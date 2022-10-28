دورات. استيراد ملفات Excel

لفهم العملية الإضافية ، من الضروري التعمق قليلاً في النظرية وفهم مبدأ الدورات. في السابق ، كانت جميع عملياتنا تسير إلى الأمام فقط. يمكنهم اختيار شوكة معينة (على كتل If-Else و Switch ) ، لكننا علمنا على وجه اليقين أن كل كتلة سيتم تنفيذها مرة واحدة فقط ؛ لن يكون هناك عودة.

دورات

توفر الدورات القدرة على تكرار قسم معين عدة مرات. يتم إنشاء العملية بحيث يتم تنفيذ تسلسل الكتل المحدد مرارًا وتكرارًا. حتى يتم استيفاء شرط إنهاء الحلقة.

يمنحك AppMaster القدرة على استخدام ثلاثة أنواع مختلفة من الدورات. مبدأ عملهم هو نفسه تمامًا. شرط إنهاء الحلقة هو الشيء الوحيد الذي يميزها عن بعضها البعض.

Loop . أبسط جميع الدورات. تحدد معلمة Times (Integer) الخاصة بها قيمة ثابتة لعدد المرات التي يجب فيها تنفيذ الحلقة المحددة.

. أبسط جميع الدورات. تحدد معلمة الخاصة بها قيمة ثابتة لعدد المرات التي يجب فيها تنفيذ الحلقة المحددة. While loop . حلقة يتم تشغيلها حتى يتم استيفاء شرط معين. يتم تحديد هذا الشرط في معلمة Condition (Boolean) . في بداية كل حلقة ، يتم فحص قيمة Condition ؛ إذا كان True ، فسيتم تنفيذ الحلقة ؛ إذا كانت False ، تتوقف الحلقة. تضع المعلمة Limit (Integer) حدًا لعدد مرات تكرار الحلقة لضمان عدم تشغيل الحلقة إلى الأبد. عند الوصول إليها ، ستنتهي الحلقة ، بغض النظر عن قيمة Condition .

. حلقة يتم تشغيلها حتى يتم استيفاء شرط معين. يتم تحديد هذا الشرط في معلمة . في بداية كل حلقة ، يتم فحص قيمة ؛ إذا كان ، فسيتم تنفيذ الحلقة ؛ إذا كانت ، تتوقف الحلقة. تضع المعلمة حدًا لعدد مرات تكرار الحلقة لضمان عدم تشغيل الحلقة إلى الأبد. عند الوصول إليها ، ستنتهي الحلقة ، بغض النظر عن قيمة . For each loop . حلقة مصممة للعمل مع المصفوفات. يأخذ مصفوفة كمدخلات ويسمح لك بتنفيذ عملية معينة على كل عنصر مصفوفة. يتم تشغيله عدة مرات بقدر وجود عناصر في المصفوفة.

كل دورة لها دفقان إخراج.

Loop Body . جسم الحلقة نفسه. تلك العملية التي ستتكرر بالعدد اللازم من المرات.

. جسم الحلقة نفسه. تلك العملية التي ستتكرر بالعدد اللازم من المرات. Completed . سيتم تشغيل الخيط عند انتهاء الحلقة. يحدد ما يجب فعله بعد انتهاء الحلقة. بالمناسبة ، يمكن إكمال أي دورة بناءً على الأمر دون انتظار تلبية الشروط الأولية. للقيام بذلك ، تحتاج فقط إلى استخدام كتلة Break Loop في المكان المناسب. سيتم على الفور نقل الدفق إلى Completed .

Read XLSX File

لتحليل ملف xlsx ، سنستخدم كتلة Read XLSX File . يشبه مبدأ التشغيل الخاص به تقريبًا كتلة For each loop . يمثل ملف الجدول كمصفوفة من السلاسل. وكل صف بدوره هو أيضًا مصفوفة ، ولكنه بالفعل مصفوفة من الأعمدة للصف المحدد.





يتم تقديم ملف xlsx نفسه في شكل مماثل. يحتوي العمود الأول على اسم القسم ، ويحتوي العمود الثاني على المعلومات التي يحتوي عليها هذا القسم. في الوقت نفسه ، لا نعرف مسبقًا السطر الذي تمت كتابة المعلومات فيه على الإطلاق ؛ يمكن أن تظهر في أي مكان تعسفي. في هذا المثال ، تتم الإشارة إلى السيرة الذاتية في السطر الثاني ، ويكون تسجيل الدخول في الثامن ، ولكن يمكن أن تكون السطور والترتيب الذي كُتبت به أيًا منهما.

