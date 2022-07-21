تنمو مع AppMaster.
كن شريكنا
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

مصمم مرئي لمخطط قاعدة البيانات بمساعدة AI 

تصميم قاعدة بيانات وتصورها وإنشاء علاقات بين الجداول بسحب وإسقاط بسيط إلى رسم تخطيطي دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية معقدة.

ابدأ الإصدار التجريبي المجاني
Real Backend
أداة تصميم قاعدة البيانات

إنشاء نماذج وعلاقات حيادية في قاعدة البيانات

هل تحلم بأن تكون جميع التطبيقات التي يجري تطويرها ذات يوم حيادية بقاعدة البيانات؟ هل تحلم بأن يقوم شخص ما يومًا ما ببناء نظام يمكنه استخدام كل محرك قاعدة بيانات تريده؟ إنه ممكن فعلاً مع AppMaster!

PostgreSQL and project deployment to cloud service
كيف تعمل

ركز على النمذجة بدلاً من بناء الجملة

AppMaster مصمم قاعدة البيانات هو أداة تصميم قاعدة بيانات MySQL المثالية الخالية من التعليمات البرمجية. يساعدك على التعامل مع العديد من العمليات مثل:

  • قم بإنشاء مخططات تخطيطية لأي تعقيد قم بإنشاء مخططات تخطيطية لأي تعقيد
  • تصميم وتحرير هيكل قاعدة البيانات بصريا تصميم وتحرير هيكل قاعدة البيانات بصريا
  • إضافة وعرض العلاقات الخارجية الرئيسية بين النماذج إضافة وعرض العلاقات الخارجية الرئيسية بين النماذج
ابدأ تجربتك المجانية
نشر التغييرات تلقائيًا لمنطق العمل الأساسي ومكونات واجهة المستخدم
نشر التغييرات تلقائيًا لمنطق العمل الأساسي ومكونات واجهة المستخدم نشر التغييرات تلقائيًا لمنطق العمل الأساسي ومكونات واجهة المستخدم

تعمل أتمتة عملية تغيير قاعدة البيانات على تسهيل الحياة وجعلها أكثر أمانًا للجميع. حتى إذا كانت عمليتك اليدوية تعمل بشكل جيد لسنوات ، فإن الأموال الذكية تقول إن شخصًا ما يدفع ثمنها عن طريق الضغط أو وقت استكشاف الأخطاء وإصلاحها. تخلص منه بالأتمتة.

صمم قاعدة بيانات لك
منشئ عمليات ترحيل قاعدة البيانات التلقائية
منشئ عمليات ترحيل قاعدة البيانات التلقائية منشئ عمليات ترحيل قاعدة البيانات التلقائية

لنحول شيئًا معقدًا إلى شيء بسيط! لم تعد تفكر في ترحيل قاعدة بيانات الكتابة اليدوية. يسهل الترحيل التلقائي مزامنة قاعدة البيانات الداعمة والنماذج للتوافق ، كما هو الحال في الحالات التي تحتاج فيها قاعدة البيانات إلى التغيير لتتوافق مع النماذج.

جرب DB Migrations Builder
دعم النماذج الافتراضية
دعم النماذج الافتراضية دعم النماذج الافتراضية

إشعارات الدفع لا مثيل لها من حيث المشاركة ، مع معدلات فتح تصل إلى 90٪. AppMaster منشئ تطبيقات الجوال الأصلي يسهل عليك - قم بتهيئة الإشعارات باستخدام وحدة التنبيهات الفورية من مكتبة عمليات الدمج لدينا.

انتقل إلى مصمم قاعدة البيانات
أنواع البيانات

مجموعة كبيرة من أنواع الحقول: من سلسلة قياسية وعدد صحيح ، إلى النقاط الجغرافية والتجزئة

يدعم AppMaster.io الكثير من أنواع البيانات ، ويمكن أن يكون كل متغير مفردا أو صفيفا. يعالج الذكاء الاصطناعي للمنصة كل نوع بشكل مختلف.

