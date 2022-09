Kodsuz bir hamilelik takibi uygulamasının uygulama geliştirmesini mi arıyorsunuz? EVET ise, AppMaster gibi kodsuz bir teknoloji platformu ile gebelik takibi uygulamanızın mobil uygulama geliştirmesini istiyorsanız doğru yerdesiniz. Günümüzde, cep telefonlarının yüksek kullanımı nedeniyle dünya tamamen mobil uygulamalarla ilgilidir. Günümüzün yoğun temposunda her birey alışverişten fatura ödemeye kadar tüm günlük işleri için kısa ve öz bir yol arıyor, bir tık ötede istiyor ve bu sağlık için de geçerli. Sadece erkekler değil, her kadın, hamilelik ve adet takibi uygulaması da dahil olmak üzere sağlıklarına daha iyi bir yaklaşım getirmeyi dört gözle bekliyor.

Bir kadın sağlık uygulamalarını hak ediyor çünkü sağlıkla ilgili büyük sorunlardan geçmeleri gerekiyor. Listenin başında her ayın adet döngüsü, ikincisi ise 9 aylık bir yolculuktan geçen bir hamilelik, bir kadının hayatında çok önemli bir sağlık dönemi olan ve hamilelik süreci için sağlık bakımı ve hamilelik takibi geliştirmenin önemli olduğu bir hamileliktir. mobil uygulama geliştiricileri tarafından bir hamilelik takip uygulaması geliştirme ile kolayca yapılabilir.

Hamilelik izleme uygulamaları neden talep görüyor?

Hamilelik ya da annelik yolculuğu, bir kadın için yüksek irtifadaki duyguların fışkırdığı güzel bir yaşam deneyimidir. Hamilelik sırasında bir kadının sevgiye, bakıma ve arkadaşlığa ihtiyacı vardır. Ayrıca bu dünyaya gelen bebeklerin sağlıklarının en güzeli ve tam olarak bu dünyaya gelmesini isterler. Hayatlarının bu önemli döneminde sevdikleri ve eşleri yanlarındadır, ancak hamilelik takip uygulaması aynı zamanda hamilelik boyunca bu dönemde en iyi yol arkadaşlarından biridir.

Bu hamilelik takip uygulamaları, bir annenin çoklu duygularının dürtüsel taşmasını ve doğacak bebekle ilgili sonsuz cevapsız soruları sağlamaya ve izlemeye yardımcı olur. Bebeği nasıl güvende tutacağınız gibi sorular? Yaklaşan zorluklar neler olacak? Bebeğin büyümesine nasıl bakıyorsunuz? Ve hamilelik boyunca nasıl sağlıklı ve güvenli olunacağı anneleri çok gergin yapacaktır.

Bununla birlikte, bugün, teknolojinin ilerlemesi ve bazı iyi hamilelik takip uygulamalarının ortaya çıkmasıyla, bu asistan, 9 aylık hamilelik döneminiz boyunca ve mobil hamilelik takip uygulaması aracılığıyla günün her saatinde kullanılabilir. Hamilelik takip uygulaması, kullanıcıların günlük hamilelik ipuçları, hamilelik sırasında alınması gereken takviyeler, hamilelik sırasında güvenli olan ve olmayan ilaçlar, bir vitamin zamanlayıcı veya hatırlatıcı, bebek büyüme güncellemeleri ve çok daha fazlası gibi hamilelikle ilgili tüm bilgilere erişmelerini sağlar. Bu hamilelik takibi uygulamaları aynı zamanda mevcut gebelik tarihleri ve haftaları, bebeğin büyümesi, beklenen doğum tarihi, özelleştirilmiş öneriler ve çok daha fazlası gibi birçok özelleştirilmiş değiştirilebilir bilgi sağlar. Bu, hamilelik takip uygulamasını hamilelik sırasında istisnai bir ortak yapar ve her zaman tüm istekleri yerine getirir.

Hamileliği takip etmek için bir uygulama var mı?

Evet, bir hamilelik izleme uygulaması var. Sadece bir tane değil, piyasada birçok hamilelik takip uygulaması var. Bazıları diğerlerinden oldukça ünlüdür, ancak aralarından seçim yapabileceğiniz en iyi liste olması gerekiyorsa liste sonsuzdur. Piyasadaki popüler hamilelik takip uygulaması hakkında konuşurken, en iyi isimlerden bazıları şunlardır:

WTE (Ne beklenir) - Hamilelik ve Bebek Takibi

Hamilelik+

Hafta Hafta Hamileliği Besleyin (Glow)

hamileliğim

En İyi Gebelik Takip Uygulamaları

Leylek

Ovia Gebelik Takibi

UMC hamilelik uygulaması

Hamilelik ve Son Tarih Takibi

BabyCenter Gebelik Takibi

Ücretsiz en iyi hamilelik uygulaması nedir?

