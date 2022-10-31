مرحبًا!

غالبًا ما يبدأ الجزء الأصعب من أي عمل تجاري. ويبدو أنك نجحت. تهانينا!

بدءًا من هنا ، لدينا طريق طويل لنقطعه في تعلم البرمجة بشكل عام و No-Code (القدرة على إنشاء برامج دون تعلم لغات البرمجة المعقدة) بشكل خاص. لكن أولاً وقبل كل شيء ، الأمر يستحق القليل من الفهم للمصطلحات الأساسية.

إذا كنت محترفًا في تكنولوجيا المعلومات بالفعل ، فلا تتردد في تخطي هذه الوحدة التمهيدية. هنا سنتعامل مع المفاهيم الأساسية. التطبيق ، الواجهة الأمامية ، قاعدة البيانات ، بروتوكول HTTP ، إلخ.

مستعد؟ لنذهب!

على الرغم من أن أجهزة الكمبيوتر قد تبدو ذكية جدًا ، إلا أنها بطبيعتها غير قادرة على فعل أي شيء بمفردها. إنهم بحاجة إلى توجيهات واضحة. حتى أن هناك مثل هذه النكتة القديمة - "الكمبيوتر لا يفعل ما تريد ، ولكن ما أمرته بفعله".

اتضح أن " البرمجة " بالمعنى الواسع - إنها إنشاء تعليمات (أوامر) واضحة ومفهومة لجهاز الكمبيوتر. والتعليمات نفسها بلغة مفهومة للكمبيوتر هي " برنامج ".

وهنا يجدر إبراز عبارة " لغة مفهومة للكمبيوتر " (لغة مفهومة بواسطة الكمبيوتر). في الواقع ، نحن نتحدث لغة والكمبيوتر يتحدث لغة أخرى. لا يفهم الكلام البشري (على الأقل حتى يتلقى برنامجًا يعلمه فهم الكلام). تمامًا مثلنا ، بدون تدريب خاص ، لا نفهم لغة الآلة (أو رمز الآلة) ، والتي يمكن تمثيلها على شكل تسلسل من 1 و 0.

10110100 00111010

غير مفهوم تمامًا ، أليس كذلك؟

لغات البرمجة

لضمان التواصل ، تم إنشاء لغات برمجة (ويتم إنشاء لغات جديدة باستمرار).

هناك لغات تسمى " منخفضة المستوى ". إنها قريبة جدًا من أكواد الآلة ، لكن الأوامر مكتوبة في شكل أكثر قابلية للفهم بالنسبة للشخص. وأشهر ممثل لهذه اللغات هو "المجمع".

المرحلة التالية هي لغات البرمجة " عالية المستوى ". تنتمي معظم لغات البرمجة الحديثة إليها: Java و C ++ و Python و Go وغيرها الكثير. وهي مصممة للسرعة وسهولة الاستخدام من قبل المبرمج. في الوقت نفسه ، يمكن ترجمة أمر واحد في مثل هذه اللغة إلى مجموعة معقدة جدًا وطويلة من الأوامر في كود الآلة.

وهنا مصطلح جديد - " مترجم ". هذه هي الأداة التي تترجم (أو تجمع) النص المكتوب بلغة عالية المستوى إلى مجموعة من تعليمات الآلة. في الوقت نفسه ، لا ينبغي أن نقلق (أو يجب أن نقلق كثيرًا) بشأن حقيقة أن جميع أجهزة الكمبيوتر مختلفة ، وأنها تشغل معالجات مختلفة ، وتستخدم هذه المعالجات مجموعات تعليمات مختلفة. سيقوم المترجم بهذا العمل من أجلنا.

تنتمي منصة AppMaster.io إلى منصات No-Code . يمكن أن يطلق عليه بأمان المرحلة التالية من التطوير. باستخدامه ، أصبح من الممكن إنشاء تطبيقات على مستوى المؤسسة دون تعلم أي لغة برمجة على الإطلاق ، دون كتابة تعليمات برمجية معقدة. هذا ما سنفعله في هذه الدورة. في الواقع ، باستخدام كتل مرئية واضحة ، نحن ببساطة نصف ما يجب القيام به. ثم يتم تشغيل تقنيات AppMaster.io بالفعل ويقومون هم أنفسهم بكتابة التعليمات البرمجية بسرعة كبيرة.

بالمناسبة ، هذا الرمز مكتوب بلغة Go (المعروفة أيضًا باسم Golang). ومن ناحية أخرى ، هذا مهم جدًا. بعد كل شيء ، نحن على يقين من أننا نستخدم لغة حديثة تم تطويرها خصيصًا بواسطة Google لإنشاء برامج فعالة للغاية. من ناحية أخرى ، لا يهم. بعد كل شيء ، يمكنك أن تنسى على الإطلاق ما هي اللغة المستخدمة هناك (يمكن حتى استبدالها بأخرى إذا تم العثور على حل أكثر فعالية) ، فقط ركز على إنشاء تطبيق ، وليس على تعقيدات تنفيذه الفني.