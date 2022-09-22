Ev otomasyonu olması harika bir şey. Ev herkes için değerlidir ve ne olursa olsun insanlar seçtikleri rüyayı inşa etmek için kanlarını ve terlerini verirler. Ne zaman ev hakkında düşünsek, aklımızda kalan sonraki şeyler güvenlik, emniyet ve barıştır. Evimiz bize sadece bir güvenlik duygusu değil, aynı zamanda bir rahatlama duygusu da verir. "Evim güzel evim" diye bir tabir duymuşsunuzdur, bu doğrudur çünkü ev, tüm günlük işleri bırakıp akşam eve dönmemizi sağlayacak bir yerdir; ev, bizi barındıran yerdir. Bu nedenle, hiç kimse ev güvenliğinin ve otomasyonun önemini inkar edemez.

Bir evi bu kadar özel yapan en önemli şey güvenlik, otomasyon ve rahatlık duygusudur; korumak için her şeyi yapabilir. İşte teknolojinin rolü, yalnızca cep telefonlarını ve dijital cihazları değil, aynı zamanda bir insanın rutinini de etkilemeye başladığından geliyor. Bugün her yanımızda teknoloji var; yemek siparişinden giyim alışverişine veya fatura ödemeye kadar, teknoloji bunların hiçbirinde asla geride kalmıyor.

Bu aynı zamanda, günümüzde hayat herkes için o kadar meşgul ki, insanlar her zaman daha kolay, daha az zaman alan seçenekler arıyor, bu yüzden günlük işlerinde kendilerine yardımcı olacak uygulamaları seçmeye çalışıyorlar. Aynı şey ev konforu, otomasyon ve güvenlik için de geçerlidir, çünkü teknoloji bunu da devralmıştır. Akıllı ev uygulaması kullanan kişiler, kullanmanın ne kadar harika olduğunu ve bu akıllı ev uygulamalarının hayatta ne kadar kolaylık sağladığını bilir.

Akıllı ev uygulamaları neden popüler hale geliyor?

İnternet verileri bireylerin hayatlarını değiştirdi ve insanların sevdikleriyle ve iş arkadaşlarıyla bağlantı kurmasını sağladı. Veriler, yeni bir araştırma veya bilgi parçası almalarını ve hatta sağlıklarını takip etmelerini kolaylaştırdı. Bununla, internet verileri, koltukta otururken ve internet ve mobil uygulamalar aracılığıyla verilerde gezinirken daha kolay erişilebilen her şeye yardımcı olur. Akıllı ev uygulamaları, özellikle genel ev güvenliğini kontrol etmek ve sürdürmek için evi akıllı uygulama verileriyle birleştirdiğinde, veri kullanımı ve güvenliği açısından farklı değildir.

Akıllı bir evde en yeni, kompakt ve göz alıcı iç mekanlardan çok daha fazlası var. Akıllı bir ev mobil uygulaması, otomasyondayken akıllı yaşam ile yaşamınızı daha keyifli, tatmin edici ve keyifli hale getirebilir.

Akıllı ev uygulaması pazarına genel bakış

Akıllı ev uygulaması pazarı ve ilgili mobil uygulamalar, veri güvenliği ve ev otomasyonu nedeniyle sürekli gelişiyor ve popüler hale geliyor. Rapora göre, toplanan veriler, akıllı ev uygulaması verileri için beklenen kullanıcı sayısının 2026 yılına kadar 570 milyondan fazla kullanıcı olmasını sağladı ve 2026 yılında 195 milyar ABD doları iş hacmine ulaşacak. Gelir, %25'lik genel bir beklenen büyüme oranından %11,24'lük bir beklenen büyüme oranı ile ABD'dir.

Akıllı ev cihazları ve aksesuar pazarı, bir önceki pazar analizine göre %14,2'lik bir büyüme oranıyla 115 milyar ABD dolarını aştı. Akıllı evdeki en iyi kategori akıllı cihazlardır. Emlakçılar bile akıllı mobil uygulama kontrollü ev aksesuarları yaratırlarsa elde edecekleri gelirin iki katına çıkabileceğini kabul ediyor.

