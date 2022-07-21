Visual Business Process Designer مع ميزات متقدمة

AppMaster تقدم Backend Builder مجموعة من أدوات السحب والإفلات لإنشاء تدفقات عمل عبر الويب والجوال بشكل مرئي معقدة بقدر ما تريد من أجل أتمتة العمليات التجارية.
يمكنك الآن أتمتة إشعارات البريد الإلكتروني ، وإضافة السجلات وتحديثها ، وتقييد حقول النموذج ، والتكامل مع تطبيقات الطرف الثالث ، وغير ذلك الكثير باستخدام أداة إنشاء سير العمل المرئية - لا حاجة إلى ترميز.
يتكون كل سير عمل من ثلاثة أجزاء - إجراء وحدث ومشغل. يعد تعيين متطلبات عملك وفقًا لهذه المكونات هو الخطوة الأكثر أهمية في إنشاء مهام سير العمل. بمجرد الانتهاء من رسم الخرائط ، يصبح سير عمل البناء بمثابة نزهة.
قم بإنشاء وظيفة لتشغيل العملية التجارية في الموعد المحدد. إذا قمت بجدولة عملية الأعمال الخاصة بك ، يمكنك الاستفادة من إمكانيات الجدولة المتقدمة التالية: يوميًا ، أو شهريًا ، أو إعداد الفترة ، أو تحديد المشغل لتشغيل عملية تجارية.
تسمح لك طلبات API الخارجية بتحديد قوالب الطلبات ثم تشغيل المكالمات الصادرة إلى أي واجهة برمجة تطبيقات من داخل العمليات التجارية. قم بتوصيل مشروعك بأي خدمة تابعة لجهة خارجية ، حتى لو لم تكن هناك وحدة نمطية لها بعد في السوق.
لم تعد بحاجة إلى إنشاء متغيرات متكررة في كل عملية تجارية: يمكن الوصول إلى المتغيرات العالمية في أي مكان. قلل أوقات الاستجابة عن طريق التخلص من الحاجة إلى الوصول إلى الأقراص وتحسين الأداء عن طريق التخزين المؤقت باستخدام بنية بيانات داخل الذاكرة.
قم بتوصيل تطبيق الهاتف المحمول والويب وسير العمل بمنصات الطرف الثالث لتدفق البيانات غير المقيد. التكامل مع CRMs وبوابات الدفع وقواعد البيانات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات وما إلى ذلك ، في بضع خطوات.
تتيح لنا Goroutines إنشاء برامج متوازية غير متزامنة يمكنها تنفيذ بعض المهام بشكل أسرع بكثير مما لو كانت مكتوبة بطريقة متسلسلة. من خلال تعيين مئات أو آلاف من goroutines في سلسلة محادثات واحدة ، لا داعي للقلق بشأن أداء تطبيقنا.
حتى المشكلة الصغيرة للتحكم في جودة البيانات يمكن أن تتطلب 500 سطر من التعليمات البرمجية ، وهو ما يمثل عدة أسابيع من الجهد. ولكن يمكن لـ AppMaster Business Process Editor إجراء ذلك تلقائيًا. يعد منطق المعاملات عنصرًا كبيرًا وهامًا في الأنظمة - وهو مرشح مثالي لأتمتة عمليات عملك.
دفع الإخطارات ، والمصادقة الاجتماعية ، والبريد الإلكتروني ، وما إلى ذلك - قم بتوصيل سير عملك بمئات التطبيقات والخدمات ، أو قم بالوصول إلى المحتوى الخاص بك برمجيًا باستخدام واجهة برمجة التطبيقات.
يعمل إلغاء البيانات المكررة وجمع البيانات المهملة على الاستفادة الفعالة من مساحة التخزين. يمكنه بدوره خفض الإنفاق الرأسمالي عن طريق تقليل الكمية الإجمالية لوسائط التخزين المطلوبة لتلبية احتياجات سعة التخزين.
أدى نمو البيانات إلى جعل أنواع التخزين التقليدية مكلفة ويصعب إدارتها. يحل تخزين الكائنات مشكلة السعة بالبنية القابلة للتطوير بلا حدود. يسهل إنشاء أنظمة الملفات السحابية أو تخزين مجموعات البيانات أو الكتل المهيكلة.
تعرف على كيفية ترقية نشاطك إلى التشغيل السريع وتوفير المال باستخدام مصمم عمليات الأعمال AppMaster بدون رمز.
تفضل بزيارة قاعدة المعارف الخاصة بنا للحصول على أدلة كاملة ومقاطع فيديو تفصيلية تشرح عملية إنشاء تطبيق على النظام الأساسي AppMaster .
تعرف على المزيد حول AppMaster Business Process Designer والمزيد من المعلومات حول كيفية العمل مع نظامنا الأساسي بدون رمز.
تجربة AppMaster مجانًا مع إصدار تجريبي لمدة 14 يومًا. عندما تكون جاهزًا ، يمكنك اختيار الخطة المدفوعة المناسبة.
اقرأ المزيد عن أدوات التحرير المرئية القوية الأخرى التي تحتاجها لإنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات جوال رائعة دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
صمم قاعدة البيانات التي تناسب عملك بسرعة دون الترميز والترحيل اليدوي. جربه مجانًا مع إصدار تجريبي لمدة 14 يومًا من AppMaster.