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AppMaster.io 101 حلقة دراسية مكثفة
15 وحدات
2 أسابيع
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كيفية استخدام الطلبات الأولية
7 دقيقة
كيفية تنفيذ المصادقة ذات العاملين
15 دقيقة
كيفية استخدام وحدة المصادقة
15 دقيقة
كيفية استخدام وحدة iCalendar
5 دقيقة
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