Kodsuz Nedir?

Kodsuz geliştirme platformları, kodlamayı gereksiz hale getirerek web sitesi ve yazılım tasarımında devrim yaratıyor. Tasarımcılar, geliştiriciler ve girişimciler, milyonlarca dolar gelir elde etmek için bu gelişme eğiliminden yararlanıyor.
Kodsuz geliştirme, herhangi bir kodlama becerisi olmadan uygulamalar oluşturmak için basitleştirilmiş bir yol sağlayan yeni bir yazılım geliştirme metodolojisidir.
Kodsuz geliştirme, herhangi bir kodlama becerisi olmadan uygulamalar oluşturmak için basitleştirilmiş bir yol sağlayan yeni bir yazılım geliştirme metodolojisidir. Kodsuz araçlar giderek daha popüler hale geliyor ve nedenini görebiliyoruz - genellikle kullanıcı dostu bir arayüze sahipler, bu da genel iş mantığını tam ayrıntılı olarak tanımlayabilmeniz için uygulama sürecini hızlı bir şekilde tasarlamanıza izin verdikleri anlamına geliyor.
Kodsuz, sürükle ve bırak düzenleyicileri kullanır; bu, istenen görünümü veya modülleri bir fare tıklamasıyla seçen ve sonuçları orantılı olarak ayarlanmış pencerelerde ekranda yansıtırken, bunları birlikte kesilen bir alanda kesen bir bileşendir. No-Code, daha önce hiç yapmamış olsalar bile, herkesin kodlamayı öğrenmesini kolaylaştıran geliştirici ortamları aracılığıyla daha karmaşık programların yapıldığı bölümleri ve ilkeleri özetler.
Kodsuz platformlar, uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmanıza ve diğer geliştiricilerle bir araya gelerek ürün özelliklerini ayrı ayrı çalışmadan bir araya getirmenize olanak tanır.
Görsel bir model kullanarak uygulamalar oluşturmak, onları sıfırdan kodlamaktan çok daha hızlıdır. Görsel modelleme araçları, karmaşık bilgilerin herkes tarafından okunması kolay basitleştirilmiş bir biçimde temsil edilmesini sağlar. Bunlar, kod gerektirmeyen platformları hem iş kullanıcıları hem de geliştiriciler için uygun hale getirir.
Uygulamanız için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm işlevselliği, üzerinde çalışmaya başlar başlamaz sağlayan kodsuz sistemler kullanarak tekerleği yeniden icat etmenize gerek yoktur. Çoğu kodsuz platform, zamandan ve emekten tasarruf etmek için kullanılabilecek önceden var olan modüller sunar. Örneğin, ödeme yönetimi veya satış yönetimi veya müşteri destek yönetimi gibi müşteriye yönelik modüller.
Her kodsuz araç, kullanımı kolay bir arayüz sunar. Uygulama oluşturmayı bir esinti haline getiren en yararlı ve pratik özelliklerden biridir. Sürükle ve bırak özellikleri, geliştirme sürecinin en önemli ve kullanışlı kısımlarından biridir. Sadece vatandaşların uygulama oluşturmasını değil, aynı zamanda profesyonel geliştiriciler için de kolaylaştırabilirler.
Kod gerektirmeyen araçlar, kolayca zengin ve ilgi çekici mobil uygulamalar oluşturmanıza ve bunları Apple Store veya Google Play'de zahmetsizce yayınlamanıza olanak tanır. Uygulamalarınızı marka simgeniz, kurumsal renkleriniz ve görsel kimliğinizin diğer öğeleriyle markalayın. Sürükle ve bırak geliştirme araçlarını kullanarak aylarca kodlamayı atlayın.
Kodsuz platformlar, artan müşteri sayıları, iş büyümesi ve stratejinizdeki veya geliştirmenizdeki diğer tüm değişikliklerle başa çıkabilecek yeni uygulamalar oluşturmayı kolaylaştırır. İşletmenizin artan gereksinimlerine göre kapasite ekleyin ve ölçeklendirin.
Kodsuz, yazılım geliştirme yaşam döngüsündeki hata ayıklama, test etme ve dağıtım gibi tüm aşamaları düzene sokar. Kullanıcılar, mevcut uygulama içi sorunlarını çözeceğini düşünüyorlarsa, uygulamanın önceki sürümlerine de dönebilirler.
