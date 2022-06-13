Akıllı telefonlar piyasaya ilk kez çıktığında - hatırlayacak kadar büyükseniz) bu kadar ileri gideceklerini tahmin ediyor muydunuz? Bu küçük cihazların gelişimi hayal edilemez seviyelere ulaştı. Bugün telefonlarımızla sadece konuşup mesaj yazamıyoruz, alışverişe çıkıyor, yabancı bir ülkede sokaklarda geziniyor, her dile çeviriyor, kodluyor, kaydediyor, hatta resim ve videoları düzenleyebiliyoruz.

Akıllı telefonlarda veya daha büyük mobil cihazlarda (akıllı telefonlarla aynı işletim sistemini paylaşan ancak daha büyük ekrana sahip tabletler gibi) video düzenleme özellikle popüler hale geliyor. Uygulama geliştiricileri için video düzenleme uygulamaları, kâr ve başarı için harika bir fırsattır. Sonuçta, yeni bir uygulama geliştirirken kendinize sormanız gereken ilk şey müşterilerin ne istediğidir. Günümüzün akıllı telefon kullanıcıları video düzenleme uygulamaları istediğinden, bu yazıda ücretsiz veya en azından çok küçük bir bütçeyle video düzenleme uygulamalarının nasıl geliştirileceğini öğreneceğiz.

Akıllı telefonlarda video düzenleme neden bu kadar popüler hale geliyor?



Pazarın trendlerini anlamak, herhangi bir iş sürecinin ilk aşamasıdır ve uygulama geliştirme işinizden para kazanmak istediğiniz için iş açısından düşünmeniz gerekir! Analiz etmeniz gereken pazar elbette akıllı telefonlar ve mobil uygulamalar.

Akıllı telefon pazarı



Akıllı telefon pazarının nasıl büyüdüğünü ve büyüdüğünü anlamak için verilere bakmamıza gerek yok: etrafa bakmak fazlasıyla yeterli. Herkesin bir akıllı telefonu var; insanların çoğu her gün iki saatten fazla akıllı telefonlarını ellerinde tutuyor; pek çok kişi akıllı telefonlarını günlük alışveriş listelerinden uçak bileti satın almaya kadar en yaygın işleri yapmak için kullanıyor ve fiziksel ve çevrimiçi pazaryerleri bunlarla dolu.

Yine de verilere bakmak istiyorsak, bazı tahminlere göz atabiliriz. Herkesin zaten bir akıllı telefonu varmış gibi görünse de, Dünya gezegenindeki akıllı telefon sayısının 2023'te daha da artması bekleniyor (2.476 milyondan 2.720 milyona!).

Mobil uygulamalar



Kullanıcılar tarafından en çok ne tür uygulamalar kullanılıyor? Bu listeye birçok uygulama kategorisi eklenebilir: alışveriş uygulamaları, yapılacaklar listesi uygulamaları, sohbet uygulamaları ve daha fazlası, peki ya video düzenleme uygulamaları? Video düzenleme uygulamalarının kullanımı giderek artıyor ve bunun iki ana nedeni var:

Akıllı telefonlar giderek daha gelişmiş hale geliyor. Ekranlar giderek daha fazla tanımlanıyor ve akıllı telefon performansları (hem donanımın hem de yazılımın gelişmesi nedeniyle) giderek daha güçlü hale geliyor. Video düzenleme, birkaç yıl öncesine kadar akıllı telefonlar gibi küçük cihazların verimli bir şekilde halledebileceği bir şey değildi. Yine de, uygulanan yeni güçlü işlemcilerle, akıllı telefonlarda video düzenleme kadar karmaşık bir şey de mümkün hale geliyor.

