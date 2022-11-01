تحرير السجلات

الآن نحن جاهزون لبدء التحرير. لنفعل ذلك باستخدام مثال جدول مع مدن. ربما تلقت المدينة معلومات محدثة عن السكان ، أو تغير الوصف المعلوماتي ، أو حتى الاسم. للقيام بذلك ، نحتاج إلى إنشاء زر في الجدول سيفتح النافذة المشروطة وأيضًا إنشاء النافذة المشروطة نفسها ، والتي سيتم فيها إجراء التحرير.

مشروط لتحرير السجلات

بشكل عام ، هذه العملية مشابهة جدًا لكيفية تنفيذ الإنشاء الأصلي للسجلات الجديدة. لقد ضغطنا أيضًا على زر هناك ، وظهرت نافذة مشروطة ، تملأ البيانات اللازمة. ولكن عند إنشاء جميع حقول الإدخال في النموذج كان فارغًا ؛ لم نكن بحاجة إلى معرفة معرف المنشور الذي كنا ننشئه. تم ملء جميع البيانات يدويًا أو تعيينها تلقائيًا. الآن ، للتحرير ، تحتاج إلى فتح سجل محدد بدقة والحصول على بياناته بالضبط.





لنبدأ بإعداد زر التحرير. ستكون مهمتها كتابة معرف المنشور إلى المتغير العام وفتح نافذة تحرير مشروطة. لنقم بإنشاء عملية الأعمال المقابلة. يمكنك أن ترى أن المتغير الشامل الذي تم إنشاؤه موجود في القائمة العامة للكتل تحت اسمها الفريد.





بعد ذلك ، تحتاج إلى تكوين نافذة التحرير المشروطة نفسها. بصريًا ، لا يختلف في أي شيء (باستثناء الاسم) عن النافذة المشروطة التي تم إنشاؤها مسبقًا لإضافة سجلات جديدة إلى قاعدة البيانات. يكمن الاختلاف الرئيسي في عملية الأعمال التي يجب أن تبدأ عند فتح النافذة.





تكاد تكون مهمتها صورة طبق الأصل لما تم القيام به في وقت سابق عند إنشاء سجل لمدينة جديدة. من الضروري أخذ معرف المدينة من متغير عالمي ، والحصول على معلومات من قاعدة البيانات وتوزيعها على حقول الإدخال المناسبة.









سجل الترقيع

بعد ذلك ، يبقى فقط تكوين زر Save عن طريق إنشاء عملية تجارية له مماثلة لتلك المستخدمة في إنشاء مدينة جديدة. الاختلافات الوحيدة هي استخدام معرف من متغير عام ونوع الطلب PATCH بدلاً من POST .





الآن ، عند النقر فوق زر التحرير ، يمكنك فتح معلومات مفصلة حول السجل المطلوب من قاعدة البيانات ، وتغيير أي حقل وحفظ التغييرات.

سمح لنا استخدام المتغيرات العالمية بحفظ معلومات حول السجل الذي يجب تحريره في الوقت الحالي ، وتسجيل معرفه والرجوع إليه إذا لزم الأمر. في الوقت نفسه ، بفضل المتغيرات العالمية ، تزداد سرعة التطبيق لأنه بخلاف ذلك ، سيكون من الضروري حفظ هذه البيانات في قاعدة البيانات وتقديم طلبات إضافية إليها.