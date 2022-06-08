İşe alım yapanlar ve iş arayanlar, uzun süredir açık pozisyonların reklamını yapmak ve iş aramak için geleneksel yöntemler kullanıyorlar. Geçmişte iş aramaları, ağırlıklı olarak referanslara, iş fuarlarına, gazete ilanlarına, el ilanlarına, soğuk aramalara ve fiziksel iş panolarındaki gönderilere dayanıyordu. İş başvurusunda bulunanlar için iş bulma konusunda günümüzün modern iş arayışının yerini daha verimli adımlar almıştır. Çevrimiçi bir iş panosu, başvuru sahipleri ve işe alım görevlileri tarafından kullanılan popüler bir iş arama aracıdır. Çevrimiçi bir iş panosu, başvuranların özgeçmişlerini yayınlayabileceği, işe alım görevlilerinin ise boş pozisyonları yayınlayabileceği bir web sitesidir.

Çalışanlar

Çevrimiçi bir iş panosu, potansiyel çalışanlar ve işverenler arasında sanal bir toplantı olabilir! Bu iş panoları, mevcut çevrimiçi iş listeleri ve boş pozisyonların kapsamlı bir veritabanına sahip web sitelerinde kurulur. İstekli iş arayanlar, boş pozisyonlar ve iş listeleri için bu sanal iş kurullarının web sitelerini düzenli olarak ararlar. Potansiyel iş başvuru sahipleri, mükemmel işe uygun olanı bulmaya çalıştıkları yüzlerce çevrimiçi iş listesinde gezinirler. Son zamanlarda 'iş-yaşam' dengesine odaklanma, Covid-19 pandemisinin neden olduğu köklü değişiklikler nedeniyle daha da kritik hale geldi.





Dünya çapında sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında, evden çalışan çalışan sayısında keskin bir artış oldu. Uzaktan çalışmanın yeni özgürlükleri, çalışanlara çalışma düzenlemelerini yeniden değerlendirme fırsatı verdi. Birçoğu mevcut işlerinden istifa ederek ve daha yeşil kariyer alanları arayarak farklı öncelikler belirlemeyi seçti. Bu modern kariyer devrimi veya 'büyük istifa', iş arayanların çevrimiçi iş panolarını kullanmalarında gözle görülür bir artışa yol açtı. Bu web sitelerindeki iş ilanları, kariyer yollarını değiştirmek isteyen potansiyel adaylar için önemli bir araç haline geldi.

işverenler

Çevrimiçi iş ilanları, işverenler için önemli bir işe alım kaynağı haline geldi çünkü bu iş arama web siteleri işe alım sürecini kolaylaştırdı. İşe alım uzmanları, aynı anda çok sayıda nitelikli iş başvurusu sahibine açık iş ilanı ilanı verebilir. Yüzlerce potansiyel iş başvurusu sahibi sanal parmaklarının ucundayken, firmalar, aralarından seçim yapabilecekleri hazır bir potansiyel çalışan grubuna sahiptir.

İş arama web sitelerinde yayınlanan çevrimiçi iş listeleri, uygun adayları işe alım görevlilerine çekerek işe almayı basitleştirir. Bu çevrimiçi iş panoları, kapsamlı bir özgeçmiş ve aday profilleri veritabanına sahiptir. İş arama web siteleri, işletmelerin boş pozisyonlar arasında daha az aksama süresine sahip olması ve bunları yetkin personelle doldurması nedeniyle işe başlama süresini de azaltır. Çevrimiçi iş panoları, kuruluşların verimli bir şekilde çalışması ve en uygun işi bulmaları için adımlar atmasına yardımcı olur. Çevrimiçi iş panoları, işletmelerin doğru iş başvuru sahiplerini uygun boş pozisyonlarla verimli bir şekilde eşleştiren çevrimiçi iş listeleri oluşturmasına yardımcı olur.

İş Arama Web Siteleri Nasıl Para Kazanır?

