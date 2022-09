Kodsuz yöntemi kullanarak bir sağlık uygulaması veya zihinsel sağlık uygulaması geliştirme mi arıyorsunuz? EVET ise, bu kılavuz, uygulamanızı seçtiğiniz özelleştirilmiş özelliklere sahip bir zihinsel sağlık uygulaması olarak oluşturmanıza yardımcı olabilir. Mükemmel akıl sağlığı uygulamaları bulmak veya sıfırdan kılavuzdan uygulama geliştirme, öncelikle çok sayıda fırsat sunmak zorunda olan teknoloji platformlarının yönlendirdiği bir dünyada göz korkutucu olabilir.

Bu yoğun yaşam çağında, teknoloji platformları kolaylık ve kolaylık için birçok günlük işin yerini almıştır. Bireyin hayatı giderek daha yoğun hale geldikçe, fiziksel ve zihinsel sağlıkla ilgilenmek için daha az zaman alıyorlar. Her birey birbirini geçme dönemindedir ve en iyinin arayışı ruh sağlıklarını öyle ya da böyle bozmaktadır. Bu senaryoda, ruh sağlığı uygulamalarının rolü, sağlık uygulamalarıyla ilgili teknoloji platformlarının akıl sağlığı desteği ve bilgi gösteriminde benzersiz bir sınırın kilidini açmasıyla ortaya çıkıyor. Mobil uygulamalar, insanların, doktorların ve araştırmacıların yardıma erişmesine, iyileşmeyi izlemesine, ruh hali izlemesine ve sağlık uygulaması geliştirme yoluyla ruh sağlığının yorumlanmasını iyileştirmesine olanak tanır.

Akıl sağlığı uygulamaları, bir kişiyle bağlantılı olduğunda ilgili bilgileri toplama yeteneğine sahiptir. Ruh halini ve olağan davranışlardaki değişiklikleri algılayan ve ilgili sağlık kuruluşuna bağlanmak için yardım gerektiğinde sinyaller vererek destek veren yerleşik bir sensöre sahiptir. Ayrıca uyku ve hafızayı iyileştirme ve olumsuz düşünceleri kontrol etme yeteneğine de sahiptirler.

Çoğu ruh sağlığı uygulaması, kimliğinizi açıklamak istemeseniz bile, bu uygulamalar aracılığıyla bir ruh sağlığı terapistine erişmenize ve bağlanmanıza izin verir ve çevrimiçi makaleler, günlük hatırlatıcılar vb. aracılığıyla olumlu etkileşimlerde size yardımcı olur. Kısacası, bir ruh sağlığı uygulaması, ruh sağlığı sorunlarını ele almak ve yönetmek için harika bir araçtır.

Akıl sağlığı uygulaması neden gerekli?

Teknoloji çağında küresel stres ve zihinsel sağlık sorunları arttığından, herhangi bir alanda veya dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir birey için bir ruh sağlığı uygulaması bir zorunluluktur. Akıl sağlığını yolunda tutmak için her cep telefonunda iyi bir akıl sağlığı uygulaması bulunmalıdır.

Akıl sağlığı uygulamaları, bireylere zihinsel kriz zamanlarında destek sağlar veya herhangi bir akıl hastalığı teşhisi konmuş bir hasta varsa, her iki kategori de bir akıl sağlığı uygulamasından yararlanabilir. Bu uygulamalar, zenginleştirilmiş tavsiyelere yardımcı erişim sağlar ve semptomları ve eforları için yardım sağlar. Akıl sağlığı uygulamaları, zamanı kısıtlı olan ve akıl sağlığı sorunlarına yardımcı olan veya ek varlıklara ihtiyaç duyan kullanıcılar için harika bir seçenek olacaktır.

Sadece akıl hastalığı hastaları için değil, aynı zamanda bu akıl sağlığı uygulamaları, sağlık hizmeti sağlayıcıları için harika bir kaynak ve platformdur. Hastaları ile uygulama üzerinden kolayca bağlantı kurabilir ve hastalarına daha iyi bakım sağlamak için bilgilerini güncel tutabilirler. Ayrıca bir doktor, hastalarına iyi bir beslenme ve egzersiz rutini sunabilir; İyi bir ruh sağlığı uygulaması ile hastaların gelişimleri, semptomları, ruh halleri ve ilaç takibi de yapılabilmektedir. Ayrıca, bu sağlık hizmeti sağlayıcıları, gerektiğinde çevrimiçi oturumlar aracılığıyla hastalarla bağlantı kurabilir. Bütün bunlar tek bir amaçta yatmaktadır: daha iyi hasta bakımı sağlamak ve dünyadaki genel ruh sağlığı yükünü azaltmak.

