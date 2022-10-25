معلومات عامة

انتهت الوحدة الأخيرة بإنشاء أول عملية تجارية. لقد توصلنا إلى كيفية إنشاء منطق العملية ، وقبول معلمات إدخال محددة ، وإجراء العمليات الحسابية وإصدار إجابة. يبقى الإجابة على السؤال الرئيسي. كيف يتم تفعيل العملية التجارية التي تم إنشاؤها وتشغيلها؟

لحل هذه المشكلة ، تم تصميم نقاط النهاية - النقاط الرئيسية للتفاعل مع التطبيق. في الوحدات الأولى ، تفاعلنا بالفعل مع واجهات برمجة التطبيقات الخارجية. كان هذا ممكنًا بفضل وجود نقاط النهاية. تم وصفها في الوثائق ، وقد قرأناها وفهمنا الطريقة وعنوان URL الضروري لإرسال طلب للوصول إلى مورد معين.

من أجل الفهم ، دعنا نلقي نظرة على تنفيذ نقاط النهاية باستخدام مثال محدد. في الوحدة الثالثة ، تم إنشاء نموذج قاعدة البيانات. في نفس الوقت ، بالتزامن مع إنشاء الجداول ، تم إنشاء نقاط النهاية تلقائيًا للتفاعل معها. دعنا ننتقل إلى قسم نقاط النهاية (على اللوحة اليمنى) وننظر إليها.





في مثال جدول " city " الذي يحتوي على معلومات حول المدن ، يمكن ملاحظة أن لديها بالفعل 6 نقاط نهاية لعمليات البيانات الأساسية.

GET /city - الحصول على جميع البيانات من جدول

- الحصول على جميع البيانات من جدول GET /city/:id - الحصول على بيانات حول المدينة بالمعرف المحدد

- الحصول على بيانات حول المدينة بالمعرف المحدد POST /city - إضافة رقم قياسي جديد إلى الجدول

- إضافة رقم قياسي جديد إلى الجدول PUT /city/:id - استبدال كامل للسجل بالمعرف المحدد في الجدول

- استبدال كامل للسجل بالمعرف المحدد في الجدول PATCH /city/:id - استبدال جزئي لسجل بالمعرف المحدد في الجدول

- استبدال جزئي لسجل بالمعرف المحدد في الجدول DELETE /city/:id - حذف سجل بالمعرف المحدد من الجدول

الاعدادات العامة

يمكنك فتح الإعدادات الخاصة بكل نقطة نهاية ودراستها بمزيد من التفصيل. على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك نقطة النهاية GET /city/:id





الصورة التي نراها تشبه إلى حد بعيد ما رأيناه بالفعل عند إنشاء طلب لواجهات برمجة التطبيقات الخارجية. في إحدى الحالات ، وصلنا فقط إلى نقطة نهاية جاهزة ، والآن نقوم بإنشاء نقطة النهاية هذه وتكوينها بأنفسنا. للتهيئة ، يجب عليك تحديد:

طريقة الطلب . في هذا المثال ، هذه هي طريقة GET . طلب URL . لم يتم تحديد الجزء الأول الذي يحتوي على المسار إلى الخادم. إنه نفس الشيء بالنسبة لجميع نقاط نهاية التطبيق. يكفي تحديد النهاية ( /city ) فقط. يتم تحديد معلمة URL هنا أيضًا. تم تصميم نقطة النهاية لتلقي معلومات حول مدينة معينة ، لذلك يتم تمرير معرفها المكتوب بعد ":" كمعامل. Endpoint Groups . لا تؤثر هذه المعلمة على تشغيل نقطة النهاية بأي شكل من الأشكال وهي مخصصة فقط لراحة المنظمة. يمكن تقسيم جميع نقاط النهاية إلى مجموعات مواضيعية (مجلدات). في هذا المثال ، تحتوي مجموعة " city " على جميع نقاط النهاية للعمل مع البيانات الخاصة بالمدن. Business Process . هذا هو عنصر التكوين الأكثر أهمية وهو شيء لا يمكن رؤيته بأي شكل من الأشكال عند إرسال طلب إلى نقطة النهاية. يحدد مؤشر عملية الأعمال ما ستفعله نقطة النهاية هذه. في الوقت نفسه ، يمكن أن تظل نقطة النهاية نفسها دون تغيير ، وستتلقى جميع الطلبات نفسها على العنوان القديم ، وفي الوقت نفسه ، إذا تم استبدال عملية الأعمال ، فستؤدي وظيفة مختلفة تمامًا. يتم إنشاء عمليات الأعمال لأنشطة قاعدة البيانات الأساسية تلقائيًا. يطلق عليهم عمليات أعمال النظام. لا يمكن تغيير BPs هذه ولكن يمكن استبدالها في أي وقت بشهادات BP تم إنشاؤها بشكل مستقل ، مع عمليات تجارية مخصصة. Input/Output variables . تستخدم عملية الأعمال التي تم إنشاؤها متغيرات إدخال ومخرجات متنوعة ، ولكن ليس من الضروري أن تستخدم نقطة النهاية كل منهم. يمكن تعطيل جزء أو تكوينه بحيث تصل نقاط النهاية المختلفة إلى نفس BP ، مع مجموعة فردية من المتغيرات. يتم أيضًا تكوين نوع الطلب والاستجابة (نوع Request / Response type ) هناك. غالبًا ما يكون هذا النوع هو JSON ، ولكن إذا لزم الأمر ، يمكن استخدام خيارات أخرى ، مثل XML أو Render File (يُستخدم هذا النوع من الاستجابة في نقاط النهاية للعمل مع الملفات).

إعدادات البرامج الوسيطة

تعد الإعدادات العامة كافية لإنشاء نقطة النهاية واستخدامها بشكل أكبر ، ولكن يمكن استخدام معلمات إضافية إذا لزم الأمر. أهمها تنشيط Middleware Auth .





يسمح لك استخدامه برفض الوصول إلى نقطة النهاية هذه للمستخدمين غير المصرح لهم أو الذين لا ينتمون إلى مجموعة معينة (على سبيل المثال ، يمكن منح الوصول للمسؤولين فقط ورفضه للمستخدمين الآخرين).

إعدادات التسجيل والإخراج

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدام الإعدادات الموجودة في علامة التبويب " Settings " لتسجيل العناوين أو نص الطلب بالإضافة إلى إخفاء الحقول التي لم يتم تعيين قيمها من الاستجابة.



