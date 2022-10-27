يتم تقديم كل ملف كنموذج يمكن تحليله إلى معلمات منفصلة.

نموذج الملف

للقيام بذلك ، استخدم كتلة Expand File . باستخدامه ، يمكننا معرفة حجم الملف ( Size ) ومحتوياته ( Bytes ) والاسم ( Name ) والمعلمات الأخرى.

لا يوجد سوى ملفين ، لذلك ليست هناك حاجة لإنشاء حلقات تحقق معقدة ؛ يمكننا أخذ الملف الأول من المصفوفة والبدء من هناك. للقيام بذلك ، نستخدم كتلة Array Element المألوفة مع الفهرس 0 وقم بتوسيع الملف الناتج.





بعد اكتشاف اسم الملف ، ننتقل إلى الخطوة التالية - تحديد امتداده.

العمل مع السلاسل

أنت بحاجة إلى كتل للعمل مع سلاسل ( String ) للقيام بذلك. توجد قائمتهم العامة في قسم Functions - String ، وهم قادرون على حل أي مهمة متعلقة بمعالجة السلاسل. يمكنك إنشاء سلاسل ، وربطها ، ومعرفة طولها ، وقطع الزائدة ، وتقسيمها إلى أجزاء ، وإجراء عمليات استبدال جزئية ، والعثور على موقع بعض الأحرف أو التعبيرات ، وتغيير الحالة ، وغير ذلك الكثير.

لن نتطرق إلى كل الاحتمالات. معظمها واضح تمامًا من اسم الكتلة ، وهناك وثائق للحصول على معلومات مفصلة. بدلاً من ذلك ، دعنا نلقي نظرة على مثال محدد لحالتنا.

مهمتنا هي معرفة امتداد الملف. نعلم أنه في كل ملف ، يتم كتابته في نهاية اسمه ، بعد نقطة. لذلك ، إذا قمنا بتقسيم سلسلة الاسم إلى أجزاء منفصلة ، باستخدام حرف النقطة كفاصل ، فيمكننا الحصول على سلسلة بامتداد الملف المحدد.

نستخدم كتلة Split String لهذا الغرض. يأخذ سلسلة (اسم ملف) ومحدد (".") كمعلمات إدخال ويعيد مصفوفة من السلاسل كمخرجات.

في معظم الحالات ، ستتألف المصفوفة الناتجة من عنصرين: الأول يحتوي على اسم الملف ، والثاني يحتوي على امتداده. ولكن مع ذلك ، فإن المواقف ممكنة عندما تحدث النقاط في مواضع مختلفة في اسم الملف (لا يُحظر استخدامها) ، مما يعني أن عدد العناصر قد يختلف. ومع ذلك ، يمكننا التأكد من أن الامتداد سيكون دائمًا في العنصر الأخير من المصفوفة ، لذلك كل ما تبقى هو الحصول عليه.

نحدد العدد الإجمالي لعناصر المصفوفة (كتلة Array Size ) للقيام بذلك. للحصول على العنصر الأخير ، عليك الرجوع إليه بفهرسه. يبدأ الترقيم من الصفر ، لذلك نطرح 1 من العدد الإجمالي (كتلة Subtract ) ونحصل على الرقم الترتيبي للعنصر الأخير. بعد ذلك ، كل ما تبقى هو التقاطه من المصفوفة (كتلة Array Element ).







