بدون رمز أتمتة العائد على الاستثمار حاسبة

اسبة عائد الاستثمار هذه ، ستتمكن من تقدير مقدار المدخرات التي يمكنك تحقيقها عن طريق أتمتة عمليات سير العمل الخاصة بك باستخدام AppMaster دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
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لقد ثبت أن أتمتة العمليات وسير العمل باستخدام AppMaster يقلل من التكاليف المباشرة بأكثر من 35٪ ، ويقلل مرات دورات الطلب والموافقة بأكثر من النصف ، ويقدم عائد استثمار إيجابيًا في أقل من شهرين. لمساعدتك على توقع المدخرات المحتملة ، استخدم حاسبة عائد الاستثمار لتقدير المدخرات المحتملة باستخدام AppMaster.
تشير الدراسات إلى أنه يمكن تقليل تدفقات العمل اليدوية بنسبة 60-90٪ باستخدام حلول سير العمل المؤتمتة مثل AppMaster. تم تقدير المدخرات الإجمالية مع الأخذ في الاعتبار التوفير بنسبة 75٪.
الأتمتة هي استراتيجية أساسية للمؤسسات الناجحة. احتضن تدفقات العمل المؤتمتة وقم بزيادة الإنتاجية ، ووفر الوقت في المهام منخفضة القيمة ، وحرر الموظفين للقيام بمهام أكثر أهمية.
حققت معظم الشركات التي لديها تدفقات عمل يدوية توفيرًا بنسبة 60-90٪ من خلال استخدام حل AppMaster. مع المستوى المرتفع لعائد الاستثمار ونقطة الدخول المنخفضة ، لا يفكر أي شركة في أتمتة عملياتها.
يوفر AppMaster نظامًا أساسيًا لا يحتوي على تعليمات برمجية يعمل على تسريع إنشاء خادم عالي التأثير جاهز للإنتاج وتطبيقات الويب وتطبيقات الأعمال المحمولة الأصلية مع إنشاء التعليمات البرمجية.
تم تصميم التطبيقات حول خلفية واحدة. على سبيل المثال سيعمل تطبيقان (للسائق والراكب) مع نفس الخلفية.
أداء خلفية أعلى بعشرات المرات مقارنة بأي حلول مماثلة. لا توجد ديون تقنية وإعادة بناء ديون!
يمكن استضافة التطبيقات في AppMaster Cloud ، أي سحابة تجارية ، سحابة خاصة ، حتى في وضع عدم الاتصال تمامًا.
من الممكن تنزيل الكود المصدري للتطبيقات التي تم إنشاؤها. نقوم بإنشاء كود في GoLang بسرعة 22 ألف سطر في الثانية.
قم بإنشاء وإدارة الوصول إلى API الخاص بك ونقاط النهاية باستخدام البرامج الوسيطة وإنشاء مستندات API تلقائيًا.
يمكنك إنشاء خلفية معقدة واستخدامها بشكل منفصل - قم بتوصيل الواجهة الأمامية التي كتبها مطوروك بها.