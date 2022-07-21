Visual Business Process Designer مع ميزات متقدمة

وضع المعاملات للعمليات التجارية المنفذة

حتى المشكلة الصغيرة للتحكم في جودة البيانات يمكن أن تتطلب 500 سطر من التعليمات البرمجية ، وهو ما يمثل عدة أسابيع من الجهد. ولكن يمكن لـ AppMaster Business Process Editor إجراء ذلك تلقائيًا. يعد منطق المعاملات عنصرًا كبيرًا وهامًا في الأنظمة - وهو مرشح مثالي لأتمتة عمليات عملك.