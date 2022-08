Kendi tinder klon buluşma platformlarınızı oluşturmak ve kodlamak için sabırsızlanıyor musunuz? EVET ise, bu, flört uygulamalarını AppMaster gibi kodsuz bir platformla klonlayarak yapılabilir. Önceden programlama bilgisi olmadan her türlü uygulamanın kolayca yapılabileceği görsel bir programlama aracı içerir. AppMaster, kod içermeyen bir yaklaşımla kolay uygulama geliştirmeyi ve her kökenden insan tarafından geniş çapta erişilebilir hale getirmeyi dört gözle bekliyor. AppMaster ile sadece bir flört uygulaması ve Tinder klonu oluşturmak kolay değil, aynı zamanda herhangi bir masaüstü ve mobil uygulama dinamik ve güzel hale getirilebilir.

Flört uygulamaları, özellikle pandemiden sonra insanlar finansal, fiziksel ve sosyal olarak hüsrana uğradıktan sonra gereklidir. Her şeyin bir tık ötede olduğu günümüzde, herkes hayatlarıyla o kadar meşgul ki kendilerine nadiren vakit ayırabiliyorlar, bu yüzden mobil uygulamalar alışveriş yapmalarına, egzersiz yapmalarına, sağlıklı beslenmelerine, su alımını takip etmelerine, bir takvim tutmalarına ve daha pek çok şeye izin veriyor. O zaman neden bir flört uygulaması olmasın? Tinder, en ünlü ve yaygın olarak kullanılan flört uygulamalarından biridir. İki kişinin rahatça buluştuğu ve birbirlerinden hoşlanırlarsa sağa kaydırdıkları yerdir.

Ruh eşinizi ve romantik ihtiyaçlarınızı karşılamak için Tinder klonu öğretici adım adım gibi flört uygulamalarını kullanırsanız, bir tane bulma şansınız oldukça yüksektir. Partnerinizi bulmanız için mevcut olan flört uygulamalarının popülaritesinde bir düşüş yok. Yine de, kodsuz bir tinder klonu oluşturmak istiyorsanız, AppMaster bir numaralı seçiminiz olabilir.

Tinder'a Genel Bakış

2012'de Sean Rad, Justin Mateen'in yardımıyla, insanların çevrimiçi olarak buluşmasına ve mükemmel ortak uygulamalarını yalnızca bir parmak hareketiyle elde etmesine olanak tanıyan Tinder uygulaması fikrinde devrim yarattı. Bu fikirle Tinder büyüdü; şimdiye kadar, dünya çapında 400 milyondan fazla kullanıcısı var.

Tinder'ı kullanmak oldukça kolaydır ve bir flört ve ağ uygulaması olarak popülaritesi her geçen gün artmaktadır. Tinder flört uygulamasında profili beğenmek için sağa, başkalarının profilini beğenmemek için sola kaydırabilirsiniz. Profil, kısa bir biyografi, profil resmi ve ilgi listesi içerir. Tinder, her iki kullanıcının da mesajlar aracılığıyla bağlantı kurabilmeleri ve iletişim kurabilmeleri için önce birbirlerine doğru kaydırmaları gereken ikili bir katılım sistemi üzerinde çalışır.

Bir Flört Uygulamasını Nasıl Kodlarsınız?

Bir programlama geçmişiniz varsa, bir flört uygulaması oluşturmak için kodlama veya sıfırdan kodlama yoluyla flört uygulamaları için öğretici adımları kopyalamak kolaydır. Farklı programlama dilleri ve beceri setleri buna dahildir. Uygulama oluşturmak, istediğiniz flört uygulamalarının türlerine ve işlevlerine de bağlı olacaktır. Tinder klonu öğretici kılavuzunu oluşturmak veya kodlamak için programlama dilleri ve araçları kullanılabilir.

Vue.J'ler

Kullanıcı Arayüzü

MongoDB

Yerel Tepki Ver

Düğüm JS

JavaScript

Tinder Neyle Kodlanmış?

Tinder flört uygulamaları için, esas olarak arka uç oluşturmak node.js'dir ve MongoDB kullanılırken ön uç oluşturmak için aşağıdakiler kullanılır:

iOS - Swift ve Amaç C

Android - Java

Bununla birlikte, Tinder klon eğitim kılavuzu, tam işlevlerini yerine getirmek için birçok farklı dil yığını ve geliştirme aracı kullanır, yani sahip olduğu programlama ve geliştirme dilleri olarak:

JavaScript

HTML

piton

Tinder uygulamasını oluşturmak ve tam testi için AWS mobil platformu kullanılır. Özellikler:

Sağa kaydır

Sola sürükle

Eşleştirme özelliği

Tinder Klonlanabilir mi?