Üyelik Abonelikleri:

Çoğu temel çevrimiçi iş kurulu web sitesi iş arayanlar için ücretsiz olsa da, çoğu üst düzey iş listelerine premium erişim sunar. Potansiyel iş kurulu başvuru sahipleri, çevrimiçi iş ilan panolarında yer almak için bir ücret öderler. Bu, çevrimiçi işe alımcılar tarafından daha kolay keşfedilmelerine yardımcı olur. İş kurulu üyelikleri, tercih edilen işverenlerden özel iş listeleri almak için haftalık, aylık veya yıllık üyelik abonelik ücreti alabilir.

İş İlanı Ücretleri:

Kuruluşlar ve işe alım ajansları, çevrimiçi iş arama web sitelerinde açık pozisyonlar için iş listelerinin reklamını yapmak için belirli bir ücret ödeyecektir. Ayrıca, en nitelikli iş kurulu başvuru sahiplerine erişmek için bir prim oranı ödeyebilirler.

Ortaklık Bağlantıları:

Çevrimiçi iş panoları, WordPress web sitesi içeriğine bağlı kuruluş bağlantıları ekleyerek kazanır. WordPress sitelerindeki dijital kurslara ve hizmetlere bağlı kuruluş bağlantıları, iş koçluğuna ve özgeçmiş oluşturucu kurslarına veya uygulamalarına bağlantılar içerir. Bu bağlantılar, site ziyaretçileri tarafından her tıklandığında ve satın alındığında gelir sağlar.

Google AdSense Reklamcılığı:

Tıklama başına ödeme modeli, özellikle iş başvurusunda bulunanlardan yüksek trafik çektikleri için çevrimiçi iş kurulları için iyi bir para kazanma seçeneğidir. Sitede barındırılan reklamların her tıklandığında gelir elde etmesini sağlamak için Google AdSense kodunu web sitesine yerleştirin. Bir iş başvurusunda bulunan kişi, çevrimiçi iş panosunu her ziyaret ettiğinde ve bir reklama tıkladığında, web sitesi için gelir sağlar.

Banner Reklamlar:

İşe alım yapanlar, çevrimiçi iş kurulu web sitelerinin en görünür alanlarında iş başvuru sahiplerine reklam verebilmek için en yüksek doları ödeyeceklerdir. Çevrimiçi iş ilan panolarındaki afiş reklamları birinci sınıftır çünkü bunlar en çok web sitesi ziyaretçileri tarafından görülür. Bu reklamlarla çevrimiçi iş ilanları oluşturan WordPress web siteleri çok fazla gelir elde edebilir. İş arama panosu web sitesi ne kadar fazla trafik oluşturursa, bu tür para kazanma o kadar iyi olabilir.

İş Arama Web Sitesini Nasıl Kurarsınız?

Aşağı Niş:

Çevrimiçi iş panoları oluşturmaya başlamadan önce ne tür bir web sitesinin talep edildiğini belirleyin. Konum tabanlı, kariyere özel veya genel niteliklere dayalı bir çevrimiçi iş panosu oluşturmayı tercih edebilirsiniz. Seçilen niş, hedef kitlenizin ihtiyaçlarını karşılamak için çevrimiçi iş panolarını nasıl oluşturacağınızı belirler. Bir iş ilanları web sitesi, çevrimiçi iş ilanları oluşturmadan önce iyi planlanmışsa, web sitenize daha fazla iş başvurusunda bulunan ve işe alım uzmanı çekecektir.

Araştırmanı yap:

Mükemmel bir çevrimiçi iş panosu, hedef kitlesinin ihtiyaçlarını tatmin edici bir şekilde karşılar. Çevrimiçi iş arama web siteleri oluşturmaya başlamadan önce rakip araştırması, en optimize tasarım özelliklerini seçmenize yardımcı olur. Mevcut web sitelerinde yapılan pazar araştırması, rakiplerin eksiklikleri hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Belirlendikten sonra, rakibinizin ele almamış olabileceği çözümler sunan çevrimiçi iş panoları oluşturabilirsiniz. Örneğin, iş ilanları için benzersiz bir sıralama filtresine sahip çevrimiçi iş panoları yapabilir misiniz?