Akıllı evler için bir mobil uygulama oluşturmak faydalı olacaktır çünkü zamandan ve veriden tasarruf sağlayacak, bir evi otomasyona geçirecek, kullanışlı olacak, daha fazla ev güvenliği sağlayacak ve akıllı ev cihazları popülerlik kazandıkça küresel olarak artan gelir elde edecektir. Firmalar arasında akıllı ev cihazları konusunda en ünlüsü Amazon ve toplanan verilere göre ABD perakende pazarının %50'sinden fazlasını elinde tutuyor.

Akıllı ev uygulamasının popülerlik kazanmasının nedenleri

Akıllı ev cihazları için kullanılan akıllı ev uygulamaları her geçen gün geleceği yeniden şekillendiriyor. Bütün evi otomasyonda tutuyorlar. Bu akıllı ev uygulamaları, güvenlik sağlar, fizibilite, kolaylık ve kolaylık sağlar ve fiziksel ve zihinsel olarak çok fazla çaba harcamadan insanları teknolojiden haberdar eder. Bu akıllı ev uygulamaları ile evinizin hangi köşesi olursa olsun tüm eviniz parmaklarınızın ucunda veya otomasyonla olabilir.

Ayrıca birçok otomasyon cihazı çok pahalı değildir, kurulumu kolaydır, gerekli verileri kaydeder, güvenlik sağlar, akıllı ev uygulamasıyla çalışır ve ortak pazarlarda hazır bulunur. Akıllı ev ile, bir tık uzağınızda bir akıllı uygulama aracılığıyla akıllı bir eve sahip olmanın güvenliğini, güvenilirliğini ve rahatlığını yaşayabilirsiniz. Akıllı ev uygulamalarının ve akıllı ev cihazlarının popülaritesinin artmasının diğer birkaç nedeni aşağıda tartışılmaktadır.

Akıllı ev uygulamasına sahip akıllı ev cihazları

Daha hızlı bir yaşam tarzı mı arıyorsunuz? Ev cihazlarınızı manuel veya otomatik olarak çalıştırılan cihazlarla değiştirmeyi deneyin. Bu akıllı cihazlar, akıllı bir uygulamayla bağlantı kurmanıza ve çalışmanıza olanak tanır; Çoğu zaman, evdeki tüm akıllı cihazları çalıştırmak ve otomasyona geçirmek için tek bir uygulama yeterli olacaktır. Bir evi temizlemek, bir fincan kahve içmek, evinizin sıcaklığını ayarlamak veya ev güvenliğinizi sağlamak istiyorsanız, akıllı ev uygulamasıyla her şey kolayca yapılabilir. Akıllı evler, internet üzerinden akıllı uygulama veri bağlantısı ile modernize edilmiş ve otomasyonlu ev cihazlarıdır.

Bu, ev işlerinizin bir adım önünde kalmanıza ve hiçbir güncellemeyi kaçırmamanıza, verilerinizi güvende tutmanıza ve fırını açık bıraktığınız gibi evinizi otomasyona geçirmenize olanak tanır. Akıllı uygulama verileri, buzdolabınızın içinde ne olduğunu size söyleyebilir, böylece yiyeceklerinizi plansız bir şekilde halledebilirsiniz. Bu akıllı uygulamalar önemsiz görünebilir, ancak bunları günlük olarak kullanan kişiler, bunların değerini ve sağladıkları rahatlığı bilir. Bu akıllı uygulamalar, evinizi otomasyona geçirmek için harikadır, evle ilgili tüm endişelerinizi akıllı telefona tek bir tıklamayla, sadece ocağı açmak/kapatmak için bile olsa çözer.

