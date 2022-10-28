إعادة تحديد

الآن ، عن طريق القياس ، يمكنك إنشاء صفحة لقائمة المدن. الاختلاف الوحيد المهم هو أنه عند إنشاء مدينة ، يجب تحديد البلد الذي تقع فيه.

Relselect المكون

مكون Relselect مناسب لتنفيذ هذه الميزة. يسمح لك بالاختيار من قائمة البيانات التي تم إدخالها بالفعل في قاعدة البيانات. لنلق نظرة على هذا بمثال.

تؤدي إضافة مكون Relselect إلى بدء إجراء الإعداد الأولي له. من الضروري تحديد مصدر البيانات (نحن مهتمون بقائمة البلدان ، لذلك نختار نموذج Country ) ، وحقل العرض ( name هو الخيار الأكثر منطقية ، على الرغم من أنه يمكنك اختيار أي خيار آخر) ، و Single أو أوضاع Multiple (يمكن أن تكون المدينة في بلد واحد فقط ، لذلك نختار Single ).





الخطوة التالية هي الحصول على قائمة البلدان التي ستكون متاحة للاختيار. تشبه هذه العملية ما كان مطلوبًا لعرض البيانات في جدول. تذكر أنه في البداية ، أي مكون فارغ ، وللحصول على البيانات ، تحتاج إلى تقديم طلب مناسب لقاعدة البيانات.

دعنا نستخدم مشغل onCreate للتشغيل فورًا في اللحظة التي يتم فيها إنشاء المكون ، وتنفيذ استعلام قاعدة بيانات باستخدام Server request GET /Country/ block وإضافة البيانات المستلمة باستخدام مجموعة RelSelect Update Properties .





قائمة البلدان متاحة للاختيار. يبقى فقط معرفة القيمة المحددة وحفظها عند إضافة مدينة جديدة. أنت بحاجة إلى كتلة RelSelect Get Properties ومعلمة الإخراج Selected الخاصة بها للقيام بذلك.





إذا تم تنفيذ كل شيء بشكل صحيح (وتم استخدام المعلمة _with عند تلقي البيانات) ، فإن قائمة البلدان الآن تحتوي أيضًا على معلومات حول المدن الموجودة فيها.



