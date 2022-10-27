في الوحدة الجديدة ، سنواصل استكشاف إمكانيات العمليات التجارية. سنكتشف المواقف الأكثر تعقيدًا من العمليات الحسابية البسيطة. سوف ندرس عمليات المقارنة والتفرع وتشغيل الدورات. وأيضًا ، سنكتشف كيفية التعامل مع الملفات وتحليل محتوياتها.

للقيام بذلك ، تخيل أن مهمتنا هي تطوير شبكتنا الاجتماعية الخاصة. بالطبع ، ليس كل شيء مرة واحدة ، سيكون تصميم ملف تعريف المستخدم كافياً.

التصميم الكلي

لنبدأ بالتصميم العام. نحتاج إلى تصميم الصفحة وإضافة العناصر الضرورية. تم بالفعل حل مشكلة مماثلة أثناء العمل على الوحدة السادسة ، لذلك لن نشرح جميع الخطوات مرة أخرى. فليكن هذا فرصة أخرى لتعزيز المعرفة في الممارسة.

تخيل أنه يمكن للمستخدم إضافة صورة رمزية إلى ملفه الشخصي ، وتحديد تسجيل الدخول ، وكذلك ملء معلومات السيرة الذاتية. ولكن هناك شرط واحد - لا يمكن إدخالها مباشرة (تحتوي جميع حقول الإدخال على Disabled = true المعلمة) ؛ يجب تحميلها من الملفات.

Filepicker

يمكن استخدام كتلة Filepicker للعمل مع الملفات في AppMaster . إنه رائع في معظم المواقف ويسمح لك بتحديد الإعدادات المختلفة واختيار المظهر. لكن حقيقة استخدامه قد لا تكون مناسبة للتصميم الذي تخطط لتنفيذه. لذلك ، في مثالنا ، سنستخدم طريقة مختلفة وننشئ القدرة على تحميل الملفات بدون Filepicker وحتى بدون أي أزرار صريحة.

سنستخدم مشغل Container onClick في الحاوية الرئيسية للقيام بذلك. أي نقرة على الحاوية أو عنصرها سيبدأ عملية الأعمال هذه. ويجب أن نبدأ باختيار الملفات. للقيام بذلك ، سوف نستخدم كتلة Select Files . تكمن خصوصيته في أن هذه الكتلة تتطلب مشاركة المستخدم في تنفيذها. ستستمر العملية فقط بعد أن يختار المستخدم الملفات. اضبط المعلمة Max files = 99 لتتمكن من تحديد ملفات متعددة.

الخطة هي أن يقوم المستخدم بإرسال ملفين في وقت واحد. الأول هو صورة يتم تعيينها على أنها أفاتار. والثاني هو ملف Excel (xlsx) مع باقي البيانات.