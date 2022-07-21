تنمو مع AppMaster.
كن شريكنا
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

اتصل بأدواتك المفضلة

دفع الإخطارات ، والمصادقة الاجتماعية ، والبريد الإلكتروني ، وما إلى ذلك - قم بتوصيل سير عملك بمئات التطبيقات والخدمات ، أو قم بالوصول إلى المحتوى الخاص بك برمجيًا باستخدام واجهة برمجة التطبيقات.

enterprise

أضف أي تكامل
ببضع نقرات

اجعل سير عملك أكثر كفاءة وجعل تطبيقاتك أكثر قوة. قم بتثبيت وإعداد أية وحدات من السوق بدون مغادرة النظام الأساسي AppMaster .

عرض السوق
enterprise

التوثيق والأمثلة

لقد وصفنا بالتفصيل جميع التفاصيل الدقيقة للعمل مع الوحدات في وثائقنا باستخدام أمثلة حقيقية. استكشف دروس الفيديو الخاصة بنا لبداية سريعة وعمل فعال.

Read Documentation اقرأ التوثيق Watch Tutorials شاهد البرامج التعليمية
Documentation & Examples

التعليمات

تعرف على المزيد حول AppMaster الوحدات وكيف تعمل.

AppMaster الوحدات عبارة عن إعدادات مسبقة تساعد في تسريع عملية التخصيص. أثناء الاتصال ، يمكنك إضافة وظائف مختلفة إلى التطبيق - إذن المستخدم ، وتحرير الصور ، وتشفير البيانات ، والقوائم البريدية ، وغير ذلك الكثير.

تعرف على المزيد حول AppMaster

لا حاجة لبطاقة ائتمان
أنشئ شيئًا رائعًا

تجربة AppMaster مجانًا مع إصدار تجريبي لمدة 14 يومًا. عندما تكون جاهزًا ، يمكنك اختيار الخطة المدفوعة المناسبة.

البدء