Sınırsız veri akışı için mobil ve web uygulamanızı ve iş akışlarınızı üçüncü taraf platformlara bağlayın. Birkaç adımda CRM, ödeme ağ geçitleri, harici veritabanları, API'ler vb. ile entegrasyon.
Kodsuz platformlar, sunucu, web ve yerel mobil iş uygulamalarının oluşturulmasını hızlandırır.
Kodsuz çözümler, geliştirme maliyetini %80'e kadar azaltır. Kodsuz, ek kaynak giderlerine katlanmak zorunda kalmadan BT boşluğunu kapatır.
Bir uygulama geliştirme süresi aylar alır. Geliştiriciler ve işletmeler, uygulamaları daha hızlı sunmanın yollarını arıyor. Kodsuz bu sefer yarı yarıya veya daha az keser.
Kodsuz gelecek. Bugün bunu uygulayan işletmeler, eğrinin önünde yer alır. Kodsuz, sürekli iyileştirme için mükemmel bir araçtır.
Kodsuz geliştirme, uygulamalar için daha iyi bir başarı oranı sağlar. Uygulamaları çok daha hızlı oluşturun ve anında geri bildirim alın.
Kodsuz bir platform, ekibiniz için mükemmel bir temas noktasıdır. Monoton, rutin görevlerle zaman kaybetmeden iş akışları oluşturun, başlatın ve işleyin.
Görsel modelleme araçlarıyla verimli ve hızlı geliştirme, işletmelere değişen pazarlara ve müşteri taleplerine hızla uyum sağlama fırsatı verir.
Geliştiricilerin kodsuz araçlar ve kaynak kodu üzerinde tam yetkiye sahip olmadığı için, kodsuz platformların özelleştirme ve ölçeklendirme için sınırlı bir kapasiteye sahip olduğuna dair bir efsane vardır.
Tüm platformlar ölçeklenmez, ancak kodsuz dünyada ölçeklenen, üretime hazır, yüksek verimli, kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olan birkaç platform vardır. AppMaster gibi bazı platformlar kaynak kodu bile sunar!
Bugün kod gerektirmeden eski sistemleri modernize edebilir, yeni süreçler oluşturabilir ve mevcut süreçleri iyileştirebilir, kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturabilir, iş gereksinimlerini karşılamak için çözümleri kolayca değiştirebilirsiniz, vb.
Kodsuz platformlar büyülüdür. İş ihtiyaçlarına göre her türlü uygulamayı oluşturmak için sonsuz olanaklar sunarlar.
CRM, Proje Yönetimi, Yardım Masası Yönetimi, İKYS, Çalışan Self Servis, Satın Alma
Açılış sayfaları, Sosyal medya, Çevrimiçi mağazalar, Restoran rezervasyonu, Yönetici panelleri, Seyahat portalları ve daha fazlası
Fitness uygulamaları, Ödeme hizmetleri, Çevrimiçi oyunlar, Mesajlaşma uygulamaları, Çevrimiçi okullar ve çok daha fazlası
E-posta, Ağdan Yazdırma, Dosya depoları, Google Dokümanlar gibi Çevrimiçi doküman sistemleri ve çok daha fazlası
Geleneksel geliştirme yaklaşımları günümüzde kodsuz bir şekilde bozulmaktadır. Alternatif, özel yazılım esnekliği sunar ve aynı zamanda pazara sunma süresini 10 kata kadar kısaltır.
Gartner'a göre, 2022'ye kadar uygulama geliştirme talebi, BT'nin kapasitesini beş kat aşıyor. Bir kurumun BT bütçesinin büyük bir kısmı eski sistemlerin bakımına harcanır. Kodsuz, BT becerileri olmayan herhangi bir kullanıcının hızla yeni uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. İş kullanıcıları, iş akışı otomasyonunun sahipliğini alma yetkisine sahipken yeni araçlarla donatılabilir.
İşletmeler dijital dönüşüme girdikçe yazılım odaklı şirketler haline geliyorlar. Birçoğu yazılımı manuel olarak kodlamak için geliştiricileri işe alırken, kodsuz bu kalıp bozuluyor. Bugün hem BT hem de iş liderleri, kodsuz çalışmanın daha hızlı ve daha başarılı sonuçlara yol açacağını biliyor. Zengin bir dizi görsel düzenleyici, yerleşik bağlayıcılar ve daha fazlası, yeni uygulamaların kullanıma sunulmasına yardımcı olur.