Evet, Tinder klonlanabilir. Tinder klon öğretici adım adım flört uygulamalarını kodlamak için birçok çözüm var; bazıları kodlama yoluyla, diğerleri ise kodsuz yöntemlerdir. Kodlamak için, bir tinder klonu, çevrimiçi işinizi kısa sürede başlatmanın en iyi yollarından biridir. Kodsuz bir platformla bunu yapmak çok daha kolaydır. Sadece tinder klonu öğretici adım adım komut dosyasını klonlamanız gerekiyor, hepsi bu. Birkaç platform size bu kodlama komut dosyasını sağlar.

Oluşturulacak ilk ve en önemli şey bir veri modeli şemasıdır. Yani, diğer bir deyişle, çeşitli verileri doğru hiyerarşik sıraya sığdıracak bir veritabanı oluşturun; kullanıcı profilleri, seçimleri ve farklı insanlar ve farklı şehirler arasında eşleştirme algoritmamızın nasıl çalışacağı hakkında konuştuğumuzda. AppMaster'ın Veri Modeli Tasarımcısı ile bir ilişki biçiminde toplayabileceği büyük miktarda bilgi.

Ardından, veri tabanına doğru şekilde veri yazacak, veri tabanından veri toplayacak, kişileri eşleştirecek ve bildirimler gönderecek birkaç iş süreci oluşturmanız gerekecektir. Bütün bunlar iş süreci düzenleyicisi kullanılarak yapılır. Blokların çoğu zaten var, sadece onları doğru sırayla düzenlemeniz gerekiyor ve her şey mükemmel çalışacak. Ve veri şeması ve iş süreçleri hazır olur olmaz arayüzü oluşturmaya başlayabilirsiniz.

AppMaster, web ve mobil uygulamalar için tamamen yerel arayüzlere sahiptir; sol paneldeki öğeleri tuval üzerine atmak ve açılır menüden iş süreçlerinin kullandığı uç noktaların seçilmesi yeterlidir. Arayüzlerin çoğu, mevcut iş süreçlerinize ve verilerinize uyacak şekilde otomatik olarak ayarlanacaktır.

Bir Kod Tinder Klonunu Nasıl Yaparsınız?

Kod tinder klon öğretici uygulama oluşturmaya başlamak için, her zaman iki boyutlu bir çizim olan tel çerçeveleme ile başlayın. Uygulamanın tasarımını ve bu derleme tinder klon uygulaması için gerekli bölümü içerir. Bu, programlama ve kodlama ile yapılabilir. Ancak makale, kod içermeyen bir kod tinder klon öğretici izlenecek yol uygulamasını oluşturmak için adım adım bir süreci anlatacaktır.

Kodsuz platformlar, uygulamanızın arayüzünün iskeletini kolayca oluşturmak için görsel bir tasarım aracına sahiptir. Her kod tinder klonu öğretici kılavuzu, sürümden bağımsız olarak başlamak için bazı temel sayfalara ihtiyaç duyacaktır. Ana özellik, farklı sayfalar arasında veri gönderip almak olmalıdır. Bu, bir ana veri sayfasının oluşturulmasını sağlar ve ardından bilgiler, uygulamanın veritabanındaki farklı sayfalarda görüntülenebilir. Bu sayfalar şunları içerir:

Maçlar için sağa ve sola kaydırmanın yapıldığı ana kısım gerçekleşecek.

Bir kullanıcının tüm eşleşmelerini görebileceği bir sayfa.

İki kullanıcının doğrudan mesaj alışverişinde bulunabileceği bir mesaj sayfası.

Tinder Klon Veritabanını Yapılandırma

Bu üç ana sayfadan sonra sıra veritabanı oluşturmaya gelir. Bu veritabanı, kod tinder klon uygulamasının önemli ve önemli dosyalarını içerecektir. Code tinder klon uygulaması, uygulamanın iş akışına bağlanmak için bu veritabanlarına bağlı olacaktır.

