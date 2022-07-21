تصميم قاعدة بيانات وتصورها وإنشاء علاقات بين الجداول بسحب وإسقاط بسيط إلى رسم تخطيطي دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية معقدة.
هل تحلم بأن تكون جميع التطبيقات التي يجري تطويرها ذات يوم حيادية بقاعدة البيانات؟ هل تحلم بأن يقوم شخص ما يومًا ما ببناء نظام يمكنه استخدام كل محرك قاعدة بيانات تريده؟ إنه ممكن فعلاً مع AppMaster!
AppMaster مصمم قاعدة البيانات هو أداة تصميم قاعدة بيانات MySQL المثالية الخالية من التعليمات البرمجية. يساعدك على التعامل مع العديد من العمليات مثل:
تعمل أتمتة عملية تغيير قاعدة البيانات على تسهيل الحياة وجعلها أكثر أمانًا للجميع. حتى إذا كانت عمليتك اليدوية تعمل بشكل جيد لسنوات ، فإن الأموال الذكية تقول إن شخصًا ما يدفع ثمنها عن طريق الضغط أو وقت استكشاف الأخطاء وإصلاحها. تخلص منه بالأتمتة.
لنحول شيئًا معقدًا إلى شيء بسيط! لم تعد تفكر في ترحيل قاعدة بيانات الكتابة اليدوية. يسهل الترحيل التلقائي مزامنة قاعدة البيانات الداعمة والنماذج للتوافق ، كما هو الحال في الحالات التي تحتاج فيها قاعدة البيانات إلى التغيير لتتوافق مع النماذج.
إشعارات الدفع لا مثيل لها من حيث المشاركة ، مع معدلات فتح تصل إلى 90٪. AppMaster منشئ تطبيقات الجوال الأصلي يسهل عليك - قم بتهيئة الإشعارات باستخدام وحدة التنبيهات الفورية من مكتبة عمليات الدمج لدينا.
يدعم AppMaster.io الكثير من أنواع البيانات ، ويمكن أن يكون كل متغير مفردا أو صفيفا. يعالج الذكاء الاصطناعي للمنصة كل نوع بشكل مختلف.
يستخدم محرك قاعدة البيانات على AppMaster PostgreSQL 13 ، مما يعني أنه يمكنك تحميل تطبيقك إلى أي سحابة متوافقة مع PostgreSQL ، مثل AWS أو Azure ليس فقط إلى AppMaster Cloud.
تفضل بزيارة قاعدة المعارف الخاصة بنا للحصول على أدلة كاملة ومقاطع فيديو تفصيلية تشرح عملية إنشاء تطبيق على النظام الأساسي AppMaster .
تعرف على المزيد حول AppMaster Mobile App Builder والمزيد من المعلومات حول كيفية العمل مع نظامنا الأساسي بدون رمز.
تجربة AppMaster مجانًا مع إصدار تجريبي لمدة 14 يومًا. عندما تكون جاهزًا ، يمكنك اختيار الخطة المدفوعة المناسبة.
اقرأ المزيد عن أدوات التحرير المرئية القوية الأخرى التي تحتاجها لإنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات جوال رائعة دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
أنشئ تطبيقات جوال أصلية بالسحب والإفلات. إضفاء الطابع الشخصي على التطبيق وتتبع التغيير في الوقت الحقيقي.
أدوات السحب والإفلات لإنشاء تدفقات عمل معقدة بشكل مرئي لأتمتة العمليات التجارية.
أنشئ تطبيقات ويب قوية بالسحب والإفلات في AppMaster Web App Designer.
صمم قاعدة البيانات التي تناسب عملك بسرعة دون الترميز والترحيل اليدوي. جربه مجانًا مع إصدار تجريبي لمدة 14 يومًا من AppMaster.