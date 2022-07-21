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تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية لعملك. ليس هناك حاجة إلى رمز.

أنشئ تطبيقات محمولة جاهزة للإنتاج بواجهة سحب وإفلات سهلة ، وانشرها على App Store و Google Play. أيضًا ، تتبع في الوقت الفعلي كل تغيير تقوم به.

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Real Backend
kotlin swift

تطبيقات Android و IOS أصلية بالكامل مع Swift UI و Kotlin

Fully native Android and IOS apps with Swift UI and Kotlin
تطوير السيطرة الكاملة

تطوير السيطرة الكاملة

تطبيقات الهاتف المحمول عالية التخصيص التي تتوافق مع أهداف عملك. تم تطوير جميع الواجهة الخلفية على النظام الأساسي.

تسليم فوري للتطبيق

تسليم فوري للتطبيق

يعد إنشاء تطبيق باستخدام AppMaster أمرًا سهلاً وسريعًا: يمكنك إنشاء تطبيق في دقائق وتشغيله على Google Play & App Store.

تطبيقات أصلية قوية بالكامل

تطبيقات أصلية قوية بالكامل

أنشئ تطبيقات مُحسّنة للغاية باستخدام Swift UI و Kotlin / Jetpack ، مع إمكانية الوصول إلى جميع إمكانيات الجهاز الأصلية.

كيف تعمل

واجهة مستخدم مدفوعة بالخلفية

قم بتلخيص جميع المعلومات والبيانات المرئية على جانب الخادم وتحديثها في أي وقت دون قيود إصدار متاجر التطبيقات ، وكذلك تقليل التناقضات بين الأنظمة الأساسية للجوّال.

  • تملي الواجهة الخلفية كيفية تقديم البيانات. تملي الواجهة الخلفية كيفية تقديم البيانات.
  • يعرف العميل كيفية عرض عناصر واجهة المستخدم المحددة مسبقًا. يعرف العميل كيفية عرض عناصر واجهة المستخدم المحددة مسبقًا.
  • لا توجد مشاكل عند تقديم عناصر واجهة مستخدم معقدة. لا توجد مشاكل عند تقديم عناصر واجهة مستخدم معقدة.
  • مزيد من المرونة عندما يتعلق الأمر بتشغيل تجارب واجهة المستخدم. مزيد من المرونة عندما يتعلق الأمر بتشغيل تجارب واجهة المستخدم.
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تصميم تطبيق مخصص مع مجموعة واسعة من الأدوات والوحدات النمطية
تصميم تطبيق مخصص مع مجموعة واسعة من الأدوات والوحدات النمطية تصميم تطبيق مخصص مع مجموعة واسعة من الأدوات والوحدات النمطية

استمتع بإنشاء تصميمات مخصصة لتطبيقات الجوال الأصلية باستخدام AppMaster أداة إنشاء التطبيقات بالسحب والإفلات. استكشف مكتبة التكامل لتوصيل الأدوات المفضلة بالتطبيقات لجعلها أكثر قوة.

إنشاء تصميم تطبيق مخصص
المشغلات والإجراءات والشروط الخاصة بالتجربة التفاعلية
المشغلات والإجراءات والشروط الخاصة بالتجربة التفاعلية المشغلات والإجراءات والشروط الخاصة بالتجربة التفاعلية

تقوم المشغلات والإجراءات بتنفيذ التفاعل والرد على إجراءات المستخدم في تطبيقات تطبيقات الجوال. يحتوي كل مكون داخل تطبيق الهاتف المحمول على مجموعة من المشغلات التي يتم تشغيلها أثناء بعض الإجراءات من إدخال المستخدم أو تغييرات حالة المكون.

بناء التطبيق التفاعلي
الوصول إلى ميزات أجهزة الجهاز وأجهزة الاستشعار
الوصول إلى ميزات أجهزة الجهاز وأجهزة الاستشعار الوصول إلى ميزات أجهزة الجهاز وأجهزة الاستشعار

يمكن لتطبيق الهاتف المحمول الأصلي استخدام جميع موارد الجهاز ، مثل الذاكرة الداخلية ، والكاميرا ، والميكروفون ، ومقياس التسارع ، والبوصلة ، ومستشعر الضوء ، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، وأجهزة المصادقة البيومترية ، والوصول إلى ملفات الصور والفيديو ، ودفتر العناوين ، والموقع الجغرافي ، والمشغل ، والتقويم ، إلخ. .

