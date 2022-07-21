بدون رمز أتمتة العائد على الاستثمار حاسبة

تقليل التكاليف باستخدام أتمتة عمليات الأعمال

لقد ثبت أن أتمتة العمليات وسير العمل باستخدام AppMaster يقلل من التكاليف المباشرة بأكثر من 35٪ ، ويقلل مرات دورات الطلب والموافقة بأكثر من النصف ، ويقدم عائد استثمار إيجابيًا في أقل من شهرين. لمساعدتك على توقع المدخرات المحتملة ، استخدم حاسبة عائد الاستثمار لتقدير المدخرات المحتملة باستخدام AppMaster.