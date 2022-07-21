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Visual Business Process Designer مع ميزات متقدمة

AppMaster تقدم Backend Builder مجموعة من أدوات السحب والإفلات لإنشاء تدفقات عمل عبر الويب والجوال بشكل مرئي معقدة بقدر ما تريد من أجل أتمتة العمليات التجارية.

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Real Backend
سير العمل من أي تعقيد

بنية موحدة للعمليات التجارية

يمكنك الآن أتمتة إشعارات البريد الإلكتروني ، وإضافة السجلات وتحديثها ، وتقييد حقول النموذج ، والتكامل مع تطبيقات الطرف الثالث ، وغير ذلك الكثير باستخدام أداة إنشاء سير العمل المرئية - لا حاجة إلى ترميز.

PostgreSQL and project deployment to cloud service
كيف تعمل

إنشاء تدفقات عمل مرئية باستخدام AppMaster

يتكون كل سير عمل من ثلاثة أجزاء - إجراء وحدث ومشغل. يعد تعيين متطلبات عملك وفقًا لهذه المكونات هو الخطوة الأكثر أهمية في إنشاء مهام سير العمل. بمجرد الانتهاء من رسم الخرائط ، يصبح سير عمل البناء بمثابة نزهة.

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يعمل برنامج جدولة عمليات الأعمال في الموعد المحدد مع ميزات متقدمة
يعمل برنامج جدولة عمليات الأعمال في الموعد المحدد مع ميزات متقدمة يعمل برنامج جدولة عمليات الأعمال في الموعد المحدد مع ميزات متقدمة

قم بإنشاء وظيفة لتشغيل العملية التجارية في الموعد المحدد. إذا قمت بجدولة عملية الأعمال الخاصة بك ، يمكنك الاستفادة من إمكانيات الجدولة المتقدمة التالية: يوميًا ، أو شهريًا ، أو إعداد الفترة ، أو تحديد المشغل لتشغيل عملية تجارية.

خلق وظيفة جديدة
واجهة برمجة تطبيقات خارجية تطلب منشئ مع دعم كامل لواجهة برمجة تطبيقات REST
واجهة برمجة تطبيقات خارجية تطلب منشئ مع دعم كامل لواجهة برمجة تطبيقات REST واجهة برمجة تطبيقات خارجية تطلب منشئ مع دعم كامل لواجهة برمجة تطبيقات REST

تسمح لك طلبات API الخارجية بتحديد قوالب الطلبات ثم تشغيل المكالمات الصادرة إلى أي واجهة برمجة تطبيقات من داخل العمليات التجارية. قم بتوصيل مشروعك بأي خدمة تابعة لجهة خارجية ، حتى لو لم تكن هناك وحدة نمطية لها بعد في السوق.

جرب منشئ طلبات API الخارجية
المتغيرات العالمية وهياكل البيانات في الذاكرة
المتغيرات العالمية وهياكل البيانات في الذاكرة المتغيرات العالمية وهياكل البيانات في الذاكرة

لم تعد بحاجة إلى إنشاء متغيرات متكررة في كل عملية تجارية: يمكن الوصول إلى المتغيرات العالمية في أي مكان. قلل أوقات الاستجابة عن طريق التخلص من الحاجة إلى الوصول إلى الأقراص وتحسين الأداء عن طريق التخزين المؤقت باستخدام بنية بيانات داخل الذاكرة.

إنشاء متغير عام

أكثر من 1000 من مجموعات عمليات الأعمال المختلفة المنشأة مسبقًا

قم بتوصيل تطبيق الهاتف المحمول والويب وسير العمل بمنصات الطرف الثالث لتدفق البيانات غير المقيد. التكامل مع CRMs وبوابات الدفع وقواعد البيانات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات وما إلى ذلك ، في بضع خطوات.

إنشاء عملية تجارية
More that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocks
More that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocks
دعم التنفيذ غير المتزامن مع multithreading و Goroutines
دعم التنفيذ غير المتزامن مع multithreading و Goroutines دعم التنفيذ غير المتزامن مع multithreading و Goroutines

تتيح لنا Goroutines إنشاء برامج متوازية غير متزامنة يمكنها تنفيذ بعض المهام بشكل أسرع بكثير مما لو كانت مكتوبة بطريقة متسلسلة. من خلال تعيين مئات أو آلاف من goroutines في سلسلة محادثات واحدة ، لا داعي للقلق بشأن أداء تطبيقنا.

انتقل إلى محرر عمليات الأعمال
وضع المعاملات للعمليات التجارية المنفذة
وضع المعاملات للعمليات التجارية المنفذة وضع المعاملات للعمليات التجارية المنفذة

حتى المشكلة الصغيرة للتحكم في جودة البيانات يمكن أن تتطلب 500 سطر من التعليمات البرمجية ، وهو ما يمثل عدة أسابيع من الجهد. ولكن يمكن لـ AppMaster Business Process Editor إجراء ذلك تلقائيًا. يعد منطق المعاملات عنصرًا كبيرًا وهامًا في الأنظمة - وهو مرشح مثالي لأتمتة عمليات عملك.

