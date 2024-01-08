يمكّنك منشئ تطبيقات الويب AppMaster بدون تعليمات برمجية من تطوير التطبيقات التي لا تشمل تصميم الواجهة فحسب، بل تشمل أيضًا منطق الأعمال والتكامل مع خدمات الجهات الخارجية. باستخدام AppMaster Web Designer ، يمكنك بسهولة إنشاء تطبيقات سريعة وقابلة للتطوير وسهلة الاستخدام باستخدام أداة واحدة فقط.

واجهه المستخدم

لتطوير تطبيق الويب الخاص بك باستخدام AppMaster، فإن الخطوة الأولى هي تصميم الواجهة. تتضمن عملية التطوير ثلاثة مستويات من العمل:

التخطيطات : تصميم قوالب لجميع أنواع الشاشات في تطبيقك.

: تصميم قوالب لجميع أنواع الشاشات في تطبيقك. الصفحات : إنشاء صفحات باستخدام التخطيطات المصممة مسبقًا.

: إنشاء صفحات باستخدام التخطيطات المصممة مسبقًا. مكونات واجهة المستخدم : بناء عناصر واجهة المستخدم الفردية.

تَخطِيط

توفر التخطيطات إطارًا لتنظيم مكونات تطبيق الويب، مما يتيح إنشاء بنية متسقة للصفحة. يمكن أن يتضمن التخطيط مكونات ومنطقًا وأنماطًا شائعة تنطبق على صفحات تطبيقات الويب المرتبطة، مما يلغي الحاجة إلى عناصر متكررة عبر الصفحات المختلفة.

على سبيل المثال، إذا كان تطبيق الويب يتطلب لوحة تنقل في كل صفحة، فيمكنك إضافة مكون لوحة تنقل إلى التخطيط. سيتم تطبيق أي تغييرات يتم إجراؤها على التخطيط تلقائيًا على الصفحات المرتبطة. إذا كانت صفحات معينة تحتاج إلى بنية مختلفة، فيمكنك إنشاء تخطيطات إضافية، مثل صفحات تسجيل الدخول والتسجيل.

تشمل فوائد استخدام التخطيطات تقليل وقت إنشاء الواجهة وتبسيط دعم المشروع وإجراء تغييرات مبسطة على تطبيق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تسهل التخطيطات اختبار A/B عن طريق تعيين تخطيطات مختلفة للصفحات بناءً على الشروط. يؤدي التنقل عبر التخطيطات إلى تجنب عمليات إعادة تحميل الصفحة بالكامل، ولا يؤدي إلا إلى تحديث المحتوى الديناميكي، مما يؤدي إلى تحسين أداء التطبيق والحفاظ على الذاكرة.

الصفحات

الطبقة التالية من واجهة تطبيقك هي الصفحات. يتم إنشاؤها استنادًا إلى تخطيطات تم إنشاؤها مسبقًا، ولها إعدادات خاصة بها، ويتم توسيعها عن طريق إضافة مكونات واجهة المستخدم الضرورية اعتمادًا على سياق الصفحة.

على سبيل المثال، إذا قمت بإنشاء موقع ويب، يمكنك ربط تخطيط يحتوي على رأس وتذييل بجميع صفحات تطبيق الويب ثم تعبئتها بالمحتوى دون إنشاء تذييل ورأس في كل صفحة.

عناصر واجهة المستخدم

عناصر واجهة المستخدم هي الأجزاء الأساسية المكونة لتطبيق الويب الخاص بك. وهي تمثل عناصر المحتوى الخاص بك، مثل النص والأزرار والصور والجداول وغيرها.

باستخدام واجهة "السحب والإفلات"، يمكن نقل العناصر بسهولة إلى مساحة العمل، ويمكنك على الفور رؤية كيف سيبدو تطبيق الويب المستقبلي. يمكنك بناء مكونات أكثر تعقيدًا من العناصر الذرية عن طريق تداخلها مع بعضها البعض. يتم تجميع كافة أجزاء التطبيق من عناصر واجهة المستخدم، بما في ذلك التخطيطات والصفحات.

لذلك، يقدم AppMaster Web App Designer محرر WYSIWYG ("ما تراه هو ما تحصل عليه") لإنشاء تطبيقات الويب.

التخصيص

أيضًا، ولتطوير تطبيقات الويب بشكل أسرع، يمكنك تخصيص مظهر التطبيق باستخدام أداة إنشاء السمات، والتي تتيح لك إعداد أنماط عناصر مشتركة، مثل الألوان الأساسية والإضافية، والأحجام، والطباعة، وما إلى ذلك.

في إعدادات التطبيق، يمكنك إعداد عرض التطبيق في المتصفح وفي نتائج البحث: اسم التطبيق، الوصف، الرمز المفضل.

منطق الأعمال

بمجرد إنشاء واجهة التطبيق، يمكنك البدء في إنشاء منطق الأعمال الخاص بها، والذي يتضمن:

إنشاء قاعدة بيانات محلية (قريبًا!) .

. خلق المتغيرات العالمية.

تكوين إجراءات المكونات ومشغلات التطبيق.

بناء العمليات التجارية العامة.

تنفيذ العمليات التجارية وفقًا لجدول زمني (قريبًا!) .

. إعداد الترجمة للغات مختلفة (قريبًا!) .

خدمات الطرف الثالث

يمكنك دمج خدمات الجهات الخارجية من مكتبة الوحدات لدينا لتحسين وظائف تطبيق الويب الخاص بك. هناك، يمكنك العثور على وحدات ترخيص الشبكات الاجتماعية (Google، وApple، وLinked In، وFacebook)، والتقويمات، ووحدات الخرائط المتنوعة، وخدمات الدفع، وغير ذلك الكثير. يمكن العثور على القائمة الكاملة لعمليات التكامل المتاحة في قسم الوحدات في AppMaster Web App Designer (قريبًا!) .