facilmente una seconda opinione professionale online. Quindi, questa è un'ottima idea per l'app mobile .

App per la salute mentale

Gli esseri umani sono le creature più irrequiete del pianeta: le app per la meditazione, l'autoregolamentazione e il calmante aiutano a superare l'ansia possono aiutarli notevolmente. Sebbene esistano già applicazioni aziendali di successo in questo genere, come Headspace, Calm e Youper, hai ancora molte opportunità e un vasto pubblico per conquistare il mercato creando un'app per il fitness incentrata sulla salute fisica e mentale. La tua applicazione può portare il settore sanitario a sviluppare nuove idee software innovative per la salute mentale su Internet.

Nutrizionista virtuale

Le app di telemedicina e di fitness possono essere molto redditizie per le aziende e vantaggiose per gli utenti. La maggior parte delle app di fitness esistenti ha opzioni dietetiche specifiche e generalizzate. Tuttavia, sarebbe utile se prendessi in considerazione lo sviluppo di un'app per la salute e il fitness che fornisca agli utenti l'accesso a nutrizionisti virtuali .

L'utente inserisce i suoi parametri iniziali e quelli che desidera ricevere come output: l'applicazione forma la sua dieta unica e individuale. I pasti sono programmati e integrati nel calendario, le ricette da Internet sono collegate e ogni piatto indica il numero di calorie, proteine, grassi e carboidrati. L'utente può aggiornare i suoi dati nel processo di perdita di peso.

Rendere facile, conveniente e interattivo perdere peso o seguire una dieta speciale è un compito eccellente per un'applicazione mobile. Puoi trasformare questo tipo di app in un'app di promemoria dell'acqua inviando notifiche agli utenti a intervalli adeguati.

App con banca dati dei medici per visite mediche rapide

La prima consultazione di un medico è sempre a portata di mano, senza code, viaggi, ingorghi o attese: basta una chiacchierata sul cellulare. Puoi inviare foto, video e documenti, collegare comunicazione vocale e video e, naturalmente, scegliere il medico più adatto tra quelli disponibili al momento. Tutto ciò è diventato particolarmente rilevante durante la pandemia, ma è stato opportuno e necessario per molto tempo. Un'ampia base di medici di tutte le direzioni e la facilità d'uso possono portare rapidamente la tua applicazione al TOP dei negozi .

Social network per medici e personale medico

I medici e il personale medico devono condividere esperienze e conoscenze, ricevere consigli ed essere in un ambiente di sviluppo. Una moderna app di social networking solo per professionisti medici è un progetto applicativo originale e moderno di cui la medicina moderna ha bisogno.

I social network, in generale, sono estremamente popolari, quindi puoi ottenere vantaggi significativi da questo tipo di piattaforma digitale sviluppata sotto forma di sito Web o app di social network. Con maggiori innovazioni nella realtà virtuale e aumentata, molte app di realtà aumentata stanno emergendo anche nel settore sanitario.

App per personal trainer AI

Un gran numero di app promuove standard di perdita di peso irrealistici che possono essere piuttosto dannosi per la salute fisica e mentale degli utenti. Sarebbe utile se pensassi di sviluppare un'app per personal trainer AI o un'app per la perdita di peso che aiuti gli utenti a perdere peso in sicurezza senza compromettere la loro salute.

Fonte immagine: dribbble/Autore: Ceptari Tyas

Un'app motivazionale può anche essere estremamente utile per motivare le persone a concentrarsi sulle loro routine di salute e fitness. Puoi creare un'app motivazionale come parte di un'app sanitaria generale o presentarla come soluzione autonoma. In poche parole, l'app ottimizza ripetizioni e pesi per ogni attività ogni volta che l'utente si allena, promuovendo un'efficace crescita muscolare. Gli algoritmi di tale software sono addestrati su milioni di esercizi. Tale applicazione contiene uno dei più grandi database di esercizi al mondo e, a lungo termine, può superare qualsiasi personal trainer.

App di avviso di emergenza

Se sei appassionato di utilizzo della tecnologia, questa app fa per te. La sicurezza è diventata un problema in tutto il mondo. La criminalità è aumentata ed è ai massimi storici. La maggior parte delle moderne soluzioni di sicurezza sono oggi dotate di un'app di allerta criminale. Un'app affidabile per la sicurezza domestica si occupa di tutti i tipi di rischi per la sicurezza.