İnsanların videolarını düzenlemek için akıllı telefonlarını giderek daha sık kullanmalarının ikinci ama ana nedeni, akıllı telefonların kullanıcıların büyük çoğunluğu için ana kayıt cihazı haline gelmesidir (yalnızca profesyoneller hala profesyonel kameralar kullanır ve hatta bazen iyi bir kamerayı tercih ederler). gelişmiş verimlilik için kaliteli akıllı telefon). Video düzenleme uygulamaları sayesinde, kullanıcıların artık videolarını bir yazılım aracıyla düzenlemek için akıllı telefonlarından bilgisayarlarına taşımaları gerekmiyor. Sonunda akıllı telefonlarından her şeyi halledebilirler.

Video düzenleme pazarı; birkaç veri



Az önce bazı niteliksel gözlemler yaptık, ama veriler ne söylüyor? Pazar analizi, mobil video uygulaması pazarının 2021'de 25 milyar dolar değerinde olduğunu söylüyor! Bu, pazarın çok büyük olduğu anlamına gelir, ancak aynı zamanda rekabetin giderek arttığı anlamına gelir. Bu pazara girmek isteyen uygulama geliştiricilerin bir an önce yapması gerekiyor!

Bir video düzenleme uygulaması geliştirme: Başlamadan önce bilmeniz gerekenler



Bir projeye başlamadan önce planlama her zaman önemlidir, ancak uygulama geliştirme ile daha da önemli hale gelir. Bu makale, video düzenleme uygulamanızı nasıl geliştireceğiniz konusunda bilgi sağladığından, ilk bölümde planlamaya odaklanacağız. Özellikle uygulama geliştirme planlamasını düzenleme, üç ana bölümde organize edilebilir: genel planlama, geliştirme planlaması ve para kazanma ve pazarlama planlaması.

Genel planlama



Bir video düzenleme mobil uygulaması geliştirmeyi planladığınızda, belli bir şekilde yeni bir iş kurmayı düşünüyorsunuz. Bu nedenle, ön adımlar hedef kitlenizi ve neye ihtiyaç duyduklarını tanımak olacaktır. Bunun yanı sıra, video düzenleme uygulamanızın nasıl görüneceği konusunda net fikirlere sahip olduğunuzdan emin olmak istersiniz.

Hedef kitlenizi analiz edin

Mobil video düzenleme uygulamanızı kim kullanacak? Yaş ve cinsiyet meselesinden çok, kullanıcıların beceri seviyelerine odaklanmanız gerekir. Başka bir deyişle, kullanıcılara herkesin kullanabileceği (ancak bu, belki sınırlı gelişmiş özelliklere sahip) kolay ve kullanıcı dostu bir uygulama mı yoksa gelişmiş özelliklere sahip profesyonel bir uygulama mı ve bir profesyonelin yapabileceği her şeyi sağlamak isteyip istemediğinize karar vermeniz gerekir. videolarını doğrudan mobil cihazlarından oluşturmaları gerekir. Video düzenleme uygulamanızı geliştirmeye başlamadan önce bu kararı vermezseniz, işinizle net bir yönde hareket edemeyeceğinizi anlamak kolaydır.

Fikirlerinizi netleştirin

Hedef kitlenizi tanımak, oluşturmak istediğiniz video düzenleme uygulaması türü hakkındaki fikirleri netleştirmenize yardımcı olur. Ancak, dikkate alınması gereken başka şeyler de var. Göz önünde bulundurmanız gereken ana husus, fikrinizin gerçekleştirilebilirliğidir: Aklınızdaki şeyi gerçekleştirecek beceri ve bütçeye sahip misiniz?

Bütçe

Son olarak, emrinizde olan kaynakları belirlemeniz gerekir ve bu sadece bir para meselesi değildir. Projede kaç geliştirici çalışabilir? Sürece ne kadar zaman ayırabilirsiniz? Hiçbir şeyin şansa bırakılmaması için ulaşılabilir ve ayrıntılı bir plan çizmeniz yardımcı olacaktır.

