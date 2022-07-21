مصمم مرئي لتطبيقات الويب Vue3 مع السحب والإفلات

قم بإنشاء تطبيقات ويب مرنة مثل لوحات الإدارة وبوابات العملاء التي تعتمد على الواجهة الخلفية المشتركة. بسرعة وبدون رمز.
الفكرة الرئيسية وراء مصمم تطبيقات الويب هي السماح لك بتصميم لوحة إدارة أو واجهة تواجه العملاء أو بوابة عميل بدقة في دقائق.
إضافة نماذج بيانات جديدة وحفظ المخطط ، سيقوم AppMaster تلقائيا بإنشاء صفحات تطبيقات الويب ذات الصلة لتقليل الجهود الإضافية. كل تطبيق ويب هو تطبيق VueJS من صفحة واحدة تم إنشاؤه بواسطة النظام الأساسي AppMaster.io وتم نشره مع الواجهة الخلفية الثنائية.
تساعد مكتبة كبيرة من المكونات المحملة مسبقا على إنشاء تطبيقك بشكل أسرع عدة مرات وتسريع تحميل محتوى الصفحة. حتى مستخدمي المتصفحات القديمة أو مع JS المعطل أو جهاز بطيء يمكنهم الوصول إلى تطبيقك ، مما يحسن بشكل كبير من تجربة المستخدم الخاصة بتطبيقك.
يتيح لك محرر منطق الأعمال المرن إنشاء تطبيقات ويب SPA رائعة ودمجها مع خدمة الجهات الخارجية وزيادة سلوك المكونات المخصصة دون سطر واحد من التعليمات البرمجية وإدارتها بسرعة.
يعد العرض الشرطي ضروريا على أي تطبيق ويب ديناميكي. في AppMaster، يمكنك إنشاء مكونات متميزة تغلف السلوك الذي تحتاجه. بعد ذلك ، يمكنك عرض بعضها فقط ، اعتمادا على حالة التطبيق الخاص بك.
دفع الإشعارات والمصادقة الاجتماعية والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك - قم بتوصيل سير عملك بمئات التطبيقات والخدمات ، أو الوصول إلى المحتوى الخاص بك برمجيا باستخدام واجهة برمجة التطبيقات.
Vue Routing هو ما يمكن أن يجعل التطبيق متاحا وجذابا. يعد التوجيه أحد أقوى ميزات تطبيقات الويب الحديثة ذات الصفحة الواحدة (SPA). يمكن للتطبيقات الحديثة ذات الصفحة الواحدة مثل تطبيق Vue الانتقال من صفحة إلى أخرى على جانب العميل (دون طلب الخادم) دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحة.
تدعم المنطقة الزمنية والإعدادات المحلية دعنا نعرض البيانات الخاصة بالوقت على لوحات المعلومات في منطقة زمنية للمستخدم. عندما يتم إخراج طابع زمني بقيمة منطقة زمنية، يتم تحويله دائما من التوقيت العالمي المنسق إلى المنطقة الزمنية الحالية وعرضه كتوقيت محلي في تلك المنطقة.
أصبح Vue.js أحد الأطر الرائدة لبناء تطبيقات من صفحة واحدة. Vue.js الملخصات بعيدا عن الكثير من التعقيد الذي ينطوي عليه عادة بناء تطبيقات الويب.
تطبيق الويب المخصص هو أسهل طريقة لأتمتة العمليات التجارية للعديد من الصناعات. باستخدام Appmaster ، قم بإنشاء وتشغيل التطبيق المناسب لتحقيق أهدافك بما يتجاوز التوقعات.
قم بإنشاء أدوات قوية وقابلة للتطوير لإدارة المبيعات باستخدام أدوات رقمية قوية.
شارك رسائلك مع أحد التطبيقات وحسن تجربة الموظف.
قم بإنشاء محتوى تعليمي رقمي تفاعلي باستخدام أداة التأليف بدون تعليمات برمجية AppMaster.io.
قم بإنشاء تطبيق تفاعلي جذاب لمراقبة التسويق دون أي ترميز.
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