حاول بناء التطبيق الخاص بك
إرسال الإخطارات
إرسال الإخطارات إرسال الإخطارات

إشعارات الدفع لا مثيل لها من حيث المشاركة ، مع معدلات فتح تصل إلى 90٪. AppMaster منشئ تطبيقات الجوال الأصلي يسهل عليك - قم بتهيئة الإشعارات باستخدام وحدة التنبيهات الفورية من مكتبة عمليات الدمج لدينا.

تكوين دفع الإخطارات
All changes in a realtime with demo application AppMaster Developer
معاينة في الوقت الحقيقي

جميع التغييرات في الوقت الحقيقي مع مطور التطبيق التجريبي AppMaster

  • check icon جميع التطبيقات في جهاز واحد للمعاينة والاختبار.
  • check icon التحكم في الإصدار وبيئات متعددة
  • check icon قم بتقييم أداء وتصميم تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك
  • check icon ما عليك سوى تسجيل الدخول باستخدام حساب AppMaster لتشغيل التطبيقات
get AppMaster get AppMaster
قم بتشغيل التطبيق في وضع الخلفية في Android و iOS
قم بتشغيل التطبيق في وضع الخلفية في Android و iOS قم بتشغيل التطبيق في وضع الخلفية في Android و iOS

ينتقل التطبيق الأمامي إلى الخلفية عند تشغيل تطبيق آخر أو عندما يعود المستخدم إلى الشاشة الرئيسية لتحسين تجربة المستخدم وإطالة عمر البطارية. يُسمح لتطبيقك بالاستمرار في العمل في الخلفية فقط في حالات محددة للغاية: تشغيل الصوت ، والحصول على تحديثات الموقع ، وجلب أحدث محتوى من الخادم ، وما إلى ذلك.

انتقل إلى Mobile App Designer
قم بإنشاء تجربة لا تصدق للتطبيقات غير المتصلة بالإنترنت
قم بإنشاء تجربة لا تصدق للتطبيقات غير المتصلة بالإنترنت قم بإنشاء تجربة لا تصدق للتطبيقات غير المتصلة بالإنترنت

وضع عدم الاتصال هو ميزة تتيح للمستخدمين الوصول إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة بدون الإنترنت. يحد وضع عدم الاتصال من إزعاج المستخدم عند فقد الاتصال بالإنترنت أو انقطاعه.

ابدأ إنشاء تطبيق غير متصل بالإنترنت
Brotli vs GZIP: اختر الخيار المناسب لك
Brotli vs GZIP: اختر الخيار المناسب لك Brotli vs GZIP: اختر الخيار المناسب لك

يعد ضغط Brotli و GZIP للاتصال بالخادم لملفات تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك طريقة رائعة لتقليص أحجام صفحاتك ، وتسريع تطبيقك ، وتحسين أدائه.

اختبار الضغط
تخزين مؤقت قوي لتقليل زمن الوصول والشاشة والجلب المسبق للبيانات
تخزين مؤقت قوي لتقليل زمن الوصول والشاشة والجلب المسبق للبيانات تخزين مؤقت قوي لتقليل زمن الوصول والشاشة والجلب المسبق للبيانات

من خلال التخزين المؤقت للبيانات من استدعاءات API في Realm ، تكون البيانات متاحة دائمًا لتطبيقك. وهذا يؤدي إلى توفر أعلى وأوقات استجابة أسرع وتقليل استهلاك الشبكة والبطارية.

بناء التطبيق مجانا
AppMaster نشر التطبيق

أنشئ تطبيقات وانشرها في App Store و Google Play ببضع نقرات

احصل على أسرع طريقة لتصميم وإطلاق تطبيقات الأجهزة المحمولة ذات العلامات التجارية للعملاء والموظفين.

Apple Android
تخلص من صعوبة نشر تطبيقك على App Store و Google Play
تخلص من صعوبة نشر تطبيقك على App Store و Google Play

AppMaster يساعدك معالج النشر في تحميل الأصول ذات العلامات التجارية واختبار الإصدارات التجريبية ونشر تطبيقك الجديد. عدّل العلامة التجارية لتطبيقك وبطاقة بيانات المتجر كلما أردت.

