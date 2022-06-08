مشروع

متراصة الخلفية تطبيق أحادي الطبقة قائم بذاته يتكون من مكونات / وحدات متعددة.

DDD MS الخلفية هكذا! نحن نعمل على الوظيفة وسنصدرها قريبًا. نهج تصميم برمجي يركز على النمذجة الخلفية لمطابقة المجال.

تطبيقات الويب عدد تطبيقات الويب المضمنة في الخطة. 1 2 3 Unlimited

تطبيقات الهاتف الجوال عدد تطبيقات الهاتف المحمول المضمنة في الخطة. 1 1 2 Unlimited

مطورو المشروع عدد أعضاء الفريق الذي يمكنك تعيينه للمشروع. 1 3 5 Unlimited

لقطات المشروع اللقطة هي مثيل جديد لمشروع موجود يستخدم عمومًا لاختبار التطبيقات وحماية البيانات. 5 30

الوحدات الأساسية الوصول إلى وحدات التكامل الأساسية المحددة مسبقًا مجانًا دون أي تكلفة إضافية.

وحدات الأعمال جديد! متوفر بالفعل على AppMaster.io! الوصول إلى وحدات التكامل الأساسية والتجارية المحددة مسبقًا بدون تكلفة إضافية.

وحدات المؤسسة جديد! متوفر بالفعل على AppMaster.io! الوصول إلى وحدات التكامل الأساسية والتجارية والمؤسساتية المحددة مسبقًا دون أي تكلفة إضافية.

وحدات مدفوعة جديد! متوفر بالفعل على AppMaster.io! الوصول إلى وحدات التكامل المدفوعة مسبقًا.

ماكس الوحدات المثبتة عدد وحدات التكامل التي يمكن إضافتها إلى المشروع 3 5 10 Unlimited

تطبيقات الخادم

قاعدة بيانات PostgreSQL خيار إنشاء قاعدة بيانات PostgreSQL.

MySQL / MariaDB هكذا! نحن نعمل على الوظيفة وسنصدرها قريبًا. خيار لإنشاء قاعدة بيانات MySQL / MariaDB.

قاعدة بيانات MS SQL هكذا! نحن نعمل على الوظيفة وسنصدرها قريبًا. خيار لإنشاء قاعدة بيانات MS SQL.

قاعدة بيانات أوراكل هكذا! نحن نعمل على الوظيفة وسنصدرها قريبًا. خيار إنشاء Oracle Database.

قاعدة بيانات سكليتي هكذا! نحن نعمل على الوظيفة وسنصدرها قريبًا. خيار لإنشاء قاعدة بيانات سكليتي.

الخدمات المصغرة الخلفية (DDD) هكذا! نحن نعمل على الوظيفة وسنصدرها قريبًا. عدد الخدمات المصغرة المضمنة في الخطة. 3 Unlimited

نماذج البيانات عدد نماذج البيانات (النماذج المجردة التي تنظم عناصر البيانات وكيفية ارتباطها ببعضها البعض) المدرجة في الخطة. 7 25 75 Unlimited

العمليات التجارية عدد العمليات التجارية (المخططات المرئية المجردة لمنطق الأعمال) المضمنة في الخطة. 10 75 300 Unlimited

المتغيرات العالمية عدد المتغيرات العالمية المدرجة (المتغيرات المعلنة في النطاق العالمي) في الخطة. 3 10 100 Unlimited

المهام المجدولة عدد المهام المجدولة المضمنة في الخطة. 1 3 20 Unlimited

نقاط النهاية عدد نقاط نهاية API التلقائية المضمنة في الخطة. 35 150 500 Unlimited

مصمم طلب API خارجي يوفر API Request Designer بيئة رسومية لتصميم وتوثيق واجهات برمجة التطبيقات.

