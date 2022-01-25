大流行前的预测预测，到2023年移动应用开发将产生9350亿美元的收入。这场大流行正在加速这一进程并增加底线。当最重要的东西唾手可得、随时可用时，人们倾向于将所有事务（从工作到家务）实实在在地转移到他们的口袋里。另外，互联网、5G技术正在迅速发展，数据传输速度也在增长。世界正日益走向网络。

这为移动和网络应用开发创造了一个充满机遇和挑战的领域。在开发中，什么是最好的创业方式？哪些应用对初创企业有利可图，对其有利？又有哪些应用对于一个初学者来说更容易创建？有哪些适合初学者的优秀应用程序的想法？请继续阅读，以了解应用开发的最新趋势。

在这篇文章中，我们为您的创业公司收集了最佳的移动应用和网络应用创意。为方便起见，我们将所有应用程序按照其关键主题分为5个区块：日常、工作、交流、健康、爱好。每个区块都强调了2022年应用开发的最有前途的选择。

常规

自2020年以来，人类在家中花费的时间越来越多。因此，家庭生活、日常生活和任务引起了很多关注，并需要像以前的工作流程一样进行优化。这里有十个移动和网络应用的例子，你可以在2022年作为创业公司在你的地区推出，并取得成功。

从附近商店订购和交付食品/家庭用品的应用程序

当你在家里工作时，有时你根本不想出去，例如，如果灯泡烧坏了或牛奶用完了。家用化学品、食品和其他小东西在最不合适的时候结束。此外，你也不想在漫长的工作日之后进行购物。

不是附近每家喜欢的商店都有网站和送货上门。即使有，分别去每个网站也很不方便。此外，并非所有地区都会及时更新供应情况。人们希望立即在一个地方买到所有东西，而且最好是有折扣的。作为一个创业公司和实用应用程序的开发者，这就是你可以提供帮助的地方。

从附近的商店订购食品和家庭用品的应用程序是每个城市地区的一个大规模的、值得注意的想法。在轮班开始时，卖家将新交付的货物及其数量输入数据库；每次购买或预订时，库存货物的数据库会实时更新。此外，营销部门的员工在家里工作时，例如在另一个国家，所提供的促销活动也会动态更新。

商店应用程序与在同一地区生活和工作的快递员的应用程序同步进行。而他们反过来又与客户的应用程序同步。

如果你把更多的市场、蔬菜和水果仓库连接到这个系统，并教卖家和仓库工人在移动应用程序中输入他们有多少公斤的什么产品的库存，为居民在他们的地区购买提供折扣，那么每个人都会有数百人使用你的应用程序。你将成为一个地区食品配送的垄断者。

烹饪应用程序，食品应用程序

允许你上网，寻找，保存到你的图书馆，并将你最喜欢的食谱分类。对它们进行修改，并在社交网络和即时通讯工具中与亲戚和朋友编辑和分享它们。使用过滤器，如每道菜的时间、成分、卡路里等，在您的图书馆或互联网上搜索菜谱。

这个应用程序的出色补充将是从家里的产品中选择一个菜谱。例如，用户将家中现有的产品输入该应用程序。该应用程序从保存的食谱数据库或简单地从搜索引擎的关键词结果中确定最合适的配方。这样的应用程序将一劳永逸地解决做什么菜的问题。

在美容院预约时间或在家里叫师傅的应用程序。

美容院应用程序是另一个独特的想法，它为用户提供一个简单的方法来改变他们的妆容，并允许美容院简化他们的流程，只需在线与企业。美容APP为管理人员实现了几乎所有美容院操作的自动化，并提供了卓越的客户服务。因此，如果你也为你的企业创建一个美容院应用程序，你保证会领先于你的竞争对手。

Barter Exchange Apps

人们购买越来越多的东西。但并非所有物品都需要。把它们扔掉是很可惜的。出售它们并不总是能够获利。因此，许多人正在回归传统的交换系统。在同一城市或国家内进行易货贸易的应用程序越来越受欢迎。那些为用户提供搜索东西和发布报价的便利功能，标签和保存到收藏夹的系统，在保证个人数据安全的情况下与其他用户直接聊天的应用尤其受益。这是一个很好的想法，可以作为你后续开发的应用程序列表中的一个应用程序。