Akıl sağlığı uygulamasının faydaları

Akıl sağlığı uygulaması veya terapi uygulaması, kullanıcı ve sağlık hizmeti sağlayıcısı için mükemmeldir. Piyasada pek çok akıl sağlığı uygulaması var, ancak hepsi aşağıdaki gibi bazı ortak faydaları paylaşıyor:

Kolay kullanılabilirlik

Sağlık çalışanları ve hastalar, bir ruh sağlığı uygulaması aracılığıyla 7/24 erişilebilirlik ve ihtiyaç olduğunda birbirlerine kolayca erişebilecekler.

belirsizlik

Kullanıcılar, bir akıl sağlığı uygulaması aracılığıyla, çevrelerindeki başka kimselerle ilgilenmeden onarıcı akıl sağlığı tedavisi seçeneklerini takip edebilirler.

Bakım için önsöz

Akıl sağlığı uygulaması, hiç bakım görmemiş veya bundan kaçınmamış olanlar için iyi bir girişimdir. Sebep, randevu alma veya insanlarla yüzleşme zorluğu da dahil olmak üzere herhangi biri olabilir.

Maliyet dostu

Ücretsiz veya uygulama içi satın alımlar için temel özelliklere sahip birçok akıl sağlığı uygulaması, hastalara geleneksel bir akıl sağlığı bakım yönteminden daha ucuza mal olacak.

Uzaktan yaklaşım ve kapsamlı bakım

Bir akıl sağlığı uygulaması, akıl sağlığı uzmanlarına, uzak bölgelerdeki bireylere veya örneğin doğal bir afet vb.

Daha çekici

Akıl sağlığı mobil uygulaması, hastaları tedaviyi takip etmeye teşvik edebilecek geleneksel bir tedavi yönteminden daha çekici ve çekici bir tedavi yöntemidir.

24 saat bakım

Bir akıl sağlığı uygulaması, günün her saati, her zaman, her yerde günlük bakım ve zihinsel bakım desteği sağlayabilir.

tutarlı yöntem

Bir ruh sağlığı uygulaması ve uygulama platformları, her bireye tutarlılık ve eşitlikle bakım sağlama yeteneğine sahiptir.

Bireysel destek

Bir ruh sağlığı uygulaması, tüm bireylerin ve hastaların yalnızca destek sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda bireylerdeki yeni becerileri geliştirecek ve destekleyecek kişiselleştirilmiş bir oturum alacakları şekilde tasarlanmıştır.

Gerçek veri toplama

Akıl sağlığı uygulamalarının benzersiz yanı, geleneksel terapinin aksine, hastanın hareketi, ruh hali, konumu ve diğer ilgili bilgiler dahil olmak üzere bir tıklamayla erişilebilen olgusal veri toplamadır.

En iyi 3 akıl sağlığı uygulaması

Birisi en iyi zihinsel sağlık uygulamalarını nihai liste haline getirmeye çalışsaydı, bu çok daha zor olurdu çünkü pazardaki rekabet oldukça yüksek. Yine de, aşağıdaki listedeki ilk 3, en iyi kullanıcı tutma ve deneyimine sahiptir:

Mood Fit - Genel zihinsel sağlık için harika

Bu, listedeki en iyi ve en iyi olanıdır. Uygulamanın ana özelliği ve en üstte seçilmesi, kullanımının ücretsiz olması ve uygulama aracılığıyla ihtiyacı olanlara genel zihinsel sağlık bakımı sağlamasıdır. Ruh hallerini takip etmeye yardımcı olur ve kullanıcılara, üstesinden gelmek için ne yapabilecekleri konusunda önerilerde bulunur. Ancak, kayıtlı terapistlere danışma hizmeti sunmaz ve uygulama içi satın alımlara sahiptir. Bu:

Kullanıcının hedeflerine göre değiştirilebilir.

Günlük ilerlemeyi takip etme yeteneği.

Önerilen egzersiz programlarıyla resimli anlayışlar.

