AppMaster.io nedir?

AppMaster.io Bilgileri

AppMaster.io , tek bir kod satırı olmadan karmaşık sunucu, web ve mobil uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan yeni nesil kodsuz bir platformdur. Geliştirmenin tüm aşamalarında, kullanışlı görsel programlama araçlarına sahip bir web arayüzü kullanacaksınız.

AppMaster.io ve diğer platformlar arasındaki temel fark , geliştiricilerin yaptığı gibi uygulamalar oluşturmasıdır:

mükemmel kaynak kodu üretir (nihayet!),

ikili dosyalar oluşturur,

yayını yönetir (dağıtım)

ve teknik dokümantasyon yazar.

Yalnızca prototipler veya MVP'ler değil, eksiksiz kurumsal düzeyde uygulamalar geliştirin. Bunun için kodsuz platformumuz her şeye sahiptir:

Bir görsel tasarımcıda esnek ilişkisel veritabanları oluşturun.

Sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü ile karmaşık iş mantığını yönetin.

Ara yazılımı kullanarak uç noktaları yapılandırın ve API erişimini özelleştirin.

​API teknik belgeleri otomatik olarak oluşturulurken izleyin.

Uygun bir uygulama tasarımcılarında yapıyı ve görünümü değiştirin.

​Otomatik sayfa oluşturma (ekranlar) ve hazır bileşenler kitaplığı kullanın.

​Önceden oluşturulmuş uygulama şablonlarıyla daha hızlı oluşturun.

​Yerel iOS ve Android uygulamaları oluşturun ve bunları mağazalarda yayınlayın.

​Uygulamayı sunucunuza, AppMaster.io bulutunuza veya diğer depolara dağıtın.

​İkili dosyaları ve kaynak kodunu dışa aktarın - platforma bağlı değilsiniz.

​Üçüncü taraf kaynaklarla entegre edin ve modülleri kullanarak işlevsellik ekleyin.

AppMaster.io platformunun özellikleri nelerdir?

Tüm uygulamalar tek bir arka uç etrafında oluşturulmuştur. Örneğin 2 mobil uygulama oluştururken (bir taksi şoförü ve bir yolcu için) aynı arka uç ile çalışacaklardır. Benzer çözümlere kıyasla onlarca kat daha yüksek arka uç performansı. Yerel ve çevrimdışı olarak barındırılabilir. Oluşturulan uygulamaların kaynak kodunu (kurumsal müşteriler için) indirmek mümkündür. API belgeleri otomatik olarak oluşturulur. Arka ucu ayrı olarak kullanabilir ve geliştiriciler tarafından yazılan ön ucu ona bağlayabilirsiniz.

AppMaster.io ile hangi uygulamalar oluşturulabilir?

Linux, Windows ve MAC için hemen hemen her sunucu uygulaması; yönetici panelleri ve müşteri portalları (web); IOS ve Android platformları için yerel mobil uygulamalar.

Ne tür uygulamalar desteklenir?

Sunucu uygulamaları (arka uç), web uygulamaları (yönetici panelleri ve istemci portalları - ön uç), mobil uygulamalar (IOS ve Android için yerel).

AppMaster.io teknolojileri

Arka uç oluşturmak için hangi teknoloji kullanılır?

Arka uç Go (Golang) dilinde oluşturulur, Amazon RDS, Google Cloud SQL, Azure PostgreSQL, Elephant ve diğerleri dahil olmak üzere PostgreSQL uyumlu tüm veritabanları desteklenir.

Web uygulamaları oluşturmak için hangi teknoloji kullanılır?

Oluşturulan arka uca otomatik bağlantı ile Vue3.

Mobil uygulamalar oluşturmak için hangi teknoloji kullanılır?

Swift ve Kotlin'i dahili olarak kullanan kendi APMS çerçevesi.

AppMaster.io mobil uygulamalarının avantajları nelerdir?

Platform üzerine inşa edilen mobil uygulamalar yereldir (HTML, JS, PWA yoktur) ve ekranların ve mantığın gerçek zamanlı sunumuna dayanır.

Kullanıcının PlayMarket veya AppStore'da bir mobil uygulama yayınlaması yeterlidir ve tüm arayüz ve mantık güncellemeleri anında uygulamada görüntülenecektir - sadece değişiklik yapın ve arka ucu yeniden yayınlayın. Backend + mobil uygulamalar, internet erişimi olmayan kurumsal ağlarda çevrimdışı çalışabilir.

APMS çerçevesi sayesinde kullanıcı, uygulamayı hızlı ve yayınlama gecikmeleri olmadan değiştirebilir.

Kurumsal müşteriler için işlevsellik