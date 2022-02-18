2022'de bir flört uygulaması oluşturmalı mısınız? Zaten piyasada yeterince seçenek var gibi görünüyor. Bununla birlikte, Tinder ve Badoo'nun başarısı, girişimcilerin flört uygulamaları oluşturmaya ilgi duymasını sağlıyor.

Büyük bir kitle (dünya çapında milyonlarca uygulama kullanıcısı), uygulamada günde yaklaşık 2 saat harcıyor. Bu uygulamalar, karlılıklarını ve kullanıcılar arasındaki talebini kanıtlamıştır. Özellikle hepimizin sosyal iletişim eksikliği yaşadığı ve bunu çevrimiçi olarak düzeltmeye çalıştığımız bir pandemi sırasında.

Sıfırdan bir flört uygulaması oluşturmak kolay olamaz. Uzun bir görev listesini tamamlamanız gerekecek: kaynakları tahsis etmekten bir geliştirme ekibini işe almaya ve tüm uygulama geliştirme aşamalarından geçmeye kadar.

Geliştirme sürecine başlamadan önce birkaç şey yapmalısınız:

Hedef kitleyi anlayın;

Hangi özelliklerin dahil edileceğini tanımlayın;

Kullanılacak eşleştirme algoritmasını seçin;

Rakipleri analiz edin.

Bunları göz önünde bulundurarak, bir flört uygulaması oluşturmanın yaklaşık olarak ne kadar zor olacağını ve ne kadara mal olacağını söyleyebiliriz.

Flört uygulamaları neden bu kadar popüler?

İnsanlar, flört uygulamalarında neler yapabileceklerini, çevrimiçi buluşmayı daha kolay ve daha az stresli buluyor. Uygulamalar, kullanıcıların harekete geçmeden önce birbirlerinin profillerine bakmalarına ve alınan bilgileri değerlendirmelerine olanak tanır.

Mevcut çok sayıda uygulama da kullanıcıları korkutmuyor. Flört uygulaması daha kapsamlı bir veri tabanı ve mükemmel işlevsellik sunuyorsa, ödeme yapmaya ve premium planlar satın almaya isteklidirler.

Aynı zamanda geliştiriciler ve girişimciler yeni çözümler yaratır ve mağazaları yeni seçeneklerle doldurur.

Dahası, çevrimiçi flört nişi, akıllı telefonların birincil kullanıcıları olan ve ödeme yapabilen izleyicileri cezbeder. Böylece iyi bir gelir elde ederler. Sadece 2021'de flört uygulamaları dünya çapında 5 milyar dolardan fazla aldı. İşletmelerin pazara girmek istemelerine şaşmamalı.

Devam eden pandemi, dışarı çıkmak için zaman eksikliği ve çevrimiçi aktivitelere bağımlılık göz önüne alındığında, flört uygulamalarının popülaritesi artmaya devam edecek. Nişte yer almaya karar verirseniz, iyi hazırlanın ve rekabet etmeye hazır olun.

Arkadaşlık Uygulaması Geliştirme

Geliştirme süreci iyi bir hazırlık gerektirir. Gerçek bir flört uygulaması oluşturmadan önce, bazı önemli adımlarla başlayın.

Hedef kitle

Hedef kitlenizi öğrenmekle başlayın - gelecekteki kullanıcılarınız kim olacak?

Kitleyi segmentlere ayırmak için psikometri ve demografiyi kullanabilirsiniz.

Demografi , ortalama bir kullanıcı kişiliği oluşturmaya yardımcı olurken, psikografik, sizi eşleştirme algoritmasına ve sorunsuz eşleşmeler yapmaya yönlendirecektir.

İlk olarak, demografik özellikleri belirleyin. Genellikle yaş, cinsiyet, aile durumu, eğitim, meslek, yer içerir. Bu temel bilgiler, uygulamanın hesabını oluştururken uygulama kullanıcıları tarafından girilebilir.

Psikografik aşağıdakileri ölçer:

Kişisel özellikler;

İlgi Alanları;

Yaşam tarzı;

Görüşler;

Değerler.

Kişilik profili oluşturma, kullanıcıların nasıl davrandıklarını ve neden böyle yaptıklarını anlamanıza yardımcı olacaktır. Bu verileri kullanarak etkili pazarlama kampanyaları oluşturabilir ve kullanıcı-uygulama etkileşiminde daha kişiselleştirilmiş deneyime odaklanabilirsiniz.