Günlük hatırlatmalar.

Daha İyi Yardım - Akıl sağlığı tedavisi için harika

Better help, kayıtlı terapistler tarafından görüntülü veya sesli görüşmeler şeklinde çevrimiçi zihin terapileri için aylık 240 USD ila 600 USD arasında değişen bir maliyetle harika bir zihinsel sağlık uygulamasıdır. Ancak, bu uygulama herhangi bir ilaç ayarlaması veya ücretsiz konsültasyon sunmuyor. Bu:

Hem iOS hem de android'de kullanılabilir.

Ses, video veya metin mesajları yoluyla iletişime izin verin.

Sınırsız mesaja izin ver.

Sakin - Harika meditasyon aracı

Listenin üçüncüsü ise, kullanıcıların endişelerini yenmelerini, sakin kalmalarını ve daha iyi meditasyon yapmalarını sağlayan ayarlanabilir programlar ve aktiviteler sunan Calm. 1 haftalık deneme planı ve ömür boyu 70 USD veya 400 USD yıllık abonelik sunar. Bu:

Bireysel kullanıcılar için özelleştirilmiş egzersizler ve meditasyon planları sunar.

Sakinleştirici müzik ve ses efektleri.

Basit ve kullanıcı dostu.

Akıl sağlığı uygulamasını nasıl oluştururum?

Dikkate Alınması Gereken 10 Temel Adım

Akıl sağlığı uygulaması oluşturmak genellikle özel bir teknik ve planlama ile yapılır. Akıl sağlığı gibi hassas bir konuyu kapsadığı için diğer uygulamalardan farklıdır. Bir ruh sağlığı uygulamasının geliştirilmesindeki adımlar aşağıdaki 10 temel adımı içerir:

Pazar araştırması yapın

Bir ruh sağlığı uygulaması geliştirmenin ilk önemli adımı araştırmadır. Piyasa hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Bir akıl sağlığı uygulaması için kaç kullanıcı var? Mevcut uygulama ayarında karşılaştıkları kusurlar nelerdir? Kullanıcılara daha kaliteli ve ek özellikler sunabilmeniz için piyasadaki diğer uygulamaların kullandığı temel olmazsa olmaz özellikler nelerdir?

Kitlenizi seçin

İkinci adım, istediğiniz hedef kitleyi belirlemektir. Örneğin, belirli bir yaş grubu gibi uygulamayı kimin geliştirmesini istersiniz? Belirli bir cinsiyet? Belirli hedefleri olan insanlar? Belirli bir hastalığı olan hastalar veya genel bir kitle hedefleme uygulaması.

Platformlarınızı seçin

Üçüncü ve en önemli adım, çeşitli faktörlere bağlı olarak platformları seçmektir. Uygulama geliştirmenin çoğu iOS ve Android platformları için yapılır . Ancak başlangıçta, hedef kitlenize ulaşmak ve uygulama geliştirme için başlangıçta bir platform seçmek de harika bir yaklaşımdır.

İstediğiniz özellikleri listeleyin

Akıl sağlığı uygulaması için gerekli en temel özelliklerin bir listesini yapın. Diğer popüler uygulamaların sunduklarını yeni bir uygulama olarak eklemelisiniz. Yeni bir uygulama olarak, pazarlamanızı ve popülerliğinizi artırmak için temel özelliklerle birlikte bazı ekstra özellikler vermelisiniz.

Bir prototip oluşturun

Uygulama geliştirmenin bir sonraki adımı, yukarıda listelediğiniz her özellik için bir prototip veya MVP oluşturmaktır, böylece tasarım hakkında bir fikir edinebilir ve gerçek geliştirmeye geçmeden önce değişiklik yapabilirsiniz; emin ol. Doğrudan uygulama geliştirmeye geçmeden önce her şeyin yolunda olduğundan emin olmak maliyetinizi azaltacaktır.

Kodlu veya kodsuz

Şimdi, zihinsel sağlık uygulamanızı, dahil olan bir geliştirici ve programcı ekibiyle kodlama yaparak mı yoksa AppMaster gibi kodsuz bir platform aracılığıyla mı oluşturmak istediğinize karar vermenin zamanı geldi.

kodlama

Kodlama olarak da adlandırılan programlama dilleri aracılığıyla uygulama geliştirme, ister bir web sitesi ister bir uygulama olsun, herhangi bir varlığı çevrimiçi olarak geliştirmenin geleneksel bir yöntemidir. Bunu yapmak çok zaman, para ve çaba gerektirir. Genellikle geliştirici ekipleri tek bir uygulama geliştirmeye dahil olur. Kodlama yoluyla bir ruh sağlığı uygulaması oluşturmak, ihtiyaca göre tüm özellikleri içermeli ve uygulama geliştirme, HIPAA'ya göre siber güvenlik kurallarına dayanmalıdır.

