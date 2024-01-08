إنشاء العمليات التجارية

حان الوقت لوضعه على المحك. دعنا ننتقل إلى القسم الخاص بالعمل مع العمليات التجارية. لنقم بإنشاء أول عملية تجارية ونقوم بإعداد المنطق الداخلي لعملها.

بالنقر فوق "+ إنشاء عملية أعمال"، سيتم فتح نافذة مشروطة تحتوي على معلمات لإنشاء عملية أعمال جديدة:

اسم العملية. الحقل المطلوب الوحيد مجلد. إذا كان هناك الكثير من العمليات التجارية، فمن الملائم تقسيمها إلى مجموعات ووضعها في المجلدات المناسبة. وصف. قد لا يكون اسم واحد كافيًا لتوصيل غرض شركة بريتيش بتروليوم بشكل كامل والكشف عن تفاصيل عملها. حقل الوصف مخصص لمثل هذه المعلومات. وضع المعاملة. إذا تم تنشيط المفتاح، فإن BP تكتسب خاصية الذرية. وهذا يعني أن BP إما تم تنفيذها بالكامل، أو لم يتم تنفيذ أي من كتلها الفردية. إذا حدث خطأ في أي كتلة، فسيتم التراجع عن جميع التغييرات الناجمة عن الكتل السابقة.

وظائف الرياضيات

لنقم بإنشاء عملية تجارية تتلقى قيم رقمين كمدخلات. لنقم بإجراء عمليات حسابية باستخدام هذه الأرقام. دعونا نحسب نتائج:

خلاصة الطرح عمليه الضرب قسم

سنقوم أيضًا بتقريب نتيجة القسمة إلى المنزلة العشرية الأولى.

ونتيجة لذلك، سيتعين علينا الحصول على 5 أرقام، والتي سوف ندمجها في مجموعة. هذه المصفوفة هي التي ستصبح نتيجة العملية التجارية.

متغيرات الإدخال

كل شيء يبدأ بالإدخال. من الضروري تحديد الأرقام التي سننفذ بها العمليات الحسابية. من المهم أن نفهم أننا لا نطلب أرقامًا في حد ذاتها. نقوم بإنشاء المتغيرات التي تأخذ القيم المطلوبة. ويمكن مقارنة ذلك بحل المعادلات المدرسية. X + Y = Z. لذا، لن نقوم بتعيين رقمين محددين، بل X وY مجردين. في المستقبل، يمكن لأي شخص تحديد قيمتهما الدقيقة.

لتعيين قيم الإدخال، حدد كتلة Start . سيظهر قسم لإعداد المتغيرات في الجزء الأيسر. من الضروري تعيين أسمائهم (لقد قررنا بالفعل أنهما سيكونان X و Y) واختيار نوع المتغيرات. في الوحدة الثانية، ناقشنا أن هناك خيارين متاحين لكتابة الأرقام. Integer (للبيانات الصحيحة) و Float (لأرقام الفاصلة العائمة). في هذه الحالة، لن نقتصر على القيم الصحيحة، لذا سيكون من الصحيح اختيار النوع Float .

كتل الرياضيات

والخطوة التالية هي إضافة كتل من العمليات الرياضية. وهي موجودة على اللوحة اليسرى ومقسمة إلى أقسام. كل ما عليك فعله هو تحديد العناصر الضرورية وسحبها إلى مساحة العمل. بادئ ذي بدء، نحن مهتمون بالعمليات الرياضية، على التوالي، نحتاج إلى كتل Sum, Subtract, Multiply Divide .

يمكنك التأكد من أن كل كتلة هي عملية تجارية مصغرة. من الضروري أن يكون لها بداية (داخل) ونهاية (خارج)، بالإضافة إلى بيانات الإدخال والإخراج (غالبًا ما تكون موجودة، ولكن هذا ليس إلزاميًا، فهناك BP بدونها).

سيتم تنفيذ العمليات بالتسلسل، واحدة تلو الأخرى. من الضروري إنشاء اتصالهم (تحديد ترتيب تنفيذها) وتقديم بيانات الإدخال اللازمة).

الخطوة التالية هي تقريب نتيجة القسمة. نحن نستخدم الكتلة Round (من الممكن استخدام خيارات Round Up أو Round Down للتقريب لأعلى ولأسفل، على التوالي)، ونقوم بتغذية النتيجة من كتلة التقسيم كمدخل ونضبط الدقة. نحن مهتمون بمنزلة عشرية واحدة، لذلك قمنا بتعيين معلمة Precision على 1.

يجب أن تكون النتيجة المتوسطة شيئًا مثل هذا:

تجدر الإشارة إلى أن ترتيب الكتل نفسها يمكن أن يكون موجودًا. يمكنك ترتيبها في صف واحد، ويمكنك وضع كتلة واحدة تحت أخرى. وهذا يؤثر فقط على راحة الإدراك، ولكن ليس نتيجة عملية الأعمال. الشيء الرئيسي هو أن خطوط الاتصال نفسها تم ضبطها بالترتيب الصحيح، ويتم تلقي البيانات اللازمة عند إدخال الكتل.

وظائف المصفوفة

الخطوة التالية هي إنشاء مصفوفة بالبيانات المستلمة. تعتبر كتلة Append Array مثالية لهذا الغرض. وتتمثل مهمتها على وجه التحديد في إضافة عنصر جديد إلى المصفوفة. الإدخال عبارة عن مصفوفة والعنصر المطلوب، والإخراج عبارة عن مصفوفة تحتوي على عنصر واحد إضافي.

لاحظ أنه ليست هناك حاجة لتعيين نوع البيانات يدويًا. سيتم ضبط الكتلة تلقائيًا على النوع المطلوب، اعتمادًا على البيانات التي تتلقاها كمدخلات. إذا قمت بتطبيق Float على الإدخال، فسيكون الإخراج تلقائيًا عبارة عن مصفوفة Float ، ولن يكون من الممكن توصيلها عن طريق الخطأ بنوع بيانات غير متوافق.

نحن نضيف 5 قيم إلى المصفوفة، لذلك يجب استخدام كتلة Append Array 5 مرات. في الحالة الأولى، يكفي توفير العنصر المراد إضافته كمدخل فقط. سيتم إنشاء المصفوفة تلقائيًا. في الحالات اللاحقة، يجب أن يصل كل من العنصر والمصفوفة نفسها، التي نضيف إليها العنصر، إلى الإدخال.

بالمناسبة، في اللوحة اليمنى، بجوار Append Array ، يمكنك رؤية الوظائف ذات الأسماء المتشابهة. Prepend Array يجعل العنصر الجديد هو العنصر الأول على الإطلاق، وهذا يختلف عن Append الذي يضيف عنصرًا إلى نهاية المصفوفة. يتم استخدام كتلة Concat Array لتسلسل صفيفين.

يستخدم AppMaster العديد من الكتل المختلفة. لا تخف من تجربتها واستخدامها جميعًا، حتى لو لم تكن هناك معلومات حول كتلة معينة داخل الدورة.

لنقل النتيجة النهائية، يبقى فقط إضافة المتغير المقابل إلى كتلة End . في حالتنا، هذه Float Array .

تم الانتهاء من إنشاء العملية التجارية الأولى! في الوحدة التالية، سوف نفهم كيفية استخدامها عمليًا، وتوفير بيانات الإدخال والحصول على النتيجة.