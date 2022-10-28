UNIVERSITY
دورة مكثفة 101
8 وحدات
5 أسابيع

الواجب المنزلي

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الواجب المنزلي للوحدة 8

  1. قم بتحسين نموذج البيانات والعمليات التجارية للخلفية بحيث يتم حساب المعلومات حول سكان المدينة بآلاف الأشخاص وعرضها بتنسيق "XX ، XXX" (في نفس الوقت ، العدد الإجمالي بدقة شخص واحد سيتم تخزينها في قاعدة البيانات).
  2. امنع إنشاء مدينة إذا لم يتم تحديد معلومات حول الدولة التي تنتمي إليها.
  3. عرض معلومات موجزة عن العالم. إجمالي عدد المدن ، إجمالي عدد السكان ، أكبر وأصغر مدينة ، عدد المدن التي لم يُعرف تاريخ تأسيسها.
  4. أضف زرًا يحذف جميع المدن في البلد المحدد.
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