Oltre a un'app di allerta criminale, le società di sicurezza offrono anche app per la gestione dei disastri e app generali per la sicurezza domestica per far fronte a un'ampia gamma di emergenze. Anche gli incendi si stanno verificando più frequentemente di prima. Un'app per la sicurezza domestica avvisa le persone in prossimità di un'emergenza con un pulsante di avviso. In questo modo le persone possono mettersi in salvo o aiutare le persone bloccate, a seconda del tipo di emergenza, o addirittura contattare i servizi di soccorso. Un'app di gestione dei disastri ben sviluppata può rivelarsi estremamente utile e salvavita .

App per il monitoraggio della qualità di frutta e verdura

Preferisci mangiare frutta e verdura fresca? Ma sono freschi sugli scaffali dei nostri negozi? Frutta e verdura possono essere rovinate, avvelenate da nitrati e pesticidi e sembrare fresche solo dall'esterno. Mangiare sano è diventato più facile con le app in grado di controllare la freschezza e la qualità di frutta e verdura. Non è richiesto alcun hardware esterno; basta una fotocamera del cellulare.

Opera

La maggior parte delle persone è sempre alla ricerca di applicazioni mobili che possano aiutarle nella loro vita professionale. Molte diverse idee di app creative possono essere esplorate e implementate in questa categoria per aiutare gli utenti che lavorano in vari settori a soddisfare l'elevata domanda della loro professione.

Dal 2020, l'umanità trascorre molto più tempo a casa. Pertanto, il lavoro di molte persone si è trasferito a casa e molti processi lavorativi sono stati notevolmente trasformati. Molte aziende e individui utilizzano app moderne per condurre affari, ad esempio utilizzando un'app immobiliare per affari immobiliari.

Ecco dieci esempi di app mobili per l'ottimizzazione del lavoro e l'apprendimento professionale che puoi lanciare come startup nel 2023.

App e piattaforme di autoapprendimento

L'autoapprendimento è diventato una necessità vitale per una dozzina di anni. Le app mobili educative e le piattaforme che ottimizzano il processo di apprendimento e forniscono l'accesso a informazioni della massima qualità rimarranno di tendenza per molti anni. Le app di apprendimento aiutano le aziende a guadagnare molti soldi e aiutano gli utenti attraverso idee di app innovative e piattaforme digitali .

Fonte immagine: dribbble/Autore: Faysol Ahmed Sozib

La ludicizzazione dell'apprendimento nelle app mobili le rende ancora più attraenti per gli utenti. Cosa insegnare: a te la scelta: può essere un'intera area o più aree di conoscenza o specializzazioni molto ristrette. In ogni caso, la maggior parte delle persone oggi ha bisogno di un apprendimento online mobile di qualità.

App per gruppi di studio virtuali

L'utilizzo di piattaforme digitali nello studio e nell'apprendimento online è diventato molto più popolare che mai. La pandemia di COVID-19 ha potenziato le app di studio degli esami virtuali che consentono agli studenti di diversi livelli di istruzione di prepararsi per i test.

Gli studenti possono incontrarsi in un forum comune e studiare per gli esami con altri studenti che studiano la stessa materia. Un'applicazione mobile ben sviluppata per lo studio degli esami virtuali può fornire loro materiali di apprendimento, strumenti e l'opportunità di discutere il problema e ottenere aiuto, guida, ecc.

Piattaforme per la ricerca di lavoro

Trovare un lavoro a distanza per molte persone nel 2020-21 è diventato vitale. È molto conveniente quando le piattaforme e le applicazioni per la ricerca di lavoro contengono molte offerte e sono altamente specializzate nelle aree di attività. Puoi creare una piattaforma di ricerca di lavoro per professionisti del marketing, sviluppatori, designer o economisti. Filtri, parametri di inserimento, compilazione di alta qualità nei campi descrittivi di ogni posto vacante, lo stato corretto della sua pertinenza, un modulo di feedback rapido in pochi clic e chat diretta con un recruiter: questo dovrebbe funzionare bene nella tua candidatura. Con il tempo sono emerse anche app specializzate per la ricerca di lavoro o aziendali.

App basate su Blockchain

Le applicazioni blockchain vanno ben oltre criptovaluta e bitcoin. Con la sua capacità di mantenere un alto livello di trasparenza e correttezza e di far risparmiare tempo e denaro alle aziende, la tecnologia ha un impatto su tutto, dall'esecuzione dei contratti all'efficienza del governo. Ti offre una vasta scelta di quale applicazione blockchain creare.

