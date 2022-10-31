قسم آخر مفيد من Developer Tools هو Network . في ذلك ، يمكنك تتبع جميع طلبات الشبكة والمعلومات التفصيلية عنها وتحليل الإجابات المستلمة. لنلقِ نظرة على مثال الجدول الذي يحتوي على معلومات حول البلدان. تم إنشاؤه في الوحدة 8 ، ونحن نعلم على وجه اليقين أنه يجب تقديم طلب GET لملء هذا الجدول. دعنا نفتح الصفحة المقابلة ونتأكد من إرسال الطلب بالفعل وتكوينه بشكل صحيح.

تم إعداد الجدول بشكل صحيح ، وتم ملؤه تلقائيًا ، وبالتالي فإن حقيقة إرسال الطلب لم تكن موضع شك. يمكن بالفعل رؤيته في قسم Network . لكن غيابه المحتمل يمكن أن يعطي إجابة عن سبب عدم وجود بيانات في الجدول. في هذه الحالة ، سيكون من الواضح أنك بحاجة إلى البحث عن سبب عدم وجود طلب GET (الخيارات الممكنة: لم يتم تعيين المشغل الصحيح للإرسال ؛ لا يحدث الحدث الذي ينشط المشغل ؛ كانت عملية الأعمال جمعت مع الأخطاء).

لمزيد من الراحة في عرض المعلومات الضرورية ، يمكنك تنشيط مرشح Fetch / XHR على الفور (لن يتم عرض طلبات الخدمة المختلفة غير المطلوبة في هذه المرحلة) أو حتى استخدام البحث عن الكلمات الرئيسية.

Headers

يمكنك هنا تحليل الطلب بكل التفاصيل والتأكد من إجرائه بشكل صحيح. في هذا المثال ، في علامة التبويب " Headers " ( General -> Request URL ) ، يتم عرض الطلب بالكامل ، مع استخدام المعلمات.

يمكننا التحقق من تعيين المعلمات:

_offset=0 - البيانات مطلوبة كما هي ، من البداية وبدون مسافة بادئة

- البيانات مطلوبة كما هي ، من البداية وبدون مسافة بادئة _with=1 - بالإضافة إلى المعلومات حول البلدان ، يُطلب أيضًا الحصول على معلومات من الجداول ذات الصلة (في هذه الحالة ، 1 تعني الحصول على معلومات حول المدن)

- بالإضافة إلى المعلومات حول البلدان ، يُطلب أيضًا الحصول على معلومات من الجداول ذات الصلة (في هذه الحالة ، 1 تعني الحصول على معلومات حول المدن) _limit=10 - يقتصر الطلب على العناصر العشرة الأولى

- يقتصر الطلب على العناصر العشرة الأولى _sort_order=ASC - البيانات مرتبة بترتيب تصاعدي

- البيانات مرتبة بترتيب تصاعدي _sort_by=name - البيانات مرتبة حسب الاسم

يمكن رؤية المعلمات نفسها في علامة التبويب Payload . يكون مناسبًا عندما يكون من الضروري دراسة تكوين الطلب بالتفصيل. غالبًا ما يكون هذا مطلوبًا عند إرسال طلبات POST عند تمرير كائن نموذج للكتابة إلى قاعدة البيانات ، وتحتاج إلى التفكير في هيكله بالتفصيل.

Preview

لكن الاهتمام الأكبر في كثير من الأحيان ليس الطلب نفسه ولكن الإجابة عليه ، نتيجة الطلب. يمكنك رؤيته في شكل منظم في علامة التبويب Preview .

في هذا المثال ، يمكنك أن ترى أنه تم تلقي معلومات حول ثلاث دول ردًا على ذلك. يمكنك أيضًا رؤية الاسم والوصف والبيانات المتعلقة بالمدن ذات الصلة ومعلومات الخدمة المختلفة (المعرف ووقت الإنشاء ووقت التعديل وما إلى ذلك). سيوضح عدم وجود أي بيانات هنا سبب عدم وجود هذه البيانات في الجدول أيضًا (مما يعني أنك بحاجة إلى فهم عملية الأعمال التي من المفترض الحصول على هذه البيانات نتيجة لها). أو العكس ، فإن وجود بيانات إضافية سيجعل من الواضح أنه يمكن جعل الجدول أكثر تفصيلاً.