Eve kolay erişim

Akıllı mobil uygulamaya bağlı akıllı ev, anahtarınızı unuttuğunuzda ve ana kapınızın akıllı kilidinin şifresini hatırlayamadığınızda da cankurtaran. Akıllı ev seçenekleri sayesinde, akıllı kilitli ana kapıdan veya akıllı ev uygulamasıyla da çalıştırılabilen akıllı garaj kapısından evin içine girmek son derece kolaydır.

Akıllı uygulamayla çalıştırılan akıllı kapı veya akıllı kilit, kapıda kimin olduğunu ve evinizin içinde neler olduğunu görmek için gömülü kameralarla veri entegrasyonuna da sahiptir. Akıllı ev uygulaması verileri ayrıca akıllı evinizin kapısını açmanıza veya kapatmanıza, evinizi izlemenize, perdeleri takmanıza, süreç otomasyonuna ve çok daha fazlasına olanak tanır.

Evinizi daha güvenli hale getirin

Akıllı ev, akıllı uygulamanızda evinizin içinde neler olup bittiğini görebileceğiniz akıllı cihazlarda yalnızca otomasyon ve yerleşik kameralara izin vermeyecektir. Ayrıca birisinin içeri girmesi durumunda yakındaki polis karakollarına veya sevdiklerinize alarm sinyali gönderebilir. Akıllı eviniz uzakta olsanız bile daha güvenli olacaktır, yanlışlıkla açık bıraktıysanız kapı ve pencereleri kilitleyin ve sizi açık tutun. sürekli izleme ile takip edin.

Elektrik faturalarının düzenlenmesi

Akıllı bir ev uygulamasıyla, fazla elektrik faturaları ve giderleri için endişelenmenize gerek yok. Çoğu akıllı cihaz genellikle çok daha az elektrik tüketir, genellikle şarj edilebilir ve daha uzun zaman dilimlerinde kullanılabilir. Ayrıca, bir kez şarj edilirler ve internet üzerinden akıllı uygulama verileriyle çalıştırılırlar.

Ayrıca, akıllı uygulama verileri de zaman zaman elektrik faturası hakkında sizi bilgilendirir, böylece bütçeyi aşarsa daha da kısabilirsiniz. Akıllı uygulamalar, tahmini elektrik kullanımınızı tahmin eder, termostatınızı gün içinde otomatik olarak değiştirir ve günlük elektrik tasarrufu sağlar .

Eğlence bir tık uzağınızda

Akıllı uygulama verilerinin en güzel yanı, aşırı eğlence sunabilmesidir. Bu akıllı uygulamalar zevkinizi tahmin edecek ve tercih ettiğiniz eğlence seçeneklerini önerecek veya hatta en sevdiğiniz programı veya filmi izlemeniz için belirli bir aralıkta sıralayabilir. Ayrıca, akıllı TV'nize bağlı bu akıllı uygulamaların yardımını alabilir ve belirli zevk programları ve filmler ayarlamasına, kanalları değiştirmesine ve hatta gerektiğinde şovu veya filmi kaydetmesine izin verebilirsiniz.

Akıllı uygulamalar ayrıca Bluetooth hoparlörlere bağlanabilir ve akıllı evinizdeki partiler sırasında harika bir eğlence sunar. Bu akıllı uygulamalar aracılığıyla müzik veya en sevdiğiniz radyo programını dinleyebilirsiniz. Kişilerin kısıtlı işlevselliğe sahip eski ekipman satın almalarını engeller ve gelecekte teknik restorasyonlara ihtiyaç duyacaktır.

Akıllı ev uygulamasını nasıl yapabilirim?

Akıllı bir ev uygulamasının geliştirilmesi birçok faktörden oluşur. İlk olarak, en önemli adım, iki geliştirme yöntemi arasında seçim yapmaktır. Bu, ilerlemenizi etkileyecek ve uygulama geliştirme sürecinizi tamamlamak için ihtiyaç duyduğunuz zaman dilimini belirleyecektir. Ardından, bir akıllı ev uygulaması oluşturmaya başlarken göz önünde bulundurulması gereken bazı genel adımlar vardır.