App per biglietti da visita

Hai pile di biglietti da visita che vuoi scansionare? Hai bisogno di un'app per gestire tutti i contatti della tua azienda? Vuoi creare card personalizzate come strumento di marketing e vendita? Le moderne applicazioni di scansione dei biglietti da visita offrono molto più della semplice scansione. Possono aiutarti a diventare più produttivo, organizzato e sempre pronto a condividere le informazioni di contatto ovunque tu sia semplicemente avvicinando due telefoni cellulari o scansionando un codice QR, ad esempio. L'utilizzo di tali app diventa ancora più critico per un'attività che coinvolge molte schede di contatto, come l'utilizzo di un'app immobiliare per gestire le schede che ricevi da diversi clienti e società immobiliari.

App per quiz

Il test è un processo necessario di apprendimento, diagnostica e ricerca. Niente è più conveniente che inviare un link al test a tutti gli intervistati e ricevere le risposte via mail o in una comoda forma di statistiche generali, grafici e diagrammi all'interno dell'applicazione. Il concetto di tale applicazione può essere diverso, a seconda della tua scelta e dei tuoi compiti.

App per aule virtuali

Applicazioni che consentono a più utenti di studiare contemporaneamente, comunicare, ascoltarsi e vedersi, mostrare lo schermo dell'insegnante e, ovviamente, sostituire lo sfondo quando la telecamera è accesa se l'appartamento non viene pulito.

Fonte immagine: dribbble/Autore: Sulton handaya

Le aule virtuali sono diventate parte integrante della nostra vita dal 2020 e non c'è limite alla perfezione in tali applicazioni.

App di investimento

La gente ama scambiare azioni e investire. Quindi lo sviluppo di app di investimento è un concetto che può prendere automaticamente decisioni di investimento basate su dati di mercato e valutazioni e investire per tuo conto. Tali app aiutano gli utenti a scegliere quanto vogliono prendere in prestito nel loro portafoglio e quanto vogliono prendere in prestito. Le raccolte delle migliori decisioni di investimento o suggerimenti personalizzati sono eccellenti anche per le applicazioni di investimento.

Condividi file app

Trasferisci tutti i tipi di file senza Internet e perdita di qualità. Trasferimento dati multipiattaforma ad alta velocità e cloud storage. Trasferimento ottimizzato di file pesanti senza limiti: app, giochi, foto, film, video, ecc. Statistiche dei tuoi file in un unico posto, in un'unica app. Privacy dei dati e protezione della sicurezza.

Queste sono funzionalità fondamentali per una potente app per la condivisione di file che puoi iniziare a creare ora. I grandi progressi nelle applicazioni mobili hanno spianato la strada alle app di condivisione file per avere varie funzionalità avanzate per garantire una maggiore connettività.

App per le leggi sui confini

Un'unica base aggiornata in tempo reale di tutte le regole per l'ingresso in qualsiasi paese è una necessità moderna che è diventata particolarmente acuta durante una pandemia. L'apertura e la vicinanza dei paesi, le regole di ingresso e soggiorno nel paese, i documenti e i pass necessari cambiano ormai quasi ogni settimana.

Comunicazione

Molti esempi di app di messaggistica istantanea hanno trasformato il mondo, come WhatsApp , Telegram e molti altri. Se hai un'idea unica per un'app che può avere un impatto significativo sulla nostra comunicazione, dovresti fare del tuo meglio per trasformare questa idea in realtà. Le app di social networking e apprendimento delle lingue sono alcune delle app più popolari in questa categoria.

Alcune idee geniali per le app, come Facebook e Twitter , sono state collegate al settore dei social network. Allo stesso modo, il bisogno umano di connettersi e fare amicizia ha reso le app di chat casuali piuttosto popolari. Tali app ti consentono di chattare con altri utenti di tutto il mondo.

Al giorno d'oggi, la maggior parte delle procedure di comunicazione si è spostata online. Non possiamo immaginare la nostra vita senza social network, comunicazione vocale e video e messaggistica istantanea. Ogni nuovo giorno ci porta nuove sfide nella comunicazione, quindi creare un'app di comunicazione che le risolva è la scelta perfetta per una startup. Abbiamo raccolto dieci idee per app di messaggistica istantanea per dispositivi mobili e Web rilevanti per il lancio nel 2023 .

