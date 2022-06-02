Kripto para birimleri, 2009'da dijital para birimi olarak ortaya çıktıklarından beri muazzam bir popülerlik kazanmıştır. Girişimciler ve fırsat arayanlar, bir kripto ürünü piyasaya sürerek ve bir kripto para birimi değişim ticaret platformu çalıştırarak bu heyecan verici endüstriden yararlanmaya heveslidirler. Yaşayabileceğimiz tüm heyecanla bir kripto borsası geliştirmek mükemmel bir seçenek olacak mı?

Kripto ticareti, 2017'den bu yana iş modelinin en karlı şekli olmuştur. Birçok kişinin kripto para birimi değişimi ve çeşitli kripto ticareti değişim uygulamalarını nasıl kullandıkları hakkında hiçbir fikri olmayabilir. Girişimciler, aracı olarak hareket ederek ve kripto borsaları aracılığıyla işlemleri hızlı ve doğru bir şekilde tamamlayarak çok para kazanabilirler. Üst düzey kripto borsası ticaret yazılımı oluşturmak, dijital belirteçleri çıkarmak için yöntemler bulmaktan daha mantıklı.

Kripto Borsaları Daha Popüler Oluyor

Dünyanın dört bir yanındaki işletmeler, ünlü olduklarından beri kripto alışverişi yapmak için yöntemler arıyorlar. Kripto borsası piyasası, kripto borsaları geliştirmekle ilgilenen insanlar için birçok fırsat açtı. Bir platformda kripto satın almak veya satmak kolaydır, bu da herkesin hızlı ve uzun vadeli kazançlar elde etmesini mümkün kılar. Kripto borsaları, kripto para satın almak için fiat para birimlerinin kullanımını da kolaylaştırır.

Cryptocurrency Exchange'in En Önemli Özellikleri:

Alıcılar, bir dijital para satın almak istediklerinde bir kripto borsasından belirli özellikler beklerler.

İlk Katılım

Bir kripto para borsası hesabı açmak ve kripto para ticareti yapmak için bir tüketicinin önce bir hesap oluşturması gerekir. Ne yazık ki kripto değişimi için sosyal giriş seçeneği yeterli değil. KYC (Müşterinizi Tanıyın) prosedürünüz, kripto kullanıcısının kimliğini ve AML gerekliliklerinin gerektirdiği diğer bilgileri almanıza ihtiyaç duyacaktır. Kullanıcıdan herhangi bir girdi (belki sadece bir e-posta adresi) istemek yerine, kullanıcı borsa aracılığıyla kripto üzerinde bir anlaşma yapmak istediğinde kripto değişimi işlemleri için KYC prosedürü başlatılabilir.

Kripto Cüzdanı

Merkezi bir dijital varlık üzerinde çalışıyorsanız, müşterilerin coinlerini saklamaları için uygulamada bir kripto değişim cüzdanı oluşturmanız gerekir. Borsa hesabı bakiyelerine kripto alma ve taşıma, kripto platformundaki cüzdan kullanılarak yapılacaktır. Her biri bir borsada farklı cüzdanlar gerektirdiğinden, çeşitli dijital paralar için birkaç kripto cüzdanını (veya adresini) yönetmek zordur.

Grafikler

Müşteriler, kripto para borsası uygulamasında genellikle birincil gösterge panosunda görüntülenen kripto fiyatları, trendler ve diğer çizelgeleri aramak ve ticaret yapmak için kripto para borsası mobil uygulamasında zamanlarının çoğunu geçireceklerdir.