Bu verileri toplamak için anketler ve anketler yapın, rakiplerin hedef kitlelerini analiz edin, araştırma yapın. Potansiyel müşterileriniz hakkında ne kadar çok şey bilirseniz, o kadar iyi bir deneyim sunabilirsiniz.

Arkadaşlık uygulamaları algoritmaları: en iyi uygulamalar

Herhangi bir flört uygulamasının temel işlevi profil eşleştirmedir. Daha doğru eşleşmeler elde etmek için bu algoritmaların nasıl çalıştığını anlamanız gerekir.

Tüm uygulamalar, eşleştirme tekniklerine göre dört ana gruba ayrılabilir:

Konum tabanlı;

Hesaplama tabanlı (matematiksel algoritma);

Davranış analizi;

Gelişmiş: AI ve AR'nin uygulanması.

Konum tabanlı. Çoğu flört uygulaması, eşleşmeler için coğrafi verileri kullanır. Kullanıcıların mesafe sınırları belirlemesine izin verilir, böylece uygulama civarda bulunan kişilerin profillerini gösterebilir. Konum burada bir başlangıç noktası olarak çalışır. Size yakın olanlar listenizde görünür. Kullanıcı, profile yerleştirilen genel bilgileri (yaş, fotoğraflar, ilgi alanları) analiz ederek, beğenilere/kaydırmalara mı yoksa daha fazla iletişime mi devam edeceğine karar verir.

Hesaplamaya dayalı. Bu algoritma insanların yanıtlarını kullanır ve daha iyi eşleşmeler oluşturmak için uyumluluk yüzdelerini hesaplar. Hesaplamalar, kullanıcıların profillerindeki veya anketlerdeki bilgilerine dayanmaktadır.

İnsanlar daha iyi bir versiyon olmaya çalışarak kişiliklerini yanlış temsil etme eğiliminde olduklarından matematiksel algoritma kusurlu olabilir. Bunun yerine davranış analizi kullanılması önerilir.

Davranış analizi. Burada, sosyal ağlar, oynatma listeleri, ziyaret edilen sayfalar gibi uygulama kullanıcısı hakkındaki tüm verileri analiz edersiniz. Bu tür, Büyük Veri çözümlerinin uygulanmasını gerektirdiğinden biraz pahalıdır.

Gelişmiş: Yapay Zeka ve AR. Eşleştirme algoritmaları AI ve AR kullanabilir. Bu durumda, flört uygulamasındaki eşleştirme önerileri karmaşık veri analizine dayanır. Yüz tanıma, biyolojik veriler içerebilir. AI tabanlı algoritmalar, daha doğru eşleştirme ve öneriler sağlayacaktır.

Birçoğu, konum veya ilgi alanları gibi nişlere odaklanmanın daha iyi olduğunu öne sürüyor. Dolayısıyla algoritmalar, eşleşmeler oluşturmak için bir tür veri kullanacak.

Flört uygulamanızın potansiyel eşleşmeleri beğenilere dayalı olabilir - beğenilen profiller daha fazla kullanıcıya görünür. Herhangi bir kişisel veri ve karmaşık analiz gerektirmediği sürece geliştirilmesi basit bir sistemdir.

Rakip analizi

Rakiplerinize bakın: Uygulamalarının hangi özellikleri var, kullanıcılar ne tür geri bildirimler bırakıyor, uygulama hakkında iyi ve yanlış olan şeyler neler? Uygulama geliştirmeye nasıl yaklaşacağınızı ve hangi özelliklerin dahil edileceğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Tinder'a bir göz atalım.

Tinder, konum tabanlı eşleştirme algoritmaları sunar. Ancak kullanıcının uygulamada ne kadar zaman geçirdiğine de dikkat eder. Uygulamayı ne kadar çok kullanırsanız, o kadar çok veri toplar ve sizi potansiyel eşleşmelere daha hızlı bağlamak için tercihlerinizi bilir.

Tinder ayrıca profilleri aldıkları beğeni sayısına göre sıralar. En çok dikkat çeken kullanıcılar uygulamada oldukça görünür olacak.

Örneğin, Bumble, kaydırma işlevi de sunan başka bir flört uygulamasıdır. Ancak Tinder'dan farklı olarak, önce yalnızca kadınların mesaj atmasına izin veriyor. Ayrıca, eşleşmeden sonraki ilk 24 saat içinde kimse mesaj atmazsa eşleşmeler kaybolur. Ayrıca, uygulamada gördüğünüz herkes son 30 gün içinde etkindi, yani etkin olmayan bir hesabı geçme şansınız yok.