Kalkınma planlaması



Şimdi video düzenleme uygulamanızın nasıl görüneceğini düşünmenin zamanı geldi. Bir uygulamanın nasıl görüneceğini düşünmek, hangi özellikleri içereceğini düşünmektir. Bu muhtemelen planlama ve geliştirmenizin en kritik yönlerinden biri olacaktır: buna ayrı bir paragraf ayırdık (aşağıdaki Video Düzenleme Uygulaması Geliştirme: Özellikler bölümüne bakın).

Para kazanma ve pazarlama planlaması



Bir uygulama geliştirirken, iş perspektifinden düşünmeniz gerektiğinin birkaç kez altını çizdik (eğer düzenleme uygulama geliştirme çalışmanızdan bir miktar kar elde etmek istiyorsanız), bu da seçiminizi düşünmeniz gerektiği anlamına gelir. para kazanma modeli ve pazarlama stratejileri. Uygulamayı geliştirmek ve ardından ondan nasıl para kazanılacağını düşünmek bir hata olur. Video düzenleme uygulamanızdan nasıl para kazanılacağını bilmek (bu nedenle bir para kazanma modeli seçmek), hangi özellikleri dahil etmek istediğinizi bilmek kadar önemlidir.

Seçebileceğiniz başlıca para kazanma modelleri şunlardır:

Freemium para kazanma modeli: Uygulamayı ücretsiz olarak sağlayabilir, ancak içinde görüntülenen reklamlar aracılığıyla kar elde edebilirsiniz.

Paymium para kazanma modeli: uygulamanızı indirmek için ödeme talep edebilirsiniz

Abonelikten para kazanma modeli: freemium modelini seçmek istemiyorsanız, abonelik modeli Paymium'dan daha sık kullanılır: kullanıcıların her ay bir ücret ödemesini gerektirir. Birçok uygulamanın kullandığı bir model olduğu için kullanıcılar bunu daha kolay kabul ediyor. Aynı şey pazarlama için de geçerli: hedef kitlenizi tanıyorsunuz; şimdi onlara nasıl ulaşabileceğinizi düşünmenin zamanı geldi. Uygulamalar söz konusu olduğunda, dijital pazarlamaya odaklanmanız gerekir: hedef kitlenizin uygulamanız hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak için sosyal medyayı, YouTube'daki videoları ve bağımsız bir web sitesini kullanın.

Video Düzenleme Uygulaması Geliştirme: Özellikler



Bir video düzenleme uygulaması ne tür özellikler içerebilir?

kütüphaneler

Kütüphaneler, kullanıcıların videolarını ve resimlerini düzenlerken çektikleri yerdir. Mobil video düzenlemeden bahsettiğimize göre, kütüphaneler aslında akıllı telefonun resim ve video galerisidir. Kullanıcılarınızın galerilerinden videoları ve resimleri içe aktarmasına izin vermenin bir yolunu bulabilir veya - daha iyisi - uygulamaya, kullanıcıların videolarını doğrudan akıllı telefonun kitaplıklarından almalarına olanak tanıyan bir entegrasyon sağlayabilirsiniz.

Video düzenleme

Video düzenleme geliştirme sürecinizin ana yönü, video düzenleme ana aracıdır. Şunlardan oluşur:

bir zaman çerçevesi

Önizleme paneli

Kes, sürükle ve bırak, oynat ve duraklat ve benzeri gibi temel düzenleme araçları.

Ses düzenleme

Video düzenleme uygulamalarında ses iki şekilde işlenebilir:

Özel bir ses parçasıyla (bu daha gelişmiş seçenektir)

Videoların içinde. Bu, geliştirmesi daha kolay ve yeni başlayanlara ve amatörlere yönelik bir uygulama için daha uygundur (bu, hedef kitlenizi bilmenin ne kadar önemli olduğunun bir örneğidir!)

Ses efektleri ekleme

Bir video düzenleme uygulaması, kullanıcıların ses efektleri eklemesine izin verebilir. Bu özelliği sağlamanın en kolay yolu, uygulamaya bir ses efektleri kitaplığı eklemek olacaktır. Yine, daha ileri düzey kullanıcıları hedefliyorsanız, ses efektlerini içe aktarma olanağını sağlayabilirsiniz.