Benzersiz değer teklifi:

Etkili pazar araştırması, potansiyel iş arayanlara bir çözüm olarak çevrimiçi iş panosu listelerinizi sunmanıza yardımcı olacaktır. İş arama web sitesi, ziyaretçilerinizin acı noktalarını tatmin edici bir şekilde ele alan çevrimiçi iş ilanları oluşturacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu, web sitenizdeki iş ilanlarını görüntüleyen ziyaretçilerde güven oluşturacaktır.

Bana parayı göster:

Çevrimiçi iş panoları oluşturmaya başlamadan önce, para kazanma stratejisinin uygun şekilde planlanması gerekir. Web sitesinin para kazanma yöntemi, iş ilan panolarının ve listelerin tasarım özelliklerini etkileyecektir. Örneğin, Google AdSense ve bağlı kuruluş bağlantılarıyla para kazanmayı planlıyorsanız, ilgili eklentilere sahip bir WordPress tasarımının dikkate alınması gerekecektir.

İş arama sitesi nasıl kurulur?

Aşama 1

Web sitesi alan adları internet gayrimenkulleridir! Web siteniz için akılda kalıcı bir alan adı oluşturun ve kaydedin. Alan adınız kolayca tanınabilir, iş ilanınızın web sitesiyle ilgili ve resmi olarak kayıtlı olmalıdır. Hiçbir kuruluşun bu alan adını web sitelerinde kullanma haklarını elinden almamasını sağlamak için alan adını satın alın.

Adım 2

Etki alanı satın alındıktan sonra, güvenilir web sitesi barındırma kurun ve tercihen mükemmel müşteri hizmetleri destek hizmetlerine sahip olun. Birçok kuruluş, adanmış barındırmanın önemini kavrayamayabilir. Sağlam, güvenilir barındırma, güvenlik ve güvenilirlik konusunda bir itibar oluşturur ve işe alım görevlilerinin ve iş başvurusunda bulunanların güvenini oluşturur. İyi barındırma, web sitesinin uyarı vermeden kapanma şansının çok düşük olmasını sağlar. Web barındırma hizmetinizle ilgili bir sorun ortaya çıkarsa, özel bir müşteri hizmetleri ekibi barındırma sorununuzu çözmek için hızlı bir şekilde çalışacaktır.

Aşama 3

Web hostinginizi kurduktan sonra, web sitenizi kurmak için bir içerik yönetim sistemi seçmeniz gerekiyor. Popüler bir web sitesi WordPress veya Joomla'dır. Joomla, web geliştiricilerinin gözdesiyken, WordPress, web sitesi geliştirme geçmişi olmayan çoğu kişi için tercih edilen CMS'dir. WordPress platformu ve eklentileri çok kullanıcı dostudur ve kolayca özelleştirilebilir, yükseltilmiş özelliklere izin verir.

4. Adım

Güvenlik ödeme işleme özellikleri için eklentilerle web sitenizden para kazanın. Bu, abonelik ücretleri olan işe alımcılar ve iş başvurusunda bulunanlar için güvenli bir ödeme ağ geçidi sağlayacaktır.

İş panosu özellikleri

Çevrimiçi bir iş ve arama panoları oluşturmak için temel işlevler veya minimum değişken ürün (MVP) şunları içermelidir:

Ulaşılabilirlik:

Bir iş panosu web sitesi, kullanıcılar için ilk adım olarak bir kaydolma veya oturum açma özelliği gerektirir. Potansiyel başvuru sahibi veya işe alım görevlisinin öncelikle iş kurulu veritabanındaki kapsamlı listelere erişilebilirlik kazanması gerekecektir. Bu veritabanı, iş ilanları için ilgili ilanları ve çeşitli aday özgeçmişlerini içerir.

avatar:

Hem başvuranların hem de işe alım görevlilerinin çevrimiçi iş panolarında uygunluklarını ilan etmelerine izin vermek için bir profil sayfası oluşturulmalıdır. Bu profil kurulumu, her işe alım organizasyonunun neler sunabileceğini bir bakışta gösterecektir. Çevrimiçi iş kurulu web siteleri, işe alım ve işe alım sürecinde her başvuranın becerilerini gösterir.

