استخدام المعرف في URL

استخدام المتغيرات العامة غير قادر على تغطية جميع الحالات - لن نتمكن من إعطاء رابط للإدخال المحدد. بعد كل شيء ، يتم تخزين قيمة المتغير فقط في علامة تبويب المتصفح حيث تم تعيينه. لحل هذه المشكلة ، من الممكن كتابة المعلومات الضرورية مباشرة في عنوان URL وتمرير الرابط الدقيق إلى عنصر معين.

دعونا نرى كيفية القيام بذلك بمثال محدد. دعنا نجعل ذلك في الجدول الذي يحتوي على قائمة البلدان ، يؤدي النقر المزدوج فوق أي صف إلى فتح معلومات فقط عن تلك المدن التي تنتمي إلى هذا البلد. سيسمح لنا هذا بتنفيذ التنقل بهيكل بيانات هرمي عندما يمكنك التنقل من عنصر أصل إلى عناصره الفرعية.

إعدادات الصفحة

بادئ ذي بدء ، تحتاج إلى تغيير عنوان الصفحة بجدول المدن. للقيام بذلك ، افتح إعدادات عنصر القائمة المقابل وحدد متغير :id في عنوان URL.

بعد ذلك ، تحتاج إلى إعداد التنقل ، والذي يجب ألا ينتقل فقط إلى الصفحة المحددة ولكن أيضًا إضافة معلمة المعرف إلى عنوان URL. للقيام بذلك ، دعنا نعود إلى الجدول الذي يحتوي على قائمة البلدان ونقوم بإعداد الإجراءات على مشغل onRowDoubleClick . الآن ، سيؤدي النقر المزدوج على صف في الجدول إلى الانتقال إلى الصفحة ، وسيحتوي عنوانها على معرف السجل المحدد.

عملية الأعمال للحصول على معرف من URL

الخطوة التالية هي الحصول على المعرف المحدد من عنوان URL. قد تكون هذه الميزة مطلوبة في مجموعة متنوعة من العمليات التجارية ، لذا فإن أفضل حل هو إنشاء وظيفة منفصلة لها. يمكن إنشاؤه في علامة التبويب المقابلة في قسم تطبيقات الويب. في الوقت نفسه ، على عكس العمليات التجارية التي تم إنشاؤها سابقًا للواجهة الخلفية ، لن يتم تنفيذها على الخادم ولكن مباشرة على جهاز المستخدم الذي أطلقها.

في عملية الأعمال نستخدم الكتل التالية:

Get Current Page للحصول على عنوان URL الحالي.

للحصول على عنوان URL الحالي. Split string ، لتقسيم عنوان URL إلى كتل منفصلة عن طريق تحديد “/” كمحدد.

، لتقسيم عنوان URL إلى كتل منفصلة عن طريق تحديد “/” كمحدد. بالنسبة لصفحة معينة ، يمكننا على الفور تحديد String المطلوبة من المصفوفة الناتجة عن طريق فهرسها. لكن العملية التجارية عالمية ويمكن استخدامها لعنوان URL لهيكل مختلف ، لذلك من الأفضل تعقيد المنطق قليلاً. دعنا نتحقق من عدد عناصر String في المصفوفة بعد الانقسام باستخدام كتلة Array size .

المطلوبة من المصفوفة الناتجة عن طريق فهرسها. لكن العملية التجارية عالمية ويمكن استخدامها لعنوان URL لهيكل مختلف ، لذلك من الأفضل تعقيد المنطق قليلاً. دعنا نتحقق من عدد عناصر في المصفوفة بعد الانقسام باستخدام كتلة . باستخدام كتلة Subtract ، اطرح 3 من المقدار الناتج (العنصر هو الثاني من النهاية ، ويبدأ ترقيم الفهرس نفسه من 0).

، اطرح 3 من المقدار الناتج (العنصر هو الثاني من النهاية ، ويبدأ ترقيم الفهرس نفسه من 0). قم بتمرير القيمة المحسوبة كمؤشر إلى كتلة Array Element للحصول على String المطلوبة من المصفوفة.

للحصول على المطلوبة من المصفوفة. قم بإجراء التحويل النهائي من String to Integer .



والآن علينا فقط استخدام القيمة من عملية الأعمال التي تم إنشاؤها في طلبات GET للحصول على البيانات في الجدول.