回收应用程序

这是一个更加相关的话题，也是现代世界的一个被迫趋势。垃圾正在吞噬我们的星球。但不是每个大都市的居民都知道如何正确分类，以及将积累的垃圾放在哪里。一个方便的移动应用程序在你的口袋里，有清晰的视觉提示来分类垃圾，一个导航地图到最近的垃圾收集和回收点在你的城市，关于他们的工作时间的最新信息将增加公民对环境问题的认识十倍。例如，你可以在这样的应用程序中加入几个独特的功能：用智能手机的摄像头读取包装上的特殊标记和标志，并即时上传信息和垃圾的类型，是否可回收，是否可焚烧；与所有的各类垃圾运送和处理点进行在线同步，更新它们的价格、开放时间、工作量等信息；一个关于垃圾分类的简短教育视频库，整个家庭都能理解；提供订购堆肥站和方便收集和临时储存家中各类垃圾的容器的服务。你可以在这个领域为回收的移动应用想出许多有价值的功能；你需要对那些已经在尝试这样做的人进行一些采访，找出他们每天面临的几个困难和问题。这样的应用程序是有利可图的，并使世界变得更美好。

预算规划师

预算规划应用程序今天仍然很受欢迎。这类应用程序允许你跟踪不同类别的月收入和支出，对特定类型的费用设置限制，计划储蓄，等等。如果预算规划器与所有用户的银行账户或手机银行同步，并将银行卡条目直接加载到应用程序中，这将是无比方便的。在应用程序中按类别分配核销以自动或半自动模式发生。规划家庭预算的应用程序在使用的头几个月帮助你节省15-30%的钱，并推掉一个安全气囊。这是由于在图形和图表中方便直观地显示费用。

智能家居应用程序

现代人的房子每天都在变得更加智能，特别是对于新建筑。同时，一个人处理自己生活的时间越来越少，他想花在上面的精力也越来越少。智能家居系统和移动应用程序创造了家庭的魔力：在工作一天后的晚上，窗帘会自己移动，一个简短的语音命令或手势就能打开悦耳的音乐，警报系统会守护财产，花盆的滴水浇灌，甚至为宠物填充饮水碗都会启动。

成本比较应用程序

如何在不花费大量时间上网的情况下找到并购买更便宜的东西？这个任务得到了一个聚合器应用程序的帮助，可以快速搜索和购买互联网上的任何物品。过滤器允许你按成本、促销活动、交货时间等对报价进行分类。

遛狗应用程序

许多人想养一只甚至几只宠物，但不是每个人都有时间照顾它们。遛狗是必不可少的时间表，对宠物主人来说，这可能是非常困难的。遛狗应用程序按居住地选择候选人，是解决这种情况的最佳途径。每个候选人都可以有自己的简介，对经验的简要描述，费用和居住地的说明，在 "繁忙 "和 "积极寻找工作 "模式之间切换的能力，搜索和查看最新的开放遛狗请求。应用程序用户打开手机上的地理定位，输入步行时间，并收到一份免费候选人名单。他可以为自己找到一个永久的步行者，也可以每次找到一个新的步行者。该应用程序还可以进行安全提款和储备资金的支付。

汽车租赁应用程序

汽车的Airbnb。无论是从节省个人或家庭预算的角度，还是从我们星球的生态角度来看，维护你的汽车都是不赚钱的。地球上有足够的汽车。我们需要学习如何分享它们。一个一天、半天或几天的汽车租赁应用程序是开发者的完美选择。它可以是完全付费的租赁，也可以是只支付燃油费的汽车共享。这类应用的开发者最重要的工作是易用性。

健康

大流行病使人类的焦点回到了健康。现在，地球上的大多数人都在考虑他们的状况、福祉和健康。医学领域正在迅速发展和改革。这是推出健康和专业医学应用程序的最佳时机。

月经跟踪应用程序

每个人都知道，月经并不容易。即使你的周期是有规律的，它可能伴随着许多有趣的事情，如情绪波动、痤疮、酸痛，以及其他令人担忧的症状。如果你正在处理生殖问题，如子宫内膜异位症、子宫肌瘤或多囊卵巢综合症，尽可能多地了解你的周期就变得至关重要。当然，如果你试图怀孕或试图避免怀孕，了解你的排卵期等信息会有帮助。一个月经应用程序使生活变得更容易。它的功能越多，同时界面越直接，就越好。

