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عائد الاستثمار لأتمتة Appmaster

بدون رمز أتمتة العائد على الاستثمار حاسبة

اسبة عائد الاستثمار هذه ، ستتمكن من تقدير مقدار المدخرات التي يمكنك تحقيقها عن طريق أتمتة عمليات سير العمل الخاصة بك باستخدام AppMaster دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

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لا يوجد بشر متورطون. إنشاء رمز خالص مع أفضل الممارسات.

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الذكاء الاصطناعي لدينا هو أفضل مطور برامج. لا يوجد ديون فنية من أي وقت مضى. جربنا!

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لا رمز ، لا متاعب ، لا مخاطر. AppMaster سيتولى كل شيء.

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تقليل التكاليف باستخدام أتمتة عمليات الأعمال
تقليل التكاليف باستخدام أتمتة عمليات الأعمال تقليل التكاليف باستخدام أتمتة عمليات الأعمال

لقد ثبت أن أتمتة العمليات وسير العمل باستخدام AppMaster يقلل من التكاليف المباشرة بأكثر من 35٪ ، ويقلل مرات دورات الطلب والموافقة بأكثر من النصف ، ويقدم عائد استثمار إيجابيًا في أقل من شهرين. لمساعدتك على توقع المدخرات المحتملة ، استخدم حاسبة عائد الاستثمار لتقدير المدخرات المحتملة باستخدام AppMaster.

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عملية التوفير

التوفير لكل طلب

تشير الدراسات إلى أنه يمكن تقليل تدفقات العمل اليدوية بنسبة 60-90٪ باستخدام حلول سير العمل المؤتمتة مثل AppMaster. تم تقدير المدخرات الإجمالية مع الأخذ في الاعتبار التوفير بنسبة 75٪.

$
تشير تقارير IDC إلى أن تكلفة معالجة الطلب يدويًا هي 75-100 دولار لكل وحدة
التكلفة الإجمالية شهريًا (بالدولار الأمريكي)
$ 2,500
إجمالي التكاليف السنوية (بالدولار)
$ 30,000
المدخرات السنوية ($) $ 22,500
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توفير في التكاليف

توفير تكلفة العملية

الأتمتة هي استراتيجية أساسية للمؤسسات الناجحة. احتضن تدفقات العمل المؤتمتة وقم بزيادة الإنتاجية ، ووفر الوقت في المهام منخفضة القيمة ، وحرر الموظفين للقيام بمهام أكثر أهمية.

$
بالنسبة للشخص الذي يعالج الطلبات يدويًا
إجمالي الدقائق / الشهر
3000
مجموع الساعات / الشهر
50
تكاليف العمالة / شهر ($)
$ 2,500
تكاليف العمالة السنوية (دولار)
$ 30,000
المدخرات السنوية ($) $ 22,500
Output Growth نمو الناتج
Release of Resources الافراج عن الموارد
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زيادة الإنتاجية

ارباح الانتاج

حققت معظم الشركات التي لديها تدفقات عمل يدوية توفيرًا بنسبة 60-90٪ من خلال استخدام حل AppMaster. مع المستوى المرتفع لعائد الاستثمار ونقطة الدخول المنخفضة ، لا يفكر أي شركة في أتمتة عملياتها.

%
الوقت المقدر الذي يتم توفيره لكل موظف عن طريق أتمتة العملية
ربح الساعة ($)
$ 5
ربح في الأسبوع ($)
$ 200
ربح سنوي ($)
$ 9,000
نمو الدافع
بلا حدود
إجمالي مكاسب الإنتاجية سنويًا (بالدولار) $ 90,000
Automated Processes العمليات الآلية
Savings on Payroll التوفير في الرواتب
جرب AppMaster
لماذا AppMaster؟

مزايا AppMaster

يوفر AppMaster نظامًا أساسيًا لا يحتوي على تعليمات برمجية يعمل على تسريع إنشاء خادم عالي التأثير جاهز للإنتاج وتطبيقات الويب وتطبيقات الأعمال المحمولة الأصلية مع إنشاء التعليمات البرمجية.

خلفية واحدة
خلفية واحدة

تم تصميم التطبيقات حول خلفية واحدة. على سبيل المثال سيعمل تطبيقان (للسائق والراكب) مع نفس الخلفية.

سرعة
سرعة

أداء خلفية أعلى بعشرات المرات مقارنة بأي حلول مماثلة. لا توجد ديون تقنية وإعادة بناء ديون!

استضافة في أي مكان
استضافة في أي مكان

يمكن استضافة التطبيقات في AppMaster Cloud ، أي سحابة تجارية ، سحابة خاصة ، حتى في وضع عدم الاتصال تمامًا.

مصدر الرمز
مصدر الرمز

من الممكن تنزيل الكود المصدري للتطبيقات التي تم إنشاؤها. نقوم بإنشاء كود في GoLang بسرعة 22 ألف سطر في الثانية.

وثائق API
وثائق API

قم بإنشاء وإدارة الوصول إلى API الخاص بك ونقاط النهاية باستخدام البرامج الوسيطة وإنشاء مستندات API تلقائيًا.

براعه
براعه

يمكنك إنشاء خلفية معقدة واستخدامها بشكل منفصل - قم بتوصيل الواجهة الأمامية التي كتبها مطوروك بها.

أنشئ تطبيقك مجانًا
"لقد خفضنا الميزانية أكثر من 10 مرات وأطلقنا الحل في أقل من 4 أسابيع ، بدلاً من 6 أشهر ، باستخدام AppMaster النظام الأساسي." بناء التطبيق مجانا

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