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Kripto ticareti alışverişi için kullanılan mobil uygulama, kripto alıcıları ve satıcılarının mevcut tekliflerinin ve tekliflerinin bir listesini kendi ekranları olan sipariş defterinde görüntüleyecektir. Kripto platformu kullanıcıları, kripto para birimi değişimi mobil uygulamasının her bir kripto paranın genel arz ve talebini göstermesini bekler. Bu, kripto değişim uygulaması kullanıcıları için önereceğimiz bir şey değil. Kraken'in eski kullanıcı arayüzünde, kripto müşterileri bu kripto grafiğini ilk gördüklerinde korktular. Buna rağmen, birkaç kripto tüccarı ve kripto kullanıcısı, kripto sipariş defterleri sanatında henüz ustalaşmadı.

işlem geçmişi

Tüm kripto işlemlerinin bir listesi, belki gerçek miktara ve ilgili ücretlere göre bölünmüş ayrıntılar, kripto para borsası oluştururken kripto kullanıcıları için mevcut olmalıdır. Kripto kullanıcıları, uygulama panosundaki pasta grafiklerini kontrol etme konusunda hevesli. Grafik, ne kadar kriptoya sahip olduklarını, hangi borsaların kripto varlık değerinin en fazla arttığını ve kullanıcıların belirli bir kripto parayla işlem yapmasına ve bir anlaşma yapmasına yardımcı olabilecek diğer bilgileri anlamaya yardımcı olabilir.

Bildirimler

Hemen hemen her kripto çevrimiçi veya mobil değişim uygulaması bu özelliklere sahiptir. Her şeyin kullanıcı tarafından yapılması gerektiğinde, kripto platformunda onlara bunu hatırlatmak için görsel bir ipucu bulunmalıdır, kripto borsası mobil uygulamasında olması ideal olacaktır. Borsa için bir kripto web sitesi oluştururken tipik bildirim özelliğine sahip olmalıdır. Doğrulama için ek bilgi talep ederek tüketicileri daha fazla güvenlik önlemi kullanmaya veya yeni hesap kripto para birimi değişim katmanlarının kilidini açmaya teşvik eder. Kullanıcıların güvenini kazanmak için, kripto para birimi değişim özelliklerine dahil etmek bir zorunluluktur.

Gelişmiş güvenlik özellikleri

Son olarak, ticaret için hiçbir kripto para borsası mobil uygulaması, sağlam güvenlik özellikleri olmadan ayakta kalamaz. Güvenlik özellikleri olmadan kripto para kullanıcılarının desteğini alamazsınız. Cryptocurrency mobil uygulamasının daha iyi güvenlik özellikleri varsa, bu, daha fazla kullanıcıyı uzun bir süre için yapıştıracaktır. Değişim uygulaması için biyometrik ve iki faktörlü kimlik doğrulama yeterli değildir. CoinBase'in son zamanlarda tehlikeye atılan çok faktörlü kimlik doğrulama sorunu, hala halkın aklında yer ediyor. Bu nedenle, kripto ile ilgili bir borsada gelişmiş güvenlik özellikleri bir zorunluluktur.

Gelişmiş Özellikler Cryptocurrency Exchange

Paketin geri kalanından öne çıkan kripto değişimi geliştirme projenize ekleyebileceğiniz birkaç ek gelişmiş seçenek.

kod paylaşımı

Kripto para yatırmak, belirli bir miktarda madeni parayı kilitlemenize ve miktar üzerinden faiz tahakkuk etmeye başlamanıza olanak sağlaması bakımından banka mevduatına benzer. Tarifeler değer olarak diğer DeFi alternatiflerine yakın bile değil. Bu nedenle, kripto platformunun bir kod paylaşma özelliği olması gerekir, bu sürekli ticaret yapmak istemeyenler için harika bir yedekleme seçeneği olacaktır.

Soğuk Duvarlı Alanların Entegrasyonu

Teknolojiden anlayan kişiler, çevrim içi kripto cüzdanlarını çevrim dışı donanım cüzdanlarına bağlayarak cüzdanlarında büyük miktarda kripto saklamalarına izin verse iyi olurdu. Korumalarınız devam ettiği sürece, bilgisayar korsanları kripto para borsanızdaki herhangi bir kripto hissesine veya etkin olmayan başka bir dijital para birimine erişemez.