Kodsuz Teknoloji

Uygulama geliştirme söz konusu olduğunda hiçbir kod ortaya çıkan bir seçenek değildir. Ruh sağlığı gelişiminiz için bu seçeneği seçerseniz, tek bir proje üzerinde çalışan bir geliştirici ekibine ihtiyacınız olmaz. Ayrıca, maliyet etkin, zaman açısından verimli, daha az insan gücü gerektirecek ve teknik olmayacak. Biraz bilginiz olsa bile, istediğiniz zihinsel sağlık uygulamasını kolaylıkla kendiniz oluşturabilirsiniz. AppMaster, görsel programlama ile çalışmak için bir arka uç sunan kodlama gerektirmeyen bir platformdur. Bununla, daha az zaman ve maliyetle sürükle bırak yöntemiyle ruh sağlığı uygulamanızı oluşturabilirsiniz.

Lansmandan önce test edin

Akıl sağlığı uygulaması geliştirmesi tamamlandıktan sonra, geliştirme sürecinin bir sonraki kısmı, yaklaşan sorunlardan kaçınmak için ruh sağlığı uygulamasını son lansmanından önce test etmektir. Uygulamanızın etkili bir şekilde test edilmesi için aşağıdaki test yöntemlerini izlemeniz ve herhangi bir sorun oluşursa düzeltmeniz gerekir:

Birim testi

Performans testi

Fonksiyonel test

Stres testi

Uygulamanızı pazarlayın

Piyasada yeni bir uygulama piyasaya sürüldüğünde, biri son lansmandan önce, diğeri ise uygulama tamamen piyasaya sürüldükten sonra yapılan iki tür pazarlama aşaması vardır. Uygulama marka bilinirliğiniz için yeni olduğunda, uygulamanızı pazarlamalı ve ne olduğu ve ne için faydalı olacağı konusunda farkındalık yaratmalısınız.

Uygulamayı başlat

Artık ruh sağlığı uygulamalarınız kullanıma hazırdır ve bunları ilgili platformda veya hibrit uyumlu bir uygulama oluşturduysanız hem iOS hem de Android'de başlatabilirsiniz.

Güncellemeye devam et

Uygulama piyasaya çıktığında, uygulamanızın ilerlemesini, kullanıcının tepkisini ve verdiği performansı takip edin. Buna göre, uygulamayı güncellemeye devam edebilir ve içinde kalabilirsiniz.

Akıl sağlığı uygulamama ne koymalıyım?

Ruh sağlığı uygulamaları ya da duygudurum izleme uygulamalarının giyilmesi gereken bazı temel özellikleri içermesi gerekir. Bazı özellikler özelleştirilebilir, bazıları ise akıl sağlığı uygulamaları gibi platformlarda olmazsa olmazlardandır:

Pano (kullanıcı ve sağlık çalışanı için ayrı)

Kaydolma sayfası (kullanıcı profilleri oluşturma)

Hedef belirleme

İlerleme takibi

Çevrimiçi topluluklar

Oyun oynamak

Dosyaların paylaşılması

Bildirimler ve hatırlatıcılar

Ruh sağlığı ile ilgili çevrimiçi makaleler

Sohbet kutusu (mesajlar)

Çağrı (ses ve görüntü)

izleme

Acil ruh sağlığı desteği

Güvenlik

Çok amaçlı platform

Ortalama bir zihinsel sağlık takip uygulaması oluşturmak ne kadar sürer?

Geleneksel kodlama uygulamaları veya bir zihinsel sağlık uygulaması oluşturmak için ortalama süre, temel özelliklerle birlikte 2 ila 5 ay arasında olacaktır. Ancak, daha gelişmiş özellikler ve daha büyük ölçekte uygulamalar için uygulama geliştirme süresi 6 aydan fazla olabilir. Oysa AppMaster gibi kodsuz platformlarla giderseniz, tamamen işlevsel bir zihinsel sağlık uygulaması veya terapi uygulaması geliştirmek yalnızca haftalar alabilir.

