صفحات الويب والنماذج

أهم خطوة في إنشاء معظم تطبيقات الويب هي تنظيم عملها باستخدام قاعدة البيانات. كيفية الحصول على البيانات من قاعدة البيانات وكيفية عرضها على شاشة المستخدم وكيفية إدارة هذه البيانات وحذفها.

هذه هي الأسئلة التي تم تخصيص الوحدة الجديدة لها بالطبع. في الوحدة الثالثة ، أنشأنا قاعدة بيانات وصممنا نماذج لتسجيل المعلومات حول المدن والبلدان. الآن سننظم العمل مع قاعدة البيانات هذه. علينا القيام بما يلي:

قم بإنشاء جدول لإخراج المعلومات من قاعدة البيانات

تعرف على كيفية إضافة البيانات إلى قاعدة البيانات ، وكذلك حذفها

تعرف على كيفية عمل النوافذ المشروطة لإنشاء واجهة سهلة الاستخدام

افهم كيف تعمل الجداول المرتبطة

الصفحات

لنبدأ بالجزء التحضيري. أصبح تطبيقنا أكبر ، وأصبح مكتظًا في صفحة واحدة. نحن بحاجة إلى إنشاء واحدة أخرى على الأقل. دعنا نضيفه إلى القائمة اليسرى.





دعنا نسمي الصفحة التي تم إنشاؤها " World " وقم بتعيين الرمز وعنوان URL واضح.





نوافذ مشروطة

نحن بحاجة إلى القدرة على إضافة بلدان جديدة على الصفحة التي تم إنشاؤها. للقيام بذلك ، نحتاج إلى نافذة مشروطة ندخل فيها البيانات الضرورية والزر الذي سيفتح هذه النافذة المشروطة.

النافذة المشروطة هي مكون خاص. لا يشغل أي مكان محدد على الصفحة ، وفي الوقت نفسه ، يجمع خصائص المكون (مع الإعدادات الخاصة بالمكونات) والصفحة الجديدة (مع قماش الرسم الخاص به لإضافة مكونات أخرى). أنسب مكان لوضع النموذج هو المنطقة الموجودة أسفل الصفحة. يتم تمييزه باللون الأخضر ، وكذلك المكون الشرطي نفسه.





من الضروري إعطائها اسمًا مناسبًا ، وعند الضغط على الزر ، قم بتعيين إجراء واحد بسيط - عرض هذه النافذة المشروطة.





الخطوة التالية هي إدخال البيانات المطلوبة. لقد أجرينا بالفعل عملية مماثلة في الوحدة السابقة عندما مررنا قيمة X و Y. والآن نحتاج إلى القيام بنفس الشيء ، باستثناء أن نوع البيانات مختلف ، وحقول الإدخال في نافذة مشروطة.

تسجل قاعدة البيانات معظم المعلومات الأساسية حول البلدان. هذا هو اسمهم (نوع String ) والوصف العام ( Text ). هذه هي حقول الإدخال التي تحتاج إلى إضافتها.