Gördüğünüz gibi, standart algoritmaların yanı sıra, farklı benzersiz işlevleri entegre edebilir ve eşleştirme mekanizmanızı oluşturabilirsiniz.

Uygulamaya dahil etmeniz gereken özellik seti

Algoritmayı tanımladıktan sonra uygulamanın sahip olması gereken standart özellikleri seçebilirsiniz. Tüm flört uygulamalarının sahip olduğu bazı temel özellikler vardır.

Oturum açma — bu özellik sayesinde kullanıcılar uygulamalarla etkileşime başlar. Onlara daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için e-posta, sosyal ağlar veya telefon numarası gibi popüler kaynaklar aracılığıyla oturum açın. Coğrafi konum — coğrafi veriler, flört uygulamalarında en önemli özelliklerden biridir. Maç profillerinin birincil seçimi, kullanıcıların konumuna bağlıdır. Buradaki göreviniz, mümkün olduğunca esnek coğrafi ayarlar oluşturmaktır. Örneğin, kullanıcıların uygulamanın konumlarına ne zaman erişebileceğini kontrol etmesine izin verin, potansiyel eşleşmelere göre keşfedilecek mesafeyi belirlemelerine izin verin, onlara coğrafi konum yönetimi sunun. Kullanıcı profilleri — göz ardı edilemeyecek bir diğer kritik özellik. Profil sayfaları aracılığıyla kullanıcılar, bunların iyi bir sunumunu oluşturmalıdır. Kullanıcı profili, insanların fotoğraf ve videoları sergilemesine izin vermeli ve bazı temel sorular onların ilgi alanlarını vurgulamalıdır. Flört uygulamasında başkalarının dikkatini çekmek için izleyicinin birincil aracıdır. Eşleştirme mekanizması — ister kaydırarak ister beğenerek, uygulama kullanıcıları bu şekilde birbirleriyle etkileşime geçmeye başlar. İnsanların ne yapmaları gerektiğini kolayca anlayabilmeleri için bu işlevi netleştirin: sağa kaydırın, çift dokunun, simge gibi tıklayın veya başka bir şey. Özel sohbet — flört uygulamanızda iletişimi etkinleştirin. Daha iyi ve daha tatmin edici bir kullanıcı deneyimi için, kullanıcıların yalnızca mesaj değil, medya (gif'ler, çıkartmalar) göndermesine izin verebilirsiniz. İletişimi daha canlı hale getirmek için görüntülü aramalar veya sesli mesajlar bağlayabilirsiniz. Bildirimler — kullanıcıların flört hayatlarını kaçırmasına izin vermeyin. Uygulama kitlesi, etkinlik hakkında zamanında bildirimler almalıdır. Ancak, bildirim ayarlarını yapmalarına izin vermek daha önemlidir: bunları etkinleştirin ve devre dışı bırakın, bilgilendirilecek etkinlik türlerini seçin. Ödeme ağ geçitleri — bunlar gelir elde etmek için gereklidir. Kullanıcılar flört uygulamasında para harcamaya hazırlarsa, çevrimiçi ödemeler yoluyla kolayca yapmalarına izin verin.

Bu temel özelliklerin yanı sıra geliştirme sırasında sıklıkla gözden kaçan bazı işlevler de vardır.

Güvenliği düşünün. İnsanlar uygulamada birçok kişisel bilgi paylaşacak, bu nedenle doğrulamayı uygulayın. Parolalar yerine çok faktörlü kimlik doğrulamayı kullanmanızı önemle tavsiye ederiz.

Ardından, profil kartlarını inceleyin . Genellikle çok fazla bilgi içermezler, bu nedenle kullanıcılara bunları genişletme yeteneği verin.

Kullanıcıların yanlışlıkla yapılan beğenileri geri almasına harika bir katkı olacaktır. Uygulamaların çoğunda bu özellik yoktur veya ücretli olarak sunulur. Bunu uygulamanıza dahil etmek, rekabet avantajınız olabilir.

Ve yaş, cinsiyet ve konum dışında daha fazla arama filtresi sunun. Arkadaşlık uygulaması kullanıcıları, daha doğru tercihler belirlemeye yardımcı olduğu için bunu takdir edeceklerdir.

Teknoloji Yığını

Flört uygulamanızın nasıl görüneceğine dair net bir fikir oluşturduktan sonra geliştirme kısmına geçebilirsiniz.

Buradaki zorlu süreç, güvenilir ve profesyonel bir ekip bulmak ve işe almaktır. İşleri için ödeme yapmak için kaynaklara sahip olmanız gerektiğinden bahsetmiyorum bile. Bir geliştirme ekibi kiralamayı planlıyorsanız, adaylar hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmek için zaman ayırın: portföylerine bakın, mesleki deneyimlerini kontrol edin, çalışma şartlarını ve tahmini teslim tarihini analiz edin.