Farklı video dosyalarını kesin ve birleştirin.

Videoları düzenlemek genellikle farklı videoları kaynak olarak kullanmak anlamına gelir. Biraz daha gelişmiş bir özellik, kullanıcıların birden fazla video dosyasını içe aktarmasına ve istedikleri gibi kesip birleştirmesine izin veren özellik olacaktır.

çıkartmalar

Ses efektleri kitaplığı dışında, bir çıkartma kitaplığı da sağlayabilirsiniz. Bu, yeni başlayanların ve amatörlerin takdir edeceği bir özellik olacaktır (yine, hedef kitlenizi bilmek çok önemlidir).

filtreler

Filtreler daha da gelişmiştir: Bunlar, örneğin renkli bir videoyu siyah beyaza çevirebilen önceden ayarlanmış görüntü ayarlarıdır.

Sosyal medya entegrasyonu

Bir sosyal medya özelliğini entegre etmek, kullanıcıların uygulamanızla oluşturdukları videoları çok fazla pasaj olmadan doğrudan sosyal medyada paylaşmalarına izin vermek anlamına gelir. Hangi özellikleri dahil etmek istediğinizi düşündüğünüzde, bir şey üzerinde düşünmelisiniz: neden birçok kullanıcı videolarını akıllı telefonlarında düzenliyor? Videolarından ne tür bir kullanım yapacaklar? Çoğu durumda, düzenlenmiş videolarını sosyal medyada paylaşacaklar. İki iyi video düzenleme uygulaması arasında, doğrudan kullanımı kolay bir entegrasyonla videoları sosyal medyada paylaşmalarına izin veren birini kullanacak, tercih edecek ve paralarını harcayacaklar.

Görüntülerin ve videoların oryantasyonu

Entegre edilmesi kolay bir özellik, kullanıcıların görüntülerin ve videoların yönünü değiştirmesine izin veren özellik olacaktır.

Yapay zeka

Yapay zeka kullanımı, bir video düzenleme uygulamasında sağlayabileceğiniz en gelişmiş özelliklerden biridir. Çok gelişmiş olmasına rağmen, özellikle yeni başlayanların takdir edeceği bir şey olurdu. Video düzenleme sürecinde otomasyon sağlamak için yapay zeka kullanılabilir. Örneğin, bir dizi resim verildiğinde, yapay zeka özellikleriyle sağlanan bir video düzenleme uygulaması otomatik olarak videolar oluşturabilir. Benzer şekilde, örneğin çerçeveler arasındaki geçişleri önermek için yapay zeka kullanılabilir.

Video düzenleme uygulamanızın tüm bu özellikleri içermesi gerekmez. Bu paragrafta gördüğümüz gibi, bazı özellikler profesyonel veya ileri düzey düzenleme için daha uygundur; diğerleri yeni başlayanlar için uygundur. Hedef kitlenize bağlı olarak, uygulamanıza dahil etmek istediğiniz özellikleri dikkatli bir şekilde seçebilirsiniz: seçim, fikirlerinizi daraltmak, bütçenizi planlamak ve iş akışınızı planlamak için kullanışlıdır.

Video düzenleme uygulaması nasıl oluşturulur?



Saklamayalım: Bir video düzenleme uygulaması geliştirmek karmaşık bir süreçtir. Planlama bölümünün nasıl uzun ve eklemli olabileceğini anlattık ve bu sadece başlangıç olurdu. Bundan sonra, asıl geliştirme ve kodlama uygulaması var. Peki, bununla nasıl başa çıkabilirsiniz? Sıfırdan başlamak yerine, bunu ele almanın en verimli yolu doğru geliştirme araçlarını kullanmaktır. Özellikle, uygulamanızı kodlama ve geliştirme yönteminizi kolaylaştıran ve basitleştiren mobil uygulama geliştirme araçları vardır.