App di traduzione vocale

Le app di traduzione vocale e le app di registrazione vocale sono piuttosto popolari al giorno d'oggi per una vasta gamma di motivi. Tutti noi abbiamo affrontato problemi specifici nel tradurre o comunicare in lingue straniere. E se creassi un'app di traduzione vocale che ti permetta di pronunciare una frase nei tuoi dispositivi mobili nella tua lingua madre e restituirla con la voce dell'annunciatore nella lingua del tuo interlocutore?

Lo scopo di un'app di traduzione vocale è garantire una comunicazione senza confini. Migliore è il funzionamento di un'app di traduzione vocale, più ampio è il database di parole e frasi che contiene e più popolare diventa. Si prevede che l'importanza delle app di traduzione vocale continuerà ad aumentare a causa della globalizzazione. Puoi anche prendere in considerazione la creazione di un'app per l'apprendimento delle lingue oltre all'app di traduzione.

App per biblioteche umane

Abbiamo tutti bisogno di motivazione, ispirazione ed elaborazione non solo della nostra ma anche dell'esperienza di qualcun altro. Inoltre, vogliamo condividere le nostre esperienze. Piattaforme e applicazioni che raccolgono casi reali e storie di persone di diverse professioni, stati sociali e così via per argomento sono una nuova tendenza nello sviluppo di app che puoi utilizzare oggi.

App di traduzione di immagini basata su AI

Man mano che l'industria dei viaggi e del turismo cresce, un'ampia gamma di applicazioni di traduzione basate sull'intelligenza artificiale può essere utilizzata come strumento utile per i turisti in un nuovo paese. Un'app di supporto turistico che aiuta i turisti a tradurre varie lingue può essere utile. Queste applicazioni consentono di tradurre il testo da immagini, bacheche, tabelloni, oggetti del mondo reale e file in qualsiasi lingua preferita.

App antifalsificazione con algoritmi automatizzati

Notizie e informazioni ci circondano e influenzano la nostra condizione. La creazione di applicazioni contro lo spam e applicazioni "intelligenti" che distinguono le informazioni affidabili da quelle false è essenziale. È possibile analizzando la reputazione della fonte di informazioni, altre fonti autorevoli e le recensioni degli utenti. Lavorare su tali applicazioni è un processo complesso ed entusiasmante. Tuttavia, non può portare risultati poiché è estremamente rilevante.

App di social media automatizzate

Dal 2014 al 2021 , le app di social media e di messaggistica istantanea sono rimaste le app più scaricate dagli store. Ci sono sia mastodonti che nuovi social network in rapido sviluppo. Una persona può avere più account in un social network (personale, per un progetto commerciale, nascosto) ed essere registrata in 5-6 social network contemporaneamente. Questo è un enorme carico di flussi di messaggi e aggiornamenti dei feed.

Un'app di social media all-in-one che unifica tutti gli aggiornamenti da diverse app di social network e messaggistica istantanea è il sogno TOP di un moderno utente di Internet . E se è anche possibile fare un post o una storia e poi rispondere ai commenti contemporaneamente su tutti i tuoi social network, questo è il sogno supremo. L'enorme popolarità delle app di social media dimostra che questo è il momento migliore per le aziende per entrare in questo settore.

Notifiche da un'app del dipartimento di polizia

Come accennato in precedenza, la criminalità nelle grandi città è in aumento. Un'applicazione per comunicare rapidamente con la polizia e ricevere le ultime notizie sulla tua zona della città, dove ti trovi a tarda sera, può salvare vite umane, proprietà e salute. Ottima aggiunta sarà una mappa dettagliata delle zone più pericolose della città e gli aggiornamenti degli incidenti in tempo reale. Ad esempio, siamo abituati a vedere Google Traffic.

App per il rilevamento delle frodi

È un antispam avanzato. I truffatori ti chiamano, scrivono alla tua posta e cercano in tutti i modi di coinvolgerti in pericolose frodi o si prendono il tuo tempo? Tale applicazione con diritti di amministratore sul tuo telefono ti proteggerà da chiamate sconosciute, numeri sospetti e bloccati che tentano di ottenere i dettagli della tua carta di credito e spam a messenger e posta. È un bisogno essenziale per tutti.

App per le donazioni

Le app per le donazioni di beneficenza possono fare molto perché hanno un impatto su diversi settori e individui in vari modi. Puoi scegliere di sviluppare un'app di donazione di beneficenza generale o un'app di beneficenza specifica per l'azienda.