Integer
String
HTML
File
Date
Datetime
Password
Phone
Float
Text
Boolean
Enum
Time
Time Span
Email
GeoPoint
إنشاء مخطط قاعدة البيانات
PostgreSQL and project deployment to cloud service
نشر المشروع
PostgreSQL ونشر المشروع في الخدمة السحابية

يستخدم محرك قاعدة البيانات على AppMaster PostgreSQL 13 ، مما يعني أنه يمكنك تحميل تطبيقك إلى أي سحابة متوافقة مع PostgreSQL ، مثل AWS أو Azure ليس فقط إلى AppMaster Cloud.

اختر خدمة السحابة

احصل على التوجيه مع قاعدة المعرفة لدينا

تفضل بزيارة قاعدة المعارف الخاصة بنا للحصول على أدلة كاملة ومقاطع فيديو تفصيلية تشرح عملية إنشاء تطبيق على النظام الأساسي AppMaster .

قاعدة بيانات التصميم قاعدة بيانات التصميم أنواع حقول البيانات أنواع حقول البيانات انشر وانشر انشر وانشر تصدير قاعدة البيانات تصدير قاعدة البيانات
قم بزيارة Knowledge Base
"لقد خفضنا الميزانية أكثر من 10 مرات وأطلقنا الحل في أقل من 4 أسابيع ، بدلاً من 6 أشهر ، باستخدام AppMaster النظام الأساسي." بناء التطبيق مجانا

التعليمات

تعرف على المزيد حول AppMaster Mobile App Builder والمزيد من المعلومات حول كيفية العمل مع نظامنا الأساسي بدون رمز.

قم بزيارة مركز المساعدة الخاص بنا
هذه هي أداة تصميم القاعدة المرئية الخاصة ب AppMaster.io. يتم تمثيل كل نموذج أساسي ككتلة يمكن نقلها حول مساحة العمل واستكمالها بحقول مخصصة تشير إلى النوع. في الوقت نفسه ، يمكن تكوين العلاقات بين النماذج. يستخدم AppMaster.io ثلاثة أنواع من العلاقات الأصلية ل PostgreSQL: واحد إلى واحد ، واحد إلى العديد ، من العديد إلى الكثيرين. صمم قاعدة البيانات الخاصة بك بسهولة وخالية تماما من التعليمات البرمجية من خلال السحب والإفلات البسيط.
Free trial AppMaster

لست متأكدا؟ حاول مجانا

تجربة AppMaster مجانًا مع إصدار تجريبي لمدة 14 يومًا. عندما تكون جاهزًا ، يمكنك اختيار الخطة المدفوعة المناسبة.

تطبيقات الجوال والويب تطبيقات الجوال والويب
انشر وانشر انشر وانشر
سحابة AMPS سحابة AMPS
البدء
ماذا بعد؟

استكشف المزيد من ميزات النظام الأساسي AppMaster

اقرأ المزيد عن أدوات التحرير المرئية القوية الأخرى التي تحتاجها لإنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات جوال رائعة دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

مصمم تطبيقات الجوال

أنشئ تطبيقات جوال أصلية بالسحب والإفلات. إضفاء الطابع الشخصي على التطبيق وتتبع التغيير في الوقت الحقيقي.

مصمم تطبيقات الجوال
محرر عمليات الأعمال

أدوات السحب والإفلات لإنشاء تدفقات عمل معقدة بشكل مرئي لأتمتة العمليات التجارية.

محرر عمليات الأعمال
مصمم تطبيقات الويب

أنشئ تطبيقات ويب قوية بالسحب والإفلات في AppMaster Web App Designer.

مصمم تطبيقات الويب

تعرف على المزيد حول AppMaster

انه سهل جدا
تصميم مخطط قاعدة البيانات بالفعل اليوم مع AppMaster

صمم قاعدة البيانات التي تناسب عملك بسرعة دون الترميز والترحيل اليدوي. جربه مجانًا مع إصدار تجريبي لمدة 14 يومًا من AppMaster.

أنشئ تطبيقك مجانًا