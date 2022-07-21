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مصمم مرئي لتطبيقات الويب Vue3 مع السحب والإفلات

قم بإنشاء تطبيقات ويب مرنة مثل لوحات الإدارة وبوابات العملاء التي تعتمد على الواجهة الخلفية المشتركة. بسرعة وبدون رمز.

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Real Backend
سبا قوي مع Appmaster

تطبيق تفاعلي بالكامل من صفحة واحدة مع المشغلات والإجراءات

الفكرة الرئيسية وراء مصمم تطبيقات الويب هي السماح لك بتصميم لوحة إدارة أو واجهة تواجه العملاء أو بوابة عميل بدقة في دقائق.

PostgreSQL and project deployment to cloud service
Build web apps with AppMaster faster
كيف يعمل

إنشاء تطبيقات الويب باستخدام AppMaster بشكل أسرع

إضافة نماذج بيانات جديدة وحفظ المخطط ، سيقوم AppMaster تلقائيا بإنشاء صفحات تطبيقات الويب ذات الصلة لتقليل الجهود الإضافية. كل تطبيق ويب هو تطبيق VueJS من صفحة واحدة تم إنشاؤه بواسطة النظام الأساسي AppMaster.io وتم نشره مع الواجهة الخلفية الثنائية.

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مجموعة واسعة من المكونات المحملة مسبقا
مجموعة واسعة من المكونات المحملة مسبقا مجموعة واسعة من المكونات المحملة مسبقا

تساعد مكتبة كبيرة من المكونات المحملة مسبقا على إنشاء تطبيقك بشكل أسرع عدة مرات وتسريع تحميل محتوى الصفحة. حتى مستخدمي المتصفحات القديمة أو مع JS المعطل أو جهاز بطيء يمكنهم الوصول إلى تطبيقك ، مما يحسن بشكل كبير من تجربة المستخدم الخاصة بتطبيقك.

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تطبيق تفاعلي كامل من صفحة واحدة (SPA) مع المشغلات والإجراءات
تطبيق تفاعلي كامل من صفحة واحدة (SPA) مع المشغلات والإجراءات تطبيق تفاعلي كامل من صفحة واحدة (SPA) مع المشغلات والإجراءات

يتيح لك محرر منطق الأعمال المرن إنشاء تطبيقات ويب SPA رائعة ودمجها مع خدمة الجهات الخارجية وزيادة سلوك المكونات المخصصة دون سطر واحد من التعليمات البرمجية وإدارتها بسرعة.

بناء سبا
عرض شرطي لكل مكون
عرض شرطي لكل مكون عرض شرطي لكل مكون

يعد العرض الشرطي ضروريا على أي تطبيق ويب ديناميكي. في AppMaster، يمكنك إنشاء مكونات متميزة تغلف السلوك الذي تحتاجه. بعد ذلك ، يمكنك عرض بعضها فقط ، اعتمادا على حالة التطبيق الخاص بك.

إنشاء تطبيق ويب
PostgreSQL and project deployment to cloud service
الإدخالات
توسيع مكتبة المكونات باستخدام الوحدات النمطية وواجهة برمجة التطبيقات

دفع الإشعارات والمصادقة الاجتماعية والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك - قم بتوصيل سير عملك بمئات التطبيقات والخدمات ، أو الوصول إلى المحتوى الخاص بك برمجيا باستخدام واجهة برمجة التطبيقات.

استكشاف عمليات الدمج
التنقل الأصلي مع Vue Router
التنقل الأصلي مع Vue Router التنقل الأصلي مع Vue Router

Vue Routing هو ما يمكن أن يجعل التطبيق متاحا وجذابا. يعد التوجيه أحد أقوى ميزات تطبيقات الويب الحديثة ذات الصفحة الواحدة (SPA). يمكن للتطبيقات الحديثة ذات الصفحة الواحدة مثل تطبيق Vue الانتقال من صفحة إلى أخرى على جانب العميل (دون طلب الخادم) دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحة.

إنشاء تطبيق ويب
الإعدادات المحلية المدركة للعميل وقيم التاريخ والوقت (بما في ذلك المناطق الزمنية)
الإعدادات المحلية المدركة للعميل وقيم التاريخ والوقت (بما في ذلك المناطق الزمنية) الإعدادات المحلية المدركة للعميل وقيم التاريخ والوقت (بما في ذلك المناطق الزمنية)

تدعم المنطقة الزمنية والإعدادات المحلية دعنا نعرض البيانات الخاصة بالوقت على لوحات المعلومات في منطقة زمنية للمستخدم. عندما يتم إخراج طابع زمني بقيمة منطقة زمنية، يتم تحويله دائما من التوقيت العالمي المنسق إلى المنطقة الزمنية الحالية وعرضه كتوقيت محلي في تلك المنطقة.

