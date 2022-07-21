مصمم مرئي لتطبيقات الويب Vue3 مع السحب والإفلات

التنقل الأصلي مع Vue Router

Vue Routing هو ما يمكن أن يجعل التطبيق متاحا وجذابا. يعد التوجيه أحد أقوى ميزات تطبيقات الويب الحديثة ذات الصفحة الواحدة (SPA). يمكن للتطبيقات الحديثة ذات الصفحة الواحدة مثل تطبيق Vue الانتقال من صفحة إلى أخرى على جانب العميل (دون طلب الخادم) دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحة.