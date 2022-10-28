إضافة السجلات إلى قاعدة البيانات

الآن ، بالضغط على زر Save ، من الضروري تنظيم عملية نقل البيانات المدخلة إلى قاعدة البيانات لإنشاء دولة جديدة. وهذا يستحق النظر فيه بمزيد من التفصيل.

من الناحية الفنية ، كل شيء مشابه جدًا للإجراءات من الوحدات السابقة. هناك نقطة نهاية تؤدي إجراءات معينة (في حالتنا ، هذا هو إنشاء سجل جديد في قاعدة البيانات) التي تحتاج إلى نقل البيانات إليها وبدء التنفيذ. الفرق هو أنه لا يتم نقل الحقول الفردية فقط (كما كان الحال مع X و Y) ؛ يتم نقل الكائن بأكمله. في مرحلة تصميم قاعدة البيانات ، تم إنشاء نموذج ، والآن ، لبدء تشغيل نقطة النهاية ، تحتاج إلى تمرير كائن جاهز لهذا النموذج.

ولكن سيتم تجميع الكائن نفسه من حقول منفصلة. للقيام بذلك ، تحتاج إلى تحديد كتلة Make المناسبة (في حالتنا ، Make country ) وتمرير البيانات من حقول الإدخال إليها.

يمكنك ملاحظة وجود عدد كبير جدًا من الحقول في النموذج ، ولكن العديد منها عبارة عن حقول نظام ( ID, CreatedAt, UpdatedAt, DeletedAt ) ، مما يعني أنه سيتم إنشاؤها تلقائيًا. سيكون من الممكن نقل المعلومات حول جدول المدن ذي الصلة والإشارة إلى المدن الموجودة في هذا البلد ، ولكن في هذه المرحلة ، لا معنى لذلك لأنه لا توجد مدينة واحدة في قاعدة البيانات حتى الآن. لذلك ، نترك هذا الحقل فارغًا.

عليك القيام بما يلي:

جمع البيانات من حقول الإدخال

إنشاء كائن للكتابة في قاعدة البيانات ( Make block)

block) قم بتمرير الكائن النهائي إلى نقطة نهاية إنشاء ( POST ) سجل في قاعدة البيانات

في الشكل النهائي ، تبدو عملية الأعمال كما يلي:





يجدر الانتباه مرة أخرى إلى حقيقة أن كتلة Make نفسها لا تنشئ أي سجلات في قاعدة البيانات. إنه يشكل فقط كائنًا. لكن كيفية استخدام هذا الكائن في المستقبل (تم تمريره للكتابة إلى قاعدة البيانات أو في مكان آخر) يعتمد فقط على منطق التطبيق الخاص بك.

في هذا الصدد ، يمكن إكمال عملية الإنشاء ، وهي قيد التشغيل بالفعل ، ولكن للاستخدام الحقيقي ، لا تزال غير مريحة. الأمر يستحق على الأقل إضافة رسالة تأكيد. للقيام بذلك ، سنكتشف نتيجة التسجيل نفسها ( _success ) ، واعتمادًا على النتيجة ( If-Else ) ، نعرض الرسالة المقابلة ( Show Notification ) ونغلق أيضًا النافذة المشروطة تلقائيًا ( Modal Hide ). يجب تعيين إغلاق إلى الزر Cancel في النافذة المشروطة.