إنشاء لوحة المعلومات
فيو. شبيبه
تطبيق صفحة واحدة مع Vue.js و AppMaster.io

أصبح Vue.js أحد الأطر الرائدة لبناء تطبيقات من صفحة واحدة. Vue.js الملخصات بعيدا عن الكثير من التعقيد الذي ينطوي عليه عادة بناء تطبيقات الويب.

انتقل إلى أداة إنشاء تطبيقات الويب

إنشاء تطبيق ويب مخصص لاحتياجاتك

تطبيق الويب المخصص هو أسهل طريقة لأتمتة العمليات التجارية للعديد من الصناعات. باستخدام Appmaster ، قم بإنشاء وتشغيل التطبيق المناسب لتحقيق أهدافك بما يتجاوز التوقعات.

المبيعات
المبيعات

قم بإنشاء أدوات قوية وقابلة للتطوير لإدارة المبيعات باستخدام أدوات رقمية قوية.

تتبع المهام
تتبع المهام

شارك رسائلك مع أحد التطبيقات وحسن تجربة الموظف.

التعليم الإلكتروني
التعليم الإلكتروني

قم بإنشاء محتوى تعليمي رقمي تفاعلي باستخدام أداة التأليف بدون تعليمات برمجية AppMaster.io.

المحتوى التفاعلي
المحتوى التفاعلي

قم بإنشاء تطبيق تفاعلي جذاب لمراقبة التسويق دون أي ترميز.

قراءة قصص العملاء

احصل على إرشادات من خلال قاعدة معارفنا

تفضل بزيارة قاعدة معارفنا للحصول على أدلة كاملة وإرشادات فيديو تشرح عملية إنشاء تطبيق على منصة AppMaster.

تطبيقات الويب تطبيقات الويب تخطيطات تخطيطات مكونات مكونات منطق الأعمال منطق الأعمال
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"لقد خفضنا الميزانية أكثر من 10 مرات وأطلقنا الحل في أقل من 4 أسابيع ، بدلاً من 6 أشهر ، باستخدام AppMaster النظام الأساسي." بناء التطبيق مجانا

الأسئلة المتداولة

تعرف على المزيد حول AppMaster Web App Builder والمزيد من المعلومات حول كيفية العمل مع نظامنا الأساسي بدون رمز.

تفضل بزيارة مركز الدعم الخاص بنا
SPA الكامل (تطبيق صفحة واحدة) هو تطبيق من صفحة واحدة يتم تشغيله في مستعرض. على سبيل المثال ، بوابة مستخدم أو لوحة إدارة لموردك: مدونة على الموقع ، CRM كامل ، إلخ. يحتوي التطبيق النهائي على جميع الطرق لتفاعل المستخدم المناسب: يمكنك النقر فوق الأزرار وإنشاء المعلومات وتلقيها وإرسالها وبدء العمليات التجارية وتنفيذ واجهة برمجة التطبيقات ومعالجة النتائج.
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تجربة AppMaster مجانًا مع إصدار تجريبي لمدة 14 يومًا. عندما تكون جاهزًا ، يمكنك اختيار الخطة المدفوعة المناسبة.

تطبيقات الجوال والويب تطبيقات الجوال والويب
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اقرأ المزيد عن أدوات التحرير المرئية القوية الأخرى التي تحتاجها لإنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات جوال رائعة دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

مصمم تطبيقات الجوال

أنشئ تطبيقات جوال أصلية بالسحب والإفلات. إضفاء الطابع الشخصي على التطبيق وتتبع التغيير في الوقت الحقيقي.

مصمم تطبيقات الجوال
محرر عمليات الأعمال

أدوات السحب والإفلات لإنشاء تدفقات عمل معقدة بشكل مرئي لأتمتة العمليات التجارية.

محرر عمليات الأعمال
مصمم قواعد البيانات

صمم قاعدة بيانات وأنشئ علاقات بين الجداول بسحب وإفلات بسيط.

مصمم قواعد البيانات

تعرف على المزيد حول AppMaster

انها سهلة جدا
إنشاء تطبيقات الويب بشكل مرئي

قم ببناء منتجعك الصحي باستخدام أداتنا البديهية وسهلة الاستخدام وبناء تفاعلات ذات مغزى بين المستخدمين ومنتجك الرقمي. أضف الأزرار والمكونات وقم بإنشاء إطارات سلكية تفاعلية مثيرة وتطبيقات ونماذج أولية.

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