Kodlama geliştirme

Bir kodlama geliştirme yöntemi, tam akıllı ev uygulaması geliştirmenizi elde etmek için kodlama ve programlama bilgisine, uzman bir kodlayıcı ekibine ve yüksek bir bütçeye ihtiyaç duyduğunuz uygulama geliştirmede geleneksel bir yöntemdir. Akıllı bir ev için uygulama verileri oluşturmaya başlamanın, esas olarak bir geliştirici veya programcı aracılığıyla yeni kod geliştirerek yapıldığı bir bakıma açıktır. Tamamlanması uzun bir süreç. Bir kodlama yönteminin ana yararı, tüm sistemi kendiniz değiştirebilme yeteneğidir. Bununla birlikte, tekniğin kendisi herkesin bildiği gibi uzun ve daha karmaşıktır. AppMaster gibi kodsuz bir platform veya araç, akıllı ev uygulaması geliştirme sürecinin tamamını beklenmedik şekilde kolaylaştırdığından her zaman daha iyi bir seçimdir.

Kodsuz geliştirme

Kodsuz geliştirme, bir tür akıllı ev uygulaması geliştirme ve diğer uygulama geliştirme yöntemidir. Herhangi bir kodlama veya programlama yapmadan görsel bir illüstratöre sürükleyip bırakabilir ve istediğiniz uygulamayı geliştirebilirsiniz. Herhangi bir geliştirici veya kodlayıcı dahil etmenize bile gerek yok. Kodsuz platformlar veya AppMaster gibi araçlar, kullanıcıların tüm akıllı ev uygulaması geliştirme gereksinimlerini bir kodlama yöntemine kıyasla yarı fiyatına yerine getirmelerine olanak tanır. Kısacası akıllı ev uygulamalarının otomasyonu için akıllı bir geliştirme yöntemidir ve her zaman daha iyi bir yöntem olacaktır. Akıllı cihaz üreticileri arasında birçok büyük silah da akıllı bir kodlama geleceğine doğru ilerliyor.

Akıllı ev uygulamanızda dikkate alınması gereken ana unsurlar

Akıllı ev uygulaması, birden fazla akıllı ev cihazı için tek bir çözüm olarak çalışır ve bunları cep telefonunuz ve parmak uçlarınızla çalıştırmanıza ve kontrol etmenize olanak tanır ve hayatınızı rahat ve kolay hale getirir. Bu üç bileşen, akıllı ev cihazlarını eş zamanlı olarak, sorunsuz çalışmalarını sağlayarak otomasyona geçirmektedir.

Bunu başarmak için, akıllı ev uygulamanıza bir tane geliştirdiğinizde , aşağıdakiler de dahil olmak üzere üç ana öğe eklemeniz yeterlidir:

Aktüatörler

Aktüatörler, uygun eylemleri üretmek ve bir anahtar veya bir termostat gibi cihazı kontrol ederek çalışmak için sinyallere hareket dönüştüren cihazlardır, bir aktüatörün harika örnekleridir. Bunlar bir akıllı ev uygulamasında olması gerekenler.

Sensörler

Sensör, fiziksel bir uyarana tepki veren bir algılama cihazıdır. Işık, hareket, ses, basınç, sıcaklık vb. bu akıllı ev uygulaması sensörleri tarafından algılanabilir ve cihazların yeterince tepki vermesini sağlar.

Kontrolörler

Denetleyici, akıllı ev cihazlarının tüm özelliklerini bir akıllı ev uygulaması (cep telefonu veya başka bir elektronik kontrol) aracılığıyla kontrol etme eğiliminde olan bir cihazdır. Bu kontrolörler, bazı akıllı cihazlardan sinyal iletir ve alır. Bu, tüm kontrollerin gerçekleştiği ana platformdur.

