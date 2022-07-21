تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية لعملك. ليس هناك حاجة إلى رمز.

يدعم AppMaster.io العديد من المشغلات والإجراءات: مستوى العرض ومستوى الشاشة ومستوى الأداة ومستوى الوحدة. يتم تطوير جميع المشغلات والإجراءات باستخدام العمليات التجارية المتنقلة. يتم تنفيذها ككتل بسيطة يمكنك من خلالها إنشاء التنقل عبر الشاشة وإرسال المحفزات إلى البريد وإدارة خصائص الأدوات / المكونات بالكامل. بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي AppMaster.io على مثل هذه الكتل من العمليات التجارية: تحويل النوع ، والعمليات الرياضية ، ومعالجة السلاسل ، والعمل مع المصفوفات ، والمتغيرات المحلية والعالمية ، والحلقات ، والتحقق من ظروف ما إذا كانت أخرى. كل هذا يساعد على تنفيذ المعالجة الكاملة للعديد من الحالات من جانب العميل دون مشاركة الخادم.