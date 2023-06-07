Mendix Alternatifleri

Mendiks nedir?

Mendix, kurumsal düzeyde uygulamaların oluşturulmasını hızlandırmak için tasarlanmış düşük kodlu bir yazılım geliştirme platformudur. Tasarımdan dağıtıma ve sürekli iyileştirmelere kadar uygulama geliştirmenin her yönü üzerinde tutarlı bir şekilde işbirliği yapmak için hem geliştiricileri hem de iş profesyonellerini güçlendirerek yazılım geliştirme sürecinde bir paradigma değişikliği getiriyor.

Mendix, özünde, geleneksel programlamayla ilişkili karmaşıklıkları önemli ölçüde soyutlayan model güdümlü bir geliştirme yaklaşımı kullanır. Yazılım uygulamalarının tasarımını ve oluşturulmasını kolaylaştırmak için elle kodlamayı görsel modellemeyle değiştirir ve özellikle teknik olmayan kullanıcılar için çok daha sezgisel hale getirir. Bu görsel yaklaşım yalnızca geliştirmeyi hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda geleneksel programlamada yaygın olan hata riskini de en aza indirir.

Mendix, tüm uygulama yaşam döngüsü için destek sunan her şey dahil bir geliştirme ortamı sağlar. Bu, ilk fikir aşamasını, kapsamlı uygulama tasarımını, hızlı geliştirmeyi, zorlu testleri, verimli devreye almayı ve devam eden bakımı içerir. Bu bütünsel yaklaşım, geliştirme sürecinin çeşitli aşamaları arasında tutarlılık ve yumuşak geçiş sağlayarak üretkenliği artırır ve pazara sunma süresini kısaltır.

Ayrıca Mendix, çeşitli veri kaynakları ve hizmetleriyle geniş kapsamlı entegrasyonlarıyla ünlüdür. Güçlü entegrasyon yetenekleri, geliştiricilerin mevcut iş sistemleri, harici API'ler ve veritabanları ile kolayca bağlantı kurmasını sağlayarak sorunsuz veri alışverişini ve diğer sistemlerle etkileşimi teşvik eder. Bu, onu belirli iş gereksinimlerine göre uyarlanmış gelişmiş uygulamalar oluşturmak için son derece uyarlanabilir ve esnek bir araç haline getirir.

Platform ayrıca, ekip üyelerini birlikte daha verimli çalışmaya teşvik ederek hızlı geri bildirim ve yinelemeli geliştirmeyi kolaylaştıran yerleşik proje yönetimi ve işbirliği araçlarına sahiptir. Versiyon kontrol özellikleri, değişikliklerin güvenli bir şekilde saklanmasını ve izlenmesini sağlayarak ekiplerin büyük ve dağıtılmış geliştirme ortamlarında işleri sorunsuz bir şekilde yönetmesini ve koordine etmesini sağlar.

Mendix'in bir başka kritik yönü de bulut tabanlı mimarisidir. Bu, neredeyse tüm bulut platformlarında veya kurum içi ortamlarda devreye alma yeteneklerinin temelini oluşturuyor ve şirketlere kendi özel gereksinimlerine ve kısıtlamalarına göre en uygun devreye alma stratejisini seçme esnekliği sunuyor.

Ayrıca Mendix, güçlü geri bildirim yönetim sistemleri içerir. Bunlar, son kullanıcılardan ve paydaşlardan gelen geri bildirimlerin kolayca toplanmasını, tartışılmasını ve uygulanmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır ve iş hedeflerini ve son kullanıcı ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için uygulamaların sürekli iyileştirilmesine ve iyileştirilmesine olanak tanır.

Mendix, işletmelerin değişen pazar eğilimlerine ve müşteri taleplerine hızla yanıt vermesini sağlayarak dijital inovasyona yaklaşım biçiminde devrim yaratıyor. Mendix, uygulama geliştirme için kapsamlı, kolaylaştırılmış ve kullanıcı dostu bir platform sunarak, yazılım geliştirme süreçlerinin etkinliğini ve üretkenliğini önemli ölçüde artırır.

low-code nedir?