Piyasada çok çeşitli hamilelik takip uygulamaları mevcuttur. İncelemeler ve indirme oranları açısından piyasadaki en iyi 3 uygulamanın listesi:

Ne beklenir (WTE) - Hamilelik ve bebek takibi

Bu hamilelik takip uygulaması piyasadaki en iyisidir. Hem iOS hem de android sürümlerinde mevcuttur. Sunduğu özelliklerin çoğu ücretsizdir. Harika grafiklere ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Bir sosyal ağ seçeneği, bir son tarih grafiği ve bir yumurtlama takvimi vardır. Piyasadaki en iyi hamilelik izleme uygulaması olduğu için, kullanım arasında çok sayıda reklam var.

Bebek için 3D ekranlar

Bebeğin gelişim bilgileri

Hamilelikte vücut değişiklikleri

Hamilelik sırasında belirtiler

Uygulamanın içindeki sosyal ağ

Aynı gebelik yaşındaki anneler için ayrı gruplar

Önerilen takviyeler ve vitaminler

Kaçınılması gereken ilaçlar

Nostaljik öğeler ve aksesuarlar bebeğin bedeniyle karşılaştırılır

Hamilelik+

Bu hamilelik takip uygulaması piyasadaki en iyisidir. Hamilelik için nihai mobil uygulama geliştirmesidir ve hem iOS hem de android sürümlerinde mevcuttur. Sunduğu özelliklerin çoğu ücretsizdir. Annelere hamilelik hakkında aşamalı bilgi sağlar. Bu uygulama ile, hamilelik ve emzirme rehberliği, egzersiz ve hamilelikte beslenme alışkanlıkları ile ilgili bilgileri içeren günlük özelleştirilmiş bir makale seti alacaksınız. Ayrıca hamilelik takip uygulaması geliştirmeden önce kendi zevkinize göre kişiselleştirmenize, sevdiklerinizle paylaşmanıza ve kolayca indirmenize olanak tanır.

Şunlara sahiptir:

Yakınlaştırma ve uzaklaştırma ile bebek için 3D ekranlar

Bebeğin gelişim bilgileri

Hamilelikte vücut değişiklikleri

Hamilelik sırasında belirtiler

Hamilelik planlaması (hastane çantası listesi)

Doğum öncesi randevu hatırlatıcısı

Önerilen takviyeler ve vitaminler

Kaçınılması gereken ilaçlar

Bebeğinizin diğer nesnelere göre boyutu

Glow - hafta hafta hamileliği besleyin

Bu hamilelik takip uygulaması piyasadaki en iyisidir. Hamilelik için nihai mobil uygulama geliştirmesidir ve hem iOS hem de android sürümlerinde mevcuttur. Bu hamilelik izleme uygulamasıyla ilgili göze çarpan nokta, hamile olanlar veya şu anda veya düşük öyküsü olanlar için harika olmasıdır. Onlar için bu uygulama aracılığıyla ekstra destek sağlanmaktadır.

Şunlara sahiptir:

Doğumdan sonra bebeğin bakımı

Bebeğin gelişim bilgileri

Hamilelikte vücut değişiklikleri

Hamilelik sırasında belirtiler

Uygulamanın içindeki sosyal ağ

Önerilen takviyeler ve vitaminler

Kaçınılması gereken ilaçlar

Olağandışı semptomlar için izleyici

Stres ve duygular izci

PDF formatında bir dosya yükleyin

Diğer sağlık uygulamalarıyla entegrasyon

Bebeğin tekme sayacı

Rahim kasılma takibi

Bir hamilelik uygulamasının maliyeti nedir?

Mobil uygulama geliştiricileri tarafından hamilelik takibi uygulaması geliştirmenin maliyeti, mobil uygulama geliştirme içinde istediğiniz özelliklerin genişletilmesine ve birçok yönüne bağlı olduğundan kesin olarak belirtilemez. Ancak sadece hamilelik takibi uygulaması geliştirmenin (Android veya iOS) maliyeti hakkında bir fikir vermek için, en temel özellikler 23k - 42k USD'ye eşit veya daha fazla olacaktır. Premium özelliklerle birlikte maliyet 70 bin USD'ye kadar çıkabiliyor. Bu maliyet, kodlama ile oluşturulmuş mobil uygulama geliştiricileri tarafından bir hamilelik takip uygulaması geliştirmesi içindir.

Kodlayıcı bir hamilelik takip uygulaması için, aşağıdaki unsurlar nedeniyle masraf, AppMaster gibi kodsuz bir platformda olduğundan çok daha fazla olabilir:

Mobil uygulama geliştiricilerinin ekip maliyetleri, saatlik veya sabit projelere dayanmaktadır.

