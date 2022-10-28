الواجب المنزلي
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الواجب المنزلي للوحدة 8
- قم بتحسين نموذج البيانات والعمليات التجارية للخلفية بحيث يتم حساب المعلومات حول سكان المدينة بآلاف الأشخاص وعرضها بتنسيق "XX ، XXX" (في نفس الوقت ، العدد الإجمالي بدقة شخص واحد سيتم تخزينها في قاعدة البيانات).
- امنع إنشاء مدينة إذا لم يتم تحديد معلومات حول الدولة التي تنتمي إليها.
- عرض معلومات موجزة عن العالم. إجمالي عدد المدن ، إجمالي عدد السكان ، أكبر وأصغر مدينة ، عدد المدن التي لم يُعرف تاريخ تأسيسها.
- أضف زرًا يحذف جميع المدن في البلد المحدد.