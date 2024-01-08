استكشف الواجهة

عند فتح AppMaster Web Designer، ستشاهد متصفحًا للمحرر ورأسًا ومنطقة عمل حيث سيتم عرض محتوى علامة التبويب المحددة حاليًا.

الملاح

يوفر Navigator روابط وصول سريعة إلى علامات تبويب محرر الويب، وروابط مفيدة، وزر شعار للعودة إلى قائمة تطبيقات الويب أو أقسام AppMaster Studio الأخرى.

زر العودة

انقر فوق شعار AppMaster لفتح القائمة المنسدلة مع ظهور القائمة، مما يسمح لك بما يلي:

العودة إلى قائمة تطبيقات الويب.

انتقل إلى أقسام AppMaster Studio الأخرى.

قائمة مصمم الويب

لا يتضمن AppMaster Web Designer أداة إنشاء واجهة المستخدم فحسب. كما يوفر مجموعة من الأدوات والخدمات الإضافية.

للتنقل السريع بينها، استخدم قائمة مصمم الويب، والتي تتضمن علامات التبويب التالية:

مصمم واجهة المستخدم

قاعدة البيانات المحلية

مشغل التطبيق

منطق الأعمال

المتغيرات العالمية

مجدول

i18n (التوطين)

منشئ الموضوع

إعدادات التطبيق

روابط مفيدة

تتضمن القائمة المنسدلة إجراءات مثل:

الدردشة معنا: قم بتمكين أو تعطيل الدردشة في الزاوية اليمنى السفلية لمحرر الويب.

قم بتمكين أو تعطيل الدردشة في الزاوية اليمنى السفلية لمحرر الويب. التوثيق: افتح الدليل الفني الكامل حول استخدام استوديو AppMaster.

افتح الدليل الفني الكامل حول استخدام استوديو AppMaster. البرامج التعليمية: افتح مجموعة AppMaster من البرامج التعليمية والأمثلة.

افتح مجموعة AppMaster من البرامج التعليمية والأمثلة. المجتمع: افتح مجتمع AppMaster للتواصل مع مستخدمي AppMaster الآخرين.

افتح مجتمع AppMaster للتواصل مع مستخدمي AppMaster الآخرين. إعادة تعيين الإعداد: افتح الإعداد مرة أخرى لدراسة واجهة محرر الويب.

افتح الإعداد مرة أخرى لدراسة واجهة محرر الويب. اختصارات لوحة المفاتيح: افتح قائمة اختصارات لوحة المفاتيح التي تساعد على تسريع سير عمل التصميم الخاص بك. يمكنك عرض هذه الاختصارات بالضغط على Shift + /.

افتح قائمة اختصارات لوحة المفاتيح التي تساعد على تسريع سير عمل التصميم الخاص بك. يمكنك عرض هذه الاختصارات بالضغط على Shift + /. ما الجديد: إذا فاتتك أي تحديثات، يمكنك استكشاف قائمة التحديثات الكاملة عن طريق هذا الرابط.

إذا فاتتك أي تحديثات، يمكنك استكشاف قائمة التحديثات الكاملة عن طريق هذا الرابط. الملخص القانوني: افتح جميع المستندات القانونية لـ AppMaster.

رأس

يوفر رأس المحرر معلومات التطبيق وشريط أدوات التطبيق.

معلومات التطبيق

على الجانب الأيسر يعرض المعلومات الأساسية حول تطبيقك:

أيقونة التطبيق: أيقونة التطبيق المفضلة للتعرف السريع على تطبيقك بصريًا.

أيقونة التطبيق المفضلة للتعرف السريع على تطبيقك بصريًا. اسم التطبيق: اسم التطبيق الخاص بك.

اسم التطبيق الخاص بك. اسم المشروع: المشروع الذي ينتمي إليه التطبيق.

المشروع الذي ينتمي إليه التطبيق. مؤشر التطبيق الافتراضي: إذا تم وضع علامة على التطبيق كتطبيق افتراضي، فسترى أيقونة نجمة بالقرب من اسم التطبيق.

قائمة المتعاونين

تعرض قائمة المتعاونين جميع أعضاء المشروع الذين يعملون حاليًا على التطبيق. كل متعاون لديه لون حدود شخصي، سيتم استخدام هذا اللون للمؤشر الخاص به.

إذا تجاوز عدد المتعاونين 5، انقر على العداد لرؤية المتعاونين المخفيين. يتم عرض الصورة الرمزية الخاصة بك دائمًا في المقام الأول.

قم بالتمرير فوق الصورة الرمزية لرؤية اسم اسم المتعاون.

يمكنك قراءة المزيد حول وضع التعاون هنا .

معاينة

لتشغيل معاينة التطبيق، انقر فوق زر معاينة وحدد خطة النشر لتحميل بياناتها أو حدد معاينة ببيانات وهمية.

سيتم تشغيل المعاينة في علامة تبويب جديدة وتحديثها في الوقت الفعلي أثناء إجراء تغييرات في تطبيقك دون الحاجة إلى حفظها.

يمكنك قراءة المزيد حول وضع المعاينة في الوقت الفعلي هنا .

أزرار العمل

دفع التغييرات

يتم حفظ جميع التغييرات التي تجريها في التطبيق في مسودة. لا تحتاج إلى حفظ التطبيقات أثناء عملية عملك.

ولكن إذا قمت بنشر مشروعك دون الدفع، فلن ترى هذا التغيير في إصدار البناء. لتضمين التغييرات في بنية المشروع، يجب عليك دفعها إلى الخادم قبل نشر المشروع. بعد الدفع، سيتم تضمين التغييرات في نشر المشروع اللاحق.

نشر التطبيق قريبا

لتحديث الإصدار المدمج من المشروع، يتعين عليك نشر التطبيق الخاص بك على إحدى خطط النشر الخاصة بك.

يمكنك تشغيل النشر مباشرة من المحرر. للنشر، انقر فوق زر Rocket وحدد خطة النشر المستهدفة.

منطقة العمل

منطقة العمل هي الجزء المركزي من AppMaster Web Designer، حيث يمكنك إنشاء التطبيق الخاص بك وإعداده.

سيتم تغيير محتوى منطقة العمل وفقًا لعلامة التبويب المحددة حاليًا. ستوفر كل علامة تبويب متاحة نظرة عامة تفصيلية في المقالات التالية.

بعد فتح محرر تطبيقات الويب، القسم الأول الذي سيتم فتحه هو مصمم واجهة المستخدم.