يمكنك تطوير تطبيقات الخادم باستخدام شفرة المصدر التي تم إنشاؤها على GoLang ، وتطبيقات الويب (SPA) استنادا إلى إطار عمل Vue2 ، وتطبيقات Android و iOS الأصلية على Kotlin و Swift UI. يتم إنشاء جميع التطبيقات بدون سطر واحد من التعليمات البرمجية. تسمح آلية قوية للعمل مع العمليات التجارية بتطوير تطبيقات الأعمال من أي تعقيد. تعمل أدوات إنشاء السحب والإفلات المرئية على جعل التطوير أسرع وأكثر كفاءة.