Uygulama tasarımı için tasarımcı maliyeti

Üzerinde çalışacağı platformlar

AppMaster gibi kodsuz bir platform için ise bu maliyet kolayca düşürülebilir ve proje beklenenden daha kısa sürede tamamlanabilir. AppMaster'dan aldığınız özel teklife göz atın ve bugün oluşturmaya başlayın.

Kendi hamilelik takip uygulamamı nasıl geliştirebilirim?

Hamilelik takibi uygulamanızı kodsuz bir platformla hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Kodlamalı bir hamilelik izleme uygulaması geliştirme için öncelikle geliştirilecek bir UX ve UI tasarımına ihtiyacınız var. UI/UX, daha sonra kullanıcılar tarafından görülecek olan mobil uygulama geliştirmenin ön ucunu oluşturacak bir Kullanıcı arayüzü olarak bilinir. Tamamlandığında, uygulamanın temel özellikleri geliştirilebilir.

Hamilelik takip uygulamasının geliştirilmesi

Hamilelik takip uygulaması da dahil olmak üzere herhangi bir uygulama geliştirmek, hamileliğin ve farklı üç aylık dönemlerinin tüm yönlerinin kapsamlı bir şekilde araştırılmasını ve hesaplanmasını gerektirir . Hamilelik veya sağlıkla ilgili diğer herhangi bir uygulama için mobil uygulama geliştiricileri için, bir geliştiricinin mobil uygulama geliştirmenin tüm yönlerini kapsayabilmesi için konuyla ilgili doğru anlayışa ve fikirlere sahip olması gerekir. Bir hamilelik izleme uygulaması geliştirmenin biraz farklı ve karmaşık olduğu varsayılabilir. Kullanıcılar duygusaldır, bu nedenle bu mobil uygulamaları geliştirmek, mobil uygulama geliştiricileri için zor olacaktır.

AppMaster'ın kodsuz platformu, doğru yaklaşımın benimsenip uygulanabilmesi için oluşturulan uygulama fikirlerinin kullanıcı tarafından doğrulanmasına yardımcı olmak için kapsamlı araştırma ve analizler üstlenen bilgi ve deneyime dayanmaktadır.

Bir kez yapıldıktan sonra, hamile veya sağlıkla ilgili uygulamalar, yerleşik olmaları gereken tüm özelliklere sahip olduklarından emin olmak için tıp uzmanlarına danışmalıdır. Kullanıcılar, hamilelik uygulamanıza duygusal olarak bağlı olduklarını düşünecektir. Hamilelik uygulaması, kullanıcının gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

Uygulamanın ana omurgası kullanıcı arayüzüdür. UX tasarım kısmına geçilirse, UI'nin son kullanıcının gözüne hitap etmesi ve UX'in öncelikle her yönüyle zengin olması gerekir; kullanıcılar hokkabazlık yaparak ve ağır tıbbi bilgileri okuyarak ya da sıkıcı ve ilginç olmayan makaleleri okumak için orantısız zaman harcamaktan hoşlanmazlar. Müşterinin ihtiyaç ve gereksinimlerini anlamak esastır. Bu, hem geliştirme ekibinin hem de UI UX tasarım ekibinin verimli ve etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanıyarak hamilelik izleme uygulaması geliştirmenizin kullanıcılarınızdan daha iyi etkileşim almasını sağlar.

Bir hamilelik takip uygulaması için sahip olunması gereken özellikler

UI/UX tasarımı oluşturulduktan sonra listedeki bir sonraki şey özelliğin geliştirilmesidir. UI/UX tasarımından sonra herhangi bir hamilelik uygulaması geliştirmek için gerekli özellikler aşağıdadır.

Hamilelik ipuçları

Hamilelik izleme uygulamaları geliştirmek, hamilelik seansı boyunca uzman tavsiyesi ile günlük bir besleme ile ipuçları sağlayabilmelidir.

Bebeğin büyümesi

Bir hamilelik izleme uygulaması geliştirmek, özellikle her üç aylık dönemden sonra bebeğin ne kadar iyi büyüdüğünü görmek için günlük olarak izleme yapan bir bebeğin büyüme izleyicisine sahip olmalıdır.

Bilgili makaleler

Kadınların hamilelik sırasında sonsuz rehberliğe ihtiyacı vardır. İyi makaleler okumak, onların neşeli olmalarına ve hamilelik hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olabilir.

Güncellenen haberler

Her gün teknoloji değişiyor ve sağlık hizmetlerinde bile her gün yeni öneriler var. Değişimler hızlı olduğu için her gün yeni şeyler icat edilir. Bir hamilelik takip uygulaması, anneleri en son bilgilerle güncel tutma yeteneğine sahip olmalıdır.