Fonte immagine: dribbble/Autore: Rizal Gradian

Esistono comode applicazioni e piattaforme per un rapido supporto finanziario di qualsiasi persona: un creatore, uno scienziato o il tuo compagno di classe che si trova in una situazione difficile o sta solo raccogliendo denaro per un sogno. Siamo vicini e possiamo aiutare i nostri cari o coloro che ci piacciono. A sua volta, qualcuno ci aiuterà.

Le app di donazione possono diventare un'intera piattaforma di reputazione su cui gli utenti trascorrono tutta la vita. Dipende solo dalla profondità della tua idea di un'applicazione mobile o web. Spetta completamente a te creare un'app di donazione generalizzata o indirizzare un'area particolare, come l'introduzione di un'app di donazione di cibo per aiutare le persone .

App di beneficenza

Le app per le donazioni di beneficenza hanno ricevuto un'attenzione significativa durante la pandemia di COVID-19 per aiutare le persone in tutto il mondo. Gli app store come Google Play Store hanno centinaia di app per donazioni di beneficenza, ma è molto importante costruire il riconoscimento del marchio con tali app per garantire che le persone possano fidarsi completamente di loro mentre fanno donazioni.

Le organizzazioni di beneficenza su larga scala che donano o prestano denaro possono anche fare affidamento su un gestore del prestito di denaro per registrare le transazioni. A molte persone non piace tenere traccia delle loro donazioni e iniziative di beneficenza. Tuttavia, spesso diventa necessario per motivi fiscali, quindi un'app per la gestione del prestito di denaro può aiutarti.

Lo scopo ultimo delle app per le donazioni di beneficenza è quello di agire come soluzione di massa a problemi gravi e globali. In genere, tali applicazioni sono sviluppate per fondi e organizzazioni significativi. Tuttavia, ci possono essere anche soluzioni più locali: ad esempio, un'applicazione per aiutare i pensionati single della tua città, e così via. L'introduzione di un'app per la donazione di cibo è un importante esempio di app di beneficenza.

App della community basate sugli interessi

Le domande per costruire una comunità di interesse sono infinite idee e opportunità di sviluppo. Quando puoi trovare e scaricare facilmente un'applicazione per fioristi o lettori di fantascienza nel negozio, risparmia tempo nel trovare un interlocutore, un consulente e una persona con cui andare a un evento tematico nella tua città.

App per incontri con animali domestici

Mentre gli app store come Google Play Store sono pieni di app per appuntamenti al giorno d'oggi, hai pensato di creare un'app per appuntamenti per animali domestici? Costruire un'app per appuntamenti con animali domestici è una delle idee per app più innovative che dovresti considerare di implementare al giorno d'oggi.

Puoi pensare all'app di appuntamenti per animali domestici come Tinder per animali domestici. A qualcuno può sembrare strano e ridicolo, ma tutti hanno bisogno di partner, sia persone che animali. Quando hai un animale domestico non castrato, devi trovare un compagno sano. Le app di appuntamenti per animali domestici sono progettate per fare proprio questo. Questa è una delle migliori nuove idee per app mobili che puoi realizzare attraverso la tua attività di sviluppo per raggiungere molti genitori di animali domestici in tutto il mondo.

Trova un'app per un compagno di vita

Se è difficile trovare un partner per animali domestici per diversi incontri, cosa possiamo dire delle persone e della ricerca di un partner per la vita o per molti anni? La solitudine è uno dei problemi TOP del nostro tempo. Secondo le statistiche, i single vivono meno. Hanno maggiori probabilità di soffrire di malattie croniche, in particolare malattie del sistema cardiovascolare. La solitudine riduce il livello di felicità e un senso di pienezza nella vita.

Qualsiasi applicazione conveniente e di alta qualità per trovare una relazione seria è una buona scelta per una startup. Nonostante la disponibilità di diverse app di appuntamenti , c'è ancora un grande bisogno di nuove idee per app mobili per aiutare le persone a trovare i loro compagni di vita.

Tinder e i suoi meccanismi sono già lì, ma per quanto riguarda le persone che cercano un incontro non una tantum? Puoi aiutarli pensando ai meccanismi dell'applicazione per trovare un partner permanente. Un'app di chat casuale può anche essere utile a questo proposito aiutandoti a connetterti con altri utenti.