Akıllı ev uygulaması için temel özellikler

İlk ve en önemli adım, özel olarak hazırlanmış kodsuz akıllı ev uygulamanıza hangi özellikleri dahil etmek istediğinizi seçmektir. Bazı özellikler temeldir ve akıllı ev uygulamanızda bulunmalıdır ve bazı özellikler gelişmiştir ve genellikle yeni başladığınızda isteğe bağlıdır. Ancak her zaman akıllı ev uygulamanızı yükseltebilir ve beğendiğiniz özellikleri ekleyebilirsiniz. Bunlar, içermesi gereken bazı temel özelliklerdir.

Otomasyon ve uzaktan kumanda

Mükemmel bir akıllı ev uygulaması, eksiksiz bir uygulama haline getirmek için otomasyon ve uzaktan kumanda içermelidir. Bir akıllı ev uygulaması oluşturmaya başladığınızda, her zaman bir kullanıcının onu evrensel bir akıllı ev uygulaması haline getirmek için yaygın olarak kullanılan markaların ve cihazların çoğunu çalıştırabilmesi gerektiğini düşünün çünkü akıllı bir ev uygulamasının en güzel yanı ışığı açmaktır. uyur uyumaz ya da uyanır uyanmaz bir fincan kahve içmek için.

Kullanıcı parçalarını ayarla

Bir evde çok sayıda insan yaşıyorsa bu özellik çok önemlidir. Bir akıllı ev uygulaması, her kullanıcının akıllı ev cihazlarını kendi isteğine ve zaman dilimine göre çalıştırmasını sağlayacak kullanıcı rollerini ve parçalarını ayarlayabilmelidir. Bu ayrıca, kimin erişip kimin erişemeyeceği gibi cihazın gizliliğinin ayarlanmasına da olanak tanır. Örneğin, bir çocuğun akıllı ev uygulamasını veya akıllı cihazını kullanmasına izin verilmemelidir.

Push bildirimleri

Akıllı bir ev uygulaması, kullanıcılara push mesajlarını ustalıkla ayarlamalıdır. Bu özellik, akıllı bir uygulama oluştururken yine olmazsa olmazlardan. Bu akıllı ev uygulamasını çalıştıran bir kişi, evde meydana gelen her şey için anında bildirim alabilmeli ve bir kullanıcının hangi bildirimleri alıp almayacağını listeden seçebilmelidir. Bir akıllı ev uygulaması aşırı derecede meraklı olmamalı, ancak kullanıcıyı cihazların ve akıllı evin durumu hakkında bilgilendirebilmelidir.

Özel analizler

Akıllı ev uygulaması geliştirirken takip ve analizlere dikkat etmelisiniz. Bu, akıllı evin bir akıllı ev uygulaması aracılığıyla uygun otomasyon üzerinde çalışmasını sağlayacaktır. Akıllı ocağınızda hangi yiyeceklerin hazırlandığı veya bir akıllı TV'de hangi programların izlendiği gibi bireysel cihaz kullanım alışkanlıklarını takip etmek ve araştırmak, bir akıllı ev uygulaması aracılığıyla kullanıcıya uygun bir fikir verecektir. Bu akıllı ev uygulaması, tipik yaşam ritmine yardımcı olur ve belki de daha iyi bir yaşam tarzına yönelik bazı ayarlamalar yapar.

Farklı senaryolar belirleyin

Bir akıllı ev uygulaması, bazı etkinliklerden oluşan bir grup oluşturarak farklı senaryolar oluşturma yeteneğine sahipse. Örneğin, "eve girme" senaryosu açık bir kapı, tüm ışıkların ve hareket sensörlerinin açılmasını içerir. "Uyku zamanı" senaryosu, huzur içinde uyumanızı sağlamak için ışığı kapatarak, termostatı ayarlayarak ve meditasyon müziğini açarak çalışmalıdır.

