تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية لعملك. ليس هناك حاجة إلى رمز.

أنشئ تطبيقات محمولة جاهزة للإنتاج بواجهة سحب وإفلات سهلة ، وانشرها على App Store و Google Play. أيضًا ، تتبع في الوقت الفعلي كل تغيير تقوم به.
تطبيقات الهاتف المحمول عالية التخصيص التي تتوافق مع أهداف عملك. تم تطوير جميع الواجهة الخلفية على النظام الأساسي.
يعد إنشاء تطبيق باستخدام AppMaster أمرًا سهلاً وسريعًا: يمكنك إنشاء تطبيق في دقائق وتشغيله على Google Play & App Store.
أنشئ تطبيقات مُحسّنة للغاية باستخدام Swift UI و Kotlin / Jetpack ، مع إمكانية الوصول إلى جميع إمكانيات الجهاز الأصلية.
قم بتلخيص جميع المعلومات والبيانات المرئية على جانب الخادم وتحديثها في أي وقت دون قيود إصدار متاجر التطبيقات ، وكذلك تقليل التناقضات بين الأنظمة الأساسية للجوّال.
استمتع بإنشاء تصميمات مخصصة لتطبيقات الجوال الأصلية باستخدام AppMaster أداة إنشاء التطبيقات بالسحب والإفلات. استكشف مكتبة التكامل لتوصيل الأدوات المفضلة بالتطبيقات لجعلها أكثر قوة.
تقوم المشغلات والإجراءات بتنفيذ التفاعل والرد على إجراءات المستخدم في تطبيقات تطبيقات الجوال. يحتوي كل مكون داخل تطبيق الهاتف المحمول على مجموعة من المشغلات التي يتم تشغيلها أثناء بعض الإجراءات من إدخال المستخدم أو تغييرات حالة المكون.
يمكن لتطبيق الهاتف المحمول الأصلي استخدام جميع موارد الجهاز ، مثل الذاكرة الداخلية ، والكاميرا ، والميكروفون ، ومقياس التسارع ، والبوصلة ، ومستشعر الضوء ، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، وأجهزة المصادقة البيومترية ، والوصول إلى ملفات الصور والفيديو ، ودفتر العناوين ، والموقع الجغرافي ، والمشغل ، والتقويم ، إلخ. .
إشعارات الدفع لا مثيل لها من حيث المشاركة ، مع معدلات فتح تصل إلى 90٪. AppMaster منشئ تطبيقات الجوال الأصلي يسهل عليك - قم بتهيئة الإشعارات باستخدام وحدة التنبيهات الفورية من مكتبة عمليات الدمج لدينا.
ينتقل التطبيق الأمامي إلى الخلفية عند تشغيل تطبيق آخر أو عندما يعود المستخدم إلى الشاشة الرئيسية لتحسين تجربة المستخدم وإطالة عمر البطارية. يُسمح لتطبيقك بالاستمرار في العمل في الخلفية فقط في حالات محددة للغاية: تشغيل الصوت ، والحصول على تحديثات الموقع ، وجلب أحدث محتوى من الخادم ، وما إلى ذلك.
وضع عدم الاتصال هو ميزة تتيح للمستخدمين الوصول إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة بدون الإنترنت. يحد وضع عدم الاتصال من إزعاج المستخدم عند فقد الاتصال بالإنترنت أو انقطاعه.
يعد ضغط Brotli و GZIP للاتصال بالخادم لملفات تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك طريقة رائعة لتقليص أحجام صفحاتك ، وتسريع تطبيقك ، وتحسين أدائه.
من خلال التخزين المؤقت للبيانات من استدعاءات API في Realm ، تكون البيانات متاحة دائمًا لتطبيقك. وهذا يؤدي إلى توفر أعلى وأوقات استجابة أسرع وتقليل استهلاك الشبكة والبطارية.
احصل على أسرع طريقة لتصميم وإطلاق تطبيقات الأجهزة المحمولة ذات العلامات التجارية للعملاء والموظفين.
AppMaster يساعدك معالج النشر في تحميل الأصول ذات العلامات التجارية واختبار الإصدارات التجريبية ونشر تطبيقك الجديد. عدّل العلامة التجارية لتطبيقك وبطاقة بيانات المتجر كلما أردت.
حدِّث تطبيقك بقدر ما تريد وادفعه للمستخدمين على الفور. لا توجد تحديثات لـ Apple App Store أو Google Play Market مطلوبة لتغييرات واجهة المستخدم أو منطق الأعمال.
يمكنك إنشاء تطبيقات جوال ثرية وجذابة بسهولة ونشرها بسهولة على Apple Store أو Google Play. قم بتمييز تطبيقاتك برمز علامتك التجارية وألوان شركتك وعناصر أخرى من هويتك المرئية. تخطي شهورًا من الترميز باستخدام أدوات التطوير بالسحب والإفلات.
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