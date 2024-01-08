مقدمة مصمم الويب

ما هو مصمم الويب AppMaster؟

AppMaster Web Designer هو منشئ مرئي مضمن في AppMaster Studio يمكّنك من إنشاء تطبيقات ويب متطورة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

تتميز المنصة بخيارات واسعة لتخصيص واجهة المستخدم، وتوفر واجهة سهلة الاستخدام للسحب والإفلات. كما أنه يدعم البنى التحتية الشاملة للتطبيقات، مثل منطق الأعمال الداخلي، وقاعدة البيانات المحلية، وتكاملات الجهات الخارجية، ونشر التطبيقات بسرعة فائقة في البيئة المفضلة لديك.

لمن تم تصميم AppMaster Web Designer؟

تم تصميم AppMaster لأولئك الذين يرغبون في تطوير تطبيقات الويب دون برمجة. على الرغم من أن مهارات تطوير الواجهة الأمامية ليست مطلوبة لتسخير إمكاناتها، إلا أن الفهم الأساسي لوظائف تطبيق الويب والقدرة على تقديم طلبات الخادم واستخدام المتغيرات أمر ضروري.

التقنيات

تطبيقات الويب التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster Web Designer هي SPA (تطبيقات صفحة واحدة) باستخدام إطار عمل Vue3 . يسهل هذا التصميم إنشاء تطبيقات ليست سريعة وسريعة الاستجابة فحسب، بل قابلة للتطوير أيضًا. يتم عزل منطق الأعمال وتنفيذه في سلسلة منفصلة، ​​مما يضمن إدارة المهام بكفاءة وواجهة أكثر استجابة.

علاوة على ذلك، تتم معالجة البيانات والعمليات المعقدة في سلسلة محادثات في الخلفية. ويمنع هذا حظر سلسلة التنفيذ الرئيسية للتطبيق، مما يعزز الاستجابة ويحسن بشكل كبير تجربة المستخدم الإجمالية.

التخصيص

يرتكز AppMaster على مفهوم Flexbox ويدعم جميع خصائص CSS تقريبًا، مما يجعل من السهل تصميم مظهر تطبيقك ليتوافق مع علامتك التجارية أو تفضيلات التصميم.

علاوة على ذلك، يوفر AppMaster مكتبة من المكونات المعدة مسبقًا ومنشئ السمات لمساعدتك في إنشاء تطبيقات ويب مخصصة للغاية وجذابة بصريًا تلبي احتياجاتك الخاصة.

متطلبات النظام

المتصفح

للحصول على الأداء الأمثل، استخدم أحدث ثلاثة إصدارات من المتصفحات الحديثة. يعمل AppMaster على النحو الأمثل على Google Chrome . إذا واجهت أية مشكلات، فننصحك بالتبديل إلى Chrome.

يرجى العلم أن AppMaster لا يدعم Internet Explorer. على الرغم من أن تطبيقات الويب التي تم إنشاؤها في AppMaster ستستمر في دعم كافة الميزات القياسية المتوفرة في متصفحات الويب الحديثة، إلا أننا لا نستطيع ضمان أن المواقع ستعمل بشكل صحيح في Internet Explorer.

قرارات الشاشة

يوصى باستخدام سطح مكتب أو كمبيوتر محمول بدقة شاشة لا تقل عن 1280 × 1024 للحصول على أفضل تجربة مع AppMaster Web Designer.