Akıl sağlığı uygulaması oluşturmanın maliyeti nedir?

Bir ruh sağlığı uygulaması oluşturmak için ortalama uygulama maliyeti, uygulamanın kapsamına, hangi platform için olduğuna, kaç özellik eklediğinize ve geliştirmek için kodlama veya kodlamasız platformlara yönelip ilerlemediğinize göre değişecektir. uygulama. Temel ruh sağlığı uygulaması özellikleri ile ortalama bir teleterapi ruh sağlığı uygulaması maliyeti minimum 60k - 80k USD civarında olacaktır. Bu para, kodlama yoluyla geleneksel uygulama geliştirme yöntemi içindir. AppMaster gibi kodsuz bir platformla, uygulamanızın maliyeti bundan çok daha düşüktür ve para kazanma yoluyla her zaman geri alabilirsiniz. Esnek fiyatlandırma planlarını inceleyebilirsiniz .

Akıl sağlığı çözümümü uygulama mağazalarında listelemek için sertifika sağlamam gerekir mi?

Hayır, şimdilik zihinsel sağlık çözümü uygulamanızda herhangi bir sertifika listelemeniz gerekmiyor, ancak bunun HIPAA için siber güvenlik yönergelerine uygun olması gerekiyor.

Akıl sağlığı uygulamaları denetleniyor mu?

Kişisel veriler, teleterapi veya akıl sağlığı uygulamalarının yeterli çalışması için toplanır. Hastanın veya bireyin hassas ve kişisel sağlıkla ilgili bilgilerine sahiptir. Bu nedenle, ruh sağlığı uygulamalarını düzenlemek için, uygulamayı ve kullanıcıyı güvenli ve hırsızlığa karşı korumak için yönetim organlarına göre veri korumanın tüm gereksinimlerini karşılamak gerekir.

Ne yazık ki, çoğu akıl sağlığı uygulaması ve diğer sağlık uygulamaları, bu farklı konu için ayrı bir yasa koyucu kontrol organına sahip değildir. Bununla birlikte, bir uygulama sahibi ve yaratıcısı, veri koruma kurumları ve yasalarına göre bir ruh sağlığı uygulaması geliştirmelidir, ancak bu uygulama her ülkede farklılık gösterebilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yukarıda bahsedilen konuyla ilgili yasa koyucu yönetim organı Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası'dır (HIPAA). Bireyin kişisel sağlık verilerinin nasıl korunduğuna dair federal bir yasayı paylaşır.

Tıp alanındaki kişi ve kurumlar veya bir ruh sağlığı uygulaması veya terapi uygulaması. Bir akıl sağlığı uygulaması sahibinin uygulamayı düzenlemesi ve gerektiğinde düzeltmeler yapması gereken ana kriterler şunlardır:

Veri girişi gerektiren sağlıkla ilgili hizmetler.

Kişisel sağlık verilerinin saklanması.

Kişisel sağlık verilerinin paylaşılması.

Dolandırıcılıklardan, aldatıcı ayrıntılardan veya bilgi ihlallerinden kaçınmak için bir akıl sağlığı uygulamasını çalıştıran geliştiricilerin çeşitli yönleri değerlendirmesi gerekir. Sonraki uygulamalara sürekli olarak uyulmalıdır, aksi takdirde zihinsel sağlık uygulaması veya teleterapi uygulaması sahibi ciddi yasal sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. Akıl sağlığı uygulamaları veya teleterapi uygulamaları aşağıdakileri izlemelidir:

Uygulamaların tıbbi cihazlar olmadığını onaylayın.

Verileri yanlış hesaplayın.

İzinleri ve yetkileri kısıtlayın.

Kimlik doğrulamayı aklınızda bulundurun.

Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların verileri koruduğuna dair ölçüm sağlayın.

Tasarım gereği güvenliği yürütün.

Sağlık uygulamalarınız ve takip ettiğiniz güvenlik protokolleri konusunda kullanıcılara sağladığınız iletişim ve terapi yöntemlerini yenileyin.

AI - yapay zekaya dayalı bir zihinsel sağlık uygulaması oluşturmak için hangi araçları göz önünde bulundurmalıyım?