怀孕跟踪应用程序

当你在期待一个婴儿时，九个月的时间可能感觉像一辈子。帮助你跟踪和监测宝宝发育（以及身体变化）的应用程序将帮助你更有信心，消除不必要的恐惧，并使你感到与宝宝有更多的联系。

虚拟健康应用程序

另一个不应错过的想法是健康应用程序。毫无疑问，COVID-19大流行病给医疗保健服务带来了重大变化。它已变得如此流行，以至于医疗保健支出以相当大的幅度转移到虚拟医疗保健。病人可以在自己的城市或地区与外部医疗顾问会面，而不是前往另一个城市或地区。这也使得患者很容易在网上找到专业的第二意见。因此，这是一个很好的应用程序的想法。

心理健康应用程序

人类是地球上最不安分的生物--用于冥想、自我调节和平静的应用程序有助于克服焦虑情绪。尽管在这一类型中已经有成功的商业应用，如Headspace、Calm、Youper，但你仍有许多机会和大量受众来占领市场。你的应用程序可以引领医疗保健行业在互联网上开发新的创新心理健康软件的想法。

虚拟营养师

用户输入他的初始参数和那些他想收到的输出--应用程序形成他独特的个人饮食。膳食被安排在日历中，来自互联网的食谱被连接起来，每道菜都标明卡路里、蛋白质、脂肪和碳水化合物的数量。用户可以在减肥的过程中更新他的数据。让减肥或遵循特殊的饮食习惯变得简单、方便和互动，是移动应用程序的一项出色任务。

带有医生数据库的应用程序用于快速医疗咨询

医生的第一次咨询总是唾手可得，无需排队、出行、堵车、等待--只需在手机上聊天。你可以发送照片、视频、文件，连接语音和视频通信，当然还可以从目前可用的医生中选择最合适的医生。所有这些在大流行期间变得特别相关，但在很长一段时间内都是合适的，也是需要的。广泛的各方向的医生基础和易用性可以迅速将您的应用程序带到商店的顶部。

医生和医务人员的社交网络

医生和医务人员需要分享经验、知识、接受建议并处于一个发展环境中。一个只针对医务人员的新社交网络是现代医学所需要的原创性现代应用项目。

AI私人教练应用程序

这些应用程序使用人工智能为每个用户创建个人训练计划。简单地说，用户每次训练时，该应用程序都会对每项活动的次数和重量进行优化，促进肌肉的有效增长。这种软件的算法是在数百万次练习中训练出来的。这样的应用程序包含世界上最大的练习数据库之一，从长远来看，可以超过任何私人教练。

紧急警报应用程序

如果你热衷于使用技术，这个应用程序适合你。安全已经成为全世界的一个问题。犯罪率已经上升，达到历史最高水平。火灾发生的频率也比以前更高。这样的应用程序将用一个警告按钮提醒靠近紧急情况的人们。通过这种方式，人们可以根据紧急情况的类型自救或帮助受困者，甚至联系救援服务。

蔬菜和水果的质量监测应用程序

你是否喜欢吃新鲜的蔬菜和水果？但它们在我们商店的货架上新鲜吗？蔬菜和水果可能已经变质，被硝酸盐和杀虫剂毒害，而且只是从外表看起来很新鲜。有了可以检查水果和蔬菜的新鲜度和质量的应用程序，健康饮食就变得更容易了。不需要任何外部硬件，只要有一个智能手机摄像头就足够了。

工作

自2020年以来，人类在家里的时间大大增加。因此，许多人的工作已经转移到了家里，许多工作流程已经发生了重大转变。这里有十个用于工作优化和专业学习的移动应用程序的例子，你可以在2022年作为创业公司推出。

自学应用程序和平台

十几年来，自学已经成为一种重要的需要。优化学习过程并提供最高质量信息访问的教育应用和平台将在多年内保持趋势。应用程序中学习的游戏化使其对用户更有吸引力。教什么--选择权在你手中：可以是整个领域或几个知识领域，也可以是非常狭窄的专业。在任何情况下，今天地球上的大多数人都需要高质量的移动在线学习。