ملفات الخلفية الثنائية إمكانية تنزيل ملفات الخلفية الثنائية

الخلفية Docker Images إمكانية تنزيل صور Backend Docker

كود مصدر الخلفية إمكانية تنزيل كود مصدر الخلفية

تطبيقات الويب

نماذج البيانات (Local-DB) عدد نماذج البيانات (النماذج المجردة التي تنظم عناصر البيانات وكيفية ارتباطها ببعضها البعض) المدرجة في الخطة. 2 10 Unlimited

عمليات BP العامة عدد العمليات التجارية (المخططات المرئية المجردة لمنطق الأعمال) المضمنة في الخطة. 5 20 100 Unlimited

المتغيرات العالمية عدد المتغيرات العالمية المدرجة (المتغيرات المعلنة في النطاق العالمي) في الخطة. 5 20 200 Unlimited

المهام المجدولة عدد المهام المجدولة المضمنة في الخطة. 1 25 Unlimited

وضع SPA جديد! متوفر بالفعل على AppMaster.io! التطبيق أحادي الصفحة (SPA) هو تطبيق ويب أو موقع ويب يتفاعل مع المستخدم من خلال إعادة كتابة صفحة الويب الحالية ديناميكيًا.

وضع SSR هكذا! نحن نعمل على الوظيفة وسنصدرها قريبًا. العرض من جانب الخادم (SSR) هو قدرة التطبيق على تحويل ملفات HTML الموجودة على الخادم إلى صفحة HTML معروضة بالكامل للعميل.

حزمة WebApp إمكانية تنزيل WebApp Bundle - نوع ملف مدمج مع حزم من التعليمات البرمجية والملفات اللازمة لعرض صفحة الويب.

كود مصدر WebApp إمكانية تنزيل كود مصدر WebApp.

تطبيقات الهاتف الجوال

نماذج البيانات (Local-DB) عدد نماذج البيانات (النماذج المجردة التي تنظم عناصر البيانات وكيفية ارتباطها ببعضها البعض) المدرجة في الخطة. 2 10 Unlimited

المتغيرات العالمية عدد المتغيرات العالمية المدرجة (المتغيرات المعلنة في النطاق العالمي) في الخطة. 5 20 200 Unlimited

عمليات BP العامة عدد العمليات التجارية (المخططات المرئية المجردة لمنطق الأعمال) المضمنة في الخطة. 5 20 100 Unlimited

المهام المجدولة عدد المهام المجدولة المضمنة في الخطة. 1 25 Unlimited

دفع الإخطارات إمكانية جعل تطبيقك يرسل رسالة آلية إلى المستخدم.

منشورات Apple AppStore إمكانية نشر التطبيق الخاص بك على متجر تطبيقات آبل.

منشورات سوق Google Play إمكانية نشر التطبيق الخاص بك على متجر جوجل بلاي.

كود مصدر تصدير الهاتف المحمول امكانية تحميل كود مصدر المحمول.

حزمة المحمول إمكانية تنزيل Mobile Bundle - نوع ملف مدمج مع حزم من التعليمات البرمجية والملفات المطلوبة.

سحابة AppMaster

حاويات عدد حاويات السحابة المضمنة في الخطة. 1 1 3 10

حاوية vCPU تضمين حاوية vCPU في الخطة. 0.1 0.3 0.5 2

ذاكرة الوصول العشوائي للحاوية الأعلى. حاوية ذاكرة الوصول العشوائي المدرجة في الخطة. 128Mb 256Mb 512Mb 1024Mb

صفوف قاعدة البيانات الأعلى. عدد صفوف قاعدة البيانات المضمنة في الخطة. 10K 100K 2M 5M

تخزين قاعدة البيانات مقدار تخزين DB المدرجة في الخطة. 100Mb 1000Mb 3Gb 5Gb

شبكة الاتصال تم تضمين قدرات الشبكة في الخطة. 1Gb 10Gb 100Gb Unlimited

ملف التخزين مقدار تخزين الملفات المتضمن في الخطة. 100Mb 1000Mb 24Gb 500Gb

مجال مخصص إمكانية تخصيص المجال.

موازن التحميل الوصول إلى موازن التحميل.

تصدير قاعدة البيانات جديد! متوفر بالفعل على AppMaster.io! إمكانية تنزيل البيانات من قاعدة البيانات.

تصدير تخزين الملفات إمكانية تنزيل الملفات من مخزن الملفات.

خادم مخصص الوصول إلى خادم مخصص.

خدمات

دعم المجتمع الوصول المجاني إلى محادثات المجتمع والندوات عبر الإنترنت

دعم البريد الإلكتروني أولوية دعم البريد الإلكتروني المباشر من AppMaster.io

دعم الأولوية أولوية الدعم المباشر من AppMaster.io عبر أي قناة مختارة.