Low-code geliştiricilerin minimum el kodlaması ile uygulamalar tasarlamasına ve oluşturmasına olanak tanıyan bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Geleneksel programlama yerine grafiksel kullanıcı arayüzleri ve konfigürasyon kullanır. low-code geliştirme platformlarının birincil amacı, uygulama geliştirme sürecini hızlandırarak, teknik olmayan kullanıcılar (genellikle vatandaş geliştiriciler olarak anılır) için erişilebilir hale getirirken, aynı zamanda profesyonel geliştiriciler için gelişmiş yetenekler sağlamaktır.

Low-code platformlar, kullanıcıların görsel bir arabirim aracılığıyla sürükle ve bırak bileşenlerinden ve model güdümlü mantıktan yararlanabileceği görsel tümleşik geliştirme ortamları (IDE'ler) sunar. Bu bileşenler, karmaşık uygulamalar oluşturmak için bir araya getirilebilir. Çoğu zaman, bu platformlar geliştiricilerin ihtiyaç duyulduğunda özel kod enjekte etmesine, ek işlevsellik sağlamasına veya kullanıma hazır bileşenler aracılığıyla elde edilemeyen belirli iş gereksinimlerini karşılamasına olanak tanır.

low-code platformların en önemli avantajlarından biri, geleneksel kodlama dillerinin karmaşıklıklarını soyutlayarak verimliliği artırması ve hata olasılığını azaltmasıdır. Ayrıca, geliştiriciler, iş analistleri ve son kullanıcılar gibi çeşitli paydaşlar arasında daha iyi işbirliğini kolaylaştırabilirler. Bu, uygulamaların daha hızlı teslim edilmesini sağlar ve yinelemeli geri bildirim ve iyileştirmeler sağlar.

Low-code platformlar ayrıca tipik olarak testi, dağıtımı ve güncellemeleri otomatikleştirmek için yerleşik özelliklerle birlikte gelir. Bu, tutarlı, yüksek kaliteli uygulamalara olanak tanır ve pazara sürüm süresini daha da hızlandırır.

Hızla değişen bir dijital ortamda, low-code geliştirme platformları, işletmelerin yeni ihtiyaçlara hızla uyum sağlamasına ve yazılım uygulamalarını hızlı bir şekilde prototip oluşturarak, oluşturarak ve yineleyerek müşteri deneyimini iyileştirmesine olanak sağlama yetenekleri nedeniyle giderek daha popüler hale geliyor.

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AppMaster

AppMaster.io , arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kod gerektirmeyen güçlü bir platformdur. Uygulama geliştirmeyi 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getirmek için çok çeşitli özellikler ve araçlar sunar.

Temel özellikler şunları içerir:

Arka uç uygulamaları için görsel veri modeli oluşturma

İş mantığını görsel olarak oluşturmak için iş süreci tasarımcısı

REST API ve WSS endpoints

Sürükle ve bırak web ve mobil UI oluşturma

Web ve mobil iş süreci tasarımcıları

Kaynak kodu oluşturma, derleme, test etme ve devreye alma

Postgresql uyumlu veritabanı desteği

Otomatik API dokümantasyonu ve veritabanı geçiş betikleri oluşturma

Kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için ölçeklenebilirlik

AppMaster G2 tarafından No-Code Geliştirme Platformları, Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD) , API Yönetimi, Sürükle ve Bırak Uygulama Oluşturucuları, API Tasarımı ve Uygulama Geliştirme Platformları dahil olmak üzere çok sayıda kategoride yüksek performanslı olarak kabul edilmiştir. G2, AppMaster 2023 İlkbaharı ve 2023 Kışı için No-Code Geliştirme Platformlarında Momentum Lideri olarak bile seçti.

AppMaster, ücretsiz Öğren ve Keşfet planından tamamen özelleştirilebilir Enterprise aboneliğine kadar çeşitli bütçeler ve proje boyutları için altı tür abonelik sunar. Platform ayrıca yeni başlayanlar, eğitim, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve açık kaynaklı kuruluşlar için özel teklifler sunar.