虚拟学习小组应用程序

学生可以在一个共同的论坛上见面，与学习同一科目的其他学生一起学习考试。该应用程序可以为他们提供学习材料、工具、讨论问题的机会，并获得帮助、指导等。

工作搜索平台

在2020-21年，为许多人找到一份远程工作已经变得至关重要。当工作搜索平台和应用程序包含许多报价并在活动领域高度专业化时，就会非常方便。你可以为营销人员、开发人员、设计师或经济学家创建一个工作搜索平台。过滤器、输入参数、高质量地填写每个空缺的描述字段、其相关性的正确状态、点击几下的快速反馈表、与招聘人员直接聊天--这就是你的应用程序中应该发挥的作用。

基于区块链的应用程序

区块链应用程序远远超出了加密货币和比特币。由于它能够保持高度的透明度和公平性，并为企业节省时间和金钱，技术影响了从合同执行到政府效率的一切。

名片应用程序

您是否有成堆的名片需要扫描？需要一个应用程序来管理你公司的所有联系人吗？您想创建个性化的卡片作为营销和销售工具吗？现代名片扫描应用程序提供的不仅仅是扫描。它们可以帮助您变得更有效率、更有条理，并随时准备在任何地方分享联系信息，例如，只需将两部手机点在一起或扫描一个二维码。

测验应用程序

测验是学习、诊断和研究的必要过程。没有什么比直接向所有受访者发送测试链接，并通过邮件或应用程序内的一般统计、图表等便捷形式接收答案更方便了。这样的应用程序的概念可以是不同的，根据你的选择和你的任务。

虚拟教室应用程序

允许许多用户同时学习，交流，听到和看到对方，显示教师的屏幕，当然，如果公寓没有打扫，当摄像头打开时，可以取代背景。自2020年以来，虚拟教室已成为我们生活中不可或缺的一部分，而且这类应用的完美程度也是无可限量的。

投资应用

人们喜欢炒股和投资。因此，投资应用程序开发是一个概念，可以根据市场数据和估值自动做出投资决策，并代表您进行投资。用户将选择他们想在投资组合中借多少钱，以及他们想借多少钱。收集最佳投资决策或定制提示也是非常好的投资应用。

共享文件应用

在没有网络和质量损失的情况下，传输所有类型的文件。高速的跨平台数据传输，云存储。优化传输重型文件，没有限制：应用程序、游戏、照片、电影、视频等。在一个地方，在一个应用程序中统计你的文件。数据隐私和安全保护。这些都是一个强大的文件共享应用程序的关键功能，你现在就可以开始建立。

边境法律应用程序

一个单一的、实时更新的关于进入世界上任何国家的所有规则的基地是一个现代的需要，在大流行期间变得尤为突出。国家的开放性和封闭性、入境和停留的规则、必要的文件和通行证现在几乎每周都在变化。这样的应用可以在几天之内在TOP中起飞。

通信

通信已经转移到网上。社交网络、语音和视频通信、即时通信工具是我们无法想象的生活内容。每一天都会给我们带来新的通信挑战，因此创建一个能够解决这些问题的通信应用是创业公司的最佳选择。我们收集了10个与2022年推出的移动和网络通信应用想法。

面向语音的翻译应用

我们都曾在翻译或用外语交流时面临具体问题。如果你创建一个翻译应用程序，让你用你的母语向你的智能手机说出一句话，然后用播音员的声音用对话者的语言回馈给你，你会怎样？沟通无国界。这样的应用程序运行得越好，它所包含的单词和短语数据库越广泛，它就越受欢迎。

人库应用程序

我们都需要动力、灵感，不仅要处理自己的经验，还要处理别人的经验。此外，我们还想分享我们的经验。按主题收集不同职业、社会地位的人的真实案例和故事的平台和应用程序是应用程序开发的一个新鲜趋势，你今天可以使用。

基于AI的图片翻译应用程序

随着旅行和旅游业的发展，有各种各样的基于AI的翻译应用程序，可以作为游客在一个新国家的方便工具。这些应用程序允许您将图像、公告牌、记分牌、现实世界的物体和文件中的文本翻译成任何首选语言。