Beslenme fikirleri

Hamilelikte dengeli ve besleyici yiyecekler yemek, hem anne hem de gelişmekte olan bebeğin yeterli protein, mineral ve vitamin alması için bebeğin eksik olmaması ve düzgün büyümesi için çok önemlidir. Hamilelik izleme uygulamaları, bir kadına beslenme planlarında yardımcı olmalıdır.

Egzersiz tavsiyesi

Hamilelik izleme uygulamaları, özellikle hamile kadınlar için hem anne hem de bebek için onarıcı olan yerleşik, kolay ve kesin yoga ve egzersiz tekniklerine sahip olmalıdır.

Haftalık hatırlatıcılar

Haftalık bir hatırlatma, yine bir hamilelik izleyicisinin önemli bir özelliğidir. Kullanıcılar bir yapılacaklar listesi oluşturabilmelidir, böylece önemli hiçbir şeyi unutmazlar, çünkü hamilelik sırasında yapılacak atlamalar, hızlı testler ve ilaçlar da dahil olmak üzere çok fazla şey vardır.

kasılma izleyici

Bir kadının kendini duygusal olarak hazırlamaya başlayabilmesi için doğuma girmesi beklenen aşamayı tahmin etmek için kullanılır. Gebelik takibi uygulaması doğum zamanlayıcısı, kasılmaları otomatik olarak sayan özelliktir.

Bebek tekme izci

Bu bileşen, annelerin bebek tekmelerini saymasına izin verdiği için herhangi bir hamilelik izleme uygulamasının en şaşırtıcı kısmıdır. Bebek tekmeleri bir annenin sahip olabileceği en inanılmaz duygudur, ama eğer önemliyse, harika değil mi?

Ağırlık izci

Hamilelik sırasında, bir kadının kilo alımı açıktır, ancak hamileliği sırasında önerilen kilonun altında veya üzerinde olduğunda sorunlar ortaya çıkar. Bu nedenle, bir kilo izleyicinin, bir hamilelik takibi uygulamasında tıbbi geçmiş giriş seçeneği olması gerekir. Kilonuz hakkında endişeleniyorsanız, hemen jinekoloğunuzla konuşun.

göbek fotoğrafları

Anne babalar bebeklerinin anlarını yakalamaktan çok mutlular. Hamilelik izleme uygulamaları, bebek henüz bir fetüsken ve hala anne karnındayken bebek fotoğraflarını kaydetmelerine olanak tanır.

Kan basıncının izlenmesi

Tansiyon, hamile olan kadınlarda sıklıkla görülen bir komplikasyondur. Bazıları yüksek kan basıncına sahiptir veya optimal kan basıncından daha düşüktür. Her ikisi de hamile kadın ve gelişmekte olan fetüs için tehlikelidir. Hamilelik takip uygulaması, kan basıncı türünüzü bilmenize ve buna göre size yardımcı olur.

Kısaca

Böylece, hamilelik takip uygulaması size eşlik edecek ve dokuz aylık yolculuğunuz boyunca size rehberlik edecek. Bir hamilelik takip uygulaması geliştirme size ve çevrenizdeki kadınlara yardımcı olur ya da para kazanma ve uygulama içi satın alma yöntemleriyle de bundan para kazanabilirsiniz. Bu nedenle, gerekli yardımı sağlamak aynı zamanda harika bir para kazanma aracı olabilir.

Bu hamilelik takibi uygulamaları, 9 aylık güzel hamilelik yolculuğu için hamilelik takibinin geliştirilmesine yardımcı olmak ve kadınların anneliklerinde, özellikle de daha önce herhangi bir deneyimleri olmadığında karşılaşabilecekleri genel engelleri çözmek için esastır.

Piyasada yaygın olarak bulunan bazı ücretli özelliklerle birlikte birçok harika hamilelik takip uygulaması ücretsizdir. Ancak, kişiselleştirme ve kodsuz seçiminize göre hamilelik takip uygulaması geliştirme yapabilirsiniz. Bu, daha önce kodlama deneyiminiz yoksa, bunu yalnızca görsel kodlama ve sürükle ve bırak yöntemiyle kolayca gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir. AppMaster, her amaca yönelik her türlü uygulamayı ve hamilelik takip uygulamasını geliştirmenize yardımcı olacak, kullanımı kolay, kodsuz bir platformdur. AppMaster'ın şaşırtıcı bir özelliği, herhangi bir programlama gerektirmeden mobil uygulama geliştirmeye kolayca izin vermesidir. AppMaster'a bugün kaydolun ve kullanıcı dostu bir görsel arayüz ve görsel iş süreci tasarımcısı ile karlı hamilelik takip uygulamanızı başlatın.