Güvenlik

Hayatımızın büyük bir bölümünün akıllı ev uygulaması tarafından kontrol edilen akıllı ev cihazlarına kaçınılmaz olarak aktarılması güvenlikten yoksun olmamalıdır. Evin güvenliği ve güvenliği ile ilgili olarak, taviz verilmemelidir. Akıllı bir ev uygulaması geliştirirken güvenlik sorunları aramak bir zorunluluktur. Akıllı bir uygulamanın güvenlik bileşeni şunları içermelidir:

Oturum açma ayrıntılarının ve hassas ve kişisel bilgilerin saklanmasından kaçının.

Şifre değişikliği için bildirimi itin.

Uygulama için düzenli güvenlik kontrolleri.

Mevcut bir kullanıcının izni olmadan yeni erişime sahip kullanıcıları kısıtlayın.

Ekli güvenlik ağ geçitleridir.

Ev otomasyonu için bir Android uygulamasını nasıl oluştururum?

İster bir Android uygulaması, ister bir iOS akıllı uygulaması geliştiriyor olun, başlamadan önce yukarıdaki öğelerin sıralanmış olması gerekir. Her şey yolunda gittikten sonra, akıllı ev uygulaması geliştirmenizi tamamlamak için ana 8 adımı izleyin.

Akıllı Ev Uygulaması Geliştirmek İçin Temel Adımlar

Akıllı ev uygulaması geliştirmenin en önemli 8 adımı şunları içerir:

Bir planı keşfedin

Akıllı uygulama geliştirmeye başlamanın ilk adımı, akıllı ev uygulamanızın karşılaşabileceğiniz artılarını ve eksilerini keşfetmektir. Bu sayede akıllı ev uygulaması geliştirmeniz için önceden hazırlanmış bir parkuru takip edecek ve hiçbir önemli noktayı kaçırmayacaksınız. Yolunuza çıkabilecek risklerin ve bükülmelerin farkında olacaksınız.

Keşif adımı, rekabet analiziniz için pazar analizini de içerir, böylece rekabet etmek için neye ihtiyacınız olabileceğini ve akıllı ev uygulamanızı pazarda başarılı kılmak için hangi stratejileri yapmanız gerektiğini bileceksiniz.

Özellikleri kilitle

İkinci önemli adım, akıllı ev uygulamanıza eklemeniz gereken önemli özellikleri tamamlamaktır. Akıllı ev uygulamanıza pazardaki uygulama fırtınasında öne çıkmasını sağlamak için dahil edilecek rekabetçi pazar özellikleri neler olacak? Yalnızca önemli verileri ve rekabet özelliklerini eklediğinizden emin olun ve akıllı bir uygulama için geri dönüş olarak kullanılacak tüm gereksiz özellikleri eklemeye çalışmayın.

Bir bağlantı modunu onaylayın

Akıllı ev uygulamanızın verimli çalışabilmesi için akıllı cihazlarınızla bağlantı modunu göz önünde bulundurması gerekir. Bağlantı ile, bir akıllı ev uygulamasının yukarıda tartışılan tüm öğelerinin desteklenmesi önerilir. Ana konsept, bu 3 dağınık bileşen arasında kesintisiz bir ilişki olduğunu gösteriyor. Akıllı bir uygulama için birkaç bağlantı seçeneği vardır, ancak akıllı cihazınız aşağıdakiler aracılığıyla bağlanabilmelidir:

Wi-Fi/Hücresel Veri - günümüzde çoğu akıllı cihaz Wi-Fi tipi veri uyumludur. Yine de, önemli ölçüde pil ömrünü ve akıllı cihazın hızını ortadan kaldırabilir. Ancak bunun geniş bir kullanılabilirliği, akıllı bir uygulamanın cihazları Wi-Fi ve hücresel veriler aracılığıyla bağlayabilmesi gerektiğini gösteriyor.

Bluetooth - Wi-Fi seçeneğinin aksine, Bluetooth bağlantısı düşük pil tüketen bir seçenektir. Akıllı cihazlarınızı Bluetooth üzerinden akıllı ev uygulamanıza daha zahmetsizce bağlamak için geliştirildi.

