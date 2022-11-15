Duolingo gibi bir uygulama nasıl oluşturulur?

İnsanlar diğer ülkelerden insanlarla iletişim kurabilmek istiyor, ancak kullanılan dildeki farklılıklar nedeniyle sınırlamalar var. İnsanlar artık uzakta yaşasalar bile yeni beceriler öğrenebilir ve kendi dillerinde başkalarıyla paylaşabilirler. Akıllı cihazlar (akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar) bu sürece her zaman ve her yerde yardımcı olabilir. Yeni dil öğrenmeye yönelik artan talep göz önüne alındığında, Duolingo uygulaması bu alandaki en popüler çözümlerden biridir. Duolingo'yu daha önce duymuş ve Duolingo gibi bir uygulama oluşturmak Duolingo. Peki, bu makale sizin için. Duolingo'nun en önemli yönlerini ve Duolingo gibi bir uygulama oluşturmak için yapmanız gerekenleri Duolingo.

Duolingo nedir?

Duolingo, 2012 yılında kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından başlatılan İnternet tabanlı ücretsiz bir dil öğrenme platformudur. Burada dil öğrenme ilkeleri temeldir. Kullanıcılara, anlamlarını ve kullanımlarını körü körüne tahmin etmek yerine yeni kelimeleri doğru telaffuz etmeleri öğretilir.

Duolingo Özellikleri

Ana avantajı, öğrencilerin yüzlerce yabancı kelimeyi ezberlemek yerine dilde ustalaşabilmeleri, kelime dağarcıklarını geliştirebilmeleri ve pratikte kendilerini ifade etmeyi öğrenebilmeleridir. Belli bir dilde akıcı hale gelmek yıllar alabilir, ancak birçok insan bu hizmeti her gün sadece birkaç dakika kullanmaktan faydalanır.

Duolingo nasıl çalışır?

Duolingo, kullanıcıların çeşitli yabancı dilleri öğrenmelerine yardımcı olan popüler bir dil öğrenme platformudur. Kullanıcılar bir uygulama indirir, bir dil seçer ve ücretsiz denemelerini başlatır. Dil öğrenmeye başlamak için hiçbir şey ödemek zorunda değiller çünkü Duolingo, aralarından seçim yapabileceğiniz yaklaşık 50 farklı dilden oluşan harika bir seçim sunuyor. Hangisini öğreneceklerini seçtikten sonra, kullanıcılar her dil için seviye listesini görecekler. Seviye ne kadar yüksekse, dersler o kadar karmaşık olacaktır ve bunun tersi de geçerlidir. Kullanıcılar bir kurs seçtiğinde, her bir görevi nasıl doğru bir şekilde tamamlayacaklarını söyleyen animasyonlu bir eğitmen tarafından yönlendirilecekler.

Duolingo gibi bir uygulama oluşturma nedenleri

Eğitim uygulamaları dünyası çok büyük. Google Play ve App Store'da yüz binlerce program bulabilirsiniz. Ancak, bu geniş uygulama yelpazesinde iki ana sorun vardır. İlk olarak, kendiniz veya çocuklarınız için doğru uygulamayı seçerken belirsiz olabilir. İkincisi, gün içinde çok fazla saat var, bu da tüm eğitim uygulamaları hakkında bir kerede her şeyi öğrenmeyi imkansız hale getiriyor. Duolingo, geliştiriciler ilgili tüm faktörleri iyi bir kullanıcı deneyimiyle tek bir eğitim uygulamasında birleştirmeyi başardılar: hızlı, eğlenceli, bilgilendirici ve eğlenceli!

Duolingo gibi bir uygulama nasıl oluşturulur?

İyi uygulamalar en iyi uygulamalara göre geliştirilmelidir; aksi takdirde, büyük olasılıkla başarısız olurlar. Şimdi Duolingo gibi bir uygulamanın geliştirme sürecinin ana aşamalarından bahsedelim.

Bir strateji planıyla başlayın

Göreviniz, bir uygulama için benzersiz bir fikir oluşturmak ve bunun için bir iş planı yazmaktır . Başlamadan önce, pazarlama araştırmanızı yapın ve pazarın ne istediğini öğrenin.

Dil uzmanlarıyla işbirliği yapın

Duolingo gibi bir uygulama yapmak için doğru uzmanlarla işbirliği yapmalısınız. Uygun kaynaklarla dil öğrenme platformunuz faydalı olacaktır.

Bir platform seçin

Hem Android hem de IOS platformları için bir uygulama oluşturmak faydalı olacaktır. Birçok kullanıcı masaüstü/dizüstü bilgisayar aracılığıyla dil öğrenmeyi tercih ettiğinden bir web sürümü de oluşturulmalıdır.

Tasarım ve geliştirme ekibini işe alın

Bir kişi mobil uygulama pazarını tarasaydı, kullanıcıların %90'ının kötü kullanıcı deneyimi tasarımı nedeniyle ilk 30 saniyede bir platformdan ayrıldığını görürdü. Bunu önlemek için, basit ve çekici bir görünüme sahip dil öğrenme uygulamaları oluşturmanıza yardımcı olacak bir UX/UI tasarım danışmanı tutmalısınız.

