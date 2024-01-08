يدرك AppMaster Web App Designer أهمية توفير تجربة تطوير سلسة، حتى عندما لا يكون لديك اتصال مستقر بالإنترنت. بفضل إمكانية العمل دون اتصال بالإنترنت، يمكنك الاستمرار في تحرير تطبيقات الويب الخاصة بك دون انقطاع.

كيف تعمل القدرة على العمل دون اتصال بالإنترنت

تم تصميم إمكانية العمل دون اتصال بالإنترنت في محرر الويب في AppMaster studio لاكتشاف متى يتم فقدان الاتصال بالإنترنت تلقائيًا. عند اكتشاف فقدان الاتصال، يتحول المنشئ إلى وضع عدم الاتصال، مما يتيح لك مواصلة العمل على تطبيقك.

أثناء وضع عدم الاتصال، يتم حفظ جميع التغييرات التي تم إجراؤها على تطبيقك مؤقتًا في وحدة التخزين المحلية لديك. وهذا يضمن عدم فقدان تقدمك ويمكن مزامنته مع الخادم بمجرد استعادة اتصالك بالإنترنت.

❗️ لا تقم بمسح مساحة تخزين المتصفح لديك أثناء العمل دون الاتصال بالإنترنت، لأن ذلك سيؤدي إلى فقدان جميع التغييرات المحلية.

تزامن تلقائي

عند إعادة إنشاء اتصالك بالإنترنت، ستتم مزامنة جميع تغييراتك دون اتصال بالإنترنت تلقائيًا مع الخادم، ودمجها مع أحدث إصدار من تطبيقك. بهذه الطريقة، يمكنك أن تكون واثقًا من أن عملك محدث ومتسق عبر جميع الأجهزة.

ستتم مزامنة جميع التغييرات عند استعادة الاتصال، حتى إذا قمت بإغلاق المتصفح أو علامة التبويب.

☝️ حل النزاعات

تتم مزامنة التغييرات حسب ترتيب الإضافة، وفي حالة وجود تعارضات، تعتبر التغييرات اللاحقة أولوية. يتم تحديد الطابع الزمني للتغييرات دون اتصال بالإنترنت من خلال وقت المزامنة مع الخادم.

القيود والاعتبارات

على الرغم من أن إمكانية العمل دون الاتصال بالإنترنت في AppMaster Web App Builder توفر طريقة ملائمة لمواصلة تطوير التطبيق دون الاتصال بالإنترنت، إلا أن هناك بعض القيود والاعتبارات التي يجب وضعها في الاعتبار: