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خطط تسعير مرنة
اختر خطة تناسبك بشكل أفضل. يمكنك توسيع أو ترقية خطتك في أي وقت.
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غير ربحية
الكنائس والجمعيات الخيرية العامة والخدمات التطوعية ، إلخ.
التعليمية
معاهد البحث والمدارس والكليات والجامعات ، إلخ.
طبي
المستشفيات وشبكات الرعاية الصحية والمتنقلة وما إلى ذلك.
حكومة
المنظمات الدولية والمتاحف الحكومية ، إلخ.
احصل على الإجابة التي تحتاجها حول خطط التسعير
هل يمكنني تجربتها قبل الدفع؟
بالتأكيد! يمكنك تجربة AppMaster مع نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا حيث يمكنك تجربة مشروع واحد. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك ترقية خطتك في صفحة إعدادات الفوترة.
هل يمكنني إلغاء خطة حسابي في أي وقت؟
يتم تجديد خطة حسابك تلقائيًا في نهاية كل دورة فوترة ، ولكن يمكنك إيقاف التجديد في أي وقت ، ولا يتم استرداد أي مبلغ.
ماذا يحدث إذا تم رفض الدفع؟
نحاول معالجة الدفعة 3 مرات خلال أسبوعين تقريبًا. إذا لم ننجح في ذلك ، فسيتم إلغاء اشتراكك.
ما نوع الدعم الذي يقدمه AppMaster ؟
نحن نقدم دعمًا عبر البريد الإلكتروني للحسابات ذات خطة بدء التشغيل أو المساعدة الأعلى والأولوية لحسابات المؤسسة. دعم المجتمع متاح للخطة الشخصية.
هل يمكنني استيراد تطبيقاتي أو رمز المصدر الخاص بي؟
تنزيل كود المصدر متاح فقط للحسابات مع خطة المؤسسة. اتصل بنا لطلب خطة المؤسسة.
هل لدى AppMaster برنامج شركاء؟
AppMaster لديه برنامج شريك للمطورين. اقرأ المزيد عن برنامجنا هنا. أيضًا ، يتم تزويد كل مستخدم برابط إحالة شخصي.
لا حاجة لبطاقة ائتمانأنشئ شيئًا رائعًا
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تجربة AppMaster مجانًا مع إصدار تجريبي لمدة 14 يومًا.
تجربة AppMaster مجانًا مع إصدار تجريبي لمدة 14 يومًا.
عندما تكون جاهزًا ، يمكنك اختيار الخطة المدفوعة المناسبة.