AI veya yapay zeka, terapi uygulamanız veya zihinsel sağlık uygulaması geliştirmeniz için verimli olabilir. Bunun nedeni, zihinsel sağlık gelişimi ve ruh hali takibinin, gerçek bir sağlık çalışanı veya yüz yüze bir hasta yerine tamamen yapay zeka anlayışına dayanabilmesidir. Yapay zeka - AI, zihinsel sağlık uygulamanızı geliştirmeye istekli olduğunuzda veya sağlık uygulaması geliştirmenin dahil olduğu durumlarda göz önünde bulundurmanız için harika bir araçtır. Yapay zekayı kullanmanın en iyi nedeni, zamanla yapay zeka tabanlı uygulamaların kullanıcının ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlayabilmesidir.

AppMaster gibi yapay zeka araçları, kullanıcıların akıllı bir yaklaşım, düşük maliyet ve kaynak kodu ile istedikleri her türlü uygulamayı geliştirmelerine olanak tanır. Uygulamaları kısa sürede mükemmel bir şekilde oluşturma eğiliminde olacak AppMaster uygulama oluşturucu.

Para kazanma stratejileri - akıl sağlığı uygulamaları ile para kazanın

Uygulama geliştirmeyle ilgili iyi bir şey , uygulamalarınızdan biraz para kazanabileceğiniz para kazanma olanağı sağlamasıdır. Para kazanma, uygulamalardan veya web sitelerinden para kazanmanın bir türüdür ve aşağıdaki yöntemler para kazanmayı yapabilir:

REKLAMLAR

İlk ve en iyi para kazanma yöntemi, uygulama içinde reklam yayınlamaktır.

İlk ve en iyi para kazanma yöntemi, uygulama içinde reklam yayınlamaktır. Uygulama içi satın alma işlemleri

İkinci popüler para kazanma yöntemi, uygulama içi satın alımlar ve bazı özelliklerin üstün tutulmasıdır.

İkinci popüler para kazanma yöntemi, uygulama içi satın alımlar ve bazı özelliklerin üstün tutulmasıdır. Ücretli uygulama

Üçüncü para kazanma yöntemi, uygulamanızı ücretsiz yerine ücretli tutmaktır.

Alt çizgi

Bir ruh sağlığı uygulaması veya ruh sağlığı uygulaması veya terapi uygulaması, insanlar arasında artan stres ve kaygı nedeniyle günümüzde herkes için büyük ihtiyaç duyulan bir mobil uygulama türüdür. Bu uygulama cep telefonlarına indirilir; insanlar duygularını daha iyi ve verimli bir şekilde kontrol etmelerine yardımcı olacaktır. Bu uygulamalar, ihtiyacı olan insanlar için erişim süresini artırmaya yardımcı olur. Ruh sağlığı uygulaması depresyon, anksiyete vb. gibi bazı akıl hastalıkları teşhisi konan hastalar için de harika bir kaynaktır.

Sadece bu değil, bir sağlık uzmanıysanız ve özellikle bir psikolog veya psikiyatrist iseniz, aynı zamanda bu ruh sağlığı uygulamaları da sizin için harika bir kaynak olacaktır, çünkü uygulama hasta kayıtlarını takip etmenize ve size yardım sağlamasına izin verecektir. Büyük krizlerden kaçınmak için zamanında ihtiyacı olanlar.

Bu yaklaşımla, bu ruh sağlığı uygulamaları genel stres ve kaygı yükünü azaltacak ve insanların her zaman, her yerde daha iyi ruh sağlığı bakımı almalarını sağlayacaktır.

Kullanıcısı ne olursa olsun, bir ruh sağlığı uygulaması veya terapi uygulaması oluşturmak istiyorsanız, bu aynı zamanda para kazanma yoluyla sizin için bir para kazanma aracı olacaktır; aynı zamanda, insanlara sonuna kadar yardımcı olacaktır. AppMaster, adını verdiğiniz her türlü uygulamanın geliştirilmesini sağlar. Görsel kodlama ve güçlü bir arka uç aracılığıyla basit bir sürükle ve bırak yöntemi kullanacak. Bugün kaydolun ve herhangi bir sorunuz varsa, AppMaster aracılığıyla bu harika uygulama geliştirme yolculuğuna başlayın, uzman ekibimizden günün her saatinde size rehberlik etmesini istemekten çekinmeyin.