Kredi Kartı Entegrasyonu

Önde gelen kripto borsalarının müşterileri, elektronik para birimiyle yapılan günlük alışverişlerde ödeme yapmak için kredi kartlarını kullanabilir. Kripto para iadesi ve diğer avantajlar paketin bir parçası olarak içermelidir.

P2P Kripto Ticareti

Kripto değişim geliştirme programınız, kullanıcılar arasında doğrudan kripto para birimi değişimi ticareti için bir aracı olabilir. Kullanıcılar, alternatifin, insanların elektronik cüzdanlarına kaydedebilecekleri nadir kripto değerlileri bağlamında mantıklı olduğuna inanıyor. Her iki taraf da kabul edene ve kullanıcı derecelendirmeleri, incelemeler ve diğer bilgilerle bir değişim sağlayana kadar işlevinizde ödemeleri dondurmakla görevlendirileceksiniz. Bir sahip olarak, kripto borsasının mimarisini anlamalısınız. Kullanıcılara kripto uygulaması aracılığıyla p2p kripto alım satım seçenekleri sunsanız da vermeseniz de bunun sizin için bir seçim olmadığını anlamalısınız – bu, kullanıcıların sahip olmak isteyeceği işlevsel avantaj için bir gerekliliktir.

Bir Kripto Değişimi Geliştirirken Nelere Dikkat Edilmelidir:

Bir kuruluşun misyonunu yerine getirme ve kripto değişimi geliştirme sorularına ilişkin cevapları çözmek için operasyon kapsamını belirleme yeteneği zorunludur. İşletim kapasitesi, kripto platformu değişimi için gerekli izinleri almanız gerekeceğini belirtir. Yerel veya dünya çapındaki yasalara göre kripto borsasını kaydetmeniz ve lisanslamanız gerekir.

Düzenleyiciler ve Kurallara Uyum

Neredeyse dünyadaki her ülke, kullanıcıların çıkarlarına odaklanarak kripto para birimleri kullanma ve kripto borsaları yürütme konusunda katıdır. Bir kripto para borsası ticareti uygulaması oluşturmak istiyorsanız, kullanıcıların gereksinimlerini korumak için KYC yönergelerini izlemeniz gerekir. Bu, borsayı kullanırken müşterilerin kimliğini doğrulayan belgeleri almanız ve izlemeniz gerekeceği anlamına gelir. Kara para aklama için kripto para borsası ticaretine izin verilemez. Bu nedenle, odak noktanız KYC yönergeleri olmalı ve borsanızın kaçınılmaz bir özelliği olması gereken kara para aklamayı destekleyen boşlukları kapatmalı. Değişim protokolü, müşteri doğrulama API'sini içermeli ve doğru kayıtları tutmak ve kurallara uymak için bir arka uç veritabanı geliştirmelidir.

Para Değişimi

Fiat para birimi ödemelerini bir kripto para birimi değişimine dönüştürmek için banka gibi bir ödeme işleme ortağınız varsa, kripto borsa mimarisi yardımcı olacaktır. Kripto kullanıcılarına en iyi hizmeti sunmak için çeşitli ülkelerdeki bankaların ticaret anlaşma döngülerinden haberdar olun. Kripto ticareti uygulaması, kullanıcıların verimli bir ödeme işleme ortağı ve bir ödeme ağ geçidi API'si ile uygun gördükleri şekilde para eklemesine ve kaldırmasına izin vermelidir.

Nakit Akışını Kontrol Etme

Bir kripto platformunun fonları hızlı ve kolay bir şekilde transfer etme yeteneği, kullanıcıların bakış açısından uzun vadeli uygulanabilirliği için kritik öneme sahiptir. Hiçbir kripto platformu, sürekli bir işlem akışı olmadan gelişemez. Kripto platformunuzda likiditeyi yönetmek istiyorsanız, kripto para birimi platformunuzun likidite pozisyonu diğer kripto borsalarının pozisyonları ile entegre edilmelidir. Modern bir API arayüzünün yardımıyla, iki kripto borsası likidite ve işlem hacmi bilgilerini iletebilir. Bir kripto değişim ağının üyesi olmak da yararlıdır.