Başka bir seçenek, bir şirket içi geliştirme ekibine veya bireysel geliştiricilere sahip olmaktır. Eğer öyleyse, bir flört uygulaması oluşturmak için daha az harcama ancak daha fazla zaman gerektirecektir.

Her iki durumda da, günümüzde geliştirme için tercih edilen teknoloji yığınını anlamalısınız:

Programlama dilleri: iOS için Swift, Android için Kotlin;

Veritabanı: PostgreSQL, MySQL;

IDE: Xcode 11+, en son Android Studio;

Web sunucusu: Nginx, Apache;

Bulut depolama: Amazon S3, Heroku, Rackspace;

Sosyal yetkilendirme: Facebook SDK, Twitter SDK, Google+ SDK, Instagram SDK

Ödeme ağ geçidi: Stripe, PayPal

Genel yardımcı programlar: Optimizely, Twilio, Google Haritalar, Google Analytics.

Uygulamanızın temel bileşenleri güçlü sunucular, güvenli veritabanları ve API'ler olacaktır, çünkü çok fazla veri depolayacak ve bunları farklı hizmetler aracılığıyla toplayacaktır.

Bir flört uygulaması geliştirmek için ne kadar paraya ihtiyacınız var?

İnternet kaynakları farklı tahminleri paylaşıyor ve flört uygulaması geliştirmenin toplam fiyatı 50.000-150.000 dolar arasında değişiyor. Kulağa çok para gibi geliyor.

Bu kadar büyük bir maliyetin nedeni, yatırım yapmanız gereken en az beş geliştirme aşamasının olmasıdır:

İş ve pazarlama analizi;

Proje Yönetimi;

UI ve UX tasarımı;

Geliştirme ve test etme;

Bakım.

Her aşamada en az birkaç bin dolar harcayacaksınız. Her adım, ödenmesi gereken farklı profesyonelleri içerir. Üç aylık ortalama geliştirme zaman çizelgesini ve geliştiricinin saat başına yaklaşık 40 ABD doları tutarındaki ortalama ödeme oranını düşünün, bu da zaten 20.000 ABD Dolarına kadar çıkıyor.

Geliştirme maliyeti, uygulama karmaşıklığından etkilenir. Tabii ki, temel işlevsellik ve basit bir arayüz ile gitmeye karar verirseniz, fiyatı önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Ama sonuçlar aynı olacaktır.

Bu nedenle, bu tür kaynakları tahsis etmeye hazır olup olmadığınızı anlamak için her şeyi kesin ve net bir şekilde planlamak her zaman daha iyidir.

para kazanma stratejisi

Ve son fakat en az değil - para kazanma. Tüm yatırımlar, doğru harcanırsa iade edilebilir. Buradaki ana soru: Uygulamanızla nasıl gelir elde etmek istiyorsunuz?

Kar elde etmenin popüler ve etkili yolları arasında şunlar yer alır:

Ücretli reklamlar;

Abonelik planları;

Uygulama içi satın alma işlemleri;

Premium özellik yükseltmeleri.

Tinder, ücretli reklamları ve premium özellik yükseltmelerini kullanmanın mükemmel bir örneğidir. Premium planlar, uygulamanın işlevselliğini büyük ölçüde genişleterek, uygulama kullanıcılarının paralarını boşa harcamamalarını ve sizin için gelir elde etmelerini sağlar.

Son düşünceler

Kesin olarak bildiğimiz tek şey, flört uygulamalarının kalıcı olduğu. Başka bir tane yaratmak, potansiyel olarak umut verici ve karlı bir fikirdir. Talep artıyor ve tam da ihtiyacınız olan şey bu.

Yeni bir konsept bulmayı, hedef kitlenizi belirlemeyi ve bir tanıtım stratejisi hazırlamayı unutmayın. Uygulama geliştirme için 40.000 ABD doları ödemeye istekli değilseniz, kodsuz olanı keşfedin. Özellikle kodsuz platformlar ve AppMaster.io çok daha ucuza mal olacak ve yine de yüksek kaliteli sonuçlar verecek. AppMaster.io, otomatik olarak oluşturulan arka uç, PostgreSQL destekli veritabanı, API işlevselliği sunar, yerel uygulamalar oluşturmaya izin verir. Deneyin ve uygulamanızın ilk sürümünü birkaç hafta içinde yapın.