Kodsuz platformlar, kullanıcılara yönetici araçları, erişim denetimi ve tehdit değerlendirmesi gibi önemli güvenlik özellikleri sağlar. Bu şekilde, yetkili kullanıcılar sistemin güvenliğini her an yapılandırabilir ve izleyebilir. Ayrıca, sektördeki en iyi uygulamalar, depolanan verilerin güvenliğini ve gizliliğini hem uygulama hem de ağ düzeylerinde ve ayrıca fiziksel erişim düzeyinde destekleyerek sağlar.
Pandemi, uzaktan çalışma koşulları ve bunun sonucunda ortaya çıkan sonuçlar, kuruluşları teknoloji ve iş akışı stratejilerini hızla yeniden düşünmeye zorladı. Birçok şirket dijital dönüşümlerinde 10 yıllık bir sıçrama yaptı. Kodsuz platformlar, kuruluşların sürekli olarak yenilik yapması ve sürekli değişen pazar iklimine uyumu hızlandırması için temel teknoloji sağlar.
Kodsuz, daha az resmi programlama uzmanlığı gerektirir, bu da birçok şirketin karşılaştığı BT boşluğunu, ekiplerine daha fazla BT uzmanı istihdam etmelerine gerek kalmadan kapatmaya yardımcı olur. Kodsuz platformlar ayrıca vatandaş geliştiricilerin herhangi bir BT katılımı olmadan uygulamalar geliştirmesine olanak tanır ve bu da maliyetli kaynakları en aza indirirken BT birikimini azaltır.
No-code ile alternatifleri karşılaştırmak, geleneksel yöntemlere göre ne kadar avantajı olduğunu gösterir.
Özel geliştirmenin avantajları olsa da, no-code'un daha hızlı ve çok daha verimli olduğu inkar edilemez. Bir yazılım programı veya uygulaması geliştirmek aylar sürer ve KPMG tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bunların %80'inden fazlası verilen zaman çizelgesinde teslim edilemez. Kodsuz böyle bir yaygara yoktur. Maliyetler ve bakım söz konusu olduğunda bile, oranlar kodsuz uygulamaları tercih ediyor.
Özelleştirme, hazır ürünlerin en büyük dezavantajıdır. Teknoloji kesinlikle ilerlemiş ve bir endüstrinin taleplerine uygun birçok ürün varken, ihtiyacınız olan özellikleri ekleme esnekliğine sahip olmayabilirsiniz. Bu, uzun vadede tüm iş sürecinizi tıkayabilir. Kodsuz geliştirme, işletmelere özelleştirme özgürlüğü vererek bu baş ağrısını tamamen ortadan kaldırır.
Bu en büyük soru. Çoğu kullanıcı aslında kafası karışır ve aynı olduklarını düşünür. Bu gerçek olmaktan uzak. Düşük kod minimum düzeyde kodlama gerektirirken kodsuz kod hiç kodlama gerektirmez. Dolayısıyla, düşük kod geliştirme için en azından temel kodlama bilgisi gereksiniminin yanı sıra, bu iki süreci birbirinden ayıran ve düşük kodu daha karmaşık ve maliyetli bir süreç haline getiren nüanslar vardır.
AppMaster, kod oluşturma ile yüksek etkili üretime hazır sunucu, web ve yerel mobil iş uygulamalarının oluşturulmasını hızlandıran kodsuz bir platform sağlar.
Uygulamalar, tek bir arka uç etrafında oluşturulmuştur. Örneğin. 2 uygulama (bir sürücü ve bir yolcu için) aynı arka uçla çalışır.
Benzer çözümlere kıyasla onlarca kat daha yüksek arka uç performansı. Teknoloji borcu ve yeniden düzenleme yok!
Uygulamalar, AppMaster Cloud'da, herhangi bir ticari bulutta, özel bulutta, hatta tamamen çevrimdışı olarak barındırılabilir.
Oluşturulan uygulamaların kaynak kodunu indirmek mümkündür. GoLang'da saniyede 22k satırda kod üretiyoruz.
Ara katman yazılımıyla API'nize, uç noktalara erişimi oluşturun ve yönetin ve otomatik olarak API belgeleri oluşturun.
Karmaşık arka uç oluşturabilir ve ayrı olarak kullanabilirsiniz - geliştiricileriniz tarafından yazılan ön ucu buna bağlayın.
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