Özgeçmiş Oluşturucu:

İş arayanlar, özgeçmişlerini genellikle düz metin belgeleri olarak çevrimiçi iş panolarına yüklemek için gerekli özgeçmiş oluşturma araçlarına yönlendirilir. Başvuru sahipleri, dosya yükleyici seçeneğini kullanarak özgeçmişlerini orijinal format ve düzende de gönderebilirler. Bu, kullanıcıya esneklik sağlar ve özgeçmişlerin web sitesine özelleştirilmiş belgeler olarak sunulmasına izin verir. Dosya yükleyici özelliği, web sitesi özgeçmiş oluşturucu kullanılarak başvuru verilerinin gönderilmesinde herhangi bir hata olması durumunda da çok yönlüdür.

Bir İş Bağlantısını Nasıl Oluşturursunuz?

WordPress'te bir iş URL bağlantısı kurmak birkaç adım gerektirir. WordPress için eklenti özelliklerine erişmek ve bunları ayarlamak için yönetici ayrıcalığına ihtiyaç duyulacaktır. İş bağlantıları, WordPress'ten çeşitli web sitelerine ve mesajlaşma platformlarına paylaşımı kolaylaştırır.

WordPress 'İş Yöneticisi' eklentisine gidin



WordPress sitesinde İş Bağlantıları menüsünü seçin



Yeni bir iş listesi oluşturmak için 'Yeni Ekle' tuşuna tıklayın



İlgili iş listesi meta verileriyle (ör. unvan, konum, pozisyon vb.) alanları doldurun.



Alanları kategorilere göre filtrelemek için İş Türleri'ni seçin (örneğin, uzaktan çalışma/tam zamanlı F2F, vb.)



İş listesini yayınlamak için 'Yayınla'yı tıklayın



Diğer iş listelerini WordPress İş Panosuna yüklemek için işlemi tekrarlayın

İş Arama Web Sitesi Kurmanın Maliyeti Ne Kadardır?

Geliştirme ekibinin maliyeti, web sitesi tasarım özelliklerinin karmaşıklığı ve kullanılacak teknolojinin türü bütçeye göre belirlenir. Web sitesi tasarım özellikleri ne kadar karmaşıksa, teknoloji aracının o kadar gelişmiş olması gerekir. Bu, WordPress temel planları gibi minimum bir tasarımdan daha yüksek bir maliyetle gelebilir. Kendi etki alanınız ve barındırma ile sıfırdan bir iş web sitesi panosu oluşturmak, uzman BT uzmanlarından oluşan bir ekip gerektirecektir.

Web sitesi geliştiricilerinden oluşan bir ekip genellikle bir proje yöneticisi, web sitesi geliştiricisi, grafik tasarım ekibi ve u/x kalite mühendislerinden oluşur. Kendi etki alanı ve web barındırma ile özel bir iş panosu geliştirmek, temel bir WordPress şablonundan daha pahalıya mal olacaktır. WordPress ayrıca web sitesi planları katmanlarında premium özellikler, şablonlar ve eklentiler sunar. Bir geliştirme ekibini dışarıdan temin etmek yerine önceden hazırlanmış bir şablon oluşturmayı tercih ediyorsanız, bu kullanışlı bir seçenektir.

Kısaca

Web sitenizi sıfırdan tasarlamayı veya önceden yapılmış WordPress şablonlarını ve eklentilerini kullanmayı tercih edebilirsiniz. Hangi rotayı seçerseniz seçin, siteniz için arka uç konusunda yardımcı olabiliriz! Uzmanlardan oluşan ekibimiz, iş arama web sitenizi oluştururken size rehberlik edebilir. Gerekli danışmanlık ve kaynakları sağlıyoruz. Ayrıca AppMaster ile bütçenizden önemli ölçüde tasarruf edebilirsiniz!