具有自动算法的反虚假应用程序

新闻和信息围绕着我们，影响着我们的状况。创建反对垃圾邮件的应用程序和能够区分可靠信息和虚假信息的 "智能 "应用程序是至关重要的。通过分析信息源的声誉、其他权威来源和用户评论，这是可能的。从事此类应用的工作是一个复杂而令人兴奋的过程。尽管如此，它仍然不能带来结果，因为它具有敏锐的相关性。

自动社交媒体应用程序

从2014年到2021年，社交网络和即时通讯工具仍然是商店中下载最多的应用程序。既有巨无霸，也有新的、快速发展的社交网络。一个人可以在一个社交网络中拥有多个账户（个人的、商业项目的、隐藏的），并同时在5-6个社交网络中注册。这是一个巨大的消息流和信息更新的负荷。一个能够统一来自不同社交网络和即时通讯工具的应用程序是一个现代互联网用户的TOP梦想。

来自警察局的通知

正如我们上面提到的，大城市的犯罪率正在上升。一个能与警察快速沟通并获得你所在城市地区的最新消息的应用程序，在你发现自己在晚间的地方，可以拯救生命、财产和健康。优秀的附加功能将是城市最危险区域的详细地图和事件的实时更新。例如，我们习惯于在谷歌交通上看到的那样。

欺诈检测应用程序

它是一个先进的反垃圾邮件。骗子给你打电话，给你的邮件写信，千方百计地让你卷入危险的欺诈行为，或者占用你的时间吗？这样一个具有管理员权限的应用程序在你的手机上将保护你免受不明电话、可疑的、试图获取你的银行卡信息的被阻止的号码，以及向信使和邮件发送垃圾邮件。

捐赠应用程序

有一些方便的应用程序和平台可以为任何人提供快速的财政支持-- 一个创造者，一个科学家，或者你的同学，他发现自己处于一个困难的境地，或者只是在为一个梦想收集资金。我们关系密切，可以帮助我们的亲人或只是我们喜欢的人。反过来，也会有人帮助我们。捐赠应用程序可以成为整个声誉平台，用户将在上面度过他们的一生。这只取决于你对移动或网络应用的想法的深度。

慈善应用

这是一个类似的概念，只是为了大规模解决严重和全球性的问题。通常情况下，这种应用程序是为重要的基金和组织开发的。尽管如此，也可以有更多的本地解决方案：例如，帮助你所在城市地区的单身退休人员的应用程序，等等。

基于兴趣的社区应用程序

建立兴趣社区的应用程序是无尽的想法和发展机会。当你能在商店里轻松找到并下载一个花匠或科幻小说读者的应用程序时，就能节省寻找对话者、顾问和与之一起去参加你所在城市的主题活动的时间。如果及时更新并发展其功能和设计，此类平台也可以成为TOP应用。

宠物约会应用

宠物的Tinder？这在某人看来可能很奇怪、很可笑，但伙伴是每个人都需要的，无论是人还是动物。当你有一只未绝育的宠物时，你有责任找到一个健康的伴侣。宠物约会应用程序旨在做到这一点。

寻找生活伴侣的应用程序

如果说为宠物寻找几次会面的伴侣很困难，那么我们能对人和寻找生活或多年的伴侣说什么呢？孤独是我们这个时代的首要问题之一。据统计，单身人士的寿命较短。他们更有可能患上慢性疾病，特别是心血管系统疾病。孤独会降低幸福感和生活的充实感。任何高质量和便利的寻找严肃关系的应用程序都是创业公司的好选择。Tinder及其机制已经存在，但那些正在寻找非一次性会面的人怎么办？你可以通过思考寻找永久伴侣的应用程序的机制来帮助他们。

爱好

同意在2022年有许多活动时，没有一个爱好是不寻常的。至少，看电视节目、电影或抗压着色可以成为你的爱好。为我们的爱好服务的应用程序将永远流行。最主要的是要创造一个方便的界面和功能。我们收集了十个用于发展你的激情的移动和网络应用的例子，你可以在2022年为你创建和启动。

