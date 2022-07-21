اتصل بأدواتك المفضلة

هناك العديد من الوحدات النمطية المتوفرة على النظام الأساسي ، والتي أنشأها فريق AppMaster ، ووحدات للتكامل مع خدمات الجهات الخارجية مثل Slack و Stripe والتفويض عبر الشبكات الاجتماعية Facebook و LinkedIn وغير ذلك الكثير. يتم تحديث قائمة عمليات الدمج باستمرار. إذا لم تجد تكاملًا مناسبًا ، فاترك طلبًا لإضافة الوحدة المطلوبة.