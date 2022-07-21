من خلال نشر تطبيق على AppMaster.io ، فإننا لا نجري تغييرات على الإصدار السابق ولكن نبني التطبيق مرة أخرى. إنه يضمن أنه محدث دائما وأنك لا تتراكم الديون الفنية. يقوم التطبيق بسحب قاعدة البيانات التي يستخدمها هذا التطبيق. إذا لم تكن هناك تغييرات في قاعدة البيانات ، إرفاقها على الفور بالتطبيق الجديد. ولكن في كثير من الأحيان ، هناك بعض التحديثات: نماذج جديدة ، أو بعض التغييرات في النماذج الحالية ، أو تغييرات في نوع البيانات. لا يمكن إعادة إنشاء قاعدة بيانات، على عكس التطبيق، في كل مرة، حيث يتم تخزين البيانات التي قد تكون مطلوبة هناك. لذلك ، وفقا لمخطط النموذج الجديد ، يتم إنشاء قاعدة بيانات جديدة ، ويتم ترحيل البيانات الموجودة إليها بالفعل. في التطوير التقليدي ، قد يكون هذا تحديا ، ولكن في AppMaster.io ، هذه العملية مؤتمتة بالكامل. تقوم المنصة نفسها بإجراء تغييرات على المخطط ونقل البيانات.