Kripto Para Birimi Değişimi Desteği

Bir kripto borsasının destekleyeceği kripto para birimlerinin miktarı, günümüzün rekabet ortamında kritik öneme sahiptir. CoinMarketCap, dolaşımda yaklaşık 1500 kripto para birimi olduğunu tahmin ediyor. Ethereum değişiminin ortaya çıkışı, yeni kripto para biriminin başlatılmasını kolaylaştırdığından, dolayısıyla yeni kripto borsaları için piyasaya sürülen yeni kripto para birimlerinin sayısında bir artışa yol açtı. Bir kripto değişim mimarisi platformu birkaç kripto para biriminden fazlasını destekliyorsa, geçmiş fiyatları, gerçek zamanlı gösterimleri ve alım ve satım emirlerinin yerleştirilmesi için API'lere yatırım yapmak önemli olacaktır.

Bir Cryptocurrency Exchange Uygulamasının En Temel Özellikleri

Kripto değişim mimarisi firmanızla ilgili tüm hayati seçimleri yaptıktan sonra, kripto değişim mimarisinin temellerini anlamanız çok önemlidir. Kripto para değişim yazılımı, ışık hızında, kullanıcılar için kullanımı kolay ve özelliklerle dolu olmalıdır. Uygulama, kullanıcıların beklenti ve hedeflerini karşılamak için aşağıdaki özellikleri içermelidir.

Bir ticaret değişim platformu

Ön uçta Kullanıcı Arayüzü

Kripto Para Birimleri için Cüzdan

Yönetici Paneli

Kripto uygulaması, kullanıcıların dünya çapındaki en popüler değişim uygulamalarının girişine veya analizine dayalı temel işlevleri yerine getirmek için her dijital parayla başa çıkmak için ek özellikler eklemelidir. Uygulamanın en kritik kısımlarına daha yakından bakalım:

Bir Ticaret Platformu

Ticaret motoru, tüm günlük faaliyetlerden sorumludur ve herhangi bir borsanın kalbidir. Bir işletmedeki tüm alım/satım işlemleri yapılmalı, hesaplanmalı, sipariş defterinden ulaşılmalı ve eşleşmelidir; exchange uygulamasına eklemeniz gereken diğer kritik özellikler. Bir uygulama geliştirirken bir kripto para borsası ticaret motoru kurmak birinci öncelik olmalıdır. Dijital para birimi uygulaması, çalışan bir makinesi yoksa içi boş bir kabuktan başka bir şey değildir.

Ön Uçtaki Kullanıcı Arayüzü

Mükemmel bir ticaret deneyimi ancak basit, kullanıcı dostu ve minimalist bir arayüz ile sağlanabilir. Bu nedenle, kripto para borsası alım satım uygulamanızın tüm gereksinimleri karşıladığından emin olun. Bir programın başında görünen arayüz, öncelikle exchange'inizin kullanıcılara nasıl göründüğünden, yani nasıl algıladıklarından sorumludur. Dağınıklığı minimumda tutun ve kullanıcıların işlem yapması daha kolay olacaktır. Bu Bileşeni Oluştururken Aşağıdaki Özelliklerin Bulunduğundan Emin Olun:

Yeni kullanıcılar için giriş ve kayıt

Tüm kullanıcılar için para yatırma/çekme

Tüm kullanıcılar için sipariş defteri, işlemler, bakiye, istatistikler, çizelgeler vb.

Tüm kullanıcılar için satın alma ve satış siparişleri.

Yardımın özellikleri, tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir.

Tüm kullanıcılar için dijital para cüzdanı.

Elektronik para birimi değişimi, bir kullanıcının dijital cüzdanı aracılığıyla ödeme kabul etme yeteneği olmadan çalışamaz. Jetonlar/jetonlar kullanıcının cüzdanında tutulacaktır. Cüzdan çözümünüz daha güvenliyse, kullanıcılar ve dijital para birimi takasınız arasındaki güven artacaktır. Bir komut dosyası veya API ile borsanın cüzdanı, kripto para alışverişi için uygulamaya bağlanabilir.