انشر التطبيق في المتاجر
التسليم في الوقت الحقيقي لشاشات التطبيق ومنطق الأعمال
التسليم في الوقت الحقيقي لشاشات التطبيق ومنطق الأعمال

حدِّث تطبيقك بقدر ما تريد وادفعه للمستخدمين على الفور. لا توجد تحديثات لـ Apple App Store أو Google Play Market مطلوبة لتغييرات واجهة المستخدم أو منطق الأعمال.

جرب تحديثات الوقت الفعلي
اجذب العملاء والموظفين بعلامتك التجارية
اجذب العملاء والموظفين بعلامتك التجارية

يمكنك إنشاء تطبيقات جوال ثرية وجذابة بسهولة ونشرها بسهولة على Apple Store أو Google Play. قم بتمييز تطبيقاتك برمز علامتك التجارية وألوان شركتك وعناصر أخرى من هويتك المرئية. تخطي شهورًا من الترميز باستخدام أدوات التطوير بالسحب والإفلات.

علامة تجارية لتطبيقاتك

احصل على التوجيه مع قاعدة المعرفة لدينا

تفضل بزيارة قاعدة المعارف الخاصة بنا للحصول على أدلة كاملة ومقاطع فيديو تفصيلية تشرح عملية إنشاء تطبيق على النظام الأساسي AppMaster .

إعدادات التطبيقات إعدادات التطبيقات التكامل التكامل معاينة التطبيق معاينة التطبيق نشر التطبيق نشر التطبيق
قم بزيارة Knowledge Base
"لقد خفضنا الميزانية أكثر من 10 مرات وأطلقنا الحل في أقل من 4 أسابيع ، بدلاً من 6 أشهر ، باستخدام AppMaster النظام الأساسي." بناء التطبيق مجانا

التعليمات

تعرف على المزيد حول AppMaster Mobile App Builder والمزيد من المعلومات حول كيفية العمل مع نظامنا الأساسي بدون رمز.

قم بزيارة مركز المساعدة الخاص بنا
تتم كتابة التطبيقات في SwiftUI لنظام التشغيل iOS ، و Kotlin / JetPack Compose لنظام Android. نحن نستخدم واجهة مستخدم تعتمد على الخادم. يتم إنشاء الواجهة وفقا لمبدأ مشابه لإنشاء صفحات على الإنترنت: يتم وضع العناصر باستخدام flexbox ، ويتم تعيين جميع المعلمات مثل الهامش والحشو والعديد من المعلمات الأخرى لها. في الوقت نفسه ، فإن التطبيقات أصلية تماما. يمكنك استخدام جميع ميزات الأجهزة: الكاميرا و Bluetooth و wi-fi والعديد من الميزات المحددة ، على سبيل المثال ، الإيماءات الخاصة للتحكم.
Free trial AppMaster

لست متأكدا؟ حاول مجانا

تجربة AppMaster مجانًا مع إصدار تجريبي لمدة 14 يومًا. عندما تكون جاهزًا ، يمكنك اختيار الخطة المدفوعة المناسبة.

تطبيقات الجوال والويب تطبيقات الجوال والويب
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سحابة AMPS سحابة AMPS
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استكشف المزيد من ميزات النظام الأساسي AppMaster

اقرأ المزيد عن أدوات التحرير المرئية القوية الأخرى التي تحتاجها لإنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات جوال رائعة دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

محرر عمليات الأعمال

أدوات السحب والإفلات لإنشاء تدفقات عمل معقدة بشكل مرئي لأتمتة العمليات التجارية.

محرر عمليات الأعمال
مصمم قواعد البيانات

صمم قاعدة بيانات وأنشئ علاقات بين الجداول بسحب وإفلات بسيط.

مصمم قواعد البيانات
مصمم تطبيقات الويب

أنشئ تطبيقات ويب قوية بالسحب والإفلات في AppMaster Web App Designer.

مصمم تطبيقات الويب

تعرف على المزيد حول AppMaster

انه سهل جدا
تصميم مخطط قاعدة البيانات بالفعل اليوم مع AppMaster

صمم قاعدة البيانات التي تناسب عملك بسرعة دون الترميز والترحيل اليدوي. جربه مجانًا مع إصدار تجريبي لمدة 14 يومًا من AppMaster.

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