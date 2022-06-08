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خطط تسعير مرنة

اختر خطة تناسبك بشكل أفضل. يمكنك توسيع أو ترقية خطتك في أي وقت.

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قائمة الميزات الكاملة

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مشروع
متراصة الخلفية
DDD MS الخلفية
تطبيقات الويب
1
تطبيقات الهاتف الجوال
1
مطورو المشروع
1
لقطات المشروع
الوحدات الأساسية
وحدات الأعمال
وحدات المؤسسة
وحدات مدفوعة
ماكس الوحدات المثبتة
3
تطبيقات الخادم
قاعدة بيانات PostgreSQL
MySQL / MariaDB
قاعدة بيانات MS SQL
قاعدة بيانات أوراكل
قاعدة بيانات سكليتي
الخدمات المصغرة الخلفية (DDD)
نماذج البيانات
7
العمليات التجارية
10
المتغيرات العالمية
3
المهام المجدولة
1
نقاط النهاية
35
مصمم طلب API خارجي
ملفات الخلفية الثنائية
الخلفية Docker Images
كود مصدر الخلفية
تطبيقات الويب
نماذج البيانات (Local-DB)
2
عمليات BP العامة
5
المتغيرات العالمية
5
المهام المجدولة
1
وضع SPA
وضع SSR
حزمة WebApp
كود مصدر WebApp
تطبيقات الهاتف الجوال
نماذج البيانات (Local-DB)
2
المتغيرات العالمية
5
عمليات BP العامة
5
المهام المجدولة
1
دفع الإخطارات
منشورات Apple AppStore
منشورات سوق Google Play
كود مصدر تصدير الهاتف المحمول
حزمة المحمول
سحابة AppMaster
حاويات
1
حاوية vCPU
0.1
ذاكرة الوصول العشوائي للحاوية
128Mb
صفوف قاعدة البيانات
10K
تخزين قاعدة البيانات
100Mb
شبكة الاتصال
1Gb
ملف التخزين
100Mb
مجال مخصص
موازن التحميل
تصدير قاعدة البيانات
تصدير تخزين الملفات
خادم مخصص
خدمات
دعم المجتمع
دعم البريد الإلكتروني
دعم الأولوية
24 ساعة دعم مخصص

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لدينا خطط خاصة لك. اترك طلب للحصول على مزيد من التفاصيل ، وسوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن.

طلب سعر خاص
Non-profi

غير ربحية

الكنائس والجمعيات الخيرية العامة والخدمات التطوعية ، إلخ.

Educational

التعليمية

معاهد البحث والمدارس والكليات والجامعات ، إلخ.

Medical

طبي

المستشفيات وشبكات الرعاية الصحية والمتنقلة وما إلى ذلك.

government

حكومة

المنظمات الدولية والمتاحف الحكومية ، إلخ.

احصل على الإجابة التي تحتاجها حول خطط التسعير

Can I try it before paying? هل يمكنني تجربتها قبل الدفع؟
بالتأكيد! يمكنك تجربة AppMaster مع نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا حيث يمكنك تجربة مشروع واحد. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك ترقية خطتك في صفحة إعدادات الفوترة.
Can I try it before paying? هل يمكنني إلغاء خطة حسابي في أي وقت؟
يتم تجديد خطة حسابك تلقائيًا في نهاية كل دورة فوترة ، ولكن يمكنك إيقاف التجديد في أي وقت ، ولا يتم استرداد أي مبلغ.
Can I try it before paying? ماذا يحدث إذا تم رفض الدفع؟
نحاول معالجة الدفعة 3 مرات خلال أسبوعين تقريبًا. إذا لم ننجح في ذلك ، فسيتم إلغاء اشتراكك.
Can I try it before paying? ما نوع الدعم الذي يقدمه AppMaster ؟
نحن نقدم دعمًا عبر البريد الإلكتروني للحسابات ذات خطة بدء التشغيل أو المساعدة الأعلى والأولوية لحسابات المؤسسة. دعم المجتمع متاح للخطة الشخصية.
Can I try it before paying? هل يمكنني استيراد تطبيقاتي أو رمز المصدر الخاص بي؟
تنزيل كود المصدر متاح فقط للحسابات مع خطة المؤسسة. اتصل بنا لطلب خطة المؤسسة.
Can I try it before paying? هل لدى AppMaster برنامج شركاء؟
AppMaster لديه برنامج شريك للمطورين. اقرأ المزيد عن برنامجنا هنا. أيضًا ، يتم تزويد كل مستخدم برابط إحالة شخصي.
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عندما تكون جاهزًا ، يمكنك اختيار الخطة المدفوعة المناسبة.

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