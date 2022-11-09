ماذا عن تجربتها في الممارسة؟ حان الوقت لأداء الواجب المنزلي الأول.

تحتاج إلى تمكين الجهاز للعمل مع سطر الأوامر. في نظام Windows ، يسمى التطبيق المطلوب CMD ، على MacOS - Terminal .

استخدم تطبيق curl console (إذا لم يكن مثبتًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك - قم بإصلاحه). إنه مصمم خصيصًا لإرسال طلب إلى خدمة معينة وتلقي الرد من هناك.

كمثال ، أرسل طلب HTTP إلى خدمة BoredAPI . هذه خدمة يمكنها التقاط نشاط لجميع المناسبات.

للقيام بذلك ، أدخل الأمر التالي في الجهاز:

curl " http://www.boredapi.com/api/activity؟type=diy "

يرجى ملاحظة أنه يمكن تقسيم العنوان بشكل مشروط إلى جزأين - قبل علامة الاستفهام وبعدها.

الجزء الأول هو عنوان الطلب نفسه. في هذا المثال - "http://www.boredapi.com/api/activity"

الجزء الثاني هو معلمات الطلب. في المثال - "type = diy". أي أن معلمة الاستعلام هي "type" مع القيمة "diy". وبالتالي ، أشرنا إلى أننا نريد الحصول على مثل هذا النشاط الذي يمكنك القيام به بنفسك (افعلها بنفسك - افعلها بنفسك).

انظر ما الرد الذي تم تلقيه. ابحث عن المعلومات التي تحتاجها فيه. في وحدات أخرى ، سنحلل بالتفصيل شكل الاستجابة ، ومكوناتها. في هذه المرحلة ، يكفي أن نفهم أن هذا هو بالضبط ما تبدو عليه الاستجابة للطلب من الواجهة الخلفية قبل أن تتم معالجتها منطقيًا وعرضها بشكل جميل على الواجهة الأمامية.

تحقق من وثائق الخدمة ( http://www.boredapi.com/documentation ) وقم بإجراء طلب أكثر تعقيدًا بمعلمات مختلفة بنفسك. على سبيل المثال ، اكتشف النشاط المناسب لشركة لديها أكثر من 5 أشخاص ولكن أقل من 10 أشخاص.

لدمج المادة ، حاول إتقان خدمة أكثر تعقيدًا. على سبيل المثال - https://www.alphavantage.co/

اقرأ الوثائق ، واحصل على سعر الصرف أو أسعار الأسهم من قاعدة البيانات.

قبل الاستخدام ، يجب عليك التسجيل والحصول على مفتاح وصول شخصي.