جرب وضع المعاملات
PostgreSQL and project deployment to cloud service
تداخلات
مجموعة كتل ضخمة قابلة للتوسيع بسهولة باستخدام الوحدات النمطية

دفع الإخطارات ، والمصادقة الاجتماعية ، والبريد الإلكتروني ، وما إلى ذلك - قم بتوصيل سير عملك بمئات التطبيقات والخدمات ، أو قم بالوصول إلى المحتوى الخاص بك برمجيًا باستخدام واجهة برمجة التطبيقات.

استكشف Intergations
تخزين الملفات مع إزالة البيانات المكررة وجمع القمامة
تخزين الملفات مع إزالة البيانات المكررة وجمع القمامة تخزين الملفات مع إزالة البيانات المكررة وجمع القمامة

يعمل إلغاء البيانات المكررة وجمع البيانات المهملة على الاستفادة الفعالة من مساحة التخزين. يمكنه بدوره خفض الإنفاق الرأسمالي عن طريق تقليل الكمية الإجمالية لوسائط التخزين المطلوبة لتلبية احتياجات سعة التخزين.

ابدأ البناء
موفرو تخزين الكائنات مدعومون بوحدات AWS S3 و OpenStack SWIFT
موفرو تخزين الكائنات مدعومون بوحدات AWS S3 و OpenStack SWIFT موفرو تخزين الكائنات مدعومون بوحدات AWS S3 و OpenStack SWIFT

أدى نمو البيانات إلى جعل أنواع التخزين التقليدية مكلفة ويصعب إدارتها. يحل تخزين الكائنات مشكلة السعة بالبنية القابلة للتطوير بلا حدود. يسهل إنشاء أنظمة الملفات السحابية أو تخزين مجموعات البيانات أو الكتل المهيكلة.

قم بتوصيل تخزين الكائنات

ما يحله عملاؤنا باستخدام AppMaster

تعرف على كيفية ترقية نشاطك إلى التشغيل السريع وتوفير المال باستخدام مصمم عمليات الأعمال AppMaster بدون رمز.

نظام إدارة المحتوى المخصص نظام إدارة المحتوى المخصص
ذكاء الأعمال ذكاء الأعمال
SRM مخصص SRM مخصص
لوحة المشرف لوحة المشرف
بوابة العملاء بوابة العملاء
تطبيق الخادم تطبيق الخادم
تكامل واجهة برمجة التطبيقات تكامل واجهة برمجة التطبيقات
النظام البيئي للتطبيقات النظام البيئي للتطبيقات
قراءة قصص العملاء

احصل على التوجيه مع قاعدة المعرفة لدينا

تفضل بزيارة قاعدة المعارف الخاصة بنا للحصول على أدلة كاملة ومقاطع فيديو تفصيلية تشرح عملية إنشاء تطبيق على النظام الأساسي AppMaster .

العمليات التجارية العمليات التجارية قائمة الكتل قائمة الكتل المتغيرات العالمية المتغيرات العالمية طلب API خارجي طلب API خارجي
قم بزيارة Knowledge Base
"لقد خفضنا الميزانية أكثر من 10 مرات وأطلقنا الحل في أقل من 4 أسابيع ، بدلاً من 6 أشهر ، باستخدام AppMaster النظام الأساسي." بناء التطبيق مجانا

التعليمات

تعرف على المزيد حول AppMaster Business Process Designer والمزيد من المعلومات حول كيفية العمل مع نظامنا الأساسي بدون رمز.

قم بزيارة مركز المساعدة الخاص بنا
AppMaster يتيح لك إنشاء برامج كاملة الميزات مع الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية وتطبيقات الجوال الأصلية المتقدمة. يقوم AppMaster بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيق الخاص بك ، ويقوم بتجميعها ونشرها إلى أي مزود خدمة سحابية أو خادم خاص.
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تطبيقات الجوال والويب تطبيقات الجوال والويب
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اقرأ المزيد عن أدوات التحرير المرئية القوية الأخرى التي تحتاجها لإنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات جوال رائعة دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

مصمم تطبيقات الجوال

أنشئ تطبيقات جوال أصلية بالسحب والإفلات. إضفاء الطابع الشخصي على التطبيق وتتبع التغيير في الوقت الحقيقي.

مصمم تطبيقات الجوال
مصمم قواعد البيانات

صمم قاعدة بيانات وأنشئ علاقات بين الجداول بسحب وإفلات بسيط.

مصمم قواعد البيانات
مصمم تطبيقات الويب

أنشئ تطبيقات ويب قوية بالسحب والإفلات في AppMaster Web App Designer.

مصمم تطبيقات الويب

تعرف على المزيد حول AppMaster

انه سهل جدا
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صمم قاعدة البيانات التي تناسب عملك بسرعة دون الترميز والترحيل اليدوي. جربه مجانًا مع إصدار تجريبي لمدة 14 يومًا من AppMaster.

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