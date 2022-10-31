أثناء عملية التطوير ، غالبًا ما تنشأ المواقف عندما لا تتطابق النتيجة الفعلية للتطبيق مع النتيجة المتوقعة. حتى بالنسبة لعمليات الأعمال البسيطة التي تحتوي على عدد صغير من الكتل ، قد يكون تحديد الأخطاء أمرًا صعبًا ، وبالنسبة للمشاريع الكبيرة ، يصبح استخدام أدوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الإضافية إلزاميًا.

في هذه الوحدة ، سنتعامل مع تصحيح أخطاء التطبيق ، أي مرحلة التطوير التي يتم فيها اكتشاف الأخطاء وترجمتها وإزالتها.

إن الأداة الأساسية للعثور على الأخطاء هي استخدام السجل ، أي تكوين إدخالات معينة لمزيد من التحليل. لنلق نظرة على هذا باستخدام مثال عملية الأعمال " Basic functions " التي تم إنشاؤها في الوحدة الرابعة.

كان الغرض من العملية التجارية هو الحصول على رقمين لإجراء عمليات حسابية معينة معهم. لنفترض أننا نرغب في التحقق من شيء ما على طول الطريق وعدم التركيز فقط على النتيجة النهائية (أو عدمها).

نستخدم السجل للتأكد مما يلي:

بدأت العملية التجارية بالفعل

تتلقى الكتلة Round القيمة الصحيحة كمدخلات

القيمة الصحيحة كمدخلات عدد عناصر المصفوفة قبل نهاية العملية التجارية يتماشى مع توقعاتنا (5)

Write to Log كتلة

للقيام بذلك ، سنقوم بتغيير عملية الأعمال نفسها بشكل طفيف وإضافة كتل " Write to Log " إليها ، والتي ، كما يوحي الاسم ، ستكتب معلومات إلى السجل.

نستخدم أول كتلة " Write to Log " في بداية العملية التجارية. يمكن أن يأخذ معلمتين كمدخلات: Label (لعنوان الإدخال) Input (الإدخال نفسه). في هذه الحالة ، نسجل حقيقة بدء عملية تجارية ، لذلك ليست هناك حاجة لنقل المعلمات من مصدر منفصل. يكفي تحديد نص التأكيد. لذلك ، سوف نكتب النص " Basic functions BP start " كإدخال.

سيتم تنفيذ إدخال السجل التالي قبل كتلة Round . وفي هذه الحالة ، لن يتم إصلاح السجل بعد الآن. سيتلقى الإدخال قيمة نتيجة القسمة ، والتي يجب إجراء عملية التقريب عليها في المستقبل. الخبر السار هو أن Write to Log يمكن أن تأخذ أي نوع من القيم على أنها Input (في هذه الحالة ، ستكون Float ) ، وليست هناك حاجة للتحويل إلى String للكتابة.

في النهاية ، تحتاج إلى كتابة عدد العناصر في المصفوفة. لكن للقيام بذلك ، تحتاج إلى إيجاد هذا المقدار لأن لدينا المصفوفة نفسها ، وليس حجمها. لذلك ، بالإضافة إلى Write to Log ، سنستخدم كتلة Array Size .





سجلات الخلفية

بعد ذلك ، يمكنك نشر التطبيق وتشغيل عملية الأعمال والاطلاع على النتيجة. انتقل إلى علامة التبويب CI/CD في قسم Application Logs للقيام بذلك.

يعني الإدخال bp_log في عمود Source أن هذا الإدخال تم إجراؤه كنتيجة لكتلة Write to Log . يمكننا التأكد من أن العملية التجارية تعمل بشكل صحيح وأن السجلات تتم كتابتها بالفعل. علاوة على ذلك ، يمكنك هنا رؤية العديد من سجلات النظام ، على سبيل المثال ، أن نتيجة نقطة النهاية قد تم استلامها بنجاح ( Status: 200 ) ، ومن عنوان IP الذي تم بدء التشغيل منه وما هي المعلمات التي تم استخدامها.

سجلات الواجهة الأمامية

يمكن أيضًا رؤية كتلة تحمل الاسم نفسه ( Write to Log ) عند إنشاء عمليات تجارية للواجهة الأمامية. دعنا نستخدمها لحقل إدخال القيمة Y دعنا نكتب معلومات حول القيمة التي تم إدخالها ( Input: Value = ) وفي أي مكون ( Label: Y log : .

في هذه الحالة ، ستعمل الكتلة حصريًا على الواجهة الأمامية. لن يتم إرسال أي طلبات إلى الخادم ؛ وفقًا لذلك ، لن تظهر أي نتائج لهذا الحظر في سجلات الخادم. يطرح سؤال منطقي - أين ، إذن ، للبحث عنها؟

للقيام بذلك ، تحتاج إلى فتح Developer Tools في المتصفح. قد تختلف طريقة التشغيل والاسم نفسه قليلاً اعتمادًا على المتصفح المستخدم ، ولكن الشيء الرئيسي هو أن أي متصفح حديث يدعم هذه الميزة والمبدأ العام للتشغيل هو نفسه.

في مثالنا ، سيتم استخدام متصفح Google Chrome . لتمكين أدوات المطور ، يمكنك استخدام عنصر القائمة المقابل في الإعدادات ( More tools -> Developer tools ) ، أو اختصار لوحة المفاتيح Ctrl + Shift + I ، أو ببساطة الضغط على F12 . تتوفر العديد من الميزات المختلفة هنا ، مثل عرض رمز HTML لصفحة الويب وتتبع طلبات الشبكة وغير ذلك الكثير. لكن في الوقت الحالي ، نحن مهتمون بقسم Console . يسمح لك بتتبع نتيجة عمل JavaScript وتشخيص أخطاء الواجهة الأمامية ، وفي وحدة التحكم يمكنك رؤية السجل المسجل بواسطة كتلة Write to Log .

أدخلنا الرقم "4" في حقل الإدخال Y وتأكدنا من أن " Write to Log " تعمل كما هو مخطط لها. ظهر إدخال في وحدة التحكم " Y log: Value = 4 ".