Depolama türünü yönet

Akıllı bir ev uygulaması, veri depolamayı nasıl yöneteceğine ve nerede yapılacağına bakmalıdır. Bu bağlamda en yaygın seçenek, akıllı ev uygulamaları için ideal depolama seçeneği olan bulut depolama veya bulut bir kullanılamıyorsa yerel veri depolamadır.

Kullanıcı dostu bir tasarım geliştirin

Geliştirdiğiniz bir akıllı ev uygulaması verileri, pazardaki diğer rekabetçi ürünlere kıyasla şık ve kullanıcı dostu bir veri tasarımına sahip olmalıdır. Göz alıcı bir akıllı ev uygulaması tasarımı ile kullanıcınızı ilk izlenimle etkileyebilirsiniz. Akıllı bir ev uygulaması tasarımı, son kullanıcının özel senaryolar ve kullanıcı konumlarını belirleme gibi temel gereksinimlerini karşılamak için kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimiyle eşleşmelidir. Bununla, akıllı bir uygulamanın ekranında veri gösterimine dikkat etmelisiniz.

Güvenlikten emin olun

Daha önce tartışıldığı gibi, bir akıllı ev uygulaması, tüm evin verilerini ve büyük akıllı cihazlardaki verileri kontrol ettiği için tüm güvenlik parametrelerini yerine getirmelidir. Güvenlikte bir ihlal varsa, saldırganlar verilerinize ve evinize girebilir. Bu nedenle, bir akıllı ev uygulaması geliştirirken güvenliği bir öncelik haline getirin ve verilerinizi güvende tutun.

Destek cihazlarının listesi

Akıllı bir ev uygulaması evrensel olmalıdır. Bu, çoğunluğun ve en yaygın şirketlerin onu desteklemesi gerektiği anlamına gelir. Akıllı ev uygulamanızın verileri ne kadar çok cihazı desteklerse, pazar o kadar iyi ve talepkar olur. Akıllı uygulamayı kısıtlayacağı ve yeteneklerini sorgulayacağı için asla tek bir şirket veya akıllı cihaz türünü tercih etmeyin.

Lansmandan önce test edin

Akıllı ev uygulamasını başlatmadan önce göz önünde bulundurulması gereken son şey, onu test etmektir. Akıllı ev uygulamanızı geliştirirken her şeyi yolunda tutmuş ve elinizden gelenin en iyisini yapmış olmalısınız, ancak tamamen iyi çalıştığından ve pazarla yüzleşmeye hazır olduğundan emin olmak için test etmelisiniz.

Akıllı ev uygulamasının toplam maliyeti

Akıllı ev uygulaması verilerinin veya diğer uygulama verilerinin tam ve nihai maliyetini tahmin etmek zor olduğundan, toplam maliyet tahmini olacaktır. Bunun ana nedeni, birkaç faktöre ve geliştirme kodlamasının türüne veya kod olmamasına bağlı olmasıdır. Ayrıca, uygulama verilerinin yalnızca Android'de çalışıp çalışmayacağına veya Android ve iOS için kullanılabilir olup olmayacağına bağlı olacaktır. Bir geliştirici tutuyorsanız, saatlik ücreti ödemeniz gerekebilir. Uygulama geliştirme oranlarına karar verecek ana bileşen şunlardır:

UI/UX tasarımcı maliyeti

Proje yönetimi maliyeti hakkında

Geliştirici maliyeti

3 taraf maliyeti ile entegrasyon

Arka uç mimarisi ve geliştirme maliyeti

Planlama ve tasarım maliyeti

Hata düzeltme maliyeti

test maliyeti

Genel olarak, Alexa ve Siri gibi hazır akıllı ev uygulaması veri cihazları denetleyicileri size 60k - 70k USD civarında mal olacak. Kodlanmış bir akıllı ev uygulaması geliştirme size 80k - 90k USD veya bundan çok daha fazlasına mal olabilir. Cihazları kodsuz bir platform veya AppMaster gibi araçlar aracılığıyla kontrol eden bir akıllı ev uygulaması geliştirmek, akıllı ev uygulaması geliştirmenin kodlama yönteminden çok daha az maliyetli olacaktır.

