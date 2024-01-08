العمل دون اتصال
من خلال الاستفادة من إمكانية العمل دون اتصال بالإنترنت في AppMaster.io Web App Builder، يمكنك ضمان تطوير التطبيق دون انقطاع، حتى في حالة فقدان الاتصال بالإنترنت.
يدرك AppMaster Web App Designer أهمية توفير تجربة تطوير سلسة، حتى عندما لا يكون لديك اتصال مستقر بالإنترنت. بفضل إمكانية العمل دون اتصال بالإنترنت، يمكنك الاستمرار في تحرير تطبيقات الويب الخاصة بك دون انقطاع.
كيف تعمل القدرة على العمل دون اتصال بالإنترنت
تم تصميم إمكانية العمل دون اتصال بالإنترنت في محرر الويب في AppMaster studio لاكتشاف متى يتم فقدان الاتصال بالإنترنت تلقائيًا. عند اكتشاف فقدان الاتصال، يتحول المنشئ إلى وضع عدم الاتصال، مما يتيح لك مواصلة العمل على تطبيقك.
أثناء وضع عدم الاتصال، يتم حفظ جميع التغييرات التي تم إجراؤها على تطبيقك مؤقتًا في وحدة التخزين المحلية لديك. وهذا يضمن عدم فقدان تقدمك ويمكن مزامنته مع الخادم بمجرد استعادة اتصالك بالإنترنت.
❗️ لا تقم بمسح مساحة تخزين المتصفح لديك أثناء العمل دون الاتصال بالإنترنت، لأن ذلك سيؤدي إلى فقدان جميع التغييرات المحلية.
تزامن تلقائي
عند إعادة إنشاء اتصالك بالإنترنت، ستتم مزامنة جميع تغييراتك دون اتصال بالإنترنت تلقائيًا مع الخادم، ودمجها مع أحدث إصدار من تطبيقك. بهذه الطريقة، يمكنك أن تكون واثقًا من أن عملك محدث ومتسق عبر جميع الأجهزة.
ستتم مزامنة جميع التغييرات عند استعادة الاتصال، حتى إذا قمت بإغلاق المتصفح أو علامة التبويب.
☝️ حل النزاعات
تتم مزامنة التغييرات حسب ترتيب الإضافة، وفي حالة وجود تعارضات، تعتبر التغييرات اللاحقة أولوية. يتم تحديد الطابع الزمني للتغييرات دون اتصال بالإنترنت من خلال وقت المزامنة مع الخادم.
القيود والاعتبارات
على الرغم من أن إمكانية العمل دون الاتصال بالإنترنت في AppMaster Web App Builder توفر طريقة ملائمة لمواصلة تطوير التطبيق دون الاتصال بالإنترنت، إلا أن هناك بعض القيود والاعتبارات التي يجب وضعها في الاعتبار:
- التعاون: التعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق غير متاح أثناء وضع عدم الاتصال. بمجرد استعادة اتصالك بالإنترنت، ومزامنة تغييراتك، يمكن لأعضاء فريقك الوصول إلى الإصدار المحدث من التطبيق.
- عمليات تكامل الجهات الخارجية: أثناء العمل دون اتصال بالإنترنت، لن تعمل عمليات تكامل الجهات الخارجية التي تعتمد على اتصال بالإنترنت، مثل واجهات برمجة التطبيقات، بشكل صحيح. ستحتاج إلى اختبار عمليات التكامل هذه بمجرد معاودة الاتصال بالإنترنت.
- سعة التخزين المحلية: قد يختلف مقدار التخزين المحلي المتاح لحفظ تغييراتك في وضع عدم الاتصال وفقًا لجهازك ومتصفحك. تأكد من أن لديك مساحة تخزين محلية كافية لمنع فقدان البيانات.