Hobby

D'accordo sul fatto che è straordinario non avere un hobby nel 2023 quando sono disponibili molte attività. Come minimo, guardare programmi TV, film o colorare antistress può diventare il tuo hobby. Le applicazioni che funzionano per i nostri hobby saranno sempre popolari. La cosa principale è creare un'interfaccia e una funzionalità convenienti. Abbiamo raccolto dieci esempi di applicazioni mobile e web per sviluppare le tue passioni che puoi creare e lanciare nel 2023 per te.

App per lo streaming musicale

Creare un'applicazione per lo streaming musicale e la trasmissione musicale con un'interfaccia comoda e bella è sempre una buona idea per una startup. Mentre Spotify è sicuramente il re dell'industria dello streaming musicale, puoi ancora trovare alcune buone idee per app per scuotere l'industria globale dello streaming musicale.

Fonte immagine: dribbble/Autore: Taufiq Anshori

Le app di streaming musicale per la tua musica o la musica che ti piace e ascolti ora, la radio di te stesso, è un sogno d'infanzia di molte persone. La musica occupa un posto sempre più importante nella vita di una persona moderna poiché puoi ascoltarla mentre fai altre cose. La creazione di un'app per la ricerca di brani di facile utilizzo è un altro modo per trarre vantaggio dall'enorme pubblico dell'industria musicale.

Ci sono alcune app per la ricerca di brani disponibili negli app store, come Shazam, ma hanno alcuni problemi di database, a causa dei quali non è possibile trovare tutti i brani. Se scegli di sviluppare un'app per la ricerca di canzoni o hai un'altra fantastica idea di app mobile per portare innovazione nell'industria musicale, dovresti trasformare la tua idea in realtà.

Editor di foto e video

Le persone usano i social network per pubblicare attivamente foto e video. Le app di fotoritocco sono più rilevanti che mai. Una pratica app di editing video in tasca con funzionalità entusiasmanti e bellissimi filtri e modelli già pronti è la scelta perfetta per la tua startup. Rendi l' app di editing di foto e video semplice, conveniente e funzionale contemporaneamente per avere successo.

Poiché molte persone utilizzano app di editing di foto e video, molte persone stanno proponendo idee di app innovative legate al settore dell'editing. Se hai un'idea così grande, dovresti metterla in pratica e trasformarla in realtà con una piattaforma senza codice .

App di identificazione delle celebrità

Hai incontrato un uomo per strada che è stato visto da qualche parte ma non ricordi dove? Prova a caricare la foto di questa persona sull'app; se sono famosi, riceverai una risposta immediata su chi sono. È un'idea molto originale per un'applicazione implementata attraverso la tecnologia di riconoscimento facciale e un ampio database di intelligenza artificiale. Le celebrità possono essere riconosciute sia sui cartelloni pubblicitari che sui poster dei film. Basta puntare verso la fotocamera e ottenere informazioni su chi ti sta guardando dalla foto.

Applicazione di viaggio

Un'app di viaggio può assumere molte forme e forme diverse. Ad esempio, puoi creare un'app di supporto turistico che consenta ai turisti di esplorare tutti i punti di riferimento di una città o di un paese in cui stanno viaggiando.

Fonte immagine: dribbble/Autore: Amirali Nabatian

Allo stesso modo, puoi creare un'app di viaggio incentrata sull'aiutare le persone a trovare un compagno di viaggio. Trovare un compagno di viaggio o una persona simpatica con cui trascorrere un viaggio, parte di esso o visitare insieme i luoghi è un'ottima scelta per il tema dell'applicazione nel 2023. Gli utenti possono utilizzare un'app di chat casuale per trovare persone nella loro località che potrebbero essere interessati a trovare compagni di viaggio.

Dopo la pandemia e con l'avvento della vaccinazione le persone inizieranno a viaggiare di più e riprenderanno i loro spostamenti in tutto il pianeta, turismo compreso. Pertanto, le applicazioni per trovare il compagno di viaggio perfetto saranno di nuovo di tendenza, soprattutto quelle che abbinano le persone per posizione e interessi. La sicurezza e la protezione sono parti significative di un'app di viaggio o di un'app di chat casuale, quindi è necessario aggiungere le esclusioni di responsabilità necessarie e incoraggiare gli utenti a rimanere al sicuro mentre contattano estranei e altri utenti.