AppMaster, code tinder klon uygulamaları tabanı için gereken her türlü bilgilendirici sekmeyi ve alanı oluşturmanızı kolaylaştıracak önceden hazırlanmış bir veritabanı içerir. Tinder klonu öğretici izlenecek yol uygulaması için aşağıdaki sekmeleri ve alanları yapmak için gerekli olacaktır:

kullanıcı

Kullanıcı verileri/biyografi

İsim

Profil fotoğrafı

Konum

DOB / Yaş

Cinsiyet

Eşleşen kişilerin listesi

Eşleşmeyen kullanıcıların listesi

mesaj listesi

Mesajlar

Mesajların içeriği

mesaj alıcısı

mesaj gönderen

Build Tinder Clone Uygulamasının İş Akışlarını Oluşturma

Tinder uygulamasının verileri ve ana yapısı bir iş akışıyla tamamlandığında, uygulamanın işlevselliğini geliştirmek için her şeyi birbirine bağlayabilirsiniz.

Sağa veya Sola Kaydırmak Gibi Tinder Klonu Oluşturun

Tinder, ana ekranda kaydırma seçeneği ile oldukça ünlüdür. Kişiyi beğenmek için sağa, profili beğenmemek için sola kaydırarak çalışır. Bu nedenle, bunu klonlanmış uygulamanızda tutmak çok önemlidir. Bu özelliği ekledikten sonraki adım, tüm kullanıcıların uygulamayı kullanırken, onu uygulamada görüntülemesini ve kullanabilmesini sağlamaktır.

Kullanıcı içerik türüyle başlayın ve arama, uygulamanın tüm veritabanında gerçekleştirilecektir. Arama sonuçlarını filtreleyecek, örneğin belirli bir cinsiyet, yaş veya cinsiyet tercihleri gibi ek arama özellikleri de dahil edilebilir. Ardından, kullanıcının profil resminin bulunduğu alan bir bitiş noktası olarak eklenebilir ve ayrıca resmin altına, kullanıcı tarafından bunları en iyi açıklayacak bir tek astarın eklenebileceği resim yazısı eklenebilir.

Eşleşen Kullanıcıların Mevcut Listesini Görüntüleme

Bir kullanıcı derleme tinder klon uygulamaları üzerindeki hakları kaydırarak bir eşleşme seçtiğinde, eşleşen kullanıcıları görüntülemek için belirli bir sayfa kurulumu şarttır. Ayrılmış eşleşmeler sayfanızda, bir grup olarak aynı kullanıcı mesajlarını görüntülemek için kullanılabilir ve sürekli olarak güncellenir. Veritabanı kaynağını, mevcut birçok kullanıcının eşleşen listelerinin bir özeti olarak ayarlamanız gerekecek. Bu ağda gösterilen benzersiz maddeyi düzenlemeye başlamaya hazırsınız.

Esasen, göstermek isteyebileceğiniz ilgili madde ile ana bölümün haritasını çıkarın ve bu güçlü bileşen, mevcut bilgileriniz ışığında kalan bölümleri dolduracaktır. Bu tekrarın içinde, her bir sütunda vesileler yapmak da aynı şekilde düşünülebilir.

Bu özellik, uygulamanızın geliştirilmesinde gezinme vurguları oluştururken değerli olacaktır. Kullanıcılar belirli doğrudan mesajlara kaydırmaya başladıklarında, o bölüme yerleştirilen mesaja dokunmaları gerekir.

Bunun için, tinder klonu öğretici örnek uygulamalarda, kullanıcılar belirli bir kullanıcı tarafından belirli konuşmalar veya mesajlar için belirli bir sayfaya yönlendirilecektir. Bu çalışma süreci boyunca, konuşmaya başlamak isteyebileceğimiz belirli kişiyi tanımak için gerekli bilgileri göndermemiz gerekecek. Bundan sonra, kullanıcının gerçek mesaj içeriğini tekrar eden ve ilgili mesajları ilgili bir sayfaya göstermesini sağlayın.

Tüm mesajları arayarak ve ardından ek kısıtlamalar ekleyerek, yalnızca mevcut kullanıcının gönderici veya alıcı olduğu mesajları görüntülemek mümkündür. Bu, bu kullanıcıyla ilgili olmayan alakasız konuların görüntülenmesini önleyecektir.