OutSystems

OutSystems, web ve mobil uygulamalar için iyi bilinen başka bir low-code platformudur. Yapay zeka destekli geliştirme, duyarlı tasarım ve çok çeşitli sektörler için tam yığın yetenekler gibi kapsamlı bir araç ve özellik seti sunar.

Bazı temel özellikler şunlardır:

Görsel geliştirme ortamı

Uygulama yaşam döngüsü yönetimi

AI destekli tahmine dayalı öneriler

Mevcut sistemlerle entegrasyon

Önceden oluşturulmuş uygulama şablonları

Güçlü güvenlik özellikleri

OutSystems, ücretsiz bir sürüm, kurumsal planlar ve belirli iş ihtiyaçlarını karşılamak için uyarlanmış özel fiyatlandırma seçenekleri dahil olmak üzere çeşitli fiyatlandırma planları sunar.

Bubble

Bubble, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların web uygulamalarını verimli bir şekilde oluşturmasını sağlayan kullanıcı dostu no-code bir platformdur. Güçlü özellikler ve entegrasyonlar sunarken görsel bir geliştirme ortamı sağlamaya odaklanır.

Bubble temel özellikleri şunları içerir:

Web uygulamaları oluşturmak için sürükle ve bırak arabirimi

Özelleştirilebilir veri tabanı yapısı

İş akışı ve mantık tasarımı

Duyarlı tasarım yetenekleri

Popüler API'ler ve hizmetlerle entegrasyon

Ek işlevsellik için eklenti pazarı

Bubble çok çeşitli bütçelere ve proje boyutlarına hitap eden ücretsiz bir plan ve üç farklı ücretli plan sunar.

Wix

Wix, yeteneklerini no-code uygulama geliştirme alanına genişleten popüler bir web sitesi oluşturucusudur. Sezgisel bir arayüze ve geniş bir şablon koleksiyonuna sahip olup, önceden herhangi bir kodlama deneyimi olmadan web uygulamaları oluşturmayı kolaylaştırır.

Wix'in temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

Sürükle ve bırak web tasarımı

Web oluşturma için Wix Editor ve Wix ADI

Mobil cihazlar için optimize edilmiş tasarım

Özelleştirilebilir web uygulama şablonları

Dinamik ve etkileşimli web uygulamaları oluşturmak için Wix Velo platformu

Ek işlevsellik için Wix uygulamaları pazarı

Üçüncü taraf API'lerle entegrasyon

Wix, ücretsiz bir seçenek, standart premium planlar ve işletmeye özel planlar dahil olmak üzere çeşitli fiyatlandırma planları sunar.

Appgyver

Appgyver, çok yönlü web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik low-code bir platformdur. Ölçeklenebilirlik ve performansa odaklanan Appgyver, hem küçük hem de büyük işletmeler için uygundur.

Temel özellikler şunları içerir:

Görsel geliştirme ortamı

çoklu platform dağıtımı

Sürükle ve bırak web ve mobil uygulama tasarımı

Yapılandırılabilir veri modelleri ve mantık

Duyarlı tasarım

Üçüncü taraf API'lerle entegrasyon

Appgyver, ücretsiz fiyatlandırma katmanı ve birden çok proje boyutuna ve gereksinimine hitap eden daha kapsamlı bir Pro katmanı sağlar.

Çözüm

2023'te no-code uygulama geliştirme, büyük ve küçük işletmeler için uygulama geliştirme sürecini sorunsuz hale getirmeye yardımcı olabilecek çok sayıda Mendix alternatifi sunuyor. AppMaster.io, OutSystems, Bubble, Wix ve Appgyver gibi platformlarla işletmeler artık bütçelerine ve gereksinimlerine göre değerlendirebilecekleri çeşitli seçeneklere sahipler ve bu da uygulama oluşturmayı her zamankinden daha erişilebilir ve verimli hale getiriyor.