音乐流媒体应用

音乐流媒体应用为你的音乐或你现在喜欢和听的音乐，自己的电台是许多人的童年梦想。音乐在现代人的生活中占据了越来越大的位置，因为你可以在做其他事情的时候听音乐。创建一个音乐流媒体、音乐广播的应用程序，并有一个方便和漂亮的界面，对创业公司来说总是一个好主意。

照片和视频编辑器

人们积极使用社交网络，这意味着他们积极发布他们的照片和视频。照片和视频编辑器应用程序比以往任何时候都更有意义。一个方便的编辑器在你的口袋里，具有令人兴奋的功能和美丽的现成过滤器和模板，是你创业的最佳选择。今天，任何一个老爷爷都应该能够使用照片编辑器。每个家庭主妇都应该编辑一个视频，至少是为了故事。让应用简单、方便、同时具有功能性，才能获得成功。

名人识别应用

在街上遇到一个人，他在某个地方见过，但不记得在哪里？试试把这个人的照片上传到应用程序，如果他们是名人，你会立即得到他们是谁的答案。这是一个非常原始的想法，通过人脸识别技术和广泛的人工智能数据库实现的应用。名人在广告牌和电影海报上都可以被识别。只要对准相机，就能从照片中获得谁在看你的信息。

旅行伙伴应用程序

寻找一个旅行伙伴或一个好心人，和他一起度过一段旅程，一部分旅程，或一起游览景点，是2022年应用主题的绝佳选择。在大流行病之后，随着疫苗接种的出现，人们将开始更多的旅行，并恢复他们在地球上的行动，包括旅游。因此，寻找完美旅行伙伴的应用程序将再次成为趋势，特别是那些按地点和兴趣进行匹配的应用程序。

Buddy for Event App

一个类似的应用程序，但用于寻找伙伴参加你所在地区的特定活动：电影、展览、舞蹈派对、音乐会、讲座或研讨会。这个应用程序解决了 "没有人一起去 "的问题，因此根本不会去。另外，从长远来看，它将帮助人们建立更紧密的联系，找到新朋友，甚至可能解决某人的孤独问题。这是一个伟大的应用程序的想法。当你付钱给一个公司参加一个活动时，有付费的 "兴趣伙伴"。这是开发相同应用想法的另一个分支。

分账应用

如果你和一大群人坐在咖啡馆或餐厅里，这是一个分账的有益应用。对于一个移动应用程序来说，这是一个合理的必要但直接的想法。它应该尽可能方便、简单、随时随地，并包含不同类型的支付。

游戏应用

游戏永远不会从人们的生活中消失。在大流行期间和之后，游戏行业成倍增长。它们已经成为家庭娱乐的理想形式，甚至在某些个别种类的游戏中成为一种交流方式。假设你有一个令人兴奋的游戏和游戏机制的想法，你想自己玩。一定要抓住机会，创建一个游戏应用程序。最有可能的是，你不会乱来。

DIY应用程序

应用程序和平台提供各种格式的教程，以手工创造一些东西，从编织和染色纱线到组装电脑。这样的应用程序和平台以及教育性的应用程序和平台在大流行期间和之后都有了新的气息和飞跃。通过发布具有优秀的 "如何做事 "教程的应用程序来开辟一个利基市场永远不会太晚。

书评和书摘应用程序

书籍和阅读能使人平静下来，给我们带来新的知识和集中技能，但学生或员工并不总是有时间在短时间内阅读所需的全部书籍，因此包含简要复述和书评的应用程序在现代社会非常有用。它们同时解决了两个问题："读什么 "和 "在截止日期前读完一本书"。它们对于非小说类的读者来说是非常珍贵的。

活动管理应用程序

一个扩展的活动日历，它本身会提醒你去哪里，如何穿着，程序和时间会是什么，你可以迟到多久或关键性地准时到达，也会加载活动后发给你的照片和视频的链接，并将它们形成一个画廊。此外，这样的应用程序可以根据你输入的兴趣提供你所在城市的休闲选择，并在你的手机或其他设备上一键添加活动日历。

结论

全球大流行加速了地球上每个使用现代技术和互联网的人对新方法的需求。口袋中的移动应用程序正变得越来越有必要。今天，您可以通过我们的专业级无代码平台AppMaster.io构建文章中提出的所有应用想法。