Mesajları Oluşturma

Mesaj oluşturmak için içeriğin yazılabileceği çok satırlı bir alana ihtiyacınız olacak. Yani burada yinelenen mesajların veya konuşmaların altında; bir parmak tıklamasıyla bir mesaj oluşturabilirsiniz. Bir kullanıcı mesajın gönder düğmesine dokunduğunda uygulamalar için bir iş akışı oluşturmaya başlayın. Çalışma sayfanızın içinde, uygulamanızın veritabanına yeni mesajlar oluşturmaya başlayabilirsiniz. Bunda, bir öncekinin içindeki herhangi bir ek giriş satırını analiz etmeniz ve sürdürmeniz gerekecektir.

Yeni bir mesaj alanı oluşturmak için en önemli şey gönderen kullanıcıyı sıraya koymaktır ve bu mesajı alacak olan kullanıcı alıcı olarak işaretlenecektir. Metin mesajı, pencerenin giriş alanına yerleştirilecektir.

Mesajın Pencerede Görüntülenmesi

Yeni bir mesaj oluştururken, mesaj grubu veritabanınız güncelleme yapılır yapılmaz dinamik olarak güncellenir ve genel görüşmeyi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Son giriş, her mesaj gönderildiğinde veya alındığında görüntülenen gerçek mesaj içeriğidir. İşlem, bir gönderenin veya alıcının ekran profil resmiyle alınmış veya gönderilmiş olsun, en son mesaj içeriğini içerecektir.

Uygulamanın Ek Özellikleri

Bir ekran kullanıcı arayüzü ile özel bir alan oluşturmaya alıştıktan sonra, seçiminize ve ihtiyacınıza göre kendi özelliklerinizi oluşturmaya devam edebilirsiniz. Aşağıda tartışılan ek özelliklerden bazıları önemlidir:

Gizlilik ve Guvenlik

Bir uygulamanın sonlandırılmasından önce, nişi ne olursa olsun, gizlilik ve güvenlik kurulumu önemlidir. Temel bilgilerden sonra, önceliğiniz uygulamanın güvenliği olmalıdır, böylece kullanıcı verileri her şekilde güvence altına alınabilir. Ayrıca, bazı önemli verileri istemeden koruyucu bir katman olmadan tuttuğunuzu da doğrulayabilirsiniz.

Ayrıca, ek olarak şunları yapabilirsiniz:

Ayrı kullanıcı profilleri oluşturma

İhtiyaç durumunda destek oluşturun

Kullanıcının kişisel tercihlerine uygun filtreler

Tinder Klon Uygulamanızı Başlatın

Kodsuz tinder klon uygulamanızı oluşturduktan sonra, piyasaya sürmeye hazırsınız. Flört uygulamanızın açılış tarihini seçin ve lansmandan önce pazarlamaya zaman ve para harcayın. AppMaster'da, tinder klonu flört uygulaması için tüm seçenekleri ve eksiksiz işlevleri kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Lansmandan sonra biraz pazarlama yapmanız gerekiyor, bu nedenle pazarlama maliyetini önce ve sonra tutun.

Tinder Klon Uygulamanızı Oluşturmaya Başlayın

AppMaster platformu, diğer herhangi bir uygulama veya yazılım gibi bir tinder klon uygulaması geliştirmenize yardımcı olabilir. Bundan önce, kodlamadan inanılmaz bir şey yaratmak mümkün değildi. AppMaster'da bugün uygulamanızı oluşturmaya başlayın ve kaydolun. Yardıma ihtiyacınız olursa, uzman ekibimiz aracılığıyla her zaman destek sağlayacağız.

Kısaca

Bu nedenle, her şeyi özetlemek gerekirse, bazı ortak özel değişiklik ve işlevlerinizle kendi tinder klon uygulamanızı geliştirmek mümkündür. Tinder klonları ve her türlü uygulama, kodsuz bir yöntem kullanılarak oluşturulabilir. Programlama geçmişiniz varsa ve uzmansanız kodlayarak oluşturabilirsiniz. Ancak bu sizin için çok büyük zaman, uzmanlık ve çaba gerektirecektir. Herhangi bir görevi yapmanın her zaman daha kolay bir yolu vardır, ki bu bir tinder klonu oluşturmak için geçerlidir. Tinder klonu oluşturmanın daha kolay yolu, AppMaster gibi kodsuz bir platform kullanmaktır. AppMaster ile yalnızca flört uygulamaları değil, aynı zamanda büyük bir uzmanlık ve kodlama gerektirmeden kolayca oluşturulabilen her tür mobil ve masaüstü uygulamasını yapabilirsiniz.