تبدأ عملية الأعمال باستلام ملف كمعامل إدخال. يرجى ملاحظة أن نوع بيانات الملف ، أي معرف الملف ، الذي يتم إرساله وليس الملف بأكمله. نقوم بتمرير نفس الملف إلى كتلة Read XLSX File .





Each row ، في هذه الحالة ، هو تناظري لـ Loop Body . هذا يعني أنه سيتم تنفيذ الحلقة عدة مرات مثل الصفوف في ملف xlsx. في نفس الوقت ، في كل دورة ، نتلقى معلومات حول الصف الذي تتم معالجته الآن ( Row number ) ، وكذلك الأعمدة الموجودة في هذا الصف ( Row columns ).

مهمتنا هي التحقق من الخلية الأولى من كل صف. نتوقع العثور على خلية تقول "تسجيل الدخول" أو "السيرة الذاتية". بهذه الطريقة ، سنفهم أننا وجدنا عمودًا يحتوي على المعلومات اللازمة.

للقيام بذلك ، نحتاج إلى كتلة Array Element مع فهرس 0. هذه هي الطريقة التي نحصل بها على محتويات الخلية الأولى من السلسلة. بعد ذلك ، نستخدم كتلة Switch للعثور على التطابق المطلوب (تسجيل الدخول ، السيرة الذاتية).

إذا لم يتم العثور على مثل هذا التطابق ، فإن الحلقة تنتقل إلى التكرار التالي ، والتحقق من الصف التالي. إذا تم العثور عليها ، فإننا نفهم أن الخلية الثانية من هذا الصف يجب أن تحتوي على المعلومات التي نحتاجها ونستخدم كتلة Array Element مرة أخرى (ولكن مع الفهرس 1) للحصول على هذه المعلومات.

يبقى فقط لحفظ هذه المعلومات. بعد كل شيء ، إذا لم تقم بذلك على الفور ، فستستمر الدورة ببساطة ، وستفقد البيانات المستلمة.

المتغيرات

أفضل حل في هذه الحالة هو استخدام المتغيرات. يكمن معناها في حقيقة أن بعض القيم لا يتم نقلها على الفور من كتلة إلى أخرى ولكن يتم تخزينها في الذاكرة واستخدامها إذا لزم الأمر.

هناك كتلتان لهذا:

كتلة Variable . يمكن أن يكون أي رقم أو سلسلة أو حتى مجموعة من الكائنات. من المهم أن نفهم أن هذه الكتلة نفسها لا تفعل شيئًا ؛ لا يحتوي على معلمات إدخال. إنه يعمل فقط على الإعلان عن حقيقة أن مكانًا مخصصًا في الذاكرة لكتابة بعض القيمة ، مع إمكانية الرجوع إليه لاحقًا مرة أخرى ومعرفة هذه القيمة.

. يمكن أن يكون أي رقم أو سلسلة أو حتى مجموعة من الكائنات. من المهم أن نفهم أن هذه الكتلة نفسها لا تفعل شيئًا ؛ لا يحتوي على معلمات إدخال. إنه يعمل فقط على الإعلان عن حقيقة أن مكانًا مخصصًا في الذاكرة لكتابة بعض القيمة ، مع إمكانية الرجوع إليه لاحقًا مرة أخرى ومعرفة هذه القيمة. تم تصميم كتلة Set Variable لكتابة قيمة جديدة إلى متغير.

في حالتنا ، سنحدد متغيرين من النوع String القيم الموجودة فيهما ، في مكان واحد تسجيل الدخول ، وفي السيرة الذاتية الثانية. في نهاية الحلقة ، نحتاج فقط إلى تمرير القيمة من هذه المتغيرات إلى الكتلة النهائية.





حان الوقت الآن لإنشاء نقطة نهاية لعملية الأعمال المنتهية ومن ثم إتاحتها للاستخدام في الواجهة الأمامية لتطبيق الويب.





النتيجة النهائية

نتيجة لذلك ، يجب أن تكون عملية الأعمال كما يلي:





توجد لمسات أخيرة لإتمام إنشاء التطبيق. دعنا نعود إلى عملية عمل الواجهة الأمامية وننهيها. نحن نحتاج:

قم بتمرير نموذج ملف xlsx للحفظ على الخادم.

قم بتوسيع النتيجة والحصول على معرف الملف.

قم بتمرير هذا المعرف إلى نقطة النهاية التي تم إنشاؤها مسبقًا POST /xlsx-data/

استخدم البيانات المستلمة للعرض في الحقول المناسبة (وأيضًا لإعادة تعيين معلمة Disable ، مما يفتح إمكانية التحرير).

إذا تم كل شيء بشكل صحيح ، يجب أن تبدو النسخة النهائية على هذا النحو بعد تحميل المعلومات من الملفات.