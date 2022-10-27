الملفات في قاعدة البيانات وطلبات الخادم

بعد كل الفحوصات ، يمكننا التأكد من أن المستخدم قد أرسل الملفات بالتنسيق الصحيح. حان الوقت الآن لإرسالها إلى الخادم لمزيد من المعالجة. لكن أولاً ، يجدر تقديم شرح مهم حول مبادئ العمل مع الملفات.

أنواع الملفات

ربما لاحظت أن هناك نوعين مختلفين من الملفات. الأول هو الذي عملنا معه للتو ، ملف النموذج. الثاني هو نوع بيانات الملف. إنه معرف يسهل تخزينه في قاعدة البيانات ويسهل العثور على النموذج الكامل. عند تصميم نموذج قاعدة بيانات ، يكون هو النوع الثاني المستخدم. يمكن استخدامه بنفس طريقة استخدام أنواع البيانات الأخرى (String ، و Integer ، وغيرها) ، ولكن في نفس الوقت ، نعلم دائمًا أن النموذج الكامل مخفي خلف معرفه.





عندما نحصل على ملف من Filepicker أو كتلة Select Files ، يتم تمثيله كنموذج. لكنه لا يحتوي على معرف حتى الآن ، لأنه لم يتم حفظ الملف في قاعدة بيانات الخادم. للقيام بذلك ، تحتاج إلى إجراء Server request POST /_files/ request إلى نقطة النهاية ، والتي تم إنشاؤها تلقائيًا مسبقًا. بعد ذلك ، تتم كتابة الملف في قاعدة البيانات ، ويكتسب نموذجها معرفًا ويمكن استخدامه بالكامل.

URL للصور

استخدم Swagger لمعرفة نقاط نهاية الملفات الأخرى الموجودة. نحتاج واحد منهم الآن. لاستخدام الملفات كصور في الواجهة الأمامية ، تحتاج إلى الحصول على عنوان URL الكامل للملف المحدد. يتم حل هذه المهمة عن طريق GET /_files/:id/download/ endpoint. بمعرفة معرف الملف ، يمكنك استخدامه والحصول على عنوان URL الدقيق للملف.

نحتاج إلى توسيع النموذج الذي تم الحصول عليه كنتيجة Server request POST /_files/ block ومعرفة معرف الملف. بعد ذلك ، يجب تحويل المعرف إلى سلسلة باستخدام كتلة To String . دعنا نستخدم هذه النتيجة لتجميع عنوان URL النهائي للصورة (مثل GET request /_files/:id/download/ ). للقيام بذلك ، نستخدم كتلة سلسلة سلسلة Concat Strings (Multiple) . الجزء الأول سيكون " /api/_files/ " ، والثاني سيكون معرف الملف ، والثالث سيكون " /download/ ".

يبقى فقط تمرير عنوان URL الناتج إلى كتلة Image . تم إنشاؤه في مرحلة التصميم ، ولكن في البداية كان هناك كعب بسيط كصورة. الآن يمكننا إصلاحه. للقيام بذلك ، استخدم كتلة Image Update Properties وقم بتعيين عنوان URL للصورة.



