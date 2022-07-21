Kodsuz Nedir?

Kodlama olmadan geliştirme

Kodsuz geliştirme, herhangi bir kodlama becerisi olmadan uygulamalar oluşturmak için basitleştirilmiş bir yol sağlayan yeni bir yazılım geliştirme metodolojisidir. Kodsuz araçlar giderek daha popüler hale geliyor ve nedenini görebiliyoruz - genellikle kullanıcı dostu bir arayüze sahipler, bu da genel iş mantığını tam ayrıntılı olarak tanımlayabilmeniz için uygulama sürecini hızlı bir şekilde tasarlamanıza izin verdikleri anlamına geliyor.

Kodsuz, sürükle ve bırak düzenleyicileri kullanır; bu, istenen görünümü veya modülleri bir fare tıklamasıyla seçen ve sonuçları orantılı olarak ayarlanmış pencerelerde ekranda yansıtırken, bunları birlikte kesilen bir alanda kesen bir bileşendir. No-Code, daha önce hiç yapmamış olsalar bile, herkesin kodlamayı öğrenmesini kolaylaştıran geliştirici ortamları aracılığıyla daha karmaşık programların yapıldığı bölümleri ve ilkeleri özetler.