Akıllı cihazlar için evrensel bir uygulama var mı?

Akıllı ev uygulaması denetleyicisi genellikle evrenseldir ve çoğu akıllı ve akıllı ev cihazı verisinin tek bir uygulama ile çalıştırılmasına olanak tanır. Bu uygulamalar, genellikle kullanılan şirket akıllı ürünlerini destekler ve genellikle hepsine uyar. En iyi 3 evrensel akıllı ev uygulaması aşağıdaki gibidir.

Google evi

Good home veya google nest, dünya çapında kullanılan en iyi akıllı ev uygulamalarından biridir ve aynı zamanda çoğu şirket, ürün ve cihaz için evrenseldir. Ana özellikler şunları içerir:

TV'leri ve hoparlörleri kontrol edin

İşleri hallet

Gününüzü önceden planlayın

Sorularınıza yanıt alın

Tüm ev işlerini yönetin

Akıllı cihazlarınızı kontrol edin

Eğlence

amazon alexa

Amazon Alexa, çoğu şirketle birlikte gelen ve neredeyse her tür akıllı cihazı kontrol eden evrensel bir akıllı ev uygulaması olarak da sayılır. Ana özellikler şunları içerir:

Ses etkileşimi

Müzik çal

Yapılacaklar listesi yapın

Alarmları ayarlama

Akış podcast'leri

sesli kitapların çalınması

Hava durumu güncellemeleri

Trafik güncellemeleri

Spor Haberleri

Haber güncellemeleri

Akıllı ev cihazlarını kontrol edin

elma ana sayfası

Bu, Apple'dan ve yalnızca iPhone veya iPad'inize sahip olanlar tarafından kullanılabilir; bu Apple cihazlarında; genellikle önceden yüklenmiştir. Bu uygulama verileri, ev kiti platformlarıyla uyumludur ve araçlar, ev otomasyonuna izin verir. Amazon'daki Alexa gibi, sesli etkileşim için Siri'ye sahiptir. Tüm akıllı ev cihazlarınızı tek bir uygulama ile yönetmeniz uygundur. Bu uygulama verileri ayrıca verilerinizi güvende tutar ve akıllı evinizin tüm potansiyelini sağlar.

Kısaca

Akıllı ev cihazlarınızı otomasyona dönüştürerek akıllı hale getirmeniz sizin için daha uygun olacak ve size çok zaman kazandıracak, günlük işlerinizi akıllıca planlamanıza ve gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. Önümüzdeki yıllarda tüm geleneksel yöntemlerin ve evlerin modasının geçmesi ve yerini akıllı bir yaşam biçimine bırakma ihtimali var.

Sonuç olarak, programlama dilleri aracılığıyla geleneksel bir kodlama yöntemi kullanarak bir akıllı ev uygulaması oluşturmaya başlamak, önceden programlama bilgisi olmayan kişiler için zor olabilir. Bir geliştirici kiralasanız bile, bunun alacağı maliyet ve zaman, kodsuz bir geliştirmeden çok daha fazla olacaktır. Bunun yanı sıra, AppMaster gibi kodsuz bir platform kullanmak kolay, hızlı, daha az maliyetli ve herhangi bir kodlayıcı gerektirmeyecek. Kendi akıllı ev uygulamanızı yapmak istiyorsanız kodsuz geliştirme teknolojisi daha iyi bir seçenektir. AppMaster, kullanıcıların herhangi bir amaç için istedikleri web veya mobil uygulamaları yapmalarına olanak tanıyan kodsuz bir platformdur. AppMaster kullanılarak bir akıllı ev uygulaması verisi kolayca geliştirilebilir.