AppMaster.io, bu video düzenleme geliştirme araçlarından biridir ve en çok tavsiye edilenlerden biridir. Harika video düzenleme uygulamanız da dahil olmak üzere, gerçekten kodlamadan mobil uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır (ancak isterseniz veya ihtiyacınız olursa kaynak koduna erişebilirsiniz). Peki nasıl çalışır?

AppMaster.io geliştirme aracıyla video düzenleme uygulamanızı nasıl oluşturabilirsiniz?



AppMaster.io çok yönlü bir geliştirme yazılımı aracıdır. İlk olarak, tüm farklı yönleri tek bir yerden kontrol altına alabileceğiniz, kullanıcı dostu ve anlaşılır bir gösterge panosu sunar. Bu aracı kullanmanın ana avantajı, istediğiniz gibi kullanabileceğiniz önceden oluşturulmuş bileşenler sağlamasıdır. Bu, işinizin büyük bir kısmı zaten yapıldığı için tonlarca zaman alabilir.

Ayrıca, planlama veya para kazanma gibi kodlamayla sıkı bir şekilde bağlantılı olmayan bahsettiğimiz diğer tüm önemli hususlar, özel özellikler aracılığıyla kolaylaştırılmıştır. Bunun gibi araçlarla iş arkadaşlarınızla işbirliği yapmak da kolaylaşıyor. Son olarak, mobil uygulama geliştirme araçları da bütçenizi optimize etmek için idealdir. Keşfetmek üzereyken, bir uygulamanın geliştirme süreci çok pahalı olabilir!

Bir video düzenleme uygulaması oluşturmanın maliyeti nedir?



Bu soruyu yanıtlamak kolay değil: Harika video düzenleme uygulamanızın maliyeti çok fazla faktöre bağlıdır.

Becerileriniz: Az önce bir iş fikriniz mi var yoksa kendiniz de bir video düzenleme uygulaması geliştirebilecek misiniz? Video düzenleme uygulamasının maliyetinin şu iki durumda nasıl farklı olabileceğini anlayabilirsiniz: İlk durumda, bir veya daha fazla geliştirici kiralamanız gerekir ve maliyetler çok daha yüksek olacaktır.

Uygulamanızın karmaşıklığı : Daha basit bir uygulamanın geliştirilmesi daha hızlıdır ve daha ucuz olacaktır

Zaman sizin emrinizde: bazen işleri hızlı bir şekilde halletmek daha pahalı olabilir.

Bu bağlamda, bahsettiğimiz AppMaster.io gibi bir yazılım aracı kullanmanın bütçeyi optimize etmeye yardımcı olabileceğinin altını çizmek önemlidir. Neden? Niye?

Çünkü video düzenleme geliştirme süreci daha hızlı ve dolayısıyla daha ucuz olacaktır.

Çünkü proje üzerinde çalışan daha az geliştiriciye ihtiyacınız olacak

Çünkü iş ve para kazanma ile ilgili konular dahil olmak üzere farklı yönleri tek bir yerde ele alabilirsiniz.



Ücretsiz bir video düzenleme uygulaması oluşturabilir misiniz?



İdeal olarak şunları yapabilirsiniz: Gerekli becerilere sahipseniz, herhangi bir uygulama geliştirme aracı kullanmadan video düzenleme özelliklerini kendiniz geliştirmek mümkündür ve ücretsiz olarak bir video düzenleme uygulaması geliştirmeyi deneyebilirsiniz.

Çözüm

Bu makale ile video düzenleme uygulamanızı en verimli şekilde geliştirmek için ihtiyacınız olan tüm bilgileri verdik. Ele almanız gereken tüm farklı yönler burada listelenmiştir. Bu bilgi ve iyi bir mobil uygulama geliştirme yazılımıyla (önerdiğimiz AppMaster.io gibi), hedeflerinize ulaşabilir ve harika video düzenleme uygulamanızı verimlilikle geliştirebilirsiniz!