Modüler yapıyı düşünün

Uygulamanızı modüler hale getirdiğinizde geliştirme süreci daha hızlı hale gelir, bu nedenle zamandan ve paradan tasarruf sağlar. Geliştiricileriniz, performansına zarar vermeden uygulamanın bütünlüğünü korur.

Duolingo gibi bir uygulama için en iyi özellikler

Dil öğrenmek, bir insanın hayatta yaşayabileceği en ödüllendirici deneyimlerden biridir. Ancak, bir profesyonel gibi öğrenmek sıkı çalışma ve özveri gerektirir. Mevcut yeterlilik seviyenizin ötesine geçmek, dil uygulamalarında nadiren bulunan bir beceri gerektirir. Şimdi, bir dil öğrenme uygulamasında bulmayı bekleyebileceğiniz en iyi özelliklerden bazılarına göz atacağız.

Basit ve ilgi çekici olmalıdır. Kullanımı çok kolaydır.

Dinlediğini anlama, dil öğrenme uygulamanızdaki en önemli faktörlerden biridir. Dinlediğini anlama becerisini geliştirmeye yardımcı olan internetteki uygulamalara erişmek ve indirmek kolay olmalıdır.

Bir sonraki adım, uygulamanıza yazılı anlama özellikleri eklemek olacaktır. Bunlar, kendinizi test etmenize ve okuduklarınızı veya duyduklarınızı etkili bir şekilde anladığınızdan emin olmanıza yardımcı olan etkinliklerdir.

Eğitim uygulamaları geliştirmek, yalnızca ilk yatırımlarından değil, aynı zamanda uygulama aracılığıyla kazanılabilecek daha fazla paranın gelecekteki yatırımından da para kazanmak isteyenler için harika bir fikir.

para kazanma teknikleri

Bir eğitim uygulamasından para kazanmanın çeşitli yolları vardır. En belirgin olanı, aşağıda ayrıntılı olarak tartışacağımız reklamlardır. Ancak diğer gelir kaynaklarının uygulama içi satın alma gibi belirli uygulamalar tarafından kullanılabileceğini unutmayın.

ücretsiz

Daha fazla kullanıcının Duolingo benzeri uygulamanızdan daha fazlasını almasını istiyorsanız, bunu ücretsiz bir hizmet olarak sunmayı düşünün. Bu şekilde uygulama ücretsiz olarak sunulacak, ancak tüketiciler sabit bir abonelik ücreti karşılığında premium sürüme geçmeye karar verebilir.

Ücretli Uygulama

Duolingo gibi bir uygulama fikriniz varsa ve başlamak için bir yol arıyorsanız, en iyi seçeneğiniz ücretsiz ve ücretli uygulamaları karşılaştırmak olacaktır. Uygulamanız ücretsizse, onu paketten ayıran benzersiz özellikler bulmaya çalışın.

Uygulama İçi Satın Alma

Uygulama içi satın alma modeliyle, kullanıcılarınız uygulamanızı tam potansiyeliyle kullanabilir. Belirli içerik ve hizmetler için para ödüyorlar, bu da somut bir şey kazandıklarını hissettikleri anlamına geliyor.

reklam

Özellikle uygulamanız başarılıysa, uygulamanızda gösterilen reklamlardan para kazanma fırsatı büyüktür.

Duolingo gibi bir uygulama oluşturmak ne kadar sürer?

Duolingo gibi bir uygulama oluşturmak ne kadar sürer? Dil öğrenme uygulamasını oluşturmak isteyen çoğu kişinin düşündüğü soru budur. Kesin bir cevap olmasa da, bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacak birçok veri var. Uygulama oluşturma için ne kadar zamana ihtiyaç duyduklarına çeşitli faktörler karar verir.

Duolingo gibi bir uygulama oluşturmanın maliyeti

Uygulama geliştirmenin maliyeti nedir? Bu soru, projenin karmaşıklığına, ekibiniz için seçilen konuma ve uygulamanın Android ve iOS'ta, yani platformlar arası geliştirmede çalışacak şekilde geliştirilip geliştirilmediğine bağlı olarak farklı şekilde yanıtlanabilir.

No-code çözüm

AppMaster, no-code bir programlama bilgisi olmadan özel uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan kodsuz bir platformdur. Duolingo AppMaster özel olarak işletmeniz için hazırlanmış bir uygulama oluşturmak için kullanabilirsiniz. Bu, yalnızca geliştirme maliyetlerinden tasarruf etmenin harika bir yolu olmakla kalmaz, aynı zamanda uygulamanızı pazarlamak için gereken süreyi de azaltır.

AppMaster ile özel ihtiyaçlarınızı karşılayan bir uygulamayı kolayca oluşturabilirsiniz. Bu, geliştirmede paradan ve zamandan tasarruf etmenin harika bir yolu olabilir ve uygulamanızı kullanıcıların eline daha hızlı ulaştırmanıza da yardımcı olabilir. Duolingo gibi bir uygulama oluşturmanıza nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bize ulaşın.