Amico per l'app per eventi

Un'applicazione simile, ma per trovare un partner per partecipare a un evento specifico nella tua zona: un film, una mostra, una festa da ballo, un concerto, una conferenza o un seminario. Questa idea di applicazione mobile risolve il problema di "nessuno con cui andare" e quindi non va affatto. Inoltre, a lungo andare, aiuterà le persone a costruire legami più stretti ea trovare nuovi amici, forse anche a risolvere il problema della solitudine di qualcuno.

In definitiva, un amico per l'app per eventi o l'app per l'assistenza turistica è un'ottima idea per l'app . Ci sono "amici di interesse" pagati quando paghi per un'azienda per partecipare a un evento. È un altro ramo dello sviluppo della stessa idea applicativa. Puoi anche creare una chat app casuale per aiutare gli utenti a trovare amici per eventi specifici.

App a fattura divisa

È un'applicazione utile per dividere il conto se ti siedi in un bar o in un ristorante con un gruppo numeroso. È un'idea ragionevolmente necessaria ma semplice per un'applicazione mobile . Dovrebbe essere il più conveniente possibile, semplice, sempre a portata di mano e contenere diversi tipi di pagamenti. Poiché tutti noi abbiamo a che fare con i soldi nella nostra vita quotidiana, un'app efficiente per la gestione delle fatture o un'app per ricevute digitali per la gestione finanziaria può aiutare molto molti utenti.

App di gioco

I giochi non usciranno mai dalla vita delle persone. Durante e dopo la pandemia, l'industria dei giochi è cresciuta in modo esponenziale. Sono diventati una forma ideale di intrattenimento domestico e persino un tipo di comunicazione in alcuni tipi di giochi individuali. Supponiamo che tu abbia un'idea entusiasmante per un gioco e una meccanica di gioco che vorresti giocare tu stesso. Assicurati di cogliere l'occasione e creare un'applicazione di gioco .

App fai da te

App e piattaforme forniscono tutorial in vari formati per creare qualcosa a mano, dalla lavorazione a maglia e la tintura del filato all'assemblaggio di un computer. Tali applicazioni e piattaforme e quelle educative hanno preso un nuovo respiro e hanno fatto un balzo durante e dopo la pandemia. Non è mai troppo tardi per ritagliarsi una nicchia rilasciando un'app con eccellenti tutorial "come fare le cose".

Recensione di libri e app di riepilogo del libro

I libri e la lettura calmano la mente e ci danno nuove conoscenze e capacità di concentrazione. Tuttavia, gli studenti o i dipendenti non hanno sempre il tempo di leggere l'intero volume di libri richiesto in breve tempo. Pertanto, le applicazioni contenenti brevi rivisitazioni e recensioni di libri sono molto utili nella società moderna. Risolvono due problemi contemporaneamente: "cosa leggere" e "leggere un libro entro la scadenza". Sono preziosi per i lettori di saggistica.

Applicazione per la gestione degli eventi

Un calendario esteso di eventi che a sua volta ti ricorda dove andare, come vestirti, quale sarà il programma e l'orario, quanto puoi essere in ritardo o arrivare in orario critico, carica anche collegamenti a foto e video che ti vengono inviati dopo il evento e li forma in una galleria.

Inoltre, un'applicazione di questo tipo può offrirti opzioni per il tempo libero nella tua città in base ai tuoi interessi inseriti e aggiungere un evento al tuo calendario sul tuo telefono o su un altro dispositivo con un clic. Puoi anche introdurre app utili durante l'evento, come un'app per la ricerca di parcheggi. Trovare un parcheggio gratuito mentre si partecipa a eventi aziendali è spesso un problema, ma può essere mitigato con l'aiuto di un'applicazione mobile ben progettata.

Molti altri aspetti di un evento possono essere controllati e gestiti con le app. Ad esempio, puoi creare un'app di gestione delle fatture per aiutare gli organizzatori a organizzare un evento entro un determinato budget. Poiché la maggior parte dei pagamenti viene effettuata online, un'app per ricevute digitali può essere molto utile anche nella gestione degli eventi per garantire la trasparenza finanziaria.

Conclusione

La pandemia globale ha accelerato la necessità di nuovi approcci per ogni persona che utilizza la tecnologia moderna e Internet. Le app mobili in tasca stanno diventando sempre più necessarie. Puoi creare tutte le idee per le applicazioni proposte nell'articolo oggi con la nostra piattaforma senza codice di livello professionale, AppMaster .