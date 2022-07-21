اتصل بأدواتك المفضلة

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دفع الإخطارات ، والمصادقة الاجتماعية ، والبريد الإلكتروني ، وما إلى ذلك - قم بتوصيل سير عملك بمئات التطبيقات والخدمات ، أو قم بالوصول إلى المحتوى الخاص بك برمجيًا باستخدام واجهة برمجة التطبيقات.
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ببضع نقرات
اجعل سير عملك أكثر كفاءة وجعل تطبيقاتك أكثر قوة. قم بتثبيت وإعداد أية وحدات من السوق بدون مغادرة النظام الأساسي AppMaster .
التوثيق والأمثلة
لقد وصفنا بالتفصيل جميع التفاصيل الدقيقة للعمل مع الوحدات في وثائقنا باستخدام أمثلة حقيقية. استكشف دروس الفيديو الخاصة بنا لبداية سريعة وعمل فعال.
التعليمات
تعرف على المزيد حول AppMaster الوحدات وكيف تعمل.
AppMaster الوحدات عبارة عن إعدادات مسبقة تساعد في تسريع عملية التخصيص. أثناء الاتصال ، يمكنك إضافة وظائف مختلفة إلى التطبيق - إذن المستخدم ، وتحرير الصور ، وتشفير البيانات ، والقوائم البريدية ، وغير ذلك الكثير.
تعرف على المزيد حول AppMaster
تجربة AppMaster مجانًا مع إصدار تجريبي لمدة 14 يومًا. عندما تكون جاهزًا ، يمكنك اختيار الخطة المدفوعة المناسبة.