Yönetici İş İstasyonu

Bir kripto para borsasının işinin farklı bölümleri, bir yönetici arayüzü kullanılarak daha verimli bir şekilde yönetilebilir. Belirli bir şirketin ihtiyaçlarını karşılamak için bir değişim konsolunun işlevlerini uyarlamak mümkündür ve muhtemelen kullanıcılar bunun farkında olmayacaktır. Yine de genel olarak, her borsa yönetici konsolunun alım satım ücretlerini ayarlama, elektronik para birimi listelerini yönetme, yeni para birimleri ekleme, cüzdanlara kredi/borç parası ekleme ve destek sorunlarını çözme becerisine sahip olması gerekir. Tüm bu özellikler tüm kullanıcılara açık olmalıdır. Yukarıdaki tüm özelliklere sahip bir kripto para borsası alım satım yazılımı, kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Profesyoneller, dijital para birimi/kripto değişimi geliştirme sorularını yanıtlamaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, iş hedeflerinize ulaşmak için deneyimli eller bulun.

Daha fazla netlik için kripto değişimi geliştirme sorusuna göz atın

Bir kripto para borsası uygulamasının özellikleri nelerdir?

Değişim geliştirme sorusuyla nasıl bir ilgisi var?

Geliştirme sorusu başlığı ve ticareti nelerdir?

Kullanmak istediğiniz ticaret uygulamasına karar verin, ardından bir yetki alanı seçmek, geliştirme sorusu başlığı için hayati önem taşır.

Mimariyi, teknoloji yığınını ve API'leri düşünün. Bunlar, değiş tokuş sorularıyla ilgili hayati öneme sahiptir.

Bir Likidite Sağlayıcısı bulmak, borsa oluşturma sorununun birincil kaygısıdır.

Geliştirme sorusu başlığı için hayati bir faktör olan Güvenlik ve Şeffaflığa Dikkat Edin.

Kripto değişim platformunuza göz atın.

Geliştirme sorusu başlığının önemli bir yönü olan iş süreçlerinin sürdürülebilir olduğundan emin olun.

Bir Kripto Borsası Geliştirebilir miyim?

Geleneksel geliştirme yaklaşımını seçerseniz üstesinden gelmeniz gereken zorlu durum nedeniyle kripto ticareti projenizi oluşturmak pahalı olacaktır. Kripto borsa işinizi rayına oturtmak için açık fikirli ve bol girişimci enerjiye ihtiyacınız olacak.

Bir Kripto Borsası Kurmanın Maliyeti Ne Kadardır?

Bir kripto değişimi geliştirmesi kurmak ve yürütmek için en az 135.000 $ gereklidir. Teknoloji, barındırma, ilk yasal danışma, devlet kaydı ve ilk reklamların tümü bu fiyat aralığına dahildir. Ancak, kodsuz yaklaşımı benimserseniz ve AppMaster platformuna başvurursanız, geliştirmeden çok tasarruf edebilirsiniz.

Çözüm

Kripto değişim projesi nasıl oluşturulur? Soru, doğrudan kaynaklarınız, girişimciliğiniz, piyasada kalmanın sürdürülebilirliği ve kripto para birimi ve blok zinciri teknolojisi bilginizle ilgilidir. Yukarıdakilerin tümü, yeni kripto değişim geliştirme projesini gerçekten başarılı bir girişim alanına yerleştirebilecek uygun pazarlama planlaması ile senkronize edilmelidir. Başarılı bir kripto borsası yürütmek ve onu tek başına ayakta tutmak sadece bir para meselesi değil, tüm tipik iş unsurlarının bir karışımıdır. Nitelikli ve deneyimli bir grup insanla hayalinizdeki kripto projesini, kripto